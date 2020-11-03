Истерия пандемии взвинтила цены на популярные лекарства в Татарстане

Сильнее всего ожидаемо подорожали антивирусные и обезболивающие средства — правительство России так и не внесло их в перечень жизненно необходимых

Цены на популярные лекарства в казанских аптеках резко выросли — в среднем на 20—50%. Такое серьезное подорожание медикаментов произошло впервые за последние 2 года — прошлый скачок наблюдался летом 2018-го на фоне падения курса рубля. И хотя весной в начале пандемии небольшой рост цен на лекарства тоже зафиксировали, но он был краткосрочным. Резкий же взлет стоимости медпрепаратов произошел этой осенью, в сентябре — октябре взметнулись цены на «Пенталгин», «Терафлю», «Линекс» и другие популярные средства. В этом списке были и противовирусные «Ингавирин» с «Арбидолом», пока не начали исчезать с аптечных полок из-за ажиотажного спроса и сбоев в системе маркировки.

Цены на лекарства пошли в рост



Медикаменты в аптечных сетях Татарстана этой осенью резко подорожали, выяснила газета «Реальное время». Что характерно, такого значительного роста цен во время первой волны пандемии COVID-19 не наблюдалось. Стоимость лекарств начала расти в конце лета — начале сентября, совпав c ухудшением ситуации по ковиду и ростом сезонных заболеваний (гриппа и ОРВИ).



Аналитическая служба нашего издания изучила динамику цен по 20 самым популярным медикаментам, включая «хиты продаж»: актовегин, арбидол, кардиомагнил, лазолван, но-шпа, нурофен, пенталгин, терафлекс, терафлю, эссенциале форте и другие (полный список см. в таблице). Цены на лекарства собраны по информации крупнейших казанских аптечных сетей, таких как «Сакура», «Апрель» (ранее — «Аптечный склад», еще ранее — «Казанские аптеки»), «Фармленд» (ранее «Отличная аптека») и «Вита» (ранее «36,6»). Все данные с сайтов аптечных сетей — в реальности они могут быть еще выше.

Цены на лекарства собраны по информации крупнейших казанских аптечных сетей, таких как «Сакура», «Апрель», «Фармленд» и «Вита». Фото: Маргарита Головатенко

Второе повышение цен за 2 года и оба на фоне падения рубля

В последний раз стоимость лекарств подскочила летом 2018 года, когда самые популярные препараты подорожали на 17—18%. Стоимость набора лекарств, составленная из перечня наиболее востребованных препаратов в Татарстане (по одной единице или упаковке каждого) тогда составила рекордные 16,9 тыс. рублей. Связан тот рост цен был с ростом курса иностранной валюты в первую очередь доллара и евро. С декабря 2017 года по сентябрь 2018 года доллар подорожал на 13,9%, до 65,6 рубля, а евро — на 10,6%, до 76,2 рубля.



Объяснялось то повышение не только импортным происхождением ряда лекарств, но и использованием зарубежных компонентов в производстве отечественных медикаментов. Изначально в аптеках были запасы препаратов, закупленных по прежнему курсу — когда аптечные сети вынуждены были закупать новые лекарства, восполняя дефицит — цены пошли вверх. Впоследствии в 2019 году цены стабилизировались и даже пошли вниз, в годовом выражении наблюдалась отрицательная динамика, не исключавшая, разумеется, роста цен на отдельные лекарства.



Впоследствии впервые стоимость медикаментов чуть подросла на фоне опасений татарстанцев в конце марта этого года, аккурат перед началом локдауна. Если с января по март, невзирая на сезонные заболевания (на тот же грипп, вторая волна которого всегда бьет по гражданам в феврале — марте), стоимость «лекарственной корзины» из 20 наименований упала примерно с 14 тыс. рублей до 13,8 тыс., то к 27 марта за месяц лекарства подорожали на 5,6%, до 14,6 тыс. рублей.

