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Над регионами России за ночь сбили 115 беспилотников

08:02, 28.04.2025
Над регионами России за ночь сбили 115 беспилотников
Фото: Дарья Пинегина

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 102 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Накануне средства ПВО уничтожили пять БПЛА.

Рената Валеева

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