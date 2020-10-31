Опрос предпринимателей: как вы относитесь к орфографическим ошибкам в резюме?

В основном мы работаем с молодежью, а она, к сожалению, в плане правописания не совсем грамотная. Соискатели заполняют анкеты от руки и уже по почерку можно многое о них понять. Делают орфографические ошибки, но мы смотрим на то, насколько люди обучаемы, умеют разговаривать. Так же для ресторанной сферы немаловажное значение имеет внешность. Соискатели могут не обладать опытом — обучим.

В резюме меня точно оттолкнут слишком высокие запросы соискателя. Некоторые не живут в реалиях нашего времени и ждут космических зарплат. У нас таких нет.