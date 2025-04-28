Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.
В ходе общения с прессой Трамп подчеркнул, что эта тема не поднималась в течение последних 12 лет, и предложил Зеленскому обратиться к бывшему президенту США Бараку Обаме за разъяснениями, почему полуостров был «уступлен» без единого выстрела.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью превращения Крыма в крупный международный курорт. По словам Херша, ссылающегося на неназванный источник, Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для снятия экономических санкций с России.
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