Мировой рынок нефти: когда закончится период низких цен?
В текущем году цены на нефть, обеспечивающую значительную часть поступлений в российский бюджет, находятся в зоне повышенной турбулентности. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что самый напряженный период 2020 года пройден, и в ближайшей перспективе до конца года «черное золото» будет только дорожать вплоть до $50,0 за баррель. Подробности — в аналитическом материале ГК «ФИНАМ» для «Реального времени».
Сокращение потребления
Восстановление баланса производства и потребления нефти создает предпосылки для дальнейшего роста цен на «черное золото». После существенного сокращения в первом полугодии текущего года мировое потребление нефти и жидкого топлива постепенно восстанавливается и, согласно данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), в четвертом квартале достигнет уровня 97,5 млн баррелей в сутки.
EIA прогнозирует, что по итогам 2020 года потребление нефти и жидкого топлива в мире составит в среднем 93,1 млн баррелей в сутки, что на 8,3 млн баррелей в сутки ниже прошлогоднего значения и соответствует уровню первого квартала 2015 года. Примечательно, что в тот период цена нефти марки Brent находилась в диапазоне от $45,2 до $63,0 за баррель (средняя — $54,1 за баррель).
В четвертом квартале 2020 года объемы мирового потребления нефти превысят объемы ее производства. В результате этого накопленные запасы «черного золота» продолжат сокращаться. В 2021 году EIA ожидает увеличения мирового потребления нефти на 6,5 млн баррелей в сутки, а производства — на 4,7 баррелей в сутки, что приведет к выравниванию значений этих показателей.
Следует отметить, что объемы запасов нефти в странах ОЭСР, измеренные в днях потребления (days of supply), подскочили в марте 2020 года до уровня 85 дней, тогда как в 2019 году данный показатель не превышал значения 63 дня. Тем не менее, после постепенной отмены карантинных ограничений в большинстве стран во втором квартале текущего года экономическая активность в мире начала восстанавливаться, в результате чего запасы в нефтехранилищах стали сокращаться. Так, в июле 2020 года мировые запасы «черного золота» снизились до 74 дней и, по прогнозам EIA, к концу 2020 года сократятся до 67 дней, а в 2021 году — до 64 дней.
Таким образом, в четвертом квартале 2020 года на нефтяном рынке ожидается устранение дисбаланса производства и потребления нефти за счет роста последнего и сокращения запасов «черного золота», что с высокой долей вероятности будет способствовать росту цен на нефть. Объемы мирового потребления «черного золота» могут вернуться к уровням первого квартала 2015 года, когда средняя цена нефти марки Brent составляла $54,1 за баррель.
Спекулятивные настроения
До конца года спекулятивные настроения на нефтяном рынке могут измениться в лучшую сторону. Безусловно, в первую очередь, этому будет способствовать восстановление баланса производства и потребления нефти. С другой стороны, рынок может позитивно отреагировать, например, на дополнительные меры поддержки экономики со стороны центральных банков и правительств ведущих стран или на новостях об успешных результатах испытаний вакцин против COVID-19, появлении новых эффективных способов лечения коронавирусной инфекции. До конца года эти факторы будут определять движение цен на «черное золото».
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объем чистых спекулятивных позиций по сырой нефти, рассчитываемый как разница между совокупным объемом длинных и коротких позиций, сократился с начала сентября на 10,2%, до 449,4 тыс. контрактов. При этом цена на нефть марки Brent снизилась за аналогичный период на 5,6% до $39,98 за баррель. Тенденция к сокращению длинных позиций по сырой нефти наблюдается с середины июня текущего года, и с наступлением осени лишь усилилась.
На срочном рынке с начала августа наблюдается расширение контанго по фьючерсным контрактам на нефть (более высокая стоимость в будущем относительно текущей цены) после существенного его сокращения с мая текущего года, когда по нефти марки Brent спред между ценами 1‑месячного и 13-месячного контрактов превышал $7,50. Следует отметить, что наличие контанго характерно для «медвежьей» (падающей) фазы рынка и делает выгодным аренду танкеров для хранения нефти с целью ее продажи в будущем по более высоким ценам.
Однако ожидаемая балансировка мирового потребления и производства нефти может привести к сокращению контанго, что в свою очередь снизит прибыльность обозначенной стратегии по созданию излишних нефтяных запасов.
Посмотреть за «горизонт событий»
Во многом восстановление спроса на нефть будет зависеть от наших привычек, социальной и экономической ситуации. Например, падению спроса на нефть способствуют снижение числа перелетов и удаленная работа. Наоборот, росту потребления помогают растущая любовь к внедорожникам и замедление процесса обновления старых авто. Если же борьба с пандемией займет больше времени, то спрос может и не восстановиться до докризисного периода.
В недавнем докладе ОПЕК говорится, что спрос на нефть в ближайшие годы в развитых странах будет падать. Главным катализатором станет рост числа электромобилей. В развивающихся странах спрос на нефть, наоборот, будет расти. В основном это будет происходить за счет формирования прослойки среднего класса и роста потребления.
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