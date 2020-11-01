Романцев или Бердыев, Газзаев или Семин?

Выбираем лучшего российского тренера в еврокубках

Четыре очка после восьми матчей, плюс вылетевшие досрочно и только этим прекратившие свои мучения в еврокубках «Динамо» и «Ростов» — это повод для того, чтобы обратиться к властям предержащим в отечественном футболе: а вы как вообще относитесь к стабильным унижениям наших клубов на европолях? Этим же риторическим вопросом задается журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин, написавший материал о лучших российских тренерах в еврокубках.

Что обсуждают ВИП-болелы? Степень и меру унижения подопечных?



Прямо сейчас «Зенит» — это признанный флагман российского футбола, включая ту его ипостась, как участие в бесконечном ужасе на полях еврокубков. Тут важно даже не ноль очков в турнирной таблице, а то, как «Зенит» доковылял до финального свистка поражения в Дортмунде, практически не претендуя на подобие контригры.

Поговаривают, что поражение «Локо» от «Баварии» с почетным счетом 1:2 ВИПы московского клуба отметили банкетом. Вот как это понимать? Cобираясь в своем закрытом клубе ВИП-лузеров, вы что обсуждаете? Чем хвастаетесь друг перед другом — мерой и степенью унижения? Конкретизируем претензии: вот «Зенит», который встал в коленно-локтевую позицию буквально со стартового свистка с «Боруссией», — на что он рассчитывал? Это была некая надежда жертвы на то, что насильника хватит апоплексический удар?

Завершив этот абзац о наболевшем, хочется перейти к сути дела, которому и посвящен наш уникальный материал, а именно: как российские тренеры смотрелись в еврокампаниях?

Три богатыря



Валерий Газзаев

Победа в Кубке УЕФА-2005.

Всего: 32-22-31.

«Динамо», Москва: 2-2-3.

«Алания»: 3-2-5.

ЦСКА: 24-14-18.

«Динамо», Киев: 3-4-5.

Тренерская судьба нынешнего депутата Госдумы уникальна тем, что Валерий Георгиевич добился наивысшего успеха среди всех российских тренеров на клубном уровне и он же максимально часто позорился в еврокубках. Парадокс!

Первый позор пришелся на домашний матч в Кубке УЕФА в 1993 году с немецким «Айнтрахтом», который отайнтрахтал динамовцев на их родном поле — 6:0. Газзаев подал в отставку тут же, и гостевой победы в Германии «Динамо» добилось уже без него. Хотя за два года до того его «Динамо» выбило из еврокубков «Канн» с Зинедином Зиданом и Омамом Бийиком, а за год — вышибло финалиста Кубка УЕФА «Торино» с Энцо Шифо (несмотря на итальянские имя и фамилию, это был лидер сборной Бельгии).

Возглавив «Аланию», Газзаев оскандалился еще крупнее. В противостоянии с «Глазго Рейнджерс» были гостевые 1:3, после чего последовали домашние 2:7. Расставание с «Аланией» запомнилось разгромом от венгерского МТК — 0:3. Снова встав у руля «Динамо», Газзаев сразу же наступил на грабли, которые остались валяться после «Айнтрахта». Удар оказался не таким болезненным (1:3, 2:1), но выглядел еще более унизительно, поскольку был нанесен норвежским «Лиллестремом».

Выход на европейскую арену с ЦСКА тоже оказался для Газзаева болезненным, и название этой хвори «Вардар». Армейская команда на советских «дрожжах» обыграла в 1992-м «Барсу», но после этого трижды осрамилась с «Мольде» (Олег Долматов), «Виборгом» (Павел Садырин) и «Вардаром». И только после третьего клубного позора, одновременно третьего позора Газзаева («Айнтрахт», «Глазго» и «Вардар»), совместными усилиями армейского клуба и тренера-осетина Россия выиграла свой первый еврокубок. Правда, и в этот раз армейцы начинали невнятно, сыграв вничью с «Нефтчи». А затем не вышли из группы Лиги чемпионов, где оказались вместе с «Порту» и «Челси».

Валерий Георгиевич первый из нашего списка тренеров, который работал на чужбине, проведя «12 матчів у турнірах під егідою УЕФА» во главе киевского «Динамо». Мы, может, и не напоминали бы об этой страничке пути кочующего тренера, да вот только началась она с победы над «Рубином» — 3:1, фиг сотрешь из памяти такое. Да и украинские статистики, за что им отдельная благодарность, выделяют в истории «Динамо» еврокубковые матчи каждого из тренеров команды. Дякую, панове!

Олег Романцев

Полуфиналы Кубка кубков и Кубка УЕФА.

«Спартак»: 34-13-28.

Олег Романцев тоже начал путь в еврокубках с провала. Домашнюю ничью 0:0 с «Авениром» из Люксембурга в 1992-м ничем иным считать нельзя. Но тот сезон «красно-белые» украсили общей победой над «Ливерпулем» и завершили его скандальным матчем с «Антверпеном» в полуфинале Кубка кубков.



Венцом первого этапа еврокубковой карьеры Романцева в 90-е стали шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов 1995/1996, после чего был перерыв на работу со сборной страны. «Спартак» тогда был любимчиком болельщиков и руководства российского футбола, ему разрешалось безнаказанно не отпускать игроков в сборную, один демарш Владимира Бесчастных, который не полетел на молодежный чемпионат мира в Австралию, чего стоит. Клуб мог уезжать в заграничное турне, попутно перенося матчи чемпионата России на более поздний срок. «Спартак» творил историю, а то, что зачастую это была история беспредела, так кто скажет слово против «народной команды».

Возвращение Романцева в родной клуб снова получилось кошмарным, и носит оно имя собственное — «Кошице». На следующий год были бодания со «Сьоном» (тем, кто до сих пор верит в какую-то европейскую тягу к закону, советую ознакомиться с предысторией матчей «Спартак» — «Сьон», ну и «Локомотив» — «Тироль» заодно).

Любопытно, что, опять начав за упокой, Романцев дошел со своей командой до полуфинала в 1998 году. Вылетев из Лиги чемпионов, он прошагал до матчей с «Интером», по пути триумфально обыграв «Аякс». Автору этих строку посчастливилось побывать на московском матче «Спартак» — «Интер» в компании с нынешним врачом РК «Стрела» Дмитрием Цуриковым, но это отдельная история.

Дальше — хуже. У «Спартака» еще были хорошие матчи, к примеру, разгром «Арсенала» со счетом 4:1 можно отнести к легендарным, но была и Лига чемпионов 2002/2003 и «вечный» антирекорд из шести поражений с общей разницей 1:18.

Увы, Романцев погрузился в фантазийный футбол гораздо раньше создателей «фифы». Там, в сладких 40-градусных мечтах вместе с ним пребывали стремительный Грановский, хороший Мукунку, семь вратарей из заявки на сезон-2003, ровно по количеству сказочных гномов, и Люк Зоа. Последним матчем Романцева в Европе была игра в Валенсии, где он был разгромлен местным клубом со счетом 0:3.

Юрий Семин

Полуфинал Кубка кубков.

Всего: 43-21-49.

«Локомотив»: 36-14-45.

«Динамо», Киев: 7-7-4.

Ну и за Юрия Семина тоже дякую украинским статистикам. Хотя из 18 матчей на незалежной у Юрия Павловича шесть, ровно треть, пришлись на соседей: «Металлист», «Шахтер» и московский «Спартак», который киевляне в 2008 году с удовольствием деклассировали, дважды разгромив по 4:1. Что, наверное, достойно какого-нибудь памятника в Киеве. Хотя нет, в Киеве хватит и бюстика в виде его шапочки-петушка. А памятник Семину нужно поставить в Черкизово и желательно как можно позже.



Хотя, надо признать, первая часть работы Палыча с «Локо» была куда более продолжительной и успешной, чем третья. Вторая (2009—2010) была вообще ни о чем. Первая же ознаменовалась полуфиналом Кубка кубков 1998 года (и на нем я был в компании с Цуриковым, поскольку два полуфинала «Спартака» и «Локо» игрались через день). Домашняя победа над «Баварией» (ау, тогда мы огорчались вылету от немцев, сейчас радуемся «достойному поражению»)… Камбэк с АЕК с голом Чугайнова на последних минутах матча… Проход австрийского «Тироля» — признаюсь, победу «Локо» в Австрии, отмененную УЕФА из-за ошибки главного судьи, я посчитал как победу Семина. Желающие могут подавать в Гаагский суд, самый Гаагский суд в мире… Разгром «Интера» — 3:0. Есть что вспомнить!

Но что касается последних пяти лет работы тренера, то там много такого, что хочется забыть как страшный сон. В принципе, там вообще все желательно забыть.

Уходящая натура



Курбан Бердыев



Всего: 24-22-22.

«Рубин»: 20-16-16.

«Ростов»: 4-6-6.

Самым страшным клубом для Курбана Бердыева оказался венский «Рапид». Дважды казанская команда спотыкалась на нем, будучи однажды разгромленной, причем на домашней арене — 0:3. С австрийцами у Бердыева в итоге отрицательный баланс: 1-1-2. А вот как он играл с командами сильнейших стран Европы: Испания: 3-3-4 (проход мадридского «Атлетико», «Леванте» и победа над «Барсой»); Италия: 1-2-3 (разгром «Интера» — 3:0); Германия: 1-2-2 (победа над «Баварией»); Англия: 2-1-3 (победы над «Тоттенхэмом» и «Челси»).



За вылет с «Рубином» от «Твенте» Бердыев реабилитировался сам перед собой, обыграв «Аякс» и обойдя в борьбе за путевку в Лигу Европы ПСВ из Эйндховена. Его личная статистика с Голландией: 1-4-1. Плохо обстоят дела только с греками: 0-2-2.

У сменившего Бердыева Рината Билялетдинова евростатистика вообще поразительная: 10-3-1, правда, «набил» он ее на соперниках куда ниже уровнем. Хотя… Обыграл «Мольде» в отместку за ЦСКА (тренер Олег Долматов), переиграл «Зюлте-Варегем», взяв реванш за «Локо» (тренер Славолюб Муслин), прошел «Марибор», реабилитировавшись за Гуса Хиддинка со сборной. Там, кстати, и у следующего наставника Валерия Чалого все неплохо со статистикой — 3-5-2, и это притом что в соперниках были и «Бордо», и «Ливерпуль». В целом же «Рубин» — самая успешная команда России на евроарене: 33-24-19.

Гаджи Гаджиев

Всего: 10-5-7.

«Анжи»: 4-4-5.

«Крылья Советов»: 3-0-1.

«Сатурн»: 3-1-1.

Дебют «Анжи» в еврокубках состоялся в Варшаве, поскольку УЕФА именно там свела дагестанский клуб с шотландским «Глазго», который и вышел победителем — 1:0. Учитывая, что незадолго до этого «Глазго» разгромил «Аланию» во Владикавказе со счетом 7:2, а уже после обыграл «Динамо» тоже 7:2, только по итогам двух матчей, наверное, следует признать итоги свидания дагестанцев и шотландцев удовлетворительными.



С «крылышками» Гаджи Муслимович разгромил набирающий силу БАТЭ, но по правилу выездного гола уступил голландскому «АЗ Алкмар» во главе с Луи ван Галем — 5:3, 1:3.

С «Сатурном» камнем преткновения стало противостояние с немецким «Штутгартом», которому команда Гаджиева проиграла только в дополнительное время.

Спустя 10 с лишним лет после дебюта в еврокубках Гаджиев снова возглавил «Анжи» после того, как «дикая дивизия» Сулеймана Керимова навела шороху и в чемпионате России, и в еврокубках во главе с Гусом Хиддинком. Но к моменту, когда Гаджиев встал во главе «Анжи», от команды Гуса остались только «рожки» в лице Смолова и «ножки» в виде Бухарова. Да еще камерунец Бенуа Ангбва, которого Гаджиев привечал везде — в «Крыльях», «Сатурне», «Анжи».

Тем не менее махачкалинцы вышли из группы, выбили бельгийский «Генк» и снова вынуждены были уступить «АЗ Алкмар», только уже без ван Галя, поскольку главным там стал Дик Адвокат. Любопытно, что годом ранее Хиддинк, Это'О и Ко разгромили АЗ с общим счетом 6:0.

Ушедший в мир иной



Виктор Прокопенко

Всего: 18-5-21.

«Черноморец», Одесса: 1-0-3.

«Ротор»: 10-4-8.

«Шахтер»: 7-1-10.

Ну и позвольте вспомнить наставника, который уже ушел не только из тренерской профессии, но и из жизни. Виктор Прокопенко, легенда советского, украинского и российского футбола.



Молодой футболист Прокопенко начинал за границей, проведя три года в составе команды Группы советских войск в Германии. Видимо, что-то затаил парень на немцев, если спустя 20 лет обыграл со скромным «Черноморцем» мощный «Вердер», который тренировал сам Отто Рехагель. А потом достойно смотрелся в двухматчевом противостоянии с самим «Реалом».

После развала СССР Прокопенко вынес из еврокубков «Вадуц» вперед ногами — 5:0 и 7:1 и уступил греческому «Олимпиакосу», у которого забивали гарные хлопцы Литовченко и Протасов. Они ранее поменяли СССР на Грецию, предпочитая зарабатывать драхмы, а не жить, перебиваясь с украинских купонов на российские рубли, «измученные» бешеной инфляцией.

Увы, практически вся основа того «Черноморца» рванула в Россию. Яблонский в «Балтику», Лебедь, Никифоров, Цымбаларь вначале в клубы России, а потом и в сборную. Вот и Прокопенко перебрался туда, где его ждали еще по работе в конце 80-х, — в волгоградский «Ротор».

В целом у него неплохая статистика в матчах еврокубков, но особняком стоят, конечно же, два эпохальных матча с «Манчестер Юнайтед» в 1995 году, выигранных по итогам двух ничьих за счет правила выездного гола.

Стоит, наверное, отметить, и победу в 1996-м со счетом 4:1 над «Шахтером», командой, в которую Прокопенко переберется спустя три года, чтобы разгромить с ней английский «Арсенал» — 3:0.

Окончание следует