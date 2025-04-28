Роспотребнадзор: ситуация по холере в России стабильная

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по холере на территории России характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем ведомства.

Ранее Роспотребнадзор информировал о выявлении двух завозных случаев холеры у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение заболевания удалось предотвратить.

— В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в России, — говорится в сообщении.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Роспотребнадзор напоминает о простых мерах профилактики холеры. Чтобы избежать заражения и развития заболевания, необходимо тщательно следить за качеством потребляемой пищи и воды. Предпочтение следует отдавать продуктам и напиткам в фабричной упаковке, кипяченой воде и избегать употребления льда, приготовленного из сырой воды. Мясо, рыба и морепродукты должны подвергаться тщательной термической обработке, а овощи и фрукты — промываться безопасной водой и обдаваться кипятком.



Важно соблюдать правила личной гигиены: перед едой всегда тщательно мыть руки с мылом. При купании в водоемах и бассейнах следует избегать попадания воды в рот, не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, и не использовать воду из таких водоемов для бытовых нужд.

При появлении симптомов заболевания, таких как рвота, понос (при холере), или повышение температуры тела (при острых кишечных инфекциях), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Рената Валеева