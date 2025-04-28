Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым

Фото: Галия Шакирова

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.

В ходе общения с прессой Трамп подчеркнул, что эта тема не поднималась в течение последних 12 лет, и предложил Зеленскому обратиться к бывшему президенту США Бараку Обаме за разъяснениями, почему полуостров был «уступлен» без единого выстрела.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью превращения Крыма в крупный международный курорт. По словам Херша, ссылающегося на неназванный источник, Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для снятия экономических санкций с России.

Рената Валеева