Над регионами России за ночь сбили 115 беспилотников
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, 102 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Накануне средства ПВО уничтожили пять БПЛА.
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