Из отдельных лекарств сильнее прочих подорожали постинсультный препарат «Актовегин» (на 9,5% — с 1,5 тыс. рублей до в среднем 1,7 тыс. рублей), обезболивающий препарат «Найз» (на 8,7% — до 210 рублей), препарат, использующийся в лечении пневмонии, бронхита и других заболеваний дыхательных путей «Лазолван» (на 8,9% — до 218 рублей) и «Терафлю от гриппа и простуды» (на 7,8% — до 415 рублей за упаковку). Однако ни одно другое лекарство при этом не подешевело.

Впервые стоимость медикаментов чуть подросла на фоне опасений татарстанцев в конце марта этого года, аккурат перед началом локдауна. Фото: Маргарита Головатенко

Впрочем, после месяца в изоляции татарстанцы немного успокоились, и, видимо, поэтому цены на лекарства пошли вниз. Что примечательно, из пяти медицинских препаратов, которые с апреля по август не потеряли в цене, а даже подорожали, четыре, так или иначе, противовирусные, показаны к применению для лечения гриппа и ОРВИ, используются для профилактики или лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: «Анаферон» подорожал на 1% (до 254 рублей за упаковку), «Ингавирин» — на 3,5% (до 547 рублей за упаковку), «Лазолван» — почти на 5% (до 208 рублей), «Эргеферон» — на 1,2% (до 388,7 рублей за упаковку). «Ингавирин» же, сразу после снятия карантина, поднимался в цене вообще до 650 рублей в среднем по Казани, а «Эргоферон» — до 391 рубля.

Отметил рекордное подорожание лекарств в России еще в начале мая и Росстат: как выяснили тогда его специалисты, из непродовольственных товаров в апреле 2020 года больше всего подорожали именно лекарства. Росстат зафиксировал, что, в частности, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин — на 8%, линекс — на 5,7%, левомеколь — на 5,4%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами поднялись на 5,2%. Офтан катахром и вата подорожали на 4,7%, бинты — на 4,5%. Выросла стоимость ртутных термометров и валидола (на 4,3%), йода (4,2%), настойки пустырника (4%), бромгексина (3,9%), валокордина (3,6%), флуоцинолона ацетонида и ацетилсалициловой кислоты (3,5%), ренни (3,4%). Фармацевты удорожание лекарств объясняли ажиотажным спросом населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита.

Очевидно, рост курса доллара и евро по отношению к рублю (курс рубля упал уже на 30% с начала года) по-настоящему ударит в 2021 году — когда после повышенного спроса на лекарства весной и осенью этого года запасы самых популярных препаратов закончатся, и новые аптечные сети будут покупать их по новому курсу иностранной валюты.

За год на четверть подорожал ставший по-настоящему знаменитым именно в этом году противовирусный «Арбидол». Фото: ura.news

«Арбидол» подорожал на четверть

После того как пошли разговоры о «второй волне» и начался рост ежедневно выявляемых носителей коронавируса во второй половине сентября, закономерно вырос и спрос на медикаменты (несмотря на то, что даже в магазинах людей предупреждают — не заниматься самолечением), Вместе со спросом стали расти и цены. В среднем топовые лекарства подорожали в конце сентября на 4,12% по сравнению с сентябрем 2019 года, показав самый большой рост цен за 2 года, как мы упоминали выше. «Лекарственная корзина» любимых в народе таблеток, мазей и сиропов выросла за один только месяц почти на тысячу рублей — до 14,8 тыс. рублей за все 20 медикаментов, пользующихся регулярным спросом в Татарстане. За год подорожание было зафиксировано по всем лекарствам, даже не связанным с лечением сезонных гриппа и ОРВИ. Россияне, видимо, пытаются лечить ими и коронавирус или принимать ради профилактики на всякий случай).

