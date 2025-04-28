Путин поблагодарил КНДР за участие в освобождении Курской области

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии, принимавшим участие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что северокорейские военные с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в субботу доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Президент подчеркнул, что это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что участие корейских военнослужащих в операции по освобождению курского приграничья осуществлялось в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Согласно сообщению, украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года, однако их продвижение было остановлено. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и освободили около 1100 кв. км территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

Утверждается, что за время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

Рената Валеева