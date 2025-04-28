За прошедшие сутки в России ликвидировано 46 лесных пожаров

За минувшие сутки в России было ликвидировано 46 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 57 лесных пожаров в восьми регионах.

Для борьбы с огнем задействовано 2 426 человек, 374 единицы техники и восемь воздушных судов. Кроме того, ведется авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с помощью 27 воздушных судов.

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, где для помощи в тушении лесных пожаров направлен 781 работник Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

По данным ведомства, режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 46 регионах. Всего пожароопасный сезон объявлен в 78 регионах России.

Несмотря на сложную обстановку, оперативным службам удается эффективно бороться с огнем. С начала года 73,8% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева