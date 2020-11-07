Малиновый звон в день революции: стартует чемпионат Суперлиги по бенди

Фото: Олег Сидоров / rusbandy.ru

В самый в прошлом веке праздничный день календаря — 7 ноября — на ледовых аренах Иркутска, Кемерово, Красноярска, Ульяновска и Хабаровска (заметьте — все они под крышей) ударами загнутых клюшек по малиновым мячикам отправится в дорогу очередной чемпионат России по бенди, или русскому хоккею. «Реальное время» прикидывает шансы основных фаворитов.

Претендент номер один. «Динамо» (Москва)



Рискну назвать столичное «Динамо» первым претендентом на титул.

Восьмикратный чемпион России и восьмикратный обладатель Кубка страны после золотого дубля в 2013-м довольствовался только серебряными (2015) и бронзовыми (2016) медалями. И в последнем чемпионате команда на регулярном этапе заняла только четвертое место с 20-очковым отставанием от «Енисея» и «СКА-Нефтяника». Но ведь судьба медалей Суперлиги решается не в регулярном турнире, а в плей-офф. А вот в кубковых баталиях подопечным легендарного бомбардира Евгения Иванушкина нет равных.

Два года подряд «бело-голубые» уверенно завоевывают Кубок России. Два года они не менее уверенно выходят в финал чемпионата, причем в сезоне 2019/20 (в котором они были признаны чемпионами наряду с хабаровчанами) в полуфинале они живого места не оставили от победителя «регулярки» «Енисея» — 9:1 дома и 6:2 в гостях. Вот вам и 20-очковое отставание…

Столичное «Динамо» — восьмикратный чемпион России и восьмикратный обладатель Кубка страны — после золотого дубля в 2013-м довольствовался только серебряными (2015) и бронзовыми (2016) медалями. Фото: vk.com/bandy_dynamo

Команда сохранила всю основную обойму игроков, в которой колоссальный опыт 37-летнего Ивана Щеглова, 42-летнего Сергея Шабурова, 35-летних Михаила Жданова и Виктора Чернышева гармонично сочетается с мастерством еще молодых, но вполне зрелых по игре Яниса Бефуса, Михаила Василенко, Никиты Иванова, Романа Дарковского. Да, «Динамо» покинули два прославленных и увешанных титулами ветерана — Павел Булатов и Дмитрий Стариков. Но они на двоих в минувшем сезоне забили… три мяча, так что вряд ли в таком сильном составе смогли бы выдержать конкуренцию. Зато с вратарской линией, и так в столичном клубе традиционно сильной, теперь, с приходом Романа Черных, полный порядок, а опытный 30-летний Антон Шевцов, перешедший из «Байкала-Энергии», явно добавит крепости и вариативности и без того сильной средней линии.

Вы можете выразить скепсис относительно тренерского опыта Иванушкина, работающего главным в «Динамо» только с апреля 2019-го. Но, во-первых, он за это короткое время уже выиграл все, что можно было. Во-вторых, не настолько уж опытнее его основные конкуренты по тренерскому цеху Ильяс Хандаев («СКА-Нефтяник») и Михаил Пашкин («Енисей»). И, в-третьих, не забывайте, кто уже 6 лет работает в «Динамо» спортивным директором. Правильно, Владимир Янко, а с таким советником не страшно идти на покорение любых крепостей.

Они будут дышать в спину. «СКА-Нефтяник» и «Енисей»



Перемены в составе и тренерском штабе хабаровской команды в межсезонье оказались самыми значительными из всех топ-клубов.

Что касается капитанского мостика, то в апреле, по истечении контракта с творцом всех четырех чемпионств дальневосточников Михаилом Юрьевым и его штабом, на должность наставника была приглашена легенда отечественного хоккея Михаил Свешников. Вместе с собой из Швеции, в которой знаменитый бомбардир уже давно пустил корни, он привез хорошо знакомого нашим болельщикам по работе в «Динамо-Казань» Тони Линдквиста и лучшего игрока страны 2019/20, трехкратного чемпиона Элитсериен в составе «Эдсбюна» полузащитника Туомаса Мяаттяя, который стал первым финским легионером в истории «кабанов». «Свеша», как ласково называют его уже поколения адептов бенди, провел селекцию и подготовительную работу к новому сезону, но в конце августа был вынужден вернуться на свою вторую родину «по семейным обстоятельствам». Новым наставником команды стал экс-тренер «Ак Барс-Динамо» и помощник Павла Франца по сборной России Ильяс Хандаев, чья сборная Казахстана на ЧМ-2018 в Хабаровске едва не вышла в финал.

