Мировой рынок нефти: когда закончится период низких цен?

В текущем году цены на нефть, обеспечивающую значительную часть поступлений в российский бюджет, находятся в зоне повышенной турбулентности. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что самый напряженный период 2020 года пройден, и в ближайшей перспективе до конца года «черное золото» будет только дорожать вплоть до $50,0 за баррель. Подробности — в аналитическом материале ГК «ФИНАМ» для «Реального времени».

Сокращение потребления

Восстановление баланса производства и потребления нефти создает предпосылки для дальнейшего роста цен на «черное золото». После существенного сокращения в первом полугодии текущего года мировое потребление нефти и жидкого топлива постепенно восстанавливается и, согласно данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), в четвертом квартале достигнет уровня 97,5 млн баррелей в сутки.

EIA прогнозирует, что по итогам 2020 года потребление нефти и жидкого топлива в мире составит в среднем 93,1 млн баррелей в сутки, что на 8,3 млн баррелей в сутки ниже прошлогоднего значения и соответствует уровню первого квартала 2015 года. Примечательно, что в тот период цена нефти марки Brent находилась в диапазоне от $45,2 до $63,0 за баррель (средняя — $54,1 за баррель).

В четвертом квартале 2020 года объемы мирового потребления нефти превысят объемы ее производства. В результате этого накопленные запасы «черного золота» продолжат сокращаться. В 2021 году EIA ожидает увеличения мирового потребления нефти на 6,5 млн баррелей в сутки, а производства — на 4,7 баррелей в сутки, что приведет к выравниванию значений этих показателей.

Фото: dic.academic.ru

Следует отметить, что объемы запасов нефти в странах ОЭСР, измеренные в днях потребления (days of supply), подскочили в марте 2020 года до уровня 85 дней, тогда как в 2019 году данный показатель не превышал значения 63 дня. Тем не менее, после постепенной отмены карантинных ограничений в большинстве стран во втором квартале текущего года экономическая активность в мире начала восстанавливаться, в результате чего запасы в нефтехранилищах стали сокращаться. Так, в июле 2020 года мировые запасы «черного золота» снизились до 74 дней и, по прогнозам EIA, к концу 2020 года сократятся до 67 дней, а в 2021 году — до 64 дней.

Таким образом, в четвертом квартале 2020 года на нефтяном рынке ожидается устранение дисбаланса производства и потребления нефти за счет роста последнего и сокращения запасов «черного золота», что с высокой долей вероятности будет способствовать росту цен на нефть. Объемы мирового потребления «черного золота» могут вернуться к уровням первого квартала 2015 года, когда средняя цена нефти марки Brent составляла $54,1 за баррель.

Спекулятивные настроения

До конца года спекулятивные настроения на нефтяном рынке могут измениться в лучшую сторону. Безусловно, в первую очередь, этому будет способствовать восстановление баланса производства и потребления нефти. С другой стороны, рынок может позитивно отреагировать, например, на дополнительные меры поддержки экономики со стороны центральных банков и правительств ведущих стран или на новостях об успешных результатах испытаний вакцин против COVID-19, появлении новых эффективных способов лечения коронавирусной инфекции. До конца года эти факторы будут определять движение цен на «черное золото».

Фото: forexmagnates.com

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объем чистых спекулятивных позиций по сырой нефти, рассчитываемый как разница между совокупным объемом длинных и коротких позиций, сократился с начала сентября на 10,2%, до 449,4 тыс. контрактов. При этом цена на нефть марки Brent снизилась за аналогичный период на 5,6% до $39,98 за баррель. Тенденция к сокращению длинных позиций по сырой нефти наблюдается с середины июня текущего года, и с наступлением осени лишь усилилась.

На срочном рынке с начала августа наблюдается расширение контанго по фьючерсным контрактам на нефть (более высокая стоимость в будущем относительно текущей цены) после существенного его сокращения с мая текущего года, когда по нефти марки Brent спред между ценами 1‑месячного и 13-месячного контрактов превышал $7,50. Следует отметить, что наличие контанго характерно для «медвежьей» (падающей) фазы рынка и делает выгодным аренду танкеров для хранения нефти с целью ее продажи в будущем по более высоким ценам.

Однако ожидаемая балансировка мирового потребления и производства нефти может привести к сокращению контанго, что в свою очередь снизит прибыльность обозначенной стратегии по созданию излишних нефтяных запасов.

Посмотреть за «горизонт событий»

Во многом восстановление спроса на нефть будет зависеть от наших привычек, социальной и экономической ситуации. Например, падению спроса на нефть способствуют снижение числа перелетов и удаленная работа. Наоборот, росту потребления помогают растущая любовь к внедорожникам и замедление процесса обновления старых авто. Если же борьба с пандемией займет больше времени, то спрос может и не восстановиться до докризисного периода.

В недавнем докладе ОПЕК говорится, что спрос на нефть в ближайшие годы в развитых странах будет падать. Главным катализатором станет рост числа электромобилей. В развивающихся странах спрос на нефть, наоборот, будет расти. В основном это будет происходить за счет формирования прослойки среднего класса и роста потребления.