Татарстан стал 28-м в рейтинге платежной дисциплины бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 28-е место в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса, составленном РИА «Новости». По данным на 1 марта 2025 года, доля просроченной задолженности юридических лиц в республике составляет 1,78%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, демонстрирующие минимальные показатели просроченной задолженности по кредитам. В аутсайдерах оказались Ненецкий автономный округ и Дагестан.

Несмотря на не самые высокие позиции в рейтинге платежной дисциплины, Татарстан демонстрирует значительный прирост корпоративного портфеля — 35,80% за последние 12 месяцев. Доля республики в общероссийском объеме корпоративного портфеля составляет 1,7%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что в целом по стране наблюдается тенденция, при которой регионы Дальнего Востока демонстрируют более высокую платежную дисциплину, в то время как некоторые регионы Северного Кавказа испытывают трудности с погашением задолженности по кредитам. Ситуация в Ненецком автономном округе, с долей просроченной задолженности в 76,2%, объясняется проблемами у одного крупного заемщика.

Рената Валеева