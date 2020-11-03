На Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Татарстане прокладывают «Императорский маршрут»
В Казани подписали договор об использовании нового товарного знака, который будет повышать туристическую привлекательность региона
В Казанском Кремле впервые состоялись Елисаветинско-Сергиевские чтения. В России форум проходит в 23-й раз, являясь частью Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых». Традиционно чтения разделены на две сессии — одна проводится в Москве, вторая — в местах, связанных с жизнью, деятельностью и паломничествами Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Ученые до сих пор спорят, сколько раз она бывала в Казанском крае и в Казани в частности, однако столица Татарстана в 2019 году все же вошла в национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». Что дает республике участие в проекте, как отразится на туристической привлекательности использование нового товарного знака и какой музей в скором времени может появиться на острове-граде Свияжск — в репортаже «Реального времени».
Шесть тысяч благотворительных обществ на попечении
Проект «Императорский маршрут» реализуется Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 19 российских регионах, в том числе год, как в Татарстане. Председатель Наблюдательного совета Фонда Анна Громова отметила, что чтения проводились в Екатеринбурге и Перми, Алапаевске и Тюмени, Крымских дворцах, где жили друзья царской семьи, и Тобольске — неизменно вторая часть чтений связана с местами благотворительной деятельности княгини.
— Деятельность Елизаветы Федоровны была благородна и многогранна. Историки насчитывают порядка 36 направлений ее паломничеств, не говоря уже о том, что в некоторые места она ездила многократно. В ее ведении находилась практически вся Россия, за исключением Санкт-Петербурга, где благотворительностью занималась Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II и Александры Федоровны. Во время великой войны известно только о 14 инспекционных поездках княгини, под ее началом находилось 85 комитетов и шесть тысяч благотворительных организаций, каждая из которых нуждалась в руководстве, посещении и помощи Елизаветы Федоровны. Поле наших исследований необъятное, для этого нужно иметь немалое дерзновение, которого я и желаю всем коллегам, — приветствовала участников конференции Анна Громова.
Московская гостья отметила, что представители Фонда приезжали в Казань в 2012 году, накануне празднования столетия прославления патриарха Гермогена. Тогда состояние храма Казанской иконы Божьей матери оставило у историков прочное желание помогать в деле возрождения памятника. Во время сессии патриарх Казанский и Татарстанский Феофан вручил Анне Громовой высшую награду епархии — медаль Казанской иконы Божьей Матери первой степени.
«Паломничество — не прогулочка на яхте»
Перед началом конференции Владыка Феофан рассказал «Реальному времени», в чем главная важность конференции для Казани:
— Сегодня мы очень много говорим о развитии паломничества и туризма для земли Казанской. Что же касается именно этих чтений, то они поднимают статус Казани, причем, сразу на несколько ступеней. Дом Романовых — это не просто наше прошлое, но наша история. В исторических местах наших правителей мы как бы сами шагаем по страницам истории. А ведь это не худшая традиция, когда наши императоры посещали те или иные святыни, в том числе, и Казанские.
Как было отмечено на чтениях, без посещения производств, храмов, благотворительных организаций невозможно представить воспитания будущих российских самодержцев. «Паломничества царской семьи — это не прогулочки по России на яхте или круизном лайнере. Это деятельное служение своему народу. Жизнь Елизаветы Федоровны — пример нашему времени, как надо относиться к благотворительности. Не секрет, что сейчас, за благотворительными жестами, скрывается желание выделиться, преследуются политические цели. Она же не преследовала личных целей, она уже была богата, красива, принадлежала к высшему кругу. Но при этом надевала халат сестры милосердия и шла в палаты к самым тяжелораненым, чтобы омыть их раны…», — отметил в своем приветствии владыка Феофан.
Что объединит сверхтерриторию?
На чтениях был подписан договор о предоставлении права использования товарного знака «Императорский маршрут» между Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Государственным комитетом Татарстана по туризму. Глава ведомства Сергей Иванов отметил, что по результатам совместной работы у экскурсоводов и туристических компаний появится большой пласт нового интереснейшего материала, который они впоследствии и передадут гостям.
— В прошлом году Татарстан присоединился к проекту «Императорский маршрут». Этот проект имеет большой исторический и духовный материал, а его реализация станет хорошим импульсом для реализации туризма в нашей республике. Наша страна воспринимается как сверхтерритория и единственное, что нас может связывать тесно, это общая культура, духовные и исторические ценности. Такой маршрут будет хорошим материалом и для российских, и для иностранных туристов, чтобы понять всю глубину и силу нашего народа, познакомится с его историй и традициями, — уверен Сергей Иванов.
По его словам, по местам поездок царской семьи в Татарстане можно будет проехать уже в 2021 году.
Вязальный станок и деревянные колотушки
На конференцию были приглашены экскурсоводы, каждый из которых подготовил свой доклад. Причем, связаны они были не только с Казанскими точками на пути путешествий царской семьи. Своим опытом делились гости из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы. Интересный доклад сделала внучка участника Русско-Японской войны Михаила Михайловича Волкова Валентина Кременская. Ее деду Великая Княгиня лично подарила после выписки из лазарета вязальный станок. О необыкновенном мужестве Елизаветы Федоровны рассказал представитель Императорского Палестинского Православного общества Анатолий Елдашев.
Согласно его исследованиям, в последний раз в Казань княгиня приезжала в сентябре 1915 года. Она прибыла на похороны своего духовного наставника отца Гавриила. Она отправилась в путешествие, несмотря на многочисленные предупреждения и свидетельства того, что обстановка в стране накаленная, предреволюционная.
— Она многократно бывала в Казани, останавливалась во многих местах, посещала разные дома и учреждения. Однако доподлинно известно, что ночевала в городе лишь единожды — в Богородицком женском монастыре, теперь возрождающемся как мужской. Я призываю к тому, чтобы уже размещать в городе памятные знаки, доски на домах, в которых она бывала. Предлагаю экскурсоводам обращаться ко мне, я с удовольствием поделюсь большим количеством информации, — отметил он.
Ученый муж поделился результатами последних исследований гибели Великой Княгини, инокини Варвары и близких к ним людей. Он сообщил, что, по ряду данных, чекисты скинули мучеников в Алапаевскую шахту все же не живыми. «Были у чекистов специальные деревянные колотушки, по голове бить…»
Быть ли музею благотворительности
После подписания договора со стороны Фонда прозвучало пожелание открыть на острове-граде Свияжск музей памяти Елизаветы Федоровны. «Мы видели у вас музей гражданской войны, больше отражающий деятельность Льва Троцкого. Почему бы не посмотреть на эти годы и с другой стороны?» — отметили московские гости.
3 ноября участники конференции сами отправятся на экскурсии по пути следования царской семьи. Они посетят остров-град Свияжск, Седмиезерный монастырь. В Казани побывают Свято-Кизическом Введенском мужском монастыре, бывшей Шамовской больнице, церкви Ярославских чудотворцев, духовной академии, Казанской ратуше и других знаковых местах, которые позже будут включены в новые туристические маршруты.
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