«Спартак» и «Зенит» должны были взять Хвичу, а «Динамо» — довериться Бердыеву»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко — о еврокубках, трансферах и тренерских рокировках

Бывший президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко поделился своим мнением о выступлении «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА в еврокубках и оценил работу российских клубов на трансферном рынке. Публикуем стенограмму интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» с сокращениями.

«Ништяки для «Зенита» расслабили его настолько, что клуб потерял берега»

— Есть трактовка, что «Зенит» плохо выступает в Лиге чемпионов из-за своей кармы — за ручного судью Вилкова, «Матч ТВ», VAR и даже экс-президента клуба [Александра Дюкова], который сейчас является президентом РФС. Вы поддерживаете такой кармический вариант?

— Никогда не думал с этой точки зрения. Но да, карма существует, и фортуна иногда поворачивается задницей. Если суммировать все, о чем сказано, то здесь больше не карма, а то, что эти ништяки для «Зенита» расслабили его настолько, что клуб потерял берега. В плане ответственности, самоотдачи и во всем остальном.

Можно пережить, когда ты не попадаешь в Лигу [чемпионов]. Ведь, может быть, перегорели игроки, либо соперник перенастроился. На один матч любая команда способна собраться и обыграть тебя. Например, то же «Динамо», проигравшее грузинскому «Локомотиву». Позор, конечно, несмываемый, но ему есть хоть какое-то объяснение. Собрался соперник на одну-единственную игру в жизни и получилось. Как «Енисей» со «Спартаком» (1:0) в Кубке России.

Но с «Зенитом» не так. Здесь совокупность непрофессионализма. Команда тратит на трансферы 33 миллиона евро. И кем же она усиливается к Лиге чемпионов? Непонятный Вендел? Как можно в домашнем дебютном матче, где ты должен задать тон всей лигочемпионской кампании, ставить непотребство в лице Кругового, Мостового и Караваева.

— Караваев — игрок сборной России.

— И что? Мое мнение, эти игроки не то что не уровня Лиги чемпионов, а даже не чемпионской команды. Считаю, что клуб потратил деньги на трансферы очень сомнительно и все покупки вообще неубедительны. Я думаю, «Зенит», который мы видим, в честной борьбе опередить «Спартак» не сможет. Я не уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство именно с «Зенитом», а не с ЦСКА. Но вот пока нынешний состав красно-белых с Джикией и Жиго выглядит предпочтительнее и веселее, чем «Зенит».

Фото: fc-zenit.ru

Мое мнение, эти игроки не то что не уровня Лиги чемпионов, а даже не чемпионской команды. Считаю, что клуб потратил деньги на трансферы очень сомнительно и все покупки вообще неубедительны

— Много критики по Семаку. Разделяете ее?

— Мне не нравится работа Семака. Ни рыба ни мясо.

— А как же два чемпионства?

— С таким составом несложно получить чемпионство. Я отношусь к нему индифферентно. Считаю, что для «Зенита» и тех амбициозных задач, которые они озвучивают, он слабоват. Я не вижу в нем креатива, непонятно, во что играет его команда. Выбросим мяч на Дзюбу, он поборется, от него отскочит, и мы чего-нибудь добьем? Или Азмун что-то придумает.

— Играют в силу своих игроков.

— В силу своих игроков играет «Спартак», у Тедеско я вижу тренерскую работу. Из трех последних тренеров [«Спартака»] у немца видно, как игроки расставлены, как они прессингуют и так далее. Видно, что с этой командой работает тренер. И если с Каррерой и Кононовым не было понятно, кто есть кто, если поменять их местами, то здесь видно, какие задачи ставит тренер и как он психует, когда задуманное не получается.

А в «Зените»? Во что они играют? В силу того, что у игроков есть определенные качества, набор технических оснащенностей, ниже и хуже они сыграть не могут. Но разве мы видим какие-то оригинальные тренерские решения? Разве мы видим наигранные комбинации?

Мне кажется, для таких амбиций «Зенита» Семак слабый тренер. Чтобы команда играла не от случая к случаю, а давила соперников. Они вот выиграли в прошлом году, но все так натужненько. Они хотят, как «Спартак» в 90-е, всех сносить, заканчивая чемпионат за 2-3 тура до конца, но с такой игрой и без административной поддержки в этом году вряд ли можно на что-либо претендовать.

