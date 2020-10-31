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Опрос предпринимателей: как вы относитесь к орфографическим ошибкам в резюме?

00:00, 31.10.2020 2 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: как вы относитесь к орфографическим ошибкам в резюме?
Фото: Дмитрий Резнов

Наличие орфографических и пунктуационных ошибок в резюме может стать поводом для отказа в собеседовании для около половины работодателей. Такие выводы сделаны в исследовании сервиса «Работа.ру». Татарстанские предприниматели, опрошенные «Реальным временем», также рассказали, что не возьмут на работу соискателя, который преувеличил свои заслуги, а вот структурированное резюме вызовет интерес. Подробнее — в субботнем задачнике.

Почти половина работодателей (47%) отказывают в найме из-за орфографических и пунктуационных ошибок в резюме. При этом 69% отметили, что основная причина мгновенного отказа в приеме на работу — это несоответствие требованиям, указанным в вакансии. Таковы результаты из исследования сервиса «Работа.ру». На что в первую очередь вы обращаете внимание в резюме соискателя? Что в резюме может сразу вас оттолкнуть? Насколько для вас важны орфографические и пунктуационные ошибки в резюме?

  • Альбин Баймурзин

    Альбин Баймурзин директор ООО «Семейный дворик»

    В основном мы работаем с молодежью, а она, к сожалению, в плане правописания не совсем грамотная. Соискатели заполняют анкеты от руки и уже по почерку можно многое о них понять. Делают орфографические ошибки, но мы смотрим на то, насколько люди обучаемы, умеют разговаривать. Так же для ресторанной сферы немаловажное значение имеет внешность. Соискатели могут не обладать опытом — обучим.

    В резюме меня точно оттолкнут слишком высокие запросы соискателя. Некоторые не живут в реалиях нашего времени и ждут космических зарплат. У нас таких нет.

  • Раис Гареев

    Раис Гареев генеральный директор ООО «Строительные подъемные машины»

    Как-то раз я спросил соискателя, почему он уволился с последнего места работы. Он ответил, что там было много работы. Это меня удивило. Иногда приходят люди без опыта и начинают разговор с требования соцгарантий. Тогда понимаешь, что через некоторое время он тебя замучает. Также на собеседовании не все могут ответить на профессиональные вопросы по должности, на которую они устраиваются.

    Если говорить о резюме, то зависит от того, на какую вакансию устраивается соискатель. Если на должность юриста, то орфографические ошибки — это существенный повод для отказа в работе. Если конструктор ошибается в правописании, то это не так критично. Главное, чтобы умел считать и чертить.

  • Денис Супрунов

    Денис Супрунов основатель агентства «ДругМедиа»

    Все зависит от должности, на которую человека нанимают. Если это сотрудник сервисного центра, который не будет заполнять документы, и его задача ремонтировать машины, то это одна ситуация. Если же соискатель устраивается на вакансию руководителя или копирайтера, то, конечно, орфографические ошибки для него смерти подобны.

    В резюме я негативно отношусь ко лжи, преувеличению должностей, роли и статусов на бывшей работе. Также обращаю внимание на проработанность. Если резюме не проработано и в нем указано только полтора места работы, то, значит, он не активно ищет работу, он не заинтересован и мотивирован. И отдачу от его труда надо ожидать такую же, какую он заложил в своем резюме. В начале анкеты есть пояснительная записка, которую некоторые люди используют креативно, они пишут дружелюбным человеческим языком. С такими хочется работать.

  • Виктор Никитин

    Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум»

    Важно, насколько содержательно человек способен описать то, чем он может быть полезен компании. Если человек формулирует мысли в формате результата, который он принес, то для меня это показатель, что он ориентирован на принесение результата, а не на совершение действий.

    Сразу отталкивает резюме, в котором информация подается в виде большого неструктурированного абзаца. Значит, соискатель не умеет подавать информацию. Я обращаю внимание на форму, как он излагает мысли. Если это списки, выделение понятий, значит, человек может структурировать, а это важно.

    Меня будут отталкивать орфографические ошибки, потому что человек должен уметь корректно изъясняться как устно, так и письменно. В наше время письменная речь становится даже более значимой. Даже ошибки в пунктуации будут отталкивать. Например, забыли точки в конце предложения поставить или запятые неправильно выделены пробелами. Это говорит об аккуратности и внимании к деталям.

  • Тагир Ахметзянов

    Тагир Ахметзянов генеральный директор ООО «Риэль инжиниринг»

    Мы обращаем внимание на профессиональные качества соискателя. Орфографические, пунктуационные ошибки бросаются в глаза и показывают общий уровень знаний, интеллектуальный уровень человека. Наличие ошибок не является причиной для отказа, но при наличии нескольких кандидатов, при равных профессиональных данных, предпочтение будет отдано соискателю, который грамотно общается и пишет. Сразу откажу только человеку, компетенции которого не соответствуют требованиям нашей вакансии.

  • Олег Стерлядев

    Олег Стерлядев директор сети пекарен «Добропек»

    При приеме на работу смотрим не на орфографические ошибки в резюме и даже не на само резюме. Анкета — первый этап собеседования. Насколько правильно она составлена, говорит об адекватности человека и о том, подходит ли он нам. Орфография тоже один из параметров, но не самый основной.

    Главное информативность, личные качества, умение работать в команде и опыт. Часто личные качества, установки, принципы перевешивают опыт. Когда человек приходит, не подходящий нашим требованиям, но с желанием работать, расти, то мы можем дать ему шанс.

  • Сирин Зарипов

    Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»

    Я занимаюсь финансовым консалтингом и юридической безопасностью. И для нас, как в поговорке, казнить нельзя помиловать, где запятую поставишь, так и будет. И если человек в резюме допускает орфографические, пунктуационные ошибки, боюсь, что нам не удастся с ним эффективно поработать. Не хочется ходить за сотрудником и проверять его.

    Обращаем внимание на то, как составлено резюме, каким шрифтом. Человек, читающий резюме, должен получать эстетическое удовольствие. Мы работаем с высокопоставленными клиентами и, исходя из этого, вынуждены держать высокую планку. Так же обращаю внимание на креативные резюме. Когда оно составлено грамотно и креативно, то хочется с удовольствием посмотреть в глаза соискателю.

  • Дмитрий Калачев

    Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»

    Зависит от вакансии, на которую мы набираем персонал. Если это учитель русского языка, то орфография играет важную роль, если грузчик — второстепенную. Не было такого, чтобы резюме сразу отталкивало. Для нас важнее всего опыт. Например, на должность программиста начинающего не возьмем.

Екатерина Харитонова
БизнесКейс Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:59
    Смотря какие ошибки, если ошибок мало или они незначительные, то ничего в этом страшного нет. На самом деле был бы соискатель достаточно квалифицирован
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  • Анонимно 09:07
    Да никак не отношусь...мне главное чтобы человек профессионалом
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