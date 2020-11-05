Банк «Открытие»: надежная защита экспортеров в условиях вирусных ограничений

Фото: Ринат Назметдинов

Как хеджировать риски от скачков валюты и какими мерами господдержки могут воспользоваться предприятия-экспортеры, рассказали на выездной конференции банка в ОЭЗ «Алабуга».

Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий претерпела существенные изменения из-за разыгравшейся в мире пандемии коронавируса, которая вызвала трансформацию экспортно-импортных операций. У отечественных компаний появился новый шанс расширить географию сбыта. Банк «Открытие», имеющий широкую корреспондентскую сеть в мире, подстраивается к потребностям клиентов и активно развивает пакетные услуги для участников ВЭД. Накануне команда опытных управленцев банка выехала в ОЭЗ «Алабуга», где провела специальную конференцию, посвященную основным тенденциям в сфере ВЭД и мерам государственной поддержки предприятий-экспортеров.

Ключевую роль в продвижении на зарубежных рынках играет взаимодействие предприятия с банком-партнером, от которого зависит оперативность и гибкость в проведении трансграничных финансовых операций с зарубежными контрагентами. Чем шире корреспондентская сеть банка, тем быстрее и дешевле осуществлять расчеты.



Неслучайно банк «Открытие» является одним из основных финансовых провайдеров российского экспорта. 29 октября команда федеральных управленцев банка провела совместно с ОЭЗ «Алабуга» встречу с резидентами экономической зоны в Елабуге. Основной темой конференции стали «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы». В рамках мероприятия была представлена вся линейка банковских продуктов и инструментов торгового финансирования товарно-сырьевых поставок для участников ВЭД. Также эксперты банка рассказали о текущих изменениях в валютном законодательстве, планах Банка России по дальнейшей либерализации валютного контроля и хеджировании валютных рисков. Особое внимание спикеры уделили мерам государственной поддержки предприятий-экспортеров.

Открывая конференцию, управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамир Габдулхаков еще раз напомнил, что финансовая группа «Открытие» способна обеспечить экспортеров полным пакетом финансовых услуг. Финансовая группа «Открытие» объединяет несколько видов бизнеса: банковский, страховой, пенсионный, лизинговый и брокерский.



Дамир Габдулхаков еще раз напомнил, что финансовая группа «Открытие» способна обеспечить экспортеров полным пакетом финансовых услуг

Ключевой актив группы «Открытие» — системно значимый банк, акционером которого является Банк России с 99,99% долей владения. Надежность банка подтверждается тем, что он занимает 6-е место по размеру активов среди банков РФ и 5-е место по балансовому капиталу среди банков РФ. Банк давно предоставляет услуги по обслуживанию участников ВЭД, каждого из которых сопровождает отдельный эксперт валютного контроля. Он помогает клиентам от момента заключения контракта до проведения расчетов по нему, выбирает стратегию по страхованию валютных рисков. Одним словом, настраивает услуги под потребности каждого конкретного клиента и масштабы его бизнеса.



Заместитель генерального директора по госпрограммам ОЭЗ «Алабуга» Артур Аюпов отметил важность и своевременность встречи.

— Вопросы внешнеэкономической деятельности для наших резидентов важный вопрос. С этой точки зрения банк «Открытие» предлагает отличное решение по ряду вопросов. — Для нас ценно и приятно! Тем более что банк «Открытие» является для нас одним из партнеров по ключевым проектам, — отметил спикер.

Он выразил благодарность за организацию конструктивной встречи и выразил надежду на увеличение портфеля проектов.

Большое влияние на динамику экспорта в этом году продолжает оказывать внешнеэкономическая ситуация в мире, связанная с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Что будет дальше? Как поведет себя валюта? Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина постаралась дать ответ на эти волнующие вопросы в своем выступлении, посвященном перспективам развития мировой и российской экономики.

Но прежде она рассказала, какие страны особенно пострадали от коронавируса. По ее словам, сейчас на три региона приходится около 66% новых случаев и более половины заболевших — ЕС, США, Индия. Заметное снижение новых случаев наблюдается сейчас только в двух странах — в Индии и Израиле, где в результате введения карантина удалось снизить статистику новых случаев в 6 раз. В США количество новых случаев вновь интенсивно растет. Это снижает и без того небольшие шансы переизбрания Д. Трампа, поскольку, согласно опросам, среди голосующих удаленно традиционно сильна поддержка лидера от демократов — Дж. Байдена.

