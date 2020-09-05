«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 12-я: Краснодар

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в одиннадцатую точку на нашей карте — и прогуляемся по Казанской улице в Краснодаре



Улица Казанская в Краснодаре — типичная улочка в частном секторе южного российского города. Начинается она с улицы Селезнева, заканчивается пересечением с Уральской. Вся она заполнена частными домами, но здесь можно найти некоторые интересные приметы юга России. Прогуляемся!

Нам уже нравится начало: в доме 2 продаются самогонные аппараты.

Асфальт относительно свежий и даже почти ровный. Улочка узкая и довольно обычная, мы видим обычные добротные дома за глухими металлическими заборами. Чем-то все это похоже на наши райцентры, но растительность все же несколько другая.

За этими симпатичными кустами прячется довольно неожиданно выскакивающий за ними дорожный знак. Зеленые мусорные контейнеры — история умалчивает о том, намеренно ли их окрасили точно в цвет соседнего забора.

Двор, почти целиком накрытый навесом — чем-то это напоминает дворы в татарских деревнях. Правда, наши дворы накрыты куда глуше — что находится внутри, с улицы практически невозможно разглядеть. А здесь конструкция полегче:

Кажется, это здесь нередкое явление. Оно и понятно: южное солнце комфортно только для пляжников, приезжающих в Краснодарский край, а местным жителям все-таки хочется побыть в тени. Ну и забор из профнастила — вечная классика, кажется, для всех российских городов.

Многоуровневая, многосмысловая, многофункциональная архитектура!

Дом слева не лишен изящества и похож на виллу где-нибудь на Кипре или в Греции. А справа — ух ты! — низкий, не глухой и вообще чисто символический заборчик! Впрочем, может быть, это и не заборчик вовсе, а заготовка под будущего металлического монстра.

Нет, все-таки этот особняк невозможно не показать отдельно. Красивый!

Дом напротив — тоже ничего. И забор не как у всех.

Казанские ландшафтные дизайнеры и озеленители отчаянно завидуют: южная флора все-таки побогаче на предмет разгула фантазии.

Интересно, зачем нужны эти столбики и почему они так угрожающе и характерно раскрашены?

Разгул растительности радует глаз все сильнее и сильнее. А из разгула растительности скромно торчит труба (видимо, это баня?).

Этот старорежимный домик в греческих расцветках выглядит, как белый офицер, окруженный мощными красноармейцами.

Агрессивная лапша проводов и вновь дорожные знаки:

И опять: дворы, укрытые навесами от солнца, металлические заборы, зелень и аккуратный асфальт. Становится даже скучновато.

А вот и разнообразие: профнастил не синий и не зеленый, а вовсе даже благородного цвета бордо. А в доме справа — легкий сетчатый забор.

А вот и еще одна примета южного города: синий бачок, очевидно, содержит в себе воду для летнего душа, которая нагревается за день на солнце.

А теперь не скучно: на панораму Гугл-карт попало ДТП. Знать, не зря были те несколько дорожных знаков на перекрестках с такими же узкими и спокойными с виду улочками.

Украдкой рассмотрим место ДТП (вместе с местными жителями, которые стоят поодаль):

Вечная картина: профнастил, металлические ворота. Но ее всегда можно освежить ковром!

И еще одна примета Краснодарского края: конечно же, виноград.

Улочка Казанская, полная жизни, профнастила и зелени, скоро кончится — вон уже виднеются высотки перпендикулярной улицы — Уральской.

Стереотипы рушатся, шаблоны рвутся в клочья: забор — из бетонных блоков! А на нем — городская лирика. Кажется, здесь очень любят какую-то Лёлю. Или Лесю. Или Лялю. Как же много простора для фантазии оставляет эта панорама!

Все! Улица Казанская кончается, упираясь в Уральскую.

Здесь было интересно и даже с приключениями, спасибо тебе, Краснодар!