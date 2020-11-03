Истерия пандемии взвинтила цены на популярные лекарства в Татарстане
Сильнее всего ожидаемо подорожали антивирусные и обезболивающие средства — правительство России так и не внесло их в перечень жизненно необходимых
Цены на популярные лекарства в казанских аптеках резко выросли — в среднем на 20—50%. Такое серьезное подорожание медикаментов произошло впервые за последние 2 года — прошлый скачок наблюдался летом 2018-го на фоне падения курса рубля. И хотя весной в начале пандемии небольшой рост цен на лекарства тоже зафиксировали, но он был краткосрочным. Резкий же взлет стоимости медпрепаратов произошел этой осенью, в сентябре — октябре взметнулись цены на «Пенталгин», «Терафлю», «Линекс» и другие популярные средства. В этом списке были и противовирусные «Ингавирин» с «Арбидолом», пока не начали исчезать с аптечных полок из-за ажиотажного спроса и сбоев в системе маркировки.
Цены на лекарства пошли в рост
Медикаменты в аптечных сетях Татарстана этой осенью резко подорожали, выяснила газета «Реальное время». Что характерно, такого значительного роста цен во время первой волны пандемии COVID-19 не наблюдалось. Стоимость лекарств начала расти в конце лета — начале сентября, совпав c ухудшением ситуации по ковиду и ростом сезонных заболеваний (гриппа и ОРВИ).
Аналитическая служба нашего издания изучила динамику цен по 20 самым популярным медикаментам, включая «хиты продаж»: актовегин, арбидол, кардиомагнил, лазолван, но-шпа, нурофен, пенталгин, терафлекс, терафлю, эссенциале форте и другие (полный список см. в таблице). Цены на лекарства собраны по информации крупнейших казанских аптечных сетей, таких как «Сакура», «Апрель» (ранее — «Аптечный склад», еще ранее — «Казанские аптеки»), «Фармленд» (ранее «Отличная аптека») и «Вита» (ранее «36,6»). Все данные с сайтов аптечных сетей — в реальности они могут быть еще выше.
Второе повышение цен за 2 года и оба на фоне падения рубля
В последний раз стоимость лекарств подскочила летом 2018 года, когда самые популярные препараты подорожали на 17—18%. Стоимость набора лекарств, составленная из перечня наиболее востребованных препаратов в Татарстане (по одной единице или упаковке каждого) тогда составила рекордные 16,9 тыс. рублей. Связан тот рост цен был с ростом курса иностранной валюты в первую очередь доллара и евро. С декабря 2017 года по сентябрь 2018 года доллар подорожал на 13,9%, до 65,6 рубля, а евро — на 10,6%, до 76,2 рубля.
Объяснялось то повышение не только импортным происхождением ряда лекарств, но и использованием зарубежных компонентов в производстве отечественных медикаментов. Изначально в аптеках были запасы препаратов, закупленных по прежнему курсу — когда аптечные сети вынуждены были закупать новые лекарства, восполняя дефицит — цены пошли вверх. Впоследствии в 2019 году цены стабилизировались и даже пошли вниз, в годовом выражении наблюдалась отрицательная динамика, не исключавшая, разумеется, роста цен на отдельные лекарства.
Впоследствии впервые стоимость медикаментов чуть подросла на фоне опасений татарстанцев в конце марта этого года, аккурат перед началом локдауна. Если с января по март, невзирая на сезонные заболевания (на тот же грипп, вторая волна которого всегда бьет по гражданам в феврале — марте), стоимость «лекарственной корзины» из 20 наименований упала примерно с 14 тыс. рублей до 13,8 тыс., то к 27 марта за месяц лекарства подорожали на 5,6%, до 14,6 тыс. рублей.
Из отдельных лекарств сильнее прочих подорожали постинсультный препарат «Актовегин» (на 9,5% — с 1,5 тыс. рублей до в среднем 1,7 тыс. рублей), обезболивающий препарат «Найз» (на 8,7% — до 210 рублей), препарат, использующийся в лечении пневмонии, бронхита и других заболеваний дыхательных путей «Лазолван» (на 8,9% — до 218 рублей) и «Терафлю от гриппа и простуды» (на 7,8% — до 415 рублей за упаковку). Однако ни одно другое лекарство при этом не подешевело.
Впрочем, после месяца в изоляции татарстанцы немного успокоились, и, видимо, поэтому цены на лекарства пошли вниз. Что примечательно, из пяти медицинских препаратов, которые с апреля по август не потеряли в цене, а даже подорожали, четыре, так или иначе, противовирусные, показаны к применению для лечения гриппа и ОРВИ, используются для профилактики или лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: «Анаферон» подорожал на 1% (до 254 рублей за упаковку), «Ингавирин» — на 3,5% (до 547 рублей за упаковку), «Лазолван» — почти на 5% (до 208 рублей), «Эргеферон» — на 1,2% (до 388,7 рублей за упаковку). «Ингавирин» же, сразу после снятия карантина, поднимался в цене вообще до 650 рублей в среднем по Казани, а «Эргоферон» — до 391 рубля.
Отметил рекордное подорожание лекарств в России еще в начале мая и Росстат: как выяснили тогда его специалисты, из непродовольственных товаров в апреле 2020 года больше всего подорожали именно лекарства. Росстат зафиксировал, что, в частности, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин — на 8%, линекс — на 5,7%, левомеколь — на 5,4%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами поднялись на 5,2%. Офтан катахром и вата подорожали на 4,7%, бинты — на 4,5%. Выросла стоимость ртутных термометров и валидола (на 4,3%), йода (4,2%), настойки пустырника (4%), бромгексина (3,9%), валокордина (3,6%), флуоцинолона ацетонида и ацетилсалициловой кислоты (3,5%), ренни (3,4%). Фармацевты удорожание лекарств объясняли ажиотажным спросом населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита.
Очевидно, рост курса доллара и евро по отношению к рублю (курс рубля упал уже на 30% с начала года) по-настоящему ударит в 2021 году — когда после повышенного спроса на лекарства весной и осенью этого года запасы самых популярных препаратов закончатся, и новые аптечные сети будут покупать их по новому курсу иностранной валюты.
«Арбидол» подорожал на четверть
После того как пошли разговоры о «второй волне» и начался рост ежедневно выявляемых носителей коронавируса во второй половине сентября, закономерно вырос и спрос на медикаменты (несмотря на то, что даже в магазинах людей предупреждают — не заниматься самолечением), Вместе со спросом стали расти и цены. В среднем топовые лекарства подорожали в конце сентября на 4,12% по сравнению с сентябрем 2019 года, показав самый большой рост цен за 2 года, как мы упоминали выше. «Лекарственная корзина» любимых в народе таблеток, мазей и сиропов выросла за один только месяц почти на тысячу рублей — до 14,8 тыс. рублей за все 20 медикаментов, пользующихся регулярным спросом в Татарстане. За год подорожание было зафиксировано по всем лекарствам, даже не связанным с лечением сезонных гриппа и ОРВИ. Россияне, видимо, пытаются лечить ими и коронавирус или принимать ради профилактики на всякий случай).
Внимательный глаз сразу заметит, что сильнее прочих выросли в цене препараты, которые показаны при лечении либо гриппа с ОРВИ, либо для борьбы с вызываемыми ими или тем же коронавирусом, симптомы (головной боли, тошноты, рвоты, диареи). Так за год на четверть подорожал ставший по-настоящему знаменитым именно в этом году противовирусный арбидол — с 443 рублей до 551 рубля за упаковку из капсул по 100 мг. На треть вырос в цене противовирусный же ингавирин (постепенно пропавший из аптек, см. ниже): с 498 до 635 рублей за упаковку из капсул по 90 мг. С 307 до 426 рублей — сразу почти на 40% — подорожал линекс, показания к лечению и профилактики которого включают в себя целый перечень симптомов подхватившего грипп, ОРВИ или коронавирус: диарея, тошнота, отрыжка, рвота.
Нурофен (часто применяется против головной боли в первую очередь) подорожал за год почти на 20%: с 87 до 103 рублей в среднем. Похожий на него пенталгин вырос в цене на 17%: со 183 до 214 рублей за упаковку. Ряд препаратов существенно подросли в цене именно за месяц по сравнению с августом: пенталгин на 10,5%, найз и но-шпа на 8,8% (до 118 рублей), препарат для сердечников кардиомагнил подорожал за год на 13,7% (до 250 рублей за упаковку). Нурофен за один только сентябрь подорожал на 16%.
|30.10.2020
|Сакура
|Апрель
|Фармленд
|Вита
|Средняя цена (из min)
|min цена
|АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП
|1898
|1839
|1322
|1520
|1644,8
|1322
|АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10
|1798
|1762
|1333
|1516
|1602,3
|1333
|АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20
|289
|353
|222,11
|219
|270,8
|219
|АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ №20
|нет
|612
|нет
|нет
|612,00
|612
|ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7
|635
|нет
|нет
|нет
|635,00
|635
|КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10
|273
|нет
|254,39
|265
|264,13
|254,39
|КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100
|279
|286
|192
|213
|242,50
|192
|КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100
|3531
|3247
|2775,7
|2961
|3 128,68
|2775,7
|КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30
|333
|340
|215
|282
|292,50
|215
|ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1
|227
|208
|209
|198
|210,50
|198
|ЛИНЕКС КАПС. №16
|469
|600
|349
|489
|476,75
|349
|НАЙЗ ТБ 100 МГ №20
|239
|253
|173
|185
|212,50
|173
|НО-ШПА ТБ 40 МГ №24
|125
|164
|116,49
|103
|127,12
|103
|НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП. ЯЧ. КОНТУР №10
|92
|88
|84,02
|79
|85,76
|79
|ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24
|249
|260
|170
|209
|222,00
|170
|ТЕРАФЛЕКС КАПС №100
|2599
|2537
|1901
|2080
|2 279,25
|1901
|ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10
|495
|580
|380,73
|399
|463,68
|380,73
|ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1
|678
|707
|519
|595
|624,75
|519
|ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20
|449
|525
|335,25
|339
|412,06
|335,25
|ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №90 (Авентис)
|1498
|1563
|1341
|1395
|1 449,25
|1341
В октябре рост цен ускорился
В октябре рост цен в аптеках ускорился в 1,75 раза. И в годовом выражении (по сравнению, с октябрем 2019 года) составил уже почти 107%. «Лекарственная корзина» к началу ноября уже стоила 15,3 тысячи рублей. Порог в 15 тысяч рублей стоимость корзины 20 самых популярных медикаментов в казанских аптеках перевалила впервые с августа 2018 года. Сильнее всего подорожали как раз либо антивирусные препараты, либо препараты, борющиеся с симптомами, их вызывающими. Так, «Арбидол» к концу октября вырос в цене на 32,75% к октябрю прошлого года — средняя цена за его упаковку составила уже 612 рублей (за один октябрь она выросла на 60 рублей).
На 24,7% подорожал антигриппозный «Ингавирин» — он стоит сейчас в среднем уже 635 рублей (на 100 рублей дороже, чем в апреле 2020 года). В 1,5 раза за год к концу октября подорожал «Линекс» — до 476,75 рубля за упаковку (год назад он в среднем в казанских аптеках стоил 318,75 рубля). На 22,8% выросла цена на «Пенталгин» — к началу ноября он уже стоил 222 рубля (в апреле этого года — он стоил меньше 200 рублей). Существенно — на 15—20% за год — выросли в цене также «Анаферон», «Но-Шпа», «Терафлекс», «Терафлю от гриппа и простуды», «Эргоферон».
Самый большой рост цен в октябре показали в основном «сезонные» лекарства (антигриппозные/антивирусные) «Арбидол» (рост на 11%), «Линекс» (рост на 12%), «Терафлю от гриппа и простуды» (на 10%), «Анаферон» (на 7,6%), «Эргоферон» (на 6%). За один месяц средние цены на самые популярные медикаменты в казанских аптечных сетях выросли на 3%, то есть почти на размер годовой инфляции (прогноз ЦБ на 2020 год — 3,9—4%).
«Ингавирин» и «Арбидол» пропали с полок аптек
За одну прошлую неделю — последнюю неделю октября — цены на 20 самых популярных медицинских препаратов в аптечных сетях Казани выросли на 2%. Сильнее всего подорожали «Терафлю от гриппа и простуды» (на 12% — до 463,68 рублей), «Лазолван» (на 6% — до 210,5 рублей за упаковку). Сложно или почти невозможно найти «Арбидол» дешевле 612 рублей за упаковку, «Линекс» дешевле 349 рублей за упаковку, «Пенталгин» дешевле 170 рублей за упаковку, «Терафлю» дешевле 380 рублей.
В некоторых аптеках еще в начале года пропал «Ингавирин», впоследствии начал ощущаться и дефицит «Арбидола». Так, с начала осени «Ингавирин» отсутствовал в прайс-листах аптечных сетей «Апрель», «Фармленд» и «Вита» — и был только в «Сакуре» за 635 рублей. Дефицит «Арбидола» начал ощущаться в сентябре, когда он впервые пропал с полок аптек «Фармленд»: в «Сакуре» он продавался за 572 рубля, в «Апреле» — за 584 рубля, в аптеках «Вита» — за 497 рублей (разница в ценах может объясняться еще и разницей производителя лекарства, который может быть как отечественным, так и зарубежным). В октябре популярный в этом сезоне «Арбидол» исчез и из аптечной сети «Фармленд», и из аптек «Сакура» — цена «Арбидола» в аптеках «Апрель» при этом выросла на фоне дефицита до 612 рублей. «Ингавирин» в октябре так и не появился в трех аптечных сетях.
Ажиотаж и проблемы с маркировкой
Неожиданный дефицит объясняется сбоем системы маркировки медикаментов. Помимо Татарстана, дефицит лекарств испытывают и другие регионы РФ, причем не только для лечения болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией. Пропадают лекарства для лечения гриппа, ОРВИ, пневмонии. В связи с этим на прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчеты из регионов о запасе лекарств.
Система маркировки, которая должна была противостоять фальсификату, была запущена в 2017 году, но лишь с 1 июля 2020 года стала обязательной для всех медпрепаратов. С июля все участники оборота каждого флакона, упаковки или блистера препаратов на каждом этапе от производства до продажи конечному потребителю обязаны отчитываться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
Немаркированное лекарство — запрещено к продаже, но система, несмотря на то, что загружена пока всего на 10%, регулярно сбоит, выходит из строя на несколько часов, а то и на несколько дней. Уже две трети иностранных компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, заявили о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств в Россию.
В Татарстане в аптеках не хватает аквадетрима, клексана, арбидола, не регулярны поставки и их аналогов. Недостаточно антибиотиков, назначаемых врачами. Проблема в том, что часть препаратов непонятно как маркировать: нанесение меток на крупную партию может растянуться на дни (маркировка должна быть на каждом флаконе, пачке, блистере). Сервера, на которые должна поступать информация о реализации препарата и которые должны дать отклик-разрешение на дальнейшее его движение, часто не работают, не справляясь с потоком информации. На прошлой неделе Минпромторг РФ снизил напряженность, ослабив требования системы — отныне она работает в уведомительном режиме и особо важные препараты смогут поступать в аптеку без маркировки.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой в аптеках отдельных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов — «недопустимой», поэтому его правительство решило ввести новый механизм регистрации таких препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ, и подготовило соответствующее постановление. Мера, впрочем, коснется лишь наиболее востребованных препаратов, «цена на которые не должна расти», заявил Мишустин. Однако при действующем механизме перерегистрации цен нельзя провести их индексацию, и в итоге производство останавливается, а поставки препаратов прекращаются. ФАС отныне будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на препараты за границей они подешевели и в России. Кроме того, правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств на год, до 1 января 2022 года, чтобы их поставки не прерывались.
