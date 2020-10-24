«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 19-я: Пенза

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в девятнадцатом выпуске нашего проекта, мы предлагаем оценить заборы из профнастила на Казанской улице Пензы.



Этот уголок Пензы выглядит целым казанским «кустом»: параллельно Казанской улице идет Ново-Казанская, еще от нее ответвляются 1-й и 2-й Казанские проезды, а сама она переходит в Казанский переулок. В общем, тут к Казани относятся щедро, от всей широкой пензенской души. Выдерживая логику проекта, основным объектом нашей сегодняшней прогулки сделаем Казанскую улицу, но и в проезды, и в переулок тоже заглянем.

В первую очередь, не избалованного сложной геометрией татарстанца в Пензе удивляет крайне замысловатая конфигурация улицы: она в одном месте становится перпендикулярной сама себе, выпуская на север небольшой отросток. Состоит эта улочка сплошь из частных домов, поэтому целью нашей прогулки будет, конечно же, как и во многих других частях этого проекта, инспекция заборов из профнастила. А еще мы насладимся летней зеленью, зафиксированной на панорамах — в конце казанского октября это очень надо.

Начинается улица совершенно внезапно: вот она была Рязанской, а вот уже Казанская. Асфальт ровный, забор зеленый, домик розовый, все довольно-таки мило начинается.

На пустыре идет подготовка к строительству.

Розовый дом на поверку оказывается состоящим из нескольких квартир, последний сегмент — не розовый, а белый. Но отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как изящно зеленый профнастил забора меняет цвет на стальной, а потом — на истошно синий. Мастерство!

Зелень очень обильная, но не очень ухоженная. Впрочем, в солнечную погоду, да еще и в августе это не выглядит плохо. Ну, бурьян, ну и что? Надо же чем-то разбавить агрессивную синеву фона.

Невероятно, но факт: деревянный забор. А дальше — и вовсе кирпичный. А зелень уже совсем развязно себя ведет, демонстрируя не самую высокую степень ухоженности этой улочки.

Дом справа обладал бы интересными очертаниями и выглядел бы элегантно, если б не пристройка из белого кирпича, которая вызывает недоумение. Впрочем, может быть, хозяева возвели ее, чтоб их прекрасный дом не сглазили (по той же логике, когда маленькому ребенку на щечке рисуют пятно помадой, которое якобы отвлекает дурной глаз от неземной красоты малыша).

Вот он, этот удивительный момент: когда Казанская пересекает Казанскую.

Украдкой заглянем во дворик — благо, его хозяева пожалели профнастила на забор, сделали его довольно низким, так что отлично просматривается крыльцо и ограждение, на котором висят, кажется, коврики. А в огороде растет капуста — ее ни с чем не спутать! В целом пензяки (именно так называются жители Пензы), кажется, уделяют не очень большое внимание благоустройству двора — все тут как-то функционально, лаконично, без огонька и изысков.

И снова мы видим странную, нестройную архитектуру дома — как будто к нему постепенно пристраивали разные функциональные детали, не особенно заботясь о внешнем виде. Профнастил обещает нам знакомство со злой собакой, синий скромный заборчик демонстрирует не самый ухоженный кусочек придомового участка.

Справа гаражи, слева все такая же неопрятная «модульная конструкция» разношерстного дома на несколько квартир. Не самый уютный уголок Пензы.

А мы тем временем вышли на Новоказанскую: именно с ней соединяет свою основную часть отросток от Казанской. И тут примерно то же самое. Ясно одно: Пенза не отличается изяществом и красотой частного сектора.

Возвращаемся на основную часть Казанской. Ух ты! Почти симметричный дом! А забор какой, просто загляденье! И тут красного профнастила хватило даже на козырек над крыльцом.

Серьезное строение. То ли это отдельно стоящий гараж, то ли своеобразный КПП для входа во двор.

Здесь строится кто-то, имеющий доступ к огромному количеству зеленого профнастила. Выглядит солидно, почти основательно. Но неизящно.

Хозяева дома напротив озаботились поликарбонатным навесом над всей входной группой. Почти как в Краснодаре, помните?

Очередной дом-Франкенштейн за глухим забором. Кажется, на крыше здесь размещена колючая проволока — слева, видите?

Вот это — двор жилого дома. Даже не хочется сравнивать эту плачевную картину с тем, как выглядит частный сектор в Татарстане. Да, Пензенская область не относится к самым зажиточным российским регионам, но это изображение способно навести тоску даже на записного оптимиста. Смотрите сами:

Вот так зелено и уютно выглядит начало 1-го Казанского проезда, который ответвляется от нашей основной улицы:

А вернувшись на эту улицу, наблюдаем все тот же архитектурный фьюжн.

За зеленым профнастилом тихонько притаился оранжевый самосвал.

А вот начало 2-го Казанского проезда. На переднем плане уже привычный нам набор деталей частного домостроения, а вдали слева видим подозрительную вышку. Перекрестимся на всякий случай (это отгонит от нас вероятность 5G-облучения по фотографии):

На фоне соседей этот дом выглядит даже с заявкой на претензию. А рядом с воротами есть даже явно культивируемые клумбы с цветами.

Но хорошее быстро кончается. Вот, например, какое-то бессмысленное нагромождение элементов. А за ним, по всей видимости, вполне обитаемый дом. Выглядит все это не очень гостеприимно.

Вдоволь налюбовавшись на тоскливые виды, внезапно выходим на участок, который вполне мог бы дислоцироваться где-нибудь в татарстанском райцентре.

Но Пенза быстро напоминает, что мы — в ней.

Все! Вот тут кончается улица Казанская и начинается Крымская. Улица провожает нас заготовкой дома за жизнерадостным зеленым профнастилом.

Ощущение от Пензы остается двояким. С одной стороны, тут зелено и идеальный асфальт (обратите внимание, по всему протяжению Казанской дорога — как скатерть). С другой, выглядит жилой сектор неопрятно, а местами — откровенно бедно. В общем, как ни крути, а в родном Татарстане — лучше!