Фото: fc-zenit.ru

Мне не нравится работа Семака. Ни рыба ни мясо

«Для «Зенита» война в ЛЧ закончена — бери шинель, возвращаемся домой»

— Есть мнение, что с «Брюгге» банально не повезло. Два момента из вратарской, а «Зенит» свои моменты не забил.

— Что значит не повезло? Можно было бы об этом говорить, если бы все четыре добавленные минуты ты контролировал мяч, гонял соперника и в твои ворота случайно залетел гол. Вот это не повезло. Самое смешное, что «Брюгге» загнал их и гонял эти две минуты, а в конце забил. Это просто бездарное отношение к игре, сопернику, шапкозакидательское настроение. Когда на таком отрезке в конце получаешь мяч, то у тебя просто нет концентрации. Мысленно немец даже в раздевалке продолжает играть, а эти на поле в мыслях уже пиво пили после матча.

— О выходе из группы можно забыть?

— Думаю, им можно выбросить евросезон в этом году и спокойно пытаться хотя бы здесь оказывать сопротивление «Спартаку». Потому что у красно-белых уже нет кубков, они полностью сосредоточены на внутреннем чемпионате. «Зенит» просто расписался в том, что у них тоже больше нет кубков. Им надо было отметиться, как в преферансе — участвовал и все.

Где они, интересно, намерены брать очки? Если «Брюгге» умудряется обыграть их в гостях, то в Бельгии ничего не светит. «Лацио» порвали, как тузики, Дортмунд, а от немцев «Зенит» получит как минимум «трешку». Вот и получается, что там даже за Лигу Европы не зацепиться. Думаю, максимум, они способны зацепить ничью в Бельгии, но это не позволит им занять даже третье место. Поэтому все закончено, война закончена, бери шинель, возвращаемся домой.

— Вы критикуете Семака, но у него продленный контракт. При этом он сказал, что они не топ-команда и у него в соглашении нет обязательного пункта о выходе из группы. Неужели его будут менять?

— Я бы поменял. Считаю, есть у тебя в контракте какие-то грейды или нет, без разницы. Чем это грозит «Зениту»? Денег им все равно сколько тратить, раз они 33 миллиона евро потратили и с ними вышли на турнир. Думаю, там не обеднеют, если выплатят отступные Семаку.

Вопрос — кого взять? Потому что они брали и Манчини, и того, и сего. Просто надо выбирать тренера, который хочет работать, а не того, кто хочет присосаться к газовым деньгам, любуясь красотами Санкт-Петербурга и пополняя свою казну.

Фото: Олег Тихонов

Мне кажется, Черчесов — хороший тренер-мотиватор, но недостаточно тренер-креативщик

— Есть мнение, что Черчесов и сборная немного подустали друг от друга. Черчесов был бы хорошим вариантом для «Зенита»?

— Нет. Мне кажется, он хороший тренер-мотиватор, но недостаточно тренер-креативщик. Я думаю, для «Зенита, с теми игроками, которые у него были и кого они приобрели, им нужен тренер, выстраивающий командную игру. Питерцам надо пытаться сделать в стиле а-ля «Бавария». Конечно, мы понимаем, что это недостижимая мечта. Но надо брать какую-то немецкую модель и, может, немецкого тренера.

— Исходя из чего нужен немецкий тренер?

— Мне нравится игра нынешней «Баварии» и кажется, что игроки «Зенита» подбираются под эту модель. Атлетичные, достаточно оснащенные технически, но недостаточно креативные, как Роналду, Месси и другие. Их нет, и поэтому надо брать за счет каких-то мальчуганских качеств.

«То, что «Краснодар» не проиграл, уже хорошо»

— «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном». Достойный результат?

— Да. «Краснодар» вел, угрожал, отбивался и все-все-все.

Я считаю, любая выездная ничья в Лиге чемпионов всегда почетна. Тем более с французами мы играем очень тяжело. У них всегда хорошие команды, особенно выступающие в Лиге чемпионов.

Для французов эти деньги не то, что для нас, прямо то, за что они будут биться до последнего цента, последней минуты. И с ними всегда тяжело. То, что «Краснодар» не проиграл, — уже хорошо.

— История с судейством матча «Краснодар» — «Рубин», после которого казанцы подали протест на работу Вилкова. Что скажете?