Внимательный глаз сразу заметит, что сильнее прочих выросли в цене препараты, которые показаны при лечении либо гриппа с ОРВИ, либо для борьбы с вызываемыми ими или тем же коронавирусом, симптомы (головной боли, тошноты, рвоты, диареи). Так за год на четверть подорожал ставший по-настоящему знаменитым именно в этом году противовирусный арбидол — с 443 рублей до 551 рубля за упаковку из капсул по 100 мг. На треть вырос в цене противовирусный же ингавирин (постепенно пропавший из аптек, см. ниже): с 498 до 635 рублей за упаковку из капсул по 90 мг. С 307 до 426 рублей — сразу почти на 40% — подорожал линекс, показания к лечению и профилактики которого включают в себя целый перечень симптомов подхватившего грипп, ОРВИ или коронавирус: диарея, тошнота, отрыжка, рвота.



Нурофен (часто применяется против головной боли в первую очередь) подорожал за год почти на 20%: с 87 до 103 рублей в среднем. Похожий на него пенталгин вырос в цене на 17%: со 183 до 214 рублей за упаковку. Ряд препаратов существенно подросли в цене именно за месяц по сравнению с августом: пенталгин на 10,5%, найз и но-шпа на 8,8% (до 118 рублей), препарат для сердечников кардиомагнил подорожал за год на 13,7% (до 250 рублей за упаковку). Нурофен за один только сентябрь подорожал на 16%.

Цены на 20 наиболее популярных лекарств в аптеках РТ, октябрь 2020 года



30.10.2020

Сакура Апрель Фармленд Вита Средняя цена (из min) min цена АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП 1898 1839 1322 1520 1644,8 1322 АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1798 1762 1333 1516 1602,3 1333 АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20 289 353 222,11 219 270,8 219 АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ №20 нет 612 нет нет 612,00 612 ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7 635 нет нет нет 635,00 635 КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 273 нет 254,39 265 264,13 254,39 КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100 279 286 192 213 242,50 192 КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100 3531 3247 2775,7 2961 3 128,68 2775,7 КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30 333 340 215 282 292,50 215 ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1 227 208 209 198 210,50 198 ЛИНЕКС КАПС. №16 469 600 349 489 476,75 349 НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 239 253 173 185 212,50 173 НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 125 164 116,49 103 127,12 103 НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП. ЯЧ. КОНТУР №10 92 88 84,02 79 85,76 79 ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 249 260 170 209 222,00 170 ТЕРАФЛЕКС КАПС №100 2599 2537 1901 2080 2 279,25 1901 ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10 495 580 380,73 399 463,68 380,73 ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1 678 707 519 595 624,75 519 ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 449 525 335,25 339 412,06 335,25 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №90 (Авентис) 1498 1563 1341 1395 1 449,25 1341

В октябре рост цен ускорился

В октябре рост цен в аптеках ускорился в 1,75 раза. И в годовом выражении (по сравнению, с октябрем 2019 года) составил уже почти 107%. «Лекарственная корзина» к началу ноября уже стоила 15,3 тысячи рублей. Порог в 15 тысяч рублей стоимость корзины 20 самых популярных медикаментов в казанских аптеках перевалила впервые с августа 2018 года. Сильнее всего подорожали как раз либо антивирусные препараты, либо препараты, борющиеся с симптомами, их вызывающими. Так, «Арбидол» к концу октября вырос в цене на 32,75% к октябрю прошлого года — средняя цена за его упаковку составила уже 612 рублей (за один октябрь она выросла на 60 рублей).



На 24,7% подорожал антигриппозный «Ингавирин» — он стоит сейчас в среднем уже 635 рублей (на 100 рублей дороже, чем в апреле 2020 года). В 1,5 раза за год к концу октября подорожал «Линекс» — до 476,75 рубля за упаковку (год назад он в среднем в казанских аптеках стоил 318,75 рубля). На 22,8% выросла цена на «Пенталгин» — к началу ноября он уже стоил 222 рубля (в апреле этого года — он стоил меньше 200 рублей). Существенно — на 15—20% за год — выросли в цене также «Анаферон», «Но-Шпа», «Терафлекс», «Терафлю от гриппа и простуды», «Эргоферон».