В странах ЕС продолжает стремительно расти численность заболевших и доля положительных результатов тестирования. В 12 странах ЕС заболевание подтверждается более чем в 10% тестируемых случаев; максимальные значения более 26% наблюдаются в Чехии и Нидерландах. В Чехии и Бельгии недельное количество заболевших составляет 0,8% населения. Европейские власти выборочно возвращают ограничения, включая комендантский час, максимально пытаясь сохранить экономическую активность. В России рост новых случаев связан как с увеличением объемов тестирования (с 2,2 до 3,5 млн тестов/день), так и с ростом доли позитивных тестов — с 1,8% до 3,3%. Количество болеющих превысило 350 тыс. человек.

Европейские власти выборочно возвращают ограничения, включая комендантский час, максимально пытаясь сохранить экономическую активность

Пик спада пришелся на II квартал 2020 года для большинства стран. Китай прошел пик спада в I квартале, а уже по итогам II квартала показал рост. ВВП большинства стран, по прогнозам, продолжит снижаться на протяжении всего 2020 года. Повторная волна эпидемии ставит под угрозу продолжение восстановления экономической активности в IV квартале, однако показатели не должны быть хуже II квартала. Экономическая активность Китая по индексам PMI вернулась к максимальным уровням, наблюдавшимся в 2017 году. Промышленное производство и инвестиционный спрос вернулись к положительным годовым темпам роста. Потребительский спрос восстанавливается значительно медленнее, чем инвестиционный, несмотря на продолжающийся интенсивный рост розничного кредитования. Долговая нагрузка населения в Китае в III квартале выросла на 1,7 п.п. ВВП, до 61,4% ВВП.

ВВП России во втором квартале снизился на 8% г/г. Крупнейший вклад в сокращение внес сектор торговли — 1,6 п.п. Следом за ним сектор добычи, на который сильное влияние оказало ограничение добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК (-1,5 п.п.), и сектор транспортировки и хранения, сильно связанный и с торговлей, и с сектором добычи (транспортировка нефти и газа), и авиаперевозками(-1,2 п.п.). Вместе они обеспечили более половины падения. При этом самым пострадавшим сектором экономики стала деятельность гостиниц и предприятий общепита, где выпуск снизился на 57% г./г. В августе восстановление продолжилось, однако меньшими темпами.

В сентябре рост практически остановился: сказалось приостановившееся восстановление розничного товарооборота, а также снижение выпуска в обрабатывающей промышленности на 1,6% г./г. В то же время рост добычи нефти в соответствии с параметрами сделки с ОПЕК оказал поддержку промпроизводству. Промышленное производство снизилось во II квартале на 6,5% г./г., в августе — на 4,2% г./г., в сентябре — на 5% г/г. Дно спада было достигнуто в апреле — мае, ВВП в эти месяцы снизился более чем на 10% г./г. По мере снятия карантинных ограничений экономика начала восстанавливаться, в первую очередь благодаря восстановлению спроса со стороны населения. Вторая волна заболеваемости коронавирусом может привести к новому спаду в экономике: население снизит посещение предприятий сферы услуг, карантин за рубежом приведет к падению спроса на товары российского экспорта. В то же время более мягкие карантинные ограничения в России ограничат масштаб спада — о введении режима нерабочих дней речи не идет, власти стараются не останавливать работу бизнеса.

Покупка Минфином пакета акций Сбербанка у Банка России за счет валютных средств Фонда национального благосостояния привела к росту валюты в распоряжении Банка России. Выкуп допэмиссии «Аэрофлота» за счет средств Фонда также привел к росту валюты у Банка России — в данном случае Банк выступил как «обменный пункт» для Фонда, выдав ему рубли и получив взамен валюту. Для нейтрализации влияния этих операций на макропоказатели Банк России принял решение частично продать полученную валюту до конца 2020 года. Интервенции начались с октября, они окажут дополнительную поддержку курсу рубля в этот период. Приток иностранных инвесторов в ОФЗ остановился. Ранее приток и отток средств нерезидентов выступали значимым фактором в краткосрочной динамике курса рубля. По всей видимости, соотношение риска и доходности стало непривлекательным для нерезидентов.

По мере снятия карантинных ограничений экономика начала восстанавливаться, в первую очередь благодаря восстановлению спроса со стороны населения

В конце июля ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% ввиду резкого замедления инфляции и смещения баланса рисков в пользу дезинфляционных факторов. Банк России в июле пересмотрел нейтральный диапазон ключевой ставки с 6—7% до 5—6% благодаря снижению страновой премии за риск и мировых ставок в экономике. Его пересмотр вниз означает, что, по оценкам Банка России, при прочих равных нас ожидает более низкая среднесрочная ключевая ставка. В конце июня длинные ставки ОФЗ достигли локального минимума и перешли к росту. Первая волна роста произошла после снижения ключевой ставки в конце июня сразу на 1 п.п. Следующая волна роста была во второй половине августа на фоне роста геополитических рисков. За это время 10-летние ставки выросли на 75 б.п.



