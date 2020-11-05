Имам Шамиль из черной Африки: шейх Усман дан Фодио

К сожалению, в России распространен расистский миф — цивилизация и культура в Африке появилась только с приходом европейских колониальных империй. На самом деле, в доколониальной Африке существовал свой собственный опыт строительства государств, развитых культур. В то же время Африка — это колыбель человечества, и она почти неизвестна русскоязычному читателю. В нашей стране многие знают имя имама Шамиля, объединителя Чечни и Дагестана и борца с царизмом на Кавказе. Подобный архетип воина-обновителя был популярен на протяжении всей исламской истории. Политолог Карим Гайнуллин свою очередную авторскую колонку для «Реального времени» посвятил одному из них, малоизвестному у нас суфийскому шейху, государственному реформатору, создателю государства Сокото и духовному наставнику мусульман в Африке Шеху Усману дан Фодио (1754—1817).

Его именем назвали город, улицы и университет



Слово «шеху» — африканизированное арабское слово «шейх» на языке фулани, родном для Усмана дан Фодио. Если сказать «Шеху» в африканской мусульманской диаспоре, не уточняя, кого ты имеешь в виду, то сразу вспомнят именно этого мусульманского деятеля. В Нигерии в честь Усмана дан Фодио назван город, университет и улицы.



Он родился в местности Гобир на севере современной Нигерии. Его отец был местным хранителем мусульманского знания, и еще ребенком Усман дан Фодио был погружен в атмосферу исламской учености. За время обучения молодой Шеху брал знания у разных ‘алимов (знатоков исламских наук) своей местности, и уже к 20 годам написал свой первый трактат на родном языке. В отличие от других мусульманских богословов в своей стране, Усман дан Фодио не ограничивался лишь изучением древних книг. Он ставил своими задачами просвещение населения и борьбу с рудиментами местных языческих культов. Свои книги он писал не только на арабском, языке исламской учености, но и на локальных африканских языках. Сегодня они стали важными памятниками африканской литературы. Сам он был знаком с исламской классикой. В своих работах Шеху упоминает таких крупных исламских мыслителей, как великого суфия-ортодокса Ахмада Заррука, египетского правоведа Джалалутдина ас-Суюти и даже шейхов маликитской школы из аль-Андалуса, средневекового эмирата в Испании.

Усман дан Фодио не ограничивался лишь изучением древних книг. Он ставил своими задачами просвещение населения и борьбу с рудиментами местных языческих культов. Фото islamstory.com

«Правительство начинает видеть Шеху опасным конкурентом»

Цари Гобира считали себя мусульманами, но вместе с тем продолжали практиковать архаичные языческие традиции, зачастую не практикуя нормы ислама. Большая часть городского населения относилась к народу хауса, в то время как соседствующий с ним народ фулани, к которому относился Шеху, вел полукочевой образ жизни и отличался своей религиозностью. Государственное устройство хауса во многом базировалось на местных традициях — адатах. Здесь можно провести аналогию с той ситуацией, которую увидел имам Шамиль на Кавказе. Вместе с тем мейнстримное исламское «духовенство», маламы, были включены в устоявшиеся порядки, получая выгоды от соглашательства с местной системой и занимаясь лишь буквоедством.

Тридцать лет шейх Усман посвятил проповеди. Он странствовал по своему региону, обращаясь к людям на разных языках: кроме родного фула и арабского, он владел языками хауса и тамашек (один из туарегских языков). Простой народ привлекали набожность, харизма и близость к народу дан Фодио.

Даже тогдашний царь Гобира по имени Бава отдал на воспитание своего сына Юнфу шейху Усману, увидев в нем выдающегося интеллектуала — обычай правителей давать на обучение своих детей шейхам издревле был распространен в исламском мире. Но вскоре местное правительство начинает видеть Шеху опасным конкурентом, страшась растущей популярности проповедника. Ситуация обостряется после смерти царя Бавы и восшествия на трон узурпатора Нифата, который начал устраивать репрессии в отношении независимых проповедников. Нифат восстановил верховенство ряда языческих традиций и запретил ношение чалмы и хиджаба.

Даже во время своей мирной проповеди шейх Усман вел аскетическую жизнь, пытаясь дистанцироваться от местных властителей. В своих работах он подвергает их беспощадной критике:

«На деле уподобляется животным», едят, как скот, поглощая любую пишу, употребляя напитки, какие они желают, и овладевая женщинами, каких они возжелают, без брачного договора, собирают гаремы в своих домах, «пока число женщин у некоторых из них... не достигнет тысячи или более…



Кого бы они ни пожелали убить или изгнать или над достоинством кого бы ни дерзнули глумиться, или поглотить богатство его, они поступают так вследствие похотей своих, без всяких правовых оснований в шариате» [Kitab al-Farq, 1960, p. 567]. Kitab al-Farq, 1960, p. 567 (перевод А. Саватеева).