Перемены в составе и тренерском штабе хабаровской команды в межсезонье оказались самыми значительными из всех топ-клубов. Фото: vk.com/skabandy

В наследство харизматичному Ильясу Игоревичу остался подогнанный, можно сказать, притертый чемпионский состав, костяк которого составляют опытнейшие мастера, уже не один сезон играющие бок о бок (и в последние 4 года стоящие бок о бок на пьедестале). Только вот возраст этих звезд, несмотря на утверждение наставника, что «в последнее время возраст хоккеистов вырос и планка постоянно поднимается», очень уж солидный — голкиперу Денису Рысеву 34 года, столько же защитнику Юрию Викулину, пятому бомбардиру последнего чемпионата Артему Бондаренко, перешедшему из «Ак Барс-Динамо» Евгению Кореву. Еще старше (35) защитник Василий Грановский, 39 вернувшемуся после сезона в шведском АИК снайперу Павлу Рязанцеву, 37 в третий раз вернувшемуся домой Дмитрию Старикову, да и два воспитанника хабаровского хоккея, переехавшие вместе с Хандаевым и Коревым с Волги на Дальний Восток, мягко скажем, не молоды — Максиму Рязанову 31, Михаилу Тюко 35. На другом полюсе — совсем юные воспитанники ДЮСШ «СКА-Нефтяника», шестеро из которых подписали в межсезонье контракт с клубом, а также Алексей Торгонский, Станислав Турушев, Сергей Скопинцев, приглашенный из «Уральского трубника» Дмитрий Сидоров — всем им либо меньше 20, либо слегка «за». Получается, что самый оптимальный возраст 24—26 лет представляют только трое — вратарь Виктор Каменев, защитник Юрий Бондаренко да 24-летний Мяаттяя.

Будем, симпатизируя оставившему добрую память о себе в Казани специалисту, надеяться, что приведенное обстоятельство для его дружины проблемой не станет. Но как быть с тем, что с каждым сезоном «СКА-Нефтяник» становится все более «домашней» командой? В идеальных условиях лучшей в стране арены «Ерофей» «кабаны» по-прежнему спуску никому не дают — в минувшем сезоне подопечные Юрьева на регулярном этапе первенства не потеряли на ней ни одного очка, правда, уступили «Воднику» во втором матче полуфинальной серии. Но ведь были поражение в Казани, ничьи в Кемерово, Красноярске, Иркутске, два подряд проигранных «Динамо» финала Кубка России — в Москве (2019) и Ульяновске (2020). Да и не факт, что новичкам и стареющему костяку удастся возместить потери в результативности и качестве игры, которые может вызвать уход шестерых хоккеистов, в том числе лучшего бомбардира сезона Эрика Петтерссона (70 (!) голов и 20 передач в 31 матче), а также шестикратных чемпионов мира Алана Джусоева и Максима Ишкельдина. Между прочим, на счету этой троицы 113 забитых мячей — это фактически половина всего голевого улова хабаровчан.

Максим Ишкельдин, одна из хабаровских звезд, перешел летом в «Енисей». В сезоне 2018/19 красноярский суперклуб потерпел настоящее унижение, не пройдя в 1/8 финала скромный «Уральский трубник». Год спустя стали победителями регулярного чемпионата и, вновь в первом раунде встретившись с первоуральцами, проиграли им в гостях, но жестоко отомстили дома. Но в финал Ломанов и компания все равно не попали и, пропустив в двух матчах полуфинальной серии 15 мячей от «Динамо», довольствовались бронзовыми медалями (на пару с «Водником»). С одной стороны, шаг вперед, но с другой — при тех вливаниях в хоккей, которые делаются в столице зимней Универсиады и столице зимнего спорта России с ее роскошной инфраструктурой вряд ли этот шаг в столице восточной Сибири кого-то удовлетворил.

«Красно-синие» перед сезоном провели очень качественную селекцию. Фото: vk.com/hcenisey1934

«Красно-синие» перед сезоном провели очень качественную селекцию. В отличие от «СКА-Нефтяника» они пригласили игроков, находящихся, что называется, в самом соку и вовсе не «едущих с ярмарки».