Самый большой рост цен в октябре показали в основном «сезонные» лекарства (антигриппозные/антивирусные) «Арбидол» (рост на 11%), «Линекс» (рост на 12%), «Терафлю от гриппа и простуды» (на 10%), «Анаферон» (на 7,6%), «Эргоферон» (на 6%). За один месяц средние цены на самые популярные медикаменты в казанских аптечных сетях выросли на 3%, то есть почти на размер годовой инфляции (прогноз ЦБ на 2020 год — 3,9—4%).

В некоторых аптеках еще в начале года пропал «Ингавирин», впоследствии начал ощущаться и дефицит «Арбидола». Фото: prokazan.ru

«Ингавирин» и «Арбидол» пропали с полок аптек

За одну прошлую неделю — последнюю неделю октября — цены на 20 самых популярных медицинских препаратов в аптечных сетях Казани выросли на 2%. Сильнее всего подорожали «Терафлю от гриппа и простуды» (на 12% — до 463,68 рублей), «Лазолван» (на 6% — до 210,5 рублей за упаковку). Сложно или почти невозможно найти «Арбидол» дешевле 612 рублей за упаковку, «Линекс» дешевле 349 рублей за упаковку, «Пенталгин» дешевле 170 рублей за упаковку, «Терафлю» дешевле 380 рублей.

В некоторых аптеках еще в начале года пропал «Ингавирин», впоследствии начал ощущаться и дефицит «Арбидола». Так, с начала осени «Ингавирин» отсутствовал в прайс-листах аптечных сетей «Апрель», «Фармленд» и «Вита» — и был только в «Сакуре» за 635 рублей. Дефицит «Арбидола» начал ощущаться в сентябре, когда он впервые пропал с полок аптек «Фармленд»: в «Сакуре» он продавался за 572 рубля, в «Апреле» — за 584 рубля, в аптеках «Вита» — за 497 рублей (разница в ценах может объясняться еще и разницей производителя лекарства, который может быть как отечественным, так и зарубежным). В октябре популярный в этом сезоне «Арбидол» исчез и из аптечной сети «Фармленд», и из аптек «Сакура» — цена «Арбидола» в аптеках «Апрель» при этом выросла на фоне дефицита до 612 рублей. «Ингавирин» в октябре так и не появился в трех аптечных сетях.

Ажиотаж и проблемы с маркировкой

Неожиданный дефицит объясняется сбоем системы маркировки медикаментов. Помимо Татарстана, дефицит лекарств испытывают и другие регионы РФ, причем не только для лечения болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией. Пропадают лекарства для лечения гриппа, ОРВИ, пневмонии. В связи с этим на прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчеты из регионов о запасе лекарств.

Владимир Путин потребовал предоставить ему отчеты из регионов о запасе лекарств. Фото: kremlin.ru

Система маркировки, которая должна была противостоять фальсификату, была запущена в 2017 году, но лишь с 1 июля 2020 года стала обязательной для всех медпрепаратов. С июля все участники оборота каждого флакона, упаковки или блистера препаратов на каждом этапе от производства до продажи конечному потребителю обязаны отчитываться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).



Немаркированное лекарство — запрещено к продаже, но система, несмотря на то, что загружена пока всего на 10%, регулярно сбоит, выходит из строя на несколько часов, а то и на несколько дней. Уже две трети иностранных компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, заявили о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств в Россию.



В Татарстане в аптеках не хватает аквадетрима, клексана, арбидола, не регулярны поставки и их аналогов. Недостаточно антибиотиков, назначаемых врачами. Проблема в том, что часть препаратов непонятно как маркировать: нанесение меток на крупную партию может растянуться на дни (маркировка должна быть на каждом флаконе, пачке, блистере). Сервера, на которые должна поступать информация о реализации препарата и которые должны дать отклик-разрешение на дальнейшее его движение, часто не работают, не справляясь с потоком информации. На прошлой неделе Минпромторг РФ снизил напряженность, ослабив требования системы — отныне она работает в уведомительном режиме и особо важные препараты смогут поступать в аптеку без маркировки.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой в аптеках отдельных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов — «недопустимой», поэтому его правительство решило ввести новый механизм регистрации таких препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ, и подготовило соответствующее постановление. Мера, впрочем, коснется лишь наиболее востребованных препаратов, «цена на которые не должна расти», заявил Мишустин. Однако при действующем механизме перерегистрации цен нельзя провести их индексацию, и в итоге производство останавливается, а поставки препаратов прекращаются. ФАС отныне будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на препараты за границей они подешевели и в России. Кроме того, правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств на год, до 1 января 2022 года, чтобы их поставки не прерывались.

