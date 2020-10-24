Опрос предпринимателей: перезвоните ли вы соискателю, часто меняющему места работы?

Человек, который скачет с одного места на другое, не успевает за короткий срок понять все тонкости работы. Как минимум надо проработать год, чтобы стать эффективным работником. Большинство работодателей отдают предпочтение работникам, которые задерживаются хотя бы на три года на рабочем месте. Они успевают стать специалистами.

Конечно, это — если мы не говорим о работе посыльного или грузчика. Если требуются профессиональные качества, то они нарабатываются годами. Непостоянный человек производит впечатление поверхностного сотрудника. Хотя здесь важна специфика работы.

Если это эсэмэмщик, который скачет с фирмы на фирму и делает везде одно и то же, то ему без разницы, где заниматься настройками. Для нашей же специальности надо обладать большим опытом, чтобы стать специалистом хорошего уровня. Сотрудник должен обладать обширными навыками, начиная с графического дизайна, архитектуры малоэтажной и заканчивая дизайном общественным и жилым. Чтобы во все вникнуть, на одном месте надо отработать хотя бы три года.