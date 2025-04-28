Правительство России разработало план по борьбе с нелегальной занятостью
Правительство России подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на период 2025–2027 годов. Инициатива разработана Министерством труда и социальной защиты, согласована в заинтересованных ведомствах и одобрена Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
План состоит из 18 мер. Он придет на смену плану мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, который действовал в 2022–2024 годах, напомнили в РИА «Новости».
В Татарстане могут образовать Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана находится на антикоррупционной экспертизе.
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