Средние цены на 20 самых популярных лекарств в аптеках Татарстана

02.11.2020

30.10.2020 29.09.2020 28.08.2020 29.07.2020 29.06.2020 29.05.2020 29.04.2020 27.03.2020 02.03.2020 31.01.2020 7,45% АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП 1644,75 1620,00 1606,00 1580,50 1602,50 1573,50 1625,13 1689,24 1542,09 1576,75 0,88% АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1602,25 1631,75 1508,00 1503,25 1554,50 1575,50 1594,75 1621,29 1529,25 1535,00 18,63% АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС №20 270,78 251,50 254,00 241,00 245,00 245,75 251,50 262,96 252,21 240,71 32,75% АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ № 20 612,00 551,00 517,03 493,00 511,00 503,75 557,00 527,80 502,31 485,56 24,73% ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №7 635,00 635,00 547,50 598,00 577,50 649,00 529,00 505,55 505,55 505,55 12,08% КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 264,13 250,33 247,33 244,67 253,06 254,33 252,00 266,43 260,43 249,76 9,11% КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100 242,50 249,00 226,00 223,25 223,25 227,25 227,75 232,12 219,75 213,75 8,13% КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100 3128,68 3074,00 2940,25 2930,25 2982,00 2872,75 2994,25 3010,11 2838,50 2947,00 3,17% КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10МГ №30 292,50 290,50 271,50 277,00 285,25 285,00 295,50 303,32 284,25 282,50 10,35% ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ № 1 210,50 207,25 208,00 195,67 199,00 197,60 198,25 218,81 200,84 207,88 49,57% ЛИНЕКС КАПС. № 16 476,75 426,00 411,75 388,25 410,59 421,09 397,59 393,09 373,50 347,50 9,82% НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 212,50 212,00 195,00 198,00 193,75 201,50 200,50 210,40 193,50 195,00 16,89% НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 127,12 118,37 108,75 112,37 113,62 113,37 119,87 116,18 112,97 108,22 -1,23% НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР № 10 85,76 103,51 85,32 85,32 85,57 86,41 90,43 89,41 88,41 87,91 22,82% ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 222,00 214,00 193,50 194,50 195,25 196,25 202,00 191,50 181,00 180,75 15,96% ТЕРАФЛЕКС КАПС №100 2279,25 2238,00 2062,75 2079,50 2148,75 2082,00 2141,00 2186,83 2079,75 2134,75 16,65% ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10 463,68 419,29 389,00 394,50 400,75 407,00 425,57 415,07 385,07 409,93 9,80% ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1 624,75 595,75 578,00 596,75 603,25 590,00 598,50 608,66 579,41 576,91 15,02% ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 412,06 388,25 388,75 386,50 390,75 391,25 384,00 408,00 394,75 381,21 11,35% ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №100 1449,25 1380,75 1289,75 1361,61 1379,25 1322,25 1326,25 1360,00 1318,00 1268,75 30.10.2019 Стоимость набора лекарств, составленная из перечня наиболее востребованных препаратов в РТ, по одной продаваемой единице (упаковке) 15 256,21 14 856,25 14 028,18 14 083,89 14 354,59 14 195,55 14 410,84 14 616,74 13 841,52 13 935,38 -0,03 Индекс лекарственных средств 106,92% 104,12% 98,32% 98,71% 100,61% 99,49% 101,00% 102,44% 97,01% 97,67%