— Знаю, но пенальти-то там был. Понятно, что здесь Рустик [Сайманов] просто нашел ситуацию, по которой можно дать по голове Вилкову. Но я всегда за то, что если есть какая-то ситуация, то надо относиться к этому более снисходительно. Да, конечно, эти наши мошенники используют VAR как хотят, это притча во языцех. Хочу смотрю, хочу не смотрю, где захотел — посмотрел, где-то придумал что-то и сделал так. Что есть, то есть.

Фото: rubin-kazan.ru

Я всегда за то, что если есть какая-то ситуация, то надо относиться к этому более снисходительно

«Локомотиву» теперь осталось обыграть «Зальцбург» в Москве, и все»

— Как вам игра «Локомотива» с австрийским «Зальцбургом»?

— «Локомотив» был на удивление хорош. Но это опытный еврокубковый боец, у них сложившийся состав, и то, что они смогли не проиграть — молодцы.

Удивило, что Эдер забил. Ведь он забивает так же часто, как в Москве появляется солнце начиная с октября. Но сыграли хорошо. Сломались, начали проигрывать, смогли собраться и все-таки довести матч до ничьей. Притом что у них нет Миранчука, нет Баринова, есть определенные проблемы с игроками, травмы, и второй гол запустили совершенно идиотский.

Дальше им ничего не светит, поэтому максимум для выхода в Лигу Европы они сделали. Они не проиграли «Зальцбургу» в гостях, теперь осталось обыграть их в Москве, и все. На большее там никому рассчитывать не на что.

— Четыре очка — это максимум для «Локомотива» в этой группе?

— Да, я не вижу другого. С «Баварией» все понятно, там главное не пропустить 10 голов в двух матчах. Минимум «трешку» в гостях, а в Москве еще можно отскочить чуть поменьше. Единственное, если поймать снежную омерзительную погоду с тем же «Атлетико». Немцев, понятно, ничем не удивишь, как и австрийцев. А вот мадридцы могут в холодную погоду «не побежать», и дома «Локомотиву» удастся зацепить ничью. Но только если погода поможет.

— Что скажете о селекции «Локомотива»?

— Такая же, как назначение Николича главным тренером.

— Вам не нравится Николич?

— Вообще не нравится. А почему его? То, что он ссорится с [генеральным директором клуба Василием] Кикнадзе, еще не значит, что у него есть яйца. Есть же Семин и есть «Локомотив», который мы все знаем. А вы берете никому не понятного тренера, не объясняя своего выбора, именно вместо Семина, и он пока дает результат хуже. И в чем логика его назначения? Чем Николич лучше Семина? Ничем. Я думаю, его и взяли, чтобы делать такие трансферы, которые сделаны.

Фото: vk.com/fclokomotiv

Чем Николич лучше Семина? Ничем. Я думаю, его и взяли, чтобы делать такие трансферы, которые сделаны

— Зе Луиш?

— Ну это вообще смех. У него вес, как у меня сейчас. По крайней мере в бедрах мы с ним совершенно одинаковые.

— Сколько вы весите сейчас?

— 100-105 килограммов. Но он бежит, а я давно уже не бегаю. Зе Луиш в «Спартаке» и нынешний — две большие разницы. Он тяжелый, неповоротливый. То, что он отдал голевую с «Уфой», ни о чем не говорит. Это, кажется, единственное его техническое действие, которое можно вспомнить в двух прошедших матчах. Не понимаю, как можно делать такие трансферы, как их оправдать? Как воспримет эту покупку руководство клуба, для меня загадка.

«Кварацхелия сейчас самый топовый игрок в РПЛ»

— Что могли бы сказать о трансферах ЦСКА?

— Зайнутдинов очень хорошо лег в колоду. Еще в «Ростове» мне ребята говорили, что я просто не понимаю и на него такой большой спрос. Я не понимал тогда, какой еще спрос? Не мог до конца его понять, а в ЦСКА он сразу влился, будто всю жизнь там играл, и выглядит хорошо. Эджуке тоже неплохой парень. Вначале сам только носился с мячом, а потом, видимо, по булкам ему настучали шипами бутс в раздевалке, и все понял. Сейчас отдает, открывается и пасует, забивает. Гайч? Не знаю, может раскроется, пока ничего не могу сказать. Фукс тоже непонятный, надо смотреть. По крайней мере видно, что армейцы хорошо провели доукомплектацию, и там пока никто картину не портит.

