В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали восемь пожаров
За минувшие сутки, 27 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, все из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Помимо тушения пожаров, пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели три раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.
Накануне пожарные отреагировали на 19 пожаров.
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