|02.11.2020
|30.10.2020
|29.09.2020
|28.08.2020
|29.07.2020
|29.06.2020
|29.05.2020
|29.04.2020
|27.03.2020
|02.03.2020
|31.01.2020
|7,45%
|АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП
|1644,75
|1620,00
|1606,00
|1580,50
|1602,50
|1573,50
|1625,13
|1689,24
|1542,09
|1576,75
|0,88%
|АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10
|1602,25
|1631,75
|1508,00
|1503,25
|1554,50
|1575,50
|1594,75
|1621,29
|1529,25
|1535,00
|18,63%
|АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20
|270,78
|251,50
|254,00
|241,00
|245,00
|245,75
|251,50
|262,96
|252,21
|240,71
|32,75%
|АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ № 20
|612,00
|551,00
|517,03
|493,00
|511,00
|503,75
|557,00
|527,80
|502,31
|485,56
|24,73%
|ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7
|635,00
|635,00
|547,50
|598,00
|577,50
|649,00
|529,00
|505,55
|505,55
|505,55
|12,08%
|КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10
|264,13
|250,33
|247,33
|244,67
|253,06
|254,33
|252,00
|266,43
|260,43
|249,76
|9,11%
|КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100
|242,50
|249,00
|226,00
|223,25
|223,25
|227,25
|227,75
|232,12
|219,75
|213,75
|8,13%
|КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100
|3128,68
|3074,00
|2940,25
|2930,25
|2982,00
|2872,75
|2994,25
|3010,11
|2838,50
|2947,00
|3,17%
|КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30
|292,50
|290,50
|271,50
|277,00
|285,25
|285,00
|295,50
|303,32
|284,25
|282,50
|10,35%
|ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1
|210,50
|207,25
|208,00
|195,67
|199,00
|197,60
|198,25
|218,81
|200,84
|207,88
|49,57%
|ЛИНЕКС КАПС. № 16
|476,75
|426,00
|411,75
|388,25
|410,59
|421,09
|397,59
|393,09
|373,50
|347,50
|9,82%
|НАЙЗ ТБ 100 МГ №20
|212,50
|212,00
|195,00
|198,00
|193,75
|201,50
|200,50
|210,40
|193,50
|195,00
|16,89%
|НО-ШПА ТБ 40 МГ №24
|127,12
|118,37
|108,75
|112,37
|113,62
|113,37
|119,87
|116,18
|112,97
|108,22
|-1,23%
|НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10
|85,76
|103,51
|85,32
|85,32
|85,57
|86,41
|90,43
|89,41
|88,41
|87,91
|22,82%
|ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24
|222,00
|214,00
|193,50
|194,50
|195,25
|196,25
|202,00
|191,50
|181,00
|180,75
|15,96%
|ТЕРАФЛЕКС КАПС №100
|2279,25
|2238,00
|2062,75
|2079,50
|2148,75
|2082,00
|2141,00
|2186,83
|2079,75
|2134,75
|16,65%
|ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10
|463,68
|419,29
|389,00
|394,50
|400,75
|407,00
|425,57
|415,07
|385,07
|409,93
|9,80%
|ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1
|624,75
|595,75
|578,00
|596,75
|603,25
|590,00
|598,50
|608,66
|579,41
|576,91
|15,02%
|ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20
|412,06
|388,25
|388,75
|386,50
|390,75
|391,25
|384,00
|408,00
|394,75
|381,21
|11,35%
|ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №100
|1449,25
|1380,75
|1289,75
|1361,61
|1379,25
|1322,25
|1326,25
|1360,00
|1318,00
|1268,75
|30.10.2019
|Стоимость набора лекарств, составленная из перечня наиболее востребованных препаратов в РТ, по одной продаваемой единице (упаковке)
|15 256,21
|14 856,25
|14 028,18
|14 083,89
|14 354,59
|14 195,55
|14 410,84
|14 616,74
|13 841,52
|13 935,38
|-0,03
|Индекс лекарственных средств
|106,92%
|104,12%
|98,32%
|98,71%
|100,61%
|99,49%
|101,00%
|102,44%
|97,01%
|97,67%
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