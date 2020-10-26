Телефонные спамеры атакуют татарстанцев: как защититься

Бесконечные дозвоны и сбросы от неизвестных номеров выводят из себя абонентов операторов «большой четверки»

Фото: Василий Иванов

Вам звонят на мобильный телефон с неизвестного номера из отдаленного региона, не успеваете снять трубку, тут же сбрасывают. Потом опять звонят, но с другого телефона. И такая спам-эпопея происходит почти каждый день. Пожалуй, многие сталкивались с подобной проблемой. Кто-то уже свыкся с этим и воспринимает как неизбежное зло, а кто-то ищет пути ухода от услуги «Добей абонента». «Реальное время» разбиралось в ситуации и выясняло, как можно избавить себя от назойливых спамеров.

Главное — не перезванивать

Многие сталкивались с такой ситуацией: на мобильный телефон звонят с неизвестного номера. Когда берете трубку, звонящий сразу сбрасывает. Реже — молчание в течение нескольких секунд, а потом отключаются. Чаще всего происходит просто звонок на одну-две секунды.

К сожалению, такие «пустые» звонки перестали быть редкостью, и мало кого ими удивишь. Кого-то такие неожиданные звонки застают врасплох во время работы, а кого-то — во время сна. Однако абоненты, предполагая, что звонок срочный, начинают перезванивать на пропущенный вызов.

Что делать в таких случаях? Главное — ни в коем случае не перезванивать. Если кто-то действительно желает срочно с вами связаться, он вновь позвонит или напишет в мессенджере (WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat и т.п.) или в соцсетях. Либо просто отправит SMS — такая функция имеется даже у 20-летних телефонов, не говоря уже про самые современные смартфоны.

Есть версия, что так проверяют активность абонента при помощи специальных программ сами сотовые операторы. Фото pxhere.com

«Пробивают» номер или зарабатывают деньги?

У таких спам-звонков может быть несколько целей. Основная — «пробивают», насколько номер «живой». Есть версия, что так проверяют активность абонента при помощи специальных программ сами сотовые операторы, и если номером долго не пользуются, его перепродают новому клиенту.

Еще один вариант — продажа данных. Таким путем звонящий (зачастую это бот) проверяет активность абонента перед тем, как продать кому-нибудь базу. Периодически в даркнете всплывают объявления о торговле персональными данными абонентов операторов сотовой связи, клиентов банков и т.д.

Не стоит удивляться, если через несколько часов или дней вам снова позвонят уже из какого-нибудь кол-центра, чтобы навязать товар или услугу. Это может быть предложение взять «выгодный» кредит, подключить домашний интернет, пройти медицинское обследование (зачастую «бесплатное»).

Наиболее распространенное обращение, ставшее уже мемом, — от «службы безопасности Сбербанка». Разумеется, звонящие не имеют никакого отношения к крупнейшему в России банку. Мошенники пытаются из первых рук получить доступ к вашему банковскому счету.

Не стоит удивляться, если через несколько часов или дней вам снова позвонят уже из какого-нибудь кол-центра, чтобы навязать товар или услугу. Фото Максима Платонова

Кроме того, вашим ответным звонком вы можете помочь кому-то заработать денег не совсем честным способом либо покрыть часть расходов на услуги связи. А за несколько секунд упорного молчания на том конце провода можно лишиться нескольких сотен или тысяч рублей.

— Если такой вызов приходит с зарубежного номера, то для абонента есть риск оплатить обратный звонок владельцу номера. Если номер российский, то речь идет, как правило, о компаниях, которые пытаются минимизировать затраты на совершение массовых вызовов при рекламе своих услуг. В этом случае абонент, перезвонив на номер, услышит в ответ сообщение от автоответчика, — объяснили «Реальному времени» в пресс-службе ПАО «Мегафон».

В интернете пишут, что таким ответным звонком можно нарваться на платную услугу, из-за чего заметно «похудеет» ваш баланс. Только платным номером нельзя сделать любой набор цифр. В России такие номера начинаются с 8-803… или 8-809… При звонке вас должны предупредить о том, что разговор будет платный для звонящего. Более того, подключение такого номера — удовольствие затратное и забюрократизированное: требует прохождения проверок юридическим лицом. Поэтому эффективность такой формы мошенничества весьма низка.

