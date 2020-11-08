Игровая неделя: что изменится в Watch Dogs: Legion и Fortnite на новых Playstation и Xbox

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Предвкушение нового поколения

В преддверии выхода приставок нового поколения почти все ключевые игровые новости теперь «привязаны» к грядущему событию. Для начала расскажем подробнее о таких новых приставках, как PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Например, портал dtf со ссылкой на IGN Italy сообщает, что новая приставка от Sony не будет обладать нативной поддержкой разрешения 1440p — вместо этого изображение будет «растягиваться» с 1080p или, наоборот, уменьшаться с формата 4K. Новость эта, скажем так, достаточно нишевая — большинство пользователей все же используют приставку в разрешении или 1080p, или в 4К — на телевизорах. Но отсутствие настоящего разрешения 1440p будет важным для обладателей соответствующих мониторов (выясняется, что довольно много людей играют в PlayStation на них).

Фото: 3dnews.ru

Есть новости и по новым приставкам от Microsoft. Сразу несколько СМИ, как, например, iXBT, на неделе со ссылкой на пользователей Reddit сообщили, что на SSD приставок Xbox Series X будет доступно 802 гигабайта из общего объема в 1 терабайт, а на Xbox Series S — 364 из 512 гигабайт. Отмечается, что при этом игры на Series S будут занимать примерно на 30% меньше места, чем на Series X.

Фото: ixbt.com

Кроме того, недавно вышел довольно подробный и как минимум комплиментарный обзор Series X от «Медузы» — автор считает, что в приставке нет ничего удивительного, но она очень хорошо «делает свое дело». Напомним, продажи приставок Xbox Series X и S начнутся в России 10 ноября, а PlayStation 5 — чуть позже, 19 ноября.

Watch Dogs: Legion пока продается хуже предшественника

Вышедшая на прошлой неделе Watch Dogs: Legion заняла пока лишь вторую строчку в британском чарте. Об этом сообщает gamesindustry. По данным издания, в «физической» рознице игру по-прежнему опережает футбольный симулятор FIFA 21. При этом продажи физических копий у новинки оказались аж на 54% хуже, чем были у Watch Dogs 2 в 2016 году. Однако издание отмечает, что с того времени онлайн-продажи значительно увеличились (особенно это касается 2020 года, и Британии в частности, с возвращением коронавирусных ограничений). При этом данных о цифровых продажах пока нет, поэтому делать выводы о провальности Watch Dogs: Legion не стоит.

Фото: 3dnews.ru

Кроме того, вполне может быть, что рост спроса на эту игру начнется с выходом приставок нового поколения. На неделе как раз появились подробности о том, как Watch Dogs: Legion будет работать на Series S. Ранее Ubisoft рассказывала, что игра будет работать на Xbox Series X и PS5 в или в разрешении 4К и 30 кадрах в секунду с трассировкой, или в режиме производительности с 60 кадрами в секунду, без уточнения разрешения. Про Series S же информации не было вообще. Теперь же, как пишет 3dnews, разработчик уточнил, что «целевым» разрешением на более простой версии новых приставок от Microsoft будет динамическое 1080p.

Fortnite вернется на iOS, а Gran Turismo 7 выйдет в 2021 году

Сразу две новости на неделе связаны с еще одной игрой — Fortnite. Первая новость касается владельцев iPhone. В августе, напомним, Apple удалила игру из App Store из-за того, что разработчик Fortnite — Epic Games — попытался запустить возможность оплаты покупок в игре в обход магазина приложений (при таком способе оплаты Apple берет комиссию). В результате судебная тяжба длится уже несколько месяцев — конца и края ей не видно, а владельцы «айфонов» лишились возможности установки популярной игры на свои устройства. Но в ближайшем будущем, кажется, игра сможет вернуться на устройства с iOS. Причина вовсе не в том, что Apple и Epic Games помирились. Как сообщает BBC (на него ссылается vc), компания Nvidia разработала версию своего облачного игрового сервиса GeForce, работающую в Safari. Сервис пока не запущен на iOS, но, по данным BBC, это случится до середины декабря. В результате пользователи смогут бесплатно играть в игру не более часа.

Фото: epicgames.com

Другая новость, связанная с игрой, касается тех, кто собирается купить приставки нового поколения. Epic Games на своем сайте рассказал об улучшениях, которые произойдут в игре на Xbox Series X и S, а также на PlayStation 5. В версии для Xbox Series X будет разрешение 4К при 60 кадрах в секунду, для Series S — 1080P при тех же 60 fps. В целом в игре улучшится графика и физика, а разделенный экран на обеих приставках от Microsoft будет поддерживать 60 fps. Помимо тех же улучшений, что на Series X, версия на PS5 будет использовать возможности контроллера Dualsense — например, поддержку вибрации и отдачи курка.

Для тех, кому интереснее новые игры, а не усовершенствование старых, есть информация по автосимулятору Gran Turismo 7. Дату его выхода пока официально не называли, но в рекламе PlayStation 5 (она была показана в канадском Квебеке) случайно или нет озвучили. Игра должна выйти в первой половине 2021 года — пишет «Чемпионат.com». Игра должна стать эксклюзивом приставки от Sony, заявленная стоимость — довольно высокая, около 5,5 тысячи рублей.