Кикшеринговые компании утроили штрафы за управление самокатами детьми

Фото: Максим Платонов

Российские кикшеринговые компании приняли жесткие меры по борьбе с управлением электросамокатами несовершеннолетними. С 28 апреля штрафы для взрослых, допустивших детей к управлению, увеличены в три раза.

Компании Whoosh и «МТС Юрент» повысили штрафы с 10 до 30 тысяч рублей. В Москве санкции еще более строгие — 100 тысяч рублей.

Представители компаний объясняют ужесточение мер соображениями безопасности. По статистике, дети чаще становятся виновниками ДТП с участием электросамокатов, что создает угрозу как для самих несовершеннолетних, так и для окружающих, сообщили пресс-службе Whoosh.



В дальнейшем кикшеринговые компании планируют внедрить обязательную верификацию возраста пользователей через портал «Госуслуги».

В Казани наконец открылся сезон электросамокатов — только за первый день горожане совершили 13 тыс. поездок. В этом году старт работы сервисов кикшеринга в городе затянулся — обычно сезон начинается со сходом снега (конец марта — начало апреля).

Рената Валеева