Акция «Заколебли абонента»

Некоторые люди начинают подозревать сотовых операторов в акции «Заколебли абонента» (как вариант — «Добей клиента»), чтобы пользователь сдался и подключил платную услугу, огораживающую его от спам-звонков. Нередко после очередного такого звонка приходит сообщение: «Мы знаем, кто вам звонил. Это «массовый обзвон». Хотите определять незнакомые номера? Включите услугу «Знаю, кто звонит» за 2,5 руб./день...».

Однако сами операторы опровергают такие домыслы. При этом не отрицают, что присылают SMS с таким содержанием.

— Если система распознает массовый обзвон, клиент в автоматическом режиме может получить предложение о подключении дополнительных услуг, чтобы обезопасить себя от подобного рода звонков. Однако решать, воспользоваться рекомендацией или нет, может только сам абонент, — отвечают в «Мегафоне».

Аналогичный сервис, отсеивающий нежелательные звонки, есть и у МТС — «Блокировка спам-звонков». За спокойствие приходится платить, поэтому услуга будет стоить денег.

Некоторые люди начинают подозревать сотовых операторов в акции «Заколебли абонента» (как вариант — «Добей клиента»), чтобы пользователь сдался и подключил платную услугу, огораживающую его от спам-звонков. Фото Максима Платонова

Как защититься?

Как бороться с такими спам-звонками? Есть ли на таких звонящих управа?

Можно, конечно, каждый раз такой номер вносить в черный список на своем телефоне, но это будет борьба с ветряными мельницами, поскольку нечасто звонят с одного и того же номера. Однако для смартфонов (на базе Android и iOS) существуют приложения с функцией автоопределения номеров. Когда вам звонит номер из базы данных нежелательных номеров, то звонок блокируется. Среди таких популярных АОН-приложений можно выделить «Яндекс», Kaspersky Who Calls, TrueCaller, «Не бери трубку» и другие.

Другой вариант — обращаться к своему оператору.

— При поступлении подозрительного звонка рекомендуем ни в коем случае не перезванивать и сразу сообщать в службу по предотвращению мошенничеств [оператора сотовой связи], чтобы компания смогла оперативно принять меры по решению проблемы, — подсказывают еще один способ в «Мегафоне». — Сообщая информацию о подобных звонках, клиент помогает обезопасить себя и других абонентов от сомнительных номеров.

Как правило, на сайтах компаний существует раздел «Безопасное общение», куда можно через форму обратной связи сообщить о проблеме.

Когда вам звонят и предлагают какой-либо товар или услугу, можно перебить (пусть это будет и нетактично) и уточнить, что за организация, и обязательно спросить, откуда у них ваш номер. Вероятно, вам расскажут байку, что вы оказались в клиентской базе их партнеров, потому что заполняли анкету в каком-нибудь магазине (что вряд ли). Тогда нужно ответить, что никому не давали согласия на обработку своих данных и на получение рекламы. И далее требуйте сразу же удалить информацию о вас из своей базы, поскольку их звонок без вашего согласия незаконен. Предупредите, что будете обращаться в компетентные органы.

И тогда можно (и даже нужно) применить третий способ защиты — писать жалобу в Роскомнадзор. Ведомство ведь не только выписывает «страйки» провинившимся СМИ или борется с Telegram. Для этого не надо куда-то ходить ногами и стоять в очередях, достаточно зайти на сайт РКН. В письме нужно подробно описать ситуацию, сообщив, что вам постоянно поступают спам-звонки от организации (указать название, номер телефона), которая нарушает закон о персональных данных. Желательно приложить скрин детализации звонков и аудиозапись разговора. Роскомнадзор достаточно эффективно борется с такими спамерами и выписывает им штрафы.

В письме в ФАС необходимо сделать акцент на нарушении закона о рекламе. Фото fas.gov.ru

Еще рекомендуется обратиться в Федеральную антимонопольную службу с аналогичной жалобой. При этом в письме в ФАС необходимо сделать акцент на нарушении закона о рекламе.

Спамеров ждут приличные штрафы: до 75 тыс. рублей, если звонят без вашего согласия; до 200 тыс. рублей, если ваши контакты добыты незаконно (купили на черном рынке в интернете). А те, кто навязывает рекламу, пусть раскошелятся от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Неизвестные вам номера можно «пробить» и по различным базам — neberitrubku.ru, zvonili.com, кто-звонит.рф и другим. Базу пополняют сами пользователи.

Вместе с тем человек сам не должен лишний раз «светить» свой номер, приобретая дисконтные/бонусные карты в магазинах, салонах, сервисных центрах.