23-летний чемпион Универсиады и лучший хоккеист казанского «Динамо» Егор Дашков, прошедший через все юниорские и молодежные сборные ровесник Дашкова защитник «Уральского трубника» Николай Коньков должны внести дополнительную энергию в команду, ведомую 40-летней легендой мирового бенди Сергеем Ломановым-младшим и самой яркой звездой сборной России Алмазом Миргазовым. Количество звезд в «Енисее» с этого сезона однозначно увеличилось — один из лидеров сборной Швеции, чемпион мира хавбек Адам Гиллиам (425 (227+198) очков в 388 встречах Элитной серии) и человек-гол, 6-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион России и 3-кратный обладатель Кубка мира Максим Ишкельдин (655 (271+384) баллов в 390 играх чемпионата России) еще лет пять способны не просто приносить пользу, но и сиять на бендийном небосклоне. Обоим всего по 30 и до лебединой песни еще далеко. Мой прогноз — «Енисей» станет главным конкурентом «Динамо» в золотой гонке.

Что может помешать красноярцам? Фактор Сергея Ломанова-старшего. Последний год главный «правдоруб» российского хоккея вел себя совсем не публично, но если он вздумает опять задурить, как с ним периодически происходит, например, разругаться с главным тренером Михаилом Пашкиным и «порулить» командой, последствия могут быть непредсказуемые. Собственно, в «Динамо» тоже есть свой взрывоопасный элемент — Янко, но, похоже, «серый кардинал» нашего бенди окончательно успокоился. А чего волноваться? Команда — чемпион и в наступающем сезоне вполне может воцариться на троне уже единолично

Главный претендент на бронзу. «Водник»



После того как 15 лет назад Владимир Янко и вся «королевская рать» десятикратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка России были вынуждены покинуть северную столицу русского хоккея Архангельск и возродить своим потенциалом увядшую славу московского «Динамо», о медалях в поморском крае оставалось только мечтать.

Но планомерная работа по созданию новой команды постепенно начала приносить плоды — в последние годы команда, опирающаяся на своих воспитанников, последовательно занимала места с шестого по четвертое, и вот, наконец, архангелогородцы вспомнили, как блестят медали, пусть пока не золотые, а бронзовые.

Главный тренер «Водника», прославленный в прошлом мастер Николай Ярович на вопрос о целях его дружины в новом сезоне отвечает вопросом: «Нужно бороться за медали, а получится или нет — в этом вопрос. Но почему нет?» И действительно, почему бы не повторить успех-2020?

В регулярной таблице сезона 2019/20 архангелогородцы опередили московское «Динамо» на 5 очков, в предыдущем розыгрыше Кубка они сражались с москвичами в финале, так что медальные амбиции руководства и главного тренера клуба имеют под собой серьезную почву. Фото: vk.com/vodnik29

Главное — атаку северян по-прежнему возглавляет бесподобный Евгений Дергаев. На счету универсального мастера (он и главный «конструктор» атак «Водника», и их же завершитель) — 64 (!) мяча в 32 встречах (не считая 20 передач). Неслучайно, по опросу журнала «Русский хоккей», большинство тренеров команд Суперлиги назвали именно его, самого талантливого воспитанника знаменитой местной ДЮСШ ХХI века, игроком сезона. В начинающемся сезоне помогать капитану поморов забивать будет вернувшийся из успешной аренды в «Старте» (16 голов и две передачи в 22 матчах) 21-летний форвард Иван Насекин, которого наставник «Водника» называет не иначе как «бурно прогрессирующим». В регулярной таблице сезона 2019/20 архангелогородцы опередили московское «Динамо» на 5 очков, в предыдущем розыгрыше Кубка они сражались с москвичами в финале, так что медальные амбиции руководства и главного тренера клуба имеют под собой серьезную почву.

Помешать их реализации могут два обстоятельства. Первое: клуб не смог сохранить в своих рядах лучшего голкипера мирового хоккея, признававшегося таковым на ЧМ-2018 и пять раз за последние 8 лет в России, Романа Черных. Андрею Рейну, который вернулся в ворота «Водника» из «Динамо», опыта и трофеев тоже не занимать, но за сезон в команде Иванушкина он принял участие всего в 14 поединках. Сможет ли он полноценно заменить Черных, вопрос. А с учетом того, что модель игры команды Яровича — прочная оборона и быстрые контратаки — вопрос, так сказать, в квадрате.

