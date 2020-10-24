Опрос предпринимателей: перезвоните ли вы соискателю, часто меняющему места работы?
Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», к частой смене места работы кандидата относятся с подозрением, хотя и соглашаются, что к каждому соискателю надо подходить индивидуально. Подробнее — в субботнем бизнес-задачнике.
Служба исследований портала hh.ru провела опрос среди соискателей разных поколений о том, готовы ли они работать на одном месте всю жизнь. Выяснилось, что беби-бумеры и поколение X (люди, родившиеся соответственно до 1960 и до 1982 годов) относятся к этому очень положительно: за «пожизненное» место работы высказались соответственно 73% и 75% респондентов. А вот молодежь чаще испытывает «тягу к перемене мест». Так, среди миллениалов (рожденных до 2002 года) готовы на всю жизнь связать себя узами одной работы только 60% а среди зумеров (рожденных с 2003 года) постоянством отличаются только 53%.
Какому соискателю вы отдадите предпочтение: сменившему несколько рабочих мест за непродолжительное время или проработавшему долго на одном месте? Есть ли преимущества у тех, кто сменил много мест работы?
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Человек, который скачет с одного места на другое, не успевает за короткий срок понять все тонкости работы. Как минимум надо проработать год, чтобы стать эффективным работником. Большинство работодателей отдают предпочтение работникам, которые задерживаются хотя бы на три года на рабочем месте. Они успевают стать специалистами.
Конечно, это — если мы не говорим о работе посыльного или грузчика. Если требуются профессиональные качества, то они нарабатываются годами. Непостоянный человек производит впечатление поверхностного сотрудника. Хотя здесь важна специфика работы.
Если это эсэмэмщик, который скачет с фирмы на фирму и делает везде одно и то же, то ему без разницы, где заниматься настройками. Для нашей же специальности надо обладать большим опытом, чтобы стать специалистом хорошего уровня. Сотрудник должен обладать обширными навыками, начиная с графического дизайна, архитектуры малоэтажной и заканчивая дизайном общественным и жилым. Чтобы во все вникнуть, на одном месте надо отработать хотя бы три года.
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Ильнур Бадрутдинов директор Govermedia Plus
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Проработать три года на одном месте — это не такой большой срок. Если человек год-полтора проработал на одной должности, то это тоже достаточное время. При выборе сотрудника я бы узнал о причинах увольнения. Они могут быть разными.
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Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG
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Надо понимать причины смены места работы. Есть объективный повод — например, переезд. Я бы не стал подводить под общую черту частую смену работы. Три года — большой срок для того, чтобы получить экспертные навыки и развиться на текущем месте работы. Я бы спросил у соискателя, какие цели он поставил перед собой на будущее, и исходя из этого принимал решение. Если человек долго проработал на одном месте и не видит перспектив развития, то это большой плюс. Если его уволили из-за плохой работы, то — минус. Я бы не делал вывод по резюме, а разбирался в причинах. Мы ко всем соискателям подходим индивидуально.
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Руслан Кафиатуллин заместитель директора Neti
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Мы по этому принципу соискателей не отбираем. Нам важно, чтобы человек был инициативен. Такие люди хотят изменить мир, выполнить задачу лучше, поменять сервис для клиента. Они не просто работают с утра до вечера. И такие люди не работают всю жизнь на одном месте. Хотя если за три года соискатель сменил 7 мест работы, то это вызывает вопросы. Если же увольняется после 3—5 лет, то значит, что он воплотил все желания в компании.
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Фарид Хамидуллин владелец ресторанов «Грин дог», «Порт»
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Философский вопрос, ответ на него зависит от контекста. Есть люди, которые растут и, естественно, не помещаются в компании, поэтому уходят на поиски нового места. А есть соискатели, которые достигли своего «потолка», поэтому работают долгое время в одной компании. По этим критериям нельзя однозначно сказать. Если брать данные в чистом виде, то возьму человека, который долгое время работает на одном месте. Это меньшее зло.
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Римма Гайнутдинова собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors, владелец магазина одежды «Юмилити»
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Если человек переходил с места на место и эти передвижения выстроены логично, то возможно, что он таким образом повышал свой профессиональный уровень. Престиж компании позволял ему получить новые навыки, и он менял место работы в расчете на них.
Важно понимать логику перемещения. Что это было: карьерный рост, расширение компетенций. Если я понимаю почему, то это может быть плюсом для меня. Если человек долгое время работал на одном уровне, то это будет говорить о том, что ему важна стабильность, комфортные условия. Я бы рассматривала человека на комфортное место, туда, где требуется рутинная работа, стабильность, ответственность.
Но если бы мне требовался человек с лидерскими качествами, творческий, то этому кандидату я бы не позвонила. Здесь нет плюсов или минусов. Зависит от того, какой сотрудник требуется и что стоит за этими перемещениями — или неперемещениями.
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Павел Кострикин директор коттеджного поселка «Примавера»
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Идеальный сотрудник (а я ищу идеального сотрудника) — это либо тот, кто набрался опыта и ищет идеальное место работы, либо попробовал несколько вариантов и понимает, что хочет в разных отраслях. Он под разными углами посмотрел на будущую работу. Либо соискатель долго проработал на одном месте, никуда не прыгая, и хочет поменять его, потому что оно изжило себя по каким-то причинам.
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Рустем Гарифов генеральный директор ООО «Уютный офис»
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Кому отдам предпочтение, зависит от ряда факторов. Например, если нужен руководитель, то частая смена работы будет для меня минусом. Если это рядовой сотрудник, которого легко заменить, то частота не будет решающим фактором.
Если соискателю за 40 лет и он в год по несколько раз меняет работу, это тоже меня насторожит. А если это 20-летний юноша или девушка, то поиск себя вполне понятен. И чем лучше автоматизирован бизнес, тем меньше влияние человеческого фактора, и тем меньше можно обращать внимание на частоту смены мест работы, а больше оценивать, насколько соискатель способен выполнить поставленные задачи.
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