«Обидно, но пока водное поло в информационной яме»

Учился на журналиста, но нашел себя в тренерской работе: интервью со вторым наставником «Синтеза»

Фото: Максим Платонов

В чемпионате России по водному поло небольшая пауза, связанная с проведением «Финала четырех» Кубка страны. Ватерполисты «Синтеза» пропускают этот турнир, зато в чемпионате продолжают лидировать, выиграв все десять матчей. Во время перерыва «Реальное время» побеседовало со вторым наставником команды Артуром Фатахутдиновым.

«Бабушки-дедушки помогают детям с изучением татарского языка. Это необходимо и в школе, и по жизни»



— Артур, вы молодой тренер, но приехали в Казань 15 лет назад, и ваша фамилия подсказывает, что наш регион не чужой для вас.

— Дедушка с бабушкой у меня буинские, но со временем они перебрались в Москву. Там родился папа, там же он познакомился с мамой, тоже татаркой. Ее семья тогда жила в районе Печатники, сейчас уже присоединенном к Москве. То есть с помощью каких-то знакомых или родственников они познакомились в Москве и получилась чисто татарская семья.

Сейчас бабушки-дедушки помогают нашим детям с изучением татарского языка, поскольку это необходимо и в школе, и по жизни. Более того, у меня произошла такая же ситуация, я тоже женился на татарке из Москвы, и сейчас мы перебрались на родину предков.

Правда, я за эти пятнадцать лет покидал Казань — возвращался на несколько лет в столицу, где играл за команды ЦСП «Измайлово» и «Динамо».

— Вы воспитанник динамовской команды?

— Нет, я начинал в «Буревестнике». В это спортивное общество входила, по сути, единственная студенческая команда в водном поло МГУ. Как это было принято в МГУ, я даже учился там на факультете журналистики, так что мы с вами коллеги. Я и практику проходил в газете «Московский комсомолец», правда, не в отделе спорта, а в новостном. Моими однокашниками по журфаку были известные игроки Тарас Мальков, который потом играл в Астрахани, Владимир Галкин, сейчас судья.

— Известные ватерполисты Владимир Рашмаджