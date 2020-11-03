На Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Татарстане прокладывают «Императорский маршрут»

В Казани подписали договор об использовании нового товарного знака, который будет повышать туристическую привлекательность региона

Фото: Максим Платонов

В Казанском Кремле впервые состоялись Елисаветинско-Сергиевские чтения. В России форум проходит в 23-й раз, являясь частью Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых». Традиционно чтения разделены на две сессии — одна проводится в Москве, вторая — в местах, связанных с жизнью, деятельностью и паломничествами Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Ученые до сих пор спорят, сколько раз она бывала в Казанском крае и в Казани в частности, однако столица Татарстана в 2019 году все же вошла в национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». Что дает республике участие в проекте, как отразится на туристической привлекательности использование нового товарного знака и какой музей в скором времени может появиться на острове-граде Свияжск — в репортаже «Реального времени».

Шесть тысяч благотворительных обществ на попечении

Проект «Императорский маршрут» реализуется Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 19 российских регионах, в том числе год, как в Татарстане. Председатель Наблюдательного совета Фонда Анна Громова отметила, что чтения проводились в Екатеринбурге и Перми, Алапаевске и Тюмени, Крымских дворцах, где жили друзья царской семьи, и Тобольске — неизменно вторая часть чтений связана с местами благотворительной деятельности княгини.

— Деятельность Елизаветы Федоровны была благородна и многогранна. Историки насчитывают порядка 36 направлений ее паломничеств, не говоря уже о том, что в некоторые места она ездила многократно. В ее ведении находилась практически вся Россия, за исключением Санкт-Петербурга, где благотворительностью занималась Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II и Александры Федоровны. Во время великой войны известно только о 14 инспекционных поездках княгини, под ее началом находилось 85 комитетов и шесть тысяч благотворительных организаций, каждая из которых нуждалась в руководстве, посещении и помощи Елизаветы Федоровны. Поле наших исследований необъятное, для этого нужно иметь немалое дерзновение, которого я и желаю всем коллегам, — приветствовала участников конференции Анна Громова.

Во время сессии патриарх Казанский и Татарстанский Феофан вручил Анне Громовой высшую награду епархии — медаль Казанской иконы Божьей Матери первой степени

Московская гостья отметила, что представители Фонда приезжали в Казань в 2012 году, накануне празднования столетия прославления патриарха Гермогена. Тогда состояние храма Казанской иконы Божьей матери оставило у историков прочное желание помогать в деле возрождения памятника. Во время сессии патриарх Казанский и Татарстанский Феофан вручил Анне Громовой высшую награду епархии — медаль Казанской иконы Божьей Матери первой степени.



«Паломничество — не прогулочка на яхте»

Перед началом конференции Владыка Феофан рассказал «Реальному времени», в чем главная важность конференции для Казани:

— Сегодня мы очень много говорим о развитии паломничества и туризма для земли Казанской. Что же касается именно этих чтений, то они поднимают статус Казани, причем, сразу на несколько ступеней. Дом Романовых — это не просто наше прошлое, но наша история. В исторических местах наших правителей мы как бы сами шагаем по страницам истории. А ведь это не худшая традиция, когда наши императоры посещали те или иные святыни, в том числе, и Казанские.

Как было отмечено на чтениях, без посещения производств, храмов, благотворительных организаций невозможно представить воспитания будущих российских самодержцев. «Паломничества царской семьи — это не прогулочки по России на яхте или круизном лайнере. Это деятельное служение своему народу. Жизнь Елизаветы Федоровны — пример нашему времени, как надо относиться к благотворительности. Не секрет, что сейчас, за благотворительными жестами, скрывается желание выделиться, преследуются политические цели. Она же не преследовала личных целей, она уже была богата, красива, принадлежала к высшему кругу. Но при этом надевала халат сестры милосердия и шла в палаты к самым тяжелораненым, чтобы омыть их раны…», — отметил в своем приветствии владыка Феофан.

Сергей Иванов отметил, что по результатам совместной работы у экскурсоводов и туристических компаний появится большой пласт нового интереснейшего материала

Что объединит сверхтерриторию?

На чтениях был подписан договор о предоставлении права использования товарного знака «Императорский маршрут» между Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Государственным комитетом Татарстана по туризму. Глава ведомства Сергей Иванов отметил, что по результатам совместной работы у экскурсоводов и туристических компаний появится большой пласт нового интереснейшего материала, который они впоследствии и передадут гостям.

— В прошлом году Татарстан присоединился к проекту «Императорский маршрут». Этот проект имеет большой исторический и духовный материал, а его реализация станет хорошим импульсом для реализации туризма в нашей республике. Наша страна воспринимается как сверхтерритория и единственное, что нас может связывать тесно, это общая культура, духовные и исторические ценности. Такой маршрут будет хорошим материалом и для российских, и для иностранных туристов, чтобы понять всю глубину и силу нашего народа, познакомится с его историй и традициями, — уверен Сергей Иванов.

По его словам, по местам поездок царской семьи в Татарстане можно будет проехать уже в 2021 году.

Вязальный станок и деревянные колотушки

На конференцию были приглашены экскурсоводы, каждый из которых подготовил свой доклад. Причем, связаны они были не только с Казанскими точками на пути путешествий царской семьи. Своим опытом делились гости из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы. Интересный доклад сделала внучка участника Русско-Японской войны Михаила Михайловича Волкова Валентина Кременская. Ее деду Великая Княгиня лично подарила после выписки из лазарета вязальный станок. О необыкновенном мужестве Елизаветы Федоровны рассказал представитель Императорского Палестинского Православного общества Анатолий Елдашев.

Ученый муж поделился результатами последних исследований гибели Великой Княгини, инокини Варвары и близких к ним людей

Согласно его исследованиям, в последний раз в Казань княгиня приезжала в сентябре 1915 года. Она прибыла на похороны своего духовного наставника отца Гавриила. Она отправилась в путешествие, несмотря на многочисленные предупреждения и свидетельства того, что обстановка в стране накаленная, предреволюционная.

— Она многократно бывала в Казани, останавливалась во многих местах, посещала разные дома и учреждения. Однако доподлинно известно, что ночевала в городе лишь единожды — в Богородицком женском монастыре, теперь возрождающемся как мужской. Я призываю к тому, чтобы уже размещать в городе памятные знаки, доски на домах, в которых она бывала. Предлагаю экскурсоводам обращаться ко мне, я с удовольствием поделюсь большим количеством информации, — отметил он.

Ученый муж поделился результатами последних исследований гибели Великой Княгини, инокини Варвары и близких к ним людей. Он сообщил, что, по ряду данных, чекисты скинули мучеников в Алапаевскую шахту все же не живыми. «Были у чекистов специальные деревянные колотушки, по голове бить…»

3 ноября участники конференции сами отправятся на экскурсии по пути следования царской семьи

Быть ли музею благотворительности

После подписания договора со стороны Фонда прозвучало пожелание открыть на острове-граде Свияжск музей памяти Елизаветы Федоровны. «Мы видели у вас музей гражданской войны, больше отражающий деятельность Льва Троцкого. Почему бы не посмотреть на эти годы и с другой стороны?» — отметили московские гости.

3 ноября участники конференции сами отправятся на экскурсии по пути следования царской семьи. Они посетят остров-град Свияжск, Седмиезерный монастырь. В Казани побывают Свято-Кизическом Введенском мужском монастыре, бывшей Шамовской больнице, церкви Ярославских чудотворцев, духовной академии, Казанской ратуше и других знаковых местах, которые позже будут включены в новые туристические маршруты.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов