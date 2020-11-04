Когда такое было: «Локомотив» сыграл лучше «Шахтера» в Лиге чемпионов

А Алексей Миранчук снова остался на скамейке запасных «Аталанты»

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов открыли матчи с участием московского «Локомотива» и донецкого «Шахтера». Результаты игр у обеих команд разительно отличаются от того, что предрекалось перед их началом. О том, как подопечные Марко Николича спасли очко в игре с «Атлетико», а «горняки» были унижены при своих болельщиках, а также об очередном матче Миранчука на скамье запасных «Аталанты» — в материале «Реального времени».

«Локомотив» взял очко, но спасет ли оно Николича?

Визуально «Локомотив» смотрелся увереннее, чем это было неделю назад в игре против «Баварии». Такие метаморфозы команды, которая в РПЛ проигрывает «Ротору» и «Сочи», объясняются двумя причинами. Во-первых, «Атлетико» не предложил ничего нового, буквально скопировав игру немецкого гранда с «железнодорожниками». Испанцы перегружали один из флангов, стаскивая туда силы соперника, а потом резко переводили мяч на другой и проводили разящую атаку. К тому же гостям приходилось сваливаться в не привычную для них игру первым номером.

Во-вторых, «Локомотив» уже третий год подряд играет с командой Диего Симеоне в еврокубках. Да, весной у москвичей сменился тренер, но будь ты Семин или Николич, все равно обязан знать, какой футбол показывает «Атлетико». Однако если у Юрия Палыча каждый раз получалась безшансовая «баранка» вместо очков, то серб очень долго цеплялся за результат и добился своего.

План «Локомотива» на игру был понятен: максимально затягивать соперника в позиционку, в ответ проводя хлесткие контратаки. Работала такая схема большую часть матча, но отойти от нее (временно) пришлось уже на 18-й минуте встречи. «Атлетико» забил, и подопечным Николича ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Вернули москвичей к «плану А» старые помощники — судья назначил неочевидный пенальти, а Антон Миранчук продолжил дело брата — забил.

Во втором тайме мадридцы устроили настоящий шквал опасных моментов у ворот Гильерме. Фото: fclm.ru

Были у команды Николича и другие преимущества. На подборах возле штрафной, в единоборствах и перехватах мяча «Локомотив» действовал безупречно и практически не давал шансов «Атлетико» для второй волны атаки. И когда во втором тайме мадридцы сумели выключить эти сильные стороны соперника, то устроили настоящий шквал опасных моментов у ворот Гильерме. И российский бразилец не сплоховал, пару раз сохранив ничейный счет для своей команды.

В целом, «Локомотив» справился с поставленной задачей. Ничья с «Атлетико» обязательно поможет при подсчете очков в борьбе с австрийским «Зальцбургом» за путевку в Лигу Европы. Но ситуация в «РЖД-клубе» не меняется, напоминая похождения Федора Смолова в Испании, забивавшего «Реалу» и «Барселоне», а по итогу «выгнанного» по причине несоответствия уровню Ла Лиги. И если Николич проиграет в Москве «Зальцбургу» и займет четвертое место в группе, то никто не вспомнит ничью с «Атлетико».

«Шахтер» унизили, а болельщики заговорили об увольнении Каштру

Влияние коронавирусной инфекции на организм спортсменов в полной мере ощутили вчера болельщики и руководители «Шахтера». Две недели назад «горняки» прихлопнули в гостях мадридский «Реал» (3:2), чуть погодя сыграли вничью с «Интером» (0:0), а в третьем туре в ранге лидера группы погорели дома «Боруссии» из Менхенгладбаха — 0:6. Хотя в Испании украинцы играли без 9 игроков основного состава, а к игре с немцами почти все заболевшие COVID-19 вернулись на поле. Глупейшие ошибки в обороне, беззубость в завершающей стадии атак и полный ноль в плане физической подготовки команды — вот итоги выздоровления от коронавируса.

Охарактеризовать встречу с «Боруссией» с позиции «Шахтера» можно одним словом — безволие. За весь первый тайм его игроки не совершили ни одного фола, играя максимально травоядно. Стоит ли удивляться, что на перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу немцев? А во второй половине игры донетчане и вовсе бросили играть, ни разу не пробив по воротам соперника.

Охарактеризовать встречу с «Боруссией» с позиции «Шахтера» можно одним словом — безволие. Фото: facebook.com/fcshakhtar

— Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат — это унижение для нас, — прокомментировал поражение главный тренер «горняков» Луиш Каштру.

Впереди у «Шахтера» главный матч уходящего года в чемпионате Украины. Команде Каштру предстоит сыграть с киевским «Динамо», которому она уступает 4 очка в турнирной таблице. Некоторые горячие головы уже начали делать ставки, когда в клубе расстанутся с португальцем. Попросят на выход до боя курантов или подождут до конца сезона?

С такой игрой «Аталанты» у Миранчука все шансы закрепиться в составе

История Алексея Миранчука в «Аталанте» началась стремительно, но, кажется, ее дальнейшее развитие пока поставлено на паузу. После гола в дебютном матче за итальянскую команду россиянин плотно присел на скамейку запасных и не вышел на поле даже когда «черно-синие» крупно проиграли «Ливерпулю» (0:5). Но, с другой стороны, подобная игра «Аталанты» дает куда больше шансов Миранчуку, чем если бы встреча завершилась с менее крупным счетом. Тренерский штаб Гасперини увидел на деле, что из себя представляет команда в настоящий момент, и в самое ближайшее время захочет внести изменения.

История Алексея Миранчука в «Аталанте» началась стремительно, но, кажется, ее дальнейшее развитие пока поставлено на паузу. Фото: dp73.spb.ru

В ситуации с Миранчуком главное время, которое надо перетерпеть и в которое надо усиленно работать над собой. Если выдержит испытание лавкой, станет сильнее, нет — вернется в Россию. И последнее самое легкое, спрос на него в родной стране будет 100%.

Но сейчас Миранчуку надо вспомнить путешествие Динияра Билялетдинова в Англию. В свое время он также уехал в сильный зарубежный чемпионат и попробовал пробиться в основной состав «Эвертона». Россиянин выходил, забивал на уровне АПЛ, но чаще начинал матчи в запасе. И в итоге не выдержал, психанул и попросился обратно в РПЛ, где со временем затух окончательно. Спустя годы Динияр вспомнит возвращение в Россию как наихудшее решение в своей жизни, но легче от этого никому не стало. Так что задача Миранчука в ближайшее время — перетерпеть, чтобы потом не рассказывать внукам, какую глупость он совершил.