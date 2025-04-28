Правительство планирует ввести уголовную ответственность для дропперов

Фото: Михаил Захаров

Правительство России разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие введение уголовной ответственности для дропперов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроект, находящийся в стадии проработки, направлен на установление ответственности для лиц, оформляющих или передающих свои банковские карты и средства преступникам.

Предлагаемые поправки предусматривают наказание в виде штрафов, обязательных и исправительных работ, а также лишения свободы для тех, кто передает свои банковские карты мошенникам или использует чужие данные для совершения преступлений.

Россияне могут неожиданно стать дропперами, попадая в ловушки мошенников, связанные с «ошибочными переводами» или предложениями помочь незнакомцам.



Рената Валеева