Ну а вторая «помеха» нам в Казани до боли знакома. В столице русского Севера нет крытого большого льда, и почти весь подготовительный период, за исключением октябрьского вояжа в новый дом «Байкала-Энергии», хоккеисты «Водника» тренировались на маленькой хоккейной коробке. Бронзовые призеры, как и «Ак Барс-Динамо», начнут чемпионат 7 ноября на «Волга-Спорт-Арене» «домашним» матчем со «Стартом».

Нет сомнения, что к 100-летнему юбилею легендарного клуба, который будет отмечаться в 2025 году, арена под крышей у «Водника» появится (губернатор края поручил подготовить проекты). Но ведь медали надо завоевывать не через 4 года, а, как говорится, здесь и сейчас.

Крытая «Волга-Спорт-Арена», введенная в строй в 2014 году, начала давать отдачу как для плодотворной работы знаменитой детской школы, так и для команды Суперлиги «Волга», основанной в 1934 году. Фото: vk.com/volgahc

От кого можно ждать сюрприза. «Волга»



Крытая «Волга-Спорт-Арена», введенная в строй в 2014 году, начала давать отдачу как для плодотворной работы знаменитой детской школы, так и для команды Суперлиги «Волга», основанной в 1934 году. К своему 90-летию она вполне может выйти на ведущие позиции если не во всей России, то хотя бы среди команд запада страны.

Серебряный призер чемпионата СССР — 1972, чьи последние достижения датированы последним годом прошлого века (участие в Кубке мира и в финале Кубка России в 2000 году), в сентябре на родной арене впервые за долгие годы вышел в полуфинал Кубка России, в котором почти на равных бился с чемпионом «СКА-Нефтяником» (5:7). Для того, чтобы попасть в звездный квартет (другими его участниками стали московское «Динамо» и «Енисей»), подопечным работающего главным тренером «Волги» с 2018 года Сергея Горчакова понадобилось одержать шесть побед в семи встречах групповой стадии.

Последний раз в плей-офф чемпионата Суперлиги волжане присутствовали в сезоне 2017/18 после седьмого места в регулярной части первенства. Тогда в межсезонье команду покинули лидеры — три первых бомбардира Игорь Ларионов, Владислав Кузнецов и Петр Захаров, опытнейшие Дмитрий Савельев и Максим Рязанов. Как результат — 13-е место на следующий сезон. Но уже в последнем чемпионате команда, ведомая пятикратным чемпионом мира и шестикратным обладателем национального титула Кириллом Петровским, показала вполне конкурентную игру, особенно на своем льду (победы над «Уральским трубником», «Кузбассом», 7:8 с хабаровчанами), и на протяжении большей части регулярки жила с надеждой на попадание в восьмерку. Так что нынешний кубковый успех команды, на три четверти состоящей из воспитанников ульяновского и дмитровоградского хоккея, не случаен. Его основа — сыгранность не один год выступающих вместе лидеров — трехкратного бронзового призера чемпионатов мира Руслана Галяутдинова, Александра Слугина, Андрея Крайнова, Дмитрия Тумаева, Никиты Симиргина. Летом крепкий состав «Волги» пополнили 27-летний нижегородский воспитанник, полузащитник «Водника» Андрей Климкин и Евгений Волгужев — последний вернулся в родной клуб после двух сезонов, проведенных в «Байкале-Энергии» и сразу же стал лучшим бомбардиром Кубка России — 2020 (20 голов в 8 матчах). Словом, если «Волга» выстрелит, сюрпризом это не станет.

Постскриптум. Обещанной информации о важных решениях, которые исполком ФХМР собирался принять 1 ноября, не будет. В частности, нет по-прежнему ясности с международным календарем и, соответственно, с календарем Суперлиги на период после 1 декабря. Заседание исполкома не состоялось — скорее всего, по причине того, что оно было приурочено к матчу за Суперкубок, а его не разрешило провести правительство Хабаровского края. В общем, играем пока до зимы, а там будем посмотреть… С началом сезона, дорогие поклонники русского хоккея! С новым малиновым звоном!