Он обрушивается на местные племенные власти за установления несправедливых поборов с населения, коррупцию со стороны судей, насильственное изымание товаров на рынках. Практику человеческих жертвоприношений — ужасный архаизм, все еще распространенный в регионе в то время, Усман ибн Фодио объявил неверием.

Вскоре Сокото разрослось на огромные территории, включавшие современную Нигерию, вплоть до озера Чад и Камеруна. Фото wikipedia.org

«Новое теократическое государство — Сокото»

После узурпации престола Нифатом шейх Усман сделал все, чтобы поставить вместо него своего воспитанника Юнфу. Он не претендовал на самостоятельное правление. После установления правления его ученика между светской властью и Шеху сохранялись дружеские отношения на некоторое время. Однако, влияние проповедника росло, и это все больше вызывало недовольство его воспитанника. Поводом к разладу послужило то, что один из военачальников напал на уважаемого старца, поработив его последователей. Усмана дан Фодио разозлило то неуважение, которое оказал военный людям знания. Собрав своих учеников, шейх Усман выступил против него.

Юнфу жестко отреагировал на самоуправство, отправив против своего учителя войска. Тогда Шеху снова обратился к своим последователям. Вооружившись, повстанцы начали свой победоносный поход против хаусанских правителей.



Объявленной целью войны было устранение несправедливости. Кроме того, шейх обвинил хаусанскую элиту в том, что она предала ислам, обратившись к языческому ритуалу. Крупные города Гобирского государства начали покоряться один за другим: Кацина (1805), Кано (1807), Зария (1808). Наконец, в 1808 году повстанцы овладели столицей Гобира Алькалавой, а царь Юнфа был убит. Тогда было установлено новое теократическое государство — Сокото.

Вскоре Сокото разрослось на огромные территории, включавшие современную Нигерию, вплоть до озера Чад и Камеруна. Усман дан Фодио был объявлен новым главой государства. Впрочем, вскоре он отстранился от политики, отдав страну в управление своим сподвижникам: сыну Мухаммаду Белло и брату Абдаллаху дан Фодио. Регионам Шеху дал широкую самостоятельность, лишь обязав их выплачивать общий налог и участвовать в военных походах. После ухода от государственного управления Усман дан Фодио сконцентрировался на написании книг. Кроме религиозной и духовной тематики, в своих работах африканский теолог пытался осмыслить свой политический опыт. Он выдвинул свою доктрину, утверждавшую, что совершенное государство должно брать пример из политической культуры Пророка и его наследников. По пятницам шейх Усман собирал вокруг себя мусульман, занимаясь их духовным воспитанием. До своей смерти в 1817 году он предпочитал духовность политике, считая, что сама политика должна зиждиться на духовных, вечных основаниях.

Захоронение шейха Усмана дан Фодио

После смерти Шеху в Сокото сменилось еще 12 правителей. В конце века халиф Сокото столкнулся с британской колониальной армией. В 1897 году британцы захватили ряд небольших государств, граничивших с Сокото. В ответ на это халиф Абдрахман Атику разорвал все отношения с колониалистами. Тогда Британская империя объявила ему войну. Несмотря на героическую оборону, нигерийцы не могли противостоять технологически превосходящему противнику. 13 марта 1903 года титул халифа Сокото был упразднен, регион вступил под протекторат англичан. Впрочем, был сохранен титул султана, который существует до наших дней.

Жители Сокото в 1900 году. Фото wikipedia.org

Великий реформатор Нигерии



Усман дан Фодио своей борьбой вдохновил соседних мусульманских деятелей. Началось целое движение по консолидации африканских племен в государства. Одним из последователей Шеху был Умар Саид Таль, основатель империи Тиджани, предтечи современного Сенегала. Кроме того, Усман дан Фодио вдохновил шейха Секу Амаду, основателя империи Массина. Наконец, он сильно повлиял на Модибо Адаму, основателя эмирата Адамава, территории между современными Нигерией и Камеруном. Многие из упомянутых деятелей были женаты на женщинах из рода Усмана дан Фодио, что считалось очень почетным.

Шейх Усман относился к суфийскому тарикату «Кадирия», основав ветку кадирия-фудиява. Преемственность этой традиции продолжается до наших дней, а центром ее остается регион Сокото в Нигерии. За пределами Африки она набрала популярность в среде принявших ислам афроамериканцев.

В советской историографии Усман дан Фодио был известен как великий реформатор Нигерии, желавший освободить народ от языческих архаизмов и привести его к процветанию. В начале нулевых некоторые работы Шеху были переведены на русский язык энтузиастами.

Большое внимание Шеху уделял образованию женщин. Его дочь принцесса Нана Асмах отлично знала все языки, на которых писал ее отец. Она оставила после себя автобиографию «Вакар Гевай» («Путешествие»). Кроме того, известны порядка 60 поэтических произведений ее авторства. Нана образовала группу женщин-учителей «джаджи», которые путешествовали по Сокото, обучая женщин.

Поэт, мистик, богослов, воин, государь, отец и аскет: все это вобрал в себя шейх Усман дан Фодио, гордость нигерийского народа и великий мусульманский интеллектуал.