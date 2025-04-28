В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали восемь пожаров

Фото: Олег Тихонов

За минувшие сутки, 27 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, все из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели три раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Накануне пожарные отреагировали на 19 пожаров.

Рената Валеева