В октябре доходности снизились вместе с укрепляющимся рублем, и теперь лишь на 60 б.п. выше минимумов года. Разность между 10 л. и 3 м. бескупонными ставками находится на рекордных с 2010 г. уровнях. Рост наклона кривой, при прочих равных условиях, может способствовать увеличению чистой процентной маржи банков в будущем. На последнем заседании совета директоров Банк России оставил ключевую ставку неизменной. Возможно, ключевая ставка еще не достигла своего минимума, но, по всей видимости, Банку России потребуется пауза для анализа необходимости дальнейшего снижения: экономика частично восстановилась, инфляция стабильна и близка к цели, а санкционные риски и волатильность финансовых рынков растут. Впрочем, Банк России заявляет о сохранении пространства для дальнейшего снижения.

Руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» Вера Бурмистрова рассказала о проработке инициативы по созданию на базе РЭЦ государственного информационного ресурса, предоставляющего возможность экспортерам размещать в «Личном кабинете» документы по осуществляемой внешнеэкономической деятельности, что позволит отказаться от необходимости представления данных документов в различные уполномоченные органы.

Кроме того, были озвучены концептуальные предложения Банка России по изменению валютного законодательства, направленные в правительство РФ. В частности, здесь есть предложение об отмене репатриации по экспортным контрактам, сумма обязательств и расчеты по которым выражены в иностранной валюте, и о повышении порога суммы контрактов, по которым не требуется представление документов в уполномоченные банки для осуществления валютных операций.

Александр Поливалов, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рисков банка «Открытие», рассказал о необходимости хеджирования рисков: «Глобальный тренд на снижение волатильности закончился в 2017 году. Взлеты волатильности в рисковых активах (индекс VIX) стали более частыми и резкими, зеркально отражаясь на курсах валют развивающихся стран, в том числе на рубле. В тоже время волатильность на рынке облигаций (индекс MOVE) из-за действий мировых ЦБ не выросла». Он предложил хеджировать покупку валюты при падении курса при помощи форварда или опциона CALL. Использовать рост волатильности и продавать валютную выручку на форварде или с помощью опциона PUT.

О торговом финансировании и документарных операциях рассказала управляющий директор управления торгового финансирования банка «Открытие» Марина Якушева. По ее словам, у банка широкая сеть иностранных банков-контрагентов с установленными на банк лимитами по операциям торгового финансирования. «Банк не находится в списке банков, на которые наложены санкции Европейского Союза и/или США. Текущий размер портфеля сделок международного торгового финансирования — более 1 млрд евро.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам широкий спектр продуктов по торговому финансированию и документарным операциям, которые являются наиболее надежными формами защиты от рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности:





открытие различных видов импортных аккредитивов (в том числе с добавлением первоклассными западными банками подтверждения и предоставлением финансирования) по поручению клиентов;

аккредитивы внутри РФ с отсрочкой платежа с возможностью осуществления досрочной оплаты бенефициару (согласно Положению 383-П);

авизование, исполнение и подтверждение банком экспортных аккредитивов, открытых в пользу клиентов;

Выпуск различных видов гарантий/контргарантий, а также открытие резервных аккредитивов (в том числе с добавлением подтверждения первоклассными западными банками подтверждения) по поручению клиентов в обеспечение обязательств клиентов банка в рамках внешнеторговых контрактов, а также международное инкассо с финансированием.

Руководитель управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» Ольга Яковлева рассказала о продуктах банка, направленных на поддержку экспортеров продукции российского производства. В частности, о предоставлении финансирования под страховое покрытие АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). Продукты под покрытие ЭКСАР позволяют экспортерам нарастить объемы экспорта, выйти на новые рынки сбыта, минимизировать необходимость предоставления твердого залога по кредиту.

Также банк активно участвует в государственной программе поддержки неэнергетического несырьевого экспорта в рамках постановления правительства РФ от 23.02.2019 №191. Данная программа предполагает предоставление финансирования по пониженным процентным ставкам компаниям-участникам программы, заключившим с Министерством промышленности и торговли соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Данные соглашения предполагают выполнение компаниями ряда мероприятий, направленных на увеличение объемов производства продукции и экспорта, повышение конкурентоспособности продукции.

Банк предлагает гибкий подход к реализации потребностей каждого клиента и осуществляет детальные консультации с клиентами по заключаемым в рамках программы сделкам.

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