— «Ростов» — самый крупный игрок на летнем трансферном рынке РПЛ. Много продали и много купили.

— Это профессора футбола, академики. Это люди, на которых вся страна должна равняться и стоять в очереди за их услугами. То, как «Ростов» ведет себя на рынке, — так должна выглядеть работа любого нормального футбольного клуба.

Не побираться у местной администрации, выпрашивая деньги у всех подряд вплоть до президента, а спокойно работать и зарабатывать деньги. Поднялся игрок, блеснул качеством, и если можно получить профит на его продаже, то сразу продали и купили другого. Взяли, понеслись и сделали команду еще лучше.

— Чернов — 3 млн евро, Ионов — 3,5 млн евро. Что происходит с российским рынком?

— Отсутствие квалифицированных игроков. Покупают хотя бы подтвержденное качество. Может, это качество не запредельное, но оно подтвержденное. По Чернову и Ионову: когда люди выплачивали эти деньги, они знали, что ниже определенного показателя игры не будет. Мне кажется, лучше делать такие покупки внутри страны, чем покупать каких-то непонятных Тилей (игрок «Спартака», — прим. ред.), платить за них 20 млн евро, а получать меньше, чем от Чернова за 3—3,5.

В этом плане непонятно, почему ни один из топ-клубов не купил Кварацхелию. Мне кажется, это сейчас самый топовый игрок в РПЛ.

— Но его цена не меньше 15 млн евро.

— Я думаю, его цена 20, и хорошо было бы купить его за 20 сейчас, потому что летом уже этого будет не сделать. И вот для «Зенита», у которого нет креатива, нет движения и свежести, этот игрок должен был быть. Он создавал бы впереди движ, раздавал передачи, выводил на удар Азмуна, Дзюбу. Вот какого игрока нет.

Он и в «Спартаке» бы погоды не испортил на этой же позиции. И если бы вместо Бакаева или Кокорина был Кварацхелия, то команда стала бы гораздо креативнее. Тогда бы у всех от «Спартака» не то что икалось, а была бы изжога. На сегодняшний день это самый талантливый игрок, и странно, что его никто не забрал.

Фото: rubin-kazan.ru

Непонятно, почему ни один из топ-клубов не купил Кварацхелию. Мне кажется, это сейчас самый топовый игрок в РПЛ

— Вопрос только в том, отдаст ли его Казань.

— Если Казань не отдаст его за 10, то отдаст за 15, а если не за 15, значит, за 20. «Рубин» не та команда, которая может говорить «не хочу». Они тоже живут по средствам, у них абсолютно рассудительный грамотный руководитель.

Да, дешевле, чем Хвича стоит, он его не отдаст, но и за реальные деньги всегда согласится.

— Думаете, «Рубин» не хочет создавать свой спортивный проект?

— Они настолько тяжело его собирают, что, может быть, им надо попробовать расстаться с одним игроком и за счет этого взять еще 3-4 потенциальных и собирать дальше. Пока, на сегодняшний день, топ-клуба там нет. Но если у тебя есть топовый игрок, которого можно продать как топового игрока, то лучше сделать так.

«Если бы «Динамо» доверили Бердыеву, то был бы результат»

— Что скажете о трансферной работе «Динамо»?

— Ничего. Мне не нравится, что они убрали Новикова. Мне кажется, он был перспективным хорошим тренером, человеку стоило доверить команду до конца сезона, и он бы эту ситуацию выправил. А так ни сами особо не играют, ни другим не дают.

— Как вам назначение немца Шварца и Воронина?

— Если потом из них останется только Воронин, то, может, что-то из этого получится. Шварц? Я так понимаю, у него из всех заслуг есть только то, что он с Клоппом где-то стоял рядом. Если мы постоим 10 матчей возле Моуриньо, тоже сможем кого-то тренировать?

— А какие альтернативы, если не Шварц? Его приглашал Бувач, которому доверили формировать спортивный проект.

— А кто это вообще?

— Это человек, который 20 лет стоял возле Клоппа. И как он сам говорит, он был там первым номером.

— Ну понятно, Гагарин бы не полетел, если бы был Титов. Все ясно. Мое мнение, если бы они вместо Новикова доверили программу Бердыеву, то это имело бы результат. А здесь результат будет такой же, как с игроком Филиппом. Я не верю в этот проект.