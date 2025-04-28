Стартовали «Народные Игры ГТО Спортлото»

Организатор — Федерация многоборья ГТО России, генеральным партнером выступил бренд «Спортлото»

Фото: пресс-служба Федерации многоборья ГТО России

Онлайн-соревнования «Народные игры ГТО Спортлото» проходят с 21 апреля по 17 июня 2025 года. Организатор — Федерация многоборья ГТО России, генеральным партнером выступил бренд «Спортлото», лотереи которого входят в портфель одного из крупнейших в стране распространителей гослотерей «Столото». Принять участие в соревнованиях может любой желающий, подав заявку онлайн.

Федеральная программа всероссийского комплекса ГТО была основана в 2014 году по инициативе президента РФ и уже привлекла более 23 млн участников. Первые «Народные игры ГТО» прошли в 2024 году и привлекли участников из 85 регионов России от Севастополя до Владивостока. Бренд «Спортлото», который в 2025 году отмечает свое 55-летие**, с 2022 года оказывает поддержку различным проектам комплекса ГТО, таким как методическо-выставочный центр «Готов к труду и обороне», Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО, а с 2024 года — «Народные игры ГТО».

Участниками онлайн-соревнований «Народные Игры ГТО Спортлото» могут стать люди разного возраста (от 6 лет) и уровня спортивной подготовки. Дополнительно в этом году в рамках соревнований «Спортлото» инициировал создание отдельной категории для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для участия достаточно подать заявку в мини-приложении «Народные Игры ГТО Спортлото» в «Телеграм» и на сайте проекта, записав видео с выбранным набором упражнений.

пресс-служба Федерации многоборья ГТО России

Категории участников «Народных Игр ГТО Спортлото» (сезон 2):

Юниоры (комплексы упражнений для 3 возрастных подкатегорий от 12 до 17 лет).

(комплексы упражнений для 3 возрастных подкатегорий от 12 до 17 лет). Первая попытка (комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет).

(комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет). Любители (комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет).

(комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет). Профессионалы (комплексы упражнений для 4 возрастных подкатегорий от 18 до 45+ лет).

(комплексы упражнений для 4 возрастных подкатегорий от 18 до 45+ лет). Блогеры с аудиторией не менее 10 000 подписчиков (комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет).

с аудиторией не менее 10 000 подписчиков (комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет). Без границ (категория для людей с ограниченными возможностями; комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет).

(категория для людей с ограниченными возможностями; комплексы упражнений для 9 возрастных подкатегорий от 18 до 55+ лет). Без границ : Иду на рекорд (категория для людей с ограниченными возможностями; 4 вида упражнений: подтягивания, рывок гири, пресс, отжимания; 16 возрастных подкатегорий от 6 до 71+ лет).

: (категория для людей с ограниченными возможностями; 4 вида упражнений: подтягивания, рывок гири, пресс, отжимания; 16 возрастных подкатегорий от 6 до 71+ лет). Иду на рекорд (4 вида упражнений: подтягивания, рывок гири, пресс, отжимания; 16 возрастных подкатегорий от 6 до 71+ лет).

И отдельные номинации, где предусмотрены ценные призы: «Самый спортивный регион России», «Самый спортивный вуз страны», «Самый спортивный ссуз страны» и другие.

Календарь «Народных Игр ГТО Спортлото» (сезон 2):

21 апреля — анонс комплексов, старт приема заявок на участие в «Народных играх ГТО Спортлото», запуск сайта и мини-приложения в «Телеграм».

16 мая — окончание приема заявок.

12 июня — публикация результатов.

17 июня — оглашение победителей отдельных номинаций.

5 июля — суперфинал второго сезона («День московского спорта» в Москве в Лужниках).

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