Карпин, Семак, Слуцкий: кто на «доске позора», а кто в ранге «живой легенды»

Выбираем лучшего российского тренера в еврокубках. Часть 2

«Наши команды не только ничего не могут противопоставить топ-клубам из пятерки ведущих лиг, но и регулярно уступают соперникам из чемпионатов, которые котируются гораздо ниже нашего. К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА еще ниже. Наша лига оказалась абсолютно неконкурентоспособной. Мы сегодня находимся на задворках европейского футбола», — очень вовремя в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался Валерий Газзаев, один из героев первой части нашего материала о том, как смотрелись на еврокубковой арене российские тренеры. Вашему вниманию — окончание этой во многом скорбной подборки от журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

«Живая легенда»



Леонид Слуцкий

Всего: 22-12-23.

ФК «Москва»: 2-1-1.

«Крылья Советов»: 1-0-1.

ЦСКА: 19-11-21

Леонид Слуцкий с «Москвой» сыграл только в Кубке Интертото, уступив там в 2008 году немецкой «Герте», а затем завоевал для команды место в Кубке УЕФА в 2007-м, но и тут уступил — на этот раз место на тренерском мостике, которое занял Олег Блохин.

Потом был позорнейший вылет с «Крыльями Советов» от ирландского клуба «Сент-Патрикс Атлетик» в 2009 году. Причем самарцы вели в домашнем поединке со счетом 3:0 (дубль на счету Жеки «Красавы» Савина), но потом пропустили дважды и вылетели по правилу гостевого гола.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Вылетев из Лиги Европы, Слуцкий возглавил команду из Лиги чемпионов — ЦСКА. Испанец Хуанде Рамос групповой этап начал неважно, с одной победы и двух поражений, и Слуцкому, ранее споткнувшемуся на ирландцах, предстояло дебютировать в ЛЧ выездным матчем с «Манчестер Юнайтед». Казалось бы, то еще «удовольствие», но в итоге это было реально удовольствие, поскольку армейцы вели 3:1 и позволили сравнять счет только в добавленное время. И то рикошетом, после удара отчаяния эквадорца Луиса Валенсии, который своим голом в концовке московского матча отправил в отставку Рамоса.

Но Слуцкого после такого отставлять не собирались, и он, выиграв два следующих матча, вывел команду в плей-офф, завершив евросезон в четвертьфинале. Но самое героическое противостояние произошло, наверное, в отборе на Лигу чемпионов в августе 2015-го, когда армейцы играли против чешской «Спарты». Проигрывая в гостях 0:2, вырвать победу со счетом 3:2 — это было мощно!

Самое обидное поражение Слуцкого во главе ЦСКА — это вылет из Лиги Европы после поражения от шведского АИК, когда после гостевой победы 1:0, дома уступили 0:2, пропустив второй гол на последней минуте матча. Любопытно, что в это время лидеры шведской сборной Вернблум и Эльм играли в ЦСКА, а в АИК собрались, мягко говоря, игроки совсем иного качества.

Сябры



Виктор Гончаренко

Всего: 40-34-40.

БАТЭ: 27-21-26.

«Кубань»: 1-3-0.

ЦСКА: 12-10-14

Виктор Гончаренко пришел в ЦСКА тренером, уже испытанным еврокубками: 74 матча с общим положительным балансом. Причем в числе побежденных его БАТЭ из белорусского Борисова значатся «Андерлехт», на групповом этапе были победы над «Баварией», «Лиллем» и «Эвертоном» (две последние в гостях). Две ничьи с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов, две ничьи с ПСЖ в плей-офф это тоже не баран чихнул.

Не признавать этих достижений мог бы разве что Василий Уткин. Для понимания читателей в общем и Василия в частности, БАТЭ начал свое профессиональное существование после развала СССР, и даже не сразу же, как рижский «Сконто» Александра Старкова, а выбираясь откуда-то из подвала чемпионата Белоруссии. На начальном этапе БАТЭ уступал российским «Локо» по итогам двух матчей 1:12, «Крыльям Советов» — 0:4, «Рубину» — 0:5. И это за сезон до того, как команду возглавил 30-летний тогда Гончаренко. Малоизвестный футболист, ничего пока не добившийся тренер. В распоряжении которого были Жавнерчик и Нехайчик, Володько и Олехнович, Ржевский и Скавыш, а руководство расщедривалось только на таких легов, как Алумона и Хагуш (это, кстати, россияне), Брессан и Симич.

«Кубань» Гончаренко возглавил в момент, когда она уже практически потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы, но сделал с ней три ничьих, дважды с «Суонси» и с «Валенсией», и разгромил швейцарский «Санкт-Галлен» — 4:0.

До прошлого сезона армейскую работу Виктора Гончаренко в еврокубках можно было считать вполне успешной. Общая статистика на то время: 11-6-11. Другое дело, что в евровесну команда пробилась только один раз против трех таких выходов команды Слуцкого. И то — в Лигу Европы, в то время как у Леонида Викторовича был один заход в Лигу чемпионов. Это нивелировало, в том числе, такие неожиданные победы, как 3:0 в гостях над «Реалом» (у испанцев армейцы тогда выиграли дважды).

Но вот прошлый год начал еврокошмар для Гончаренко (1:5 от «Лудогорца», отрицательный баланс встреч с «Ференцварошем»), который продолжается нынешними ничьими с малопонятным «Вольфсбергом» и обескровленным Загребом.

Олег Кононов

Всего: 17-9-15.

«Карпаты»: 4-3-5.

«Краснодар»: 12-6-6.

«Спартак»: 0-0-2.

«Рига»: 1-0-2

У Олега Кононова была обширная практика в львовских «Карпатах», где он успел всех сокрушить на этапе отбора в Лигу Европы и проиграл пять стартовых матчей в группе.



Затем он также набил неплохую стату в «Краснодаре», правда, только однажды вышел из группы Лиги Европы.

«Спартак» Кононов возглавил 12 ноября 2018 года в тот момент, когда Массимо Каррера провалил отбор на Лигу чемпионов, а Рауль Рианчо уже сыграл четыре матча в группе Лиги Европы. В двух оставшихся у нового тренера было два поражения. Сейчас он работает в Латвии, сыграв с «Ригой» три матча в еврокубках. Последний с «Селтиком», закончившийся со счетом 0:1, также достоин того, чтобы именоваться «достойным поражением».

Тренеры-сменщики



Станислав Черчесов

Всего: 15-8-6.

«Спартак»: 5-3-3.

«Динамо», Москва: 9-4-1.

«Легия», Варшава: 1-1-2

Нынешний главный тренер сборной России начал в «Спартаке» с проигрыша все тому же «Селтику» по пенальти, после чего мечта сыграть в московском финале Лиги чемпионов в мае 2008-го оказалась неосуществимой. Или же «Селтик» сохранил место для кого-то из финалистов — «МЮ» или «Челси». Последней игрой в «Спартаке» для Черчесова стал разгром от киевлян и Семина — 1:4. Вслед за ним эту чашу горечи испивал уже датчанин Михаэль Лаудруп, и тоже — 1:4.



С «Динамо» у Черчесова сложилось успешнее, за исключением того, с какой натугой его команда играла с аутсайдерами. «Хапоэль» из Кирьят-Шмоны обыграли — 1:1, 2:1, причем гостевой матч проходил не в Израиле, а на Кипре. Также натужно прошли кипрскую «Омонию» — 2:2, 2:1. С другой стороны, это всего третий раз, когда Россия прошла команду Кипра в десятые годы. Еще одна победа была у «Сибири», одолевшей киприотов за счет правила выездного гола, и у ЦСКА. А по итогу у России и Кипра ничья — 3-3. Поспешим назвать ее достойной, в тренде последних событий.

Главным тренером «Легии» после норвежца Хеннинга Берга Черчесов стал уже тогда, когда вовсю шел групповой этап Лиги Европы. И в первом же матче сыграл на домашнем поле вничью с «Брюгге». Да, с бельгийцами можно играть вничью, это на заметку Сергею Семаку.

Георгий Ярцев

Всего: 6-2-6.

«Спартак»: 3-1-4.

«Динамо», Москва: 3-1-2

Олега Романцева в «Спартаке» менял Георгий Ярцев. Затем он менял Валерия Газзаева в сборной. Но сейчас разговор не об этом, а о еврокубковой карьере Георгия Александровича. Самое памятное для него в «Спартаке» — это игра с датским «Силкеборгом», когда пришлось вставать в ворота полузащитнику Андрею Тихонову. А в «Динамо» он с натугой обыграл «Сконто» Старкова (2:2, 3:2) и пробкой вылетел от испанского «Реал Сосьедад» (2:3, 0:3).



Адамас Голодец

«Динамо», Москва: 8-3-6

Газзаева в московском «Динамо» сменил Адамас Голодец. И вот малозаметный и, в принципе, почти забытый Голодец — это второй по успешности тренер самого сумасбродного в плане тренерского контингента клуба. Достаточно сказать, что «Динамо» только из нашего списка руководили Газзаев, Прокопенко, Романцев, Семин, Черчесов, Ярцев, Новиковы, и еще неведомо сколько невесть каких тренеров.



А второй из общего списка Адамас Соломонович, чья племянница Ольга Голодец без малого восемь лет была замом премьера Дмитрия Медведева в прошлом правительстве РФ.

Доска позора



Анатолий Давыдов

«Зенит: 0-2-2

Чтобы понимать, насколько тяжела и неказиста бывает порой судьба тренера-сменщика, вспомним зенитовца Анатолия Давыдова. Вначале он заменил Анатолия Бышовца, ушедшего в сборную России, и был вычищен из еврокубка итальянской «Болоньей» — 0:3, 2:2, а затем возглавил «Зенит», только-только выигравший Кубок УЕФА и Суперкубок, сменив Дика Адвоката, также ушедшего в сборную. Теперь камнем преткновения стал португальский «Насьональ» — 3:4, 1:1.



Отец и сын Новиковы



Александр Новиков

«Алания»: 0-1-1.

«Динамо», Москва: 1-1-2.

Всего: 1-2-3 Кирилл Новиков

«Динамо» Москва: 0-0-1

Семейный итог: 1-2-4, и подопечные Новиковых на двоих смогли пройти только мальтийскую «Биркиркару»

Старший из Новиковых Александр неплохо начал в еврокубках, руководя во Владикавказе, — ничья и минимальное поражение от Дортмунда. «Достойное поражение», термин, к которому мы начали привыкать, говорят, что руководство «Локо» даже отпраздновало это событие, уступив на прошлой неделе «Баварии». Вот и «Алания» сыграла в 1993-м с «Боруссией» — 0:0, 0:1, удерживая свои ворота на замке 152 минуты.



Но, возглавив родное «Динамо», Александр Новиков сыграл вничью с «Биркиркарой» из Мальты и был разгромлен «Глазго» с общим счетом — 2:7. Опять же, надо соизмерять степень унижения, ведь Газзаев с «Аланией» был разгромлен со счетом 2:7 по итогам одного лишь домашнего матча.

Младший Кирилл Новиков (подержи мое пиво, папа) усугубил семейный позор, уступив в этом году «Локомотиву» из Тбилиси. Проиграть грузинам в принципе не зазорно, в 1996 году это продемонстрировал Валентин Иванов, уступивший команде Давида Кипиани. Но тогда у батоно Давида в составе были Деметрадзе, Джамараули, Иашвили, Каладзе, Кобиашвили, Цкиташвили. Что касается тбилисского «Локо», победившего дружину Кирилла Новикова, то ни один из игроков его нынешнего состава не подошел бы даже тому же самому «Динамо», не то что солидным европейским клубам. Поэтому, беру свои слова про «дружину» обратно, это не дружина, а случайный набор людей.

Больше позора!



Валерий Карпин

Всего: 5-3-10.

«Спартак»: 5-3-9.

«Ростов»: 0-0-1

Работа Валерия Карпина в «Спартаке» противоречива, но все же позорных еврокубковых страниц в ней больше. А как еще назвать вылеты на старте Лиги Европы от польской «Легии» и швейцарского «Санкт-Галлена», от которого годом ранее «Кубань» Виктора Гончаренко не оставила камня на камне — 4:0. С «Легией» вели по ходу домашнего матча со счетом 2:0, после чего пропустили трешечку, а с «Санкт-Галленом» была ничья на выезде, но нет такой степени позора, которой мог бы избежать футболист, облаченный в футболку российского клуба.



А ведь были еще разгромы по итогам противостояния с «Челси» — 1:6 и «Порту» — 3:10. Испанца Унаи Эмери Карпин отставил после его провала на групповом этапе Лиги чемпионов и тут же сам уступил «Селтику». Был, пожалуй, единственный матч, подаривший надежду, когда красно-белые обыграли в гостях «Марсель» 1:0, но в домашнем матче, решавшем судьбу путевки в плей-офф ЛЧ, «спартачи» безвольно проиграли — 0:3.

Точно так же безвольно, как это сделал карпинский «Ростов» в недавнем поединке с «Маккаби». Ни домашнее поле, ни временное преимущество не помогло подопечным Валерия Георгиевича выйти в следующий круг.

Сергей Семак

«Зенит»: 8-3-1

Действующий наставник «Зенита» выглядит на тренерском мостике питерского клуба таким же беспомощным. Позор на старте, когда питерцы были разгромлены в Минске местным «Динамо» — 1:4, прошлогоднее фиаско, когда команда не смогла продолжить сезон даже в Лиге Европы, еще только начавшийся кошмар нынешнего сезона.



Самое главное: ни одной запоминающейся победы за два десятка сыгранных матчей. Даже прошлогодняя виктория с «Бенфикой» была омрачена голом в концовке матча, который потом аукнулся при распределении мест в Лигу Европы. Сергей Богданович, вы не управляете командой! Алексей Миллер, ваш «Зенит» стабильно позорит Россию в Европе. Да, это не так заметно на фоне остальных, а в конце сезона можно вообще забыть об унижениях, гордясь итоговой победой в чемпионате лузеров, будучи лучшими из худших. Но, господа, даже «Вадуц» не прячет свой тщедушный клуб в утесах национального чемпионата, а реет гордо и смело в чемпионате Швейцарии, довольствуясь единственным титулом чемпиона Лихтенштейна в истории. А сколько чемпионских титулов могло бы быть у «Суонси», «Рексема» и «Кардиффа», если бы они болтались в болоте чемпионата Уэльса, а не конкурировали в соседнем чемпионате Англии. И чему будет радоваться в итоге победитель чемпионата России-2021 — тому, что не самый убогий среди юродивых?

Критикуя-предлагай



Александр Григорян, финалист Лиги чемпионов.

Только женской

Выход в 2008 году женской команды «Звезда-2005» (Пермь) в финал Лиги чемпионов остался практически незамеченным, в том числе и в Казани, хотя столица Татарстана предоставляла свой Центральный стадион для выступлений этой команды.



Тренировал ее Александр Григорян, как ни крути, единственный футбольный тренер в России, который играл на таком уровне. Если он справлялся с женщинами, неужели не справится с нашей деревянной элитой? Памятуя о работе в женском коллективе, он точно будет знать, как вдохновить Дзюбу, загрустившего по Азмуну. Или же может быть полезным другому армянину Галицкому-Арутюняну, чей «Краснодар» частью состава бухается на колени еще до игры, вместо того чтобы стоять на них по итогам (свежие 0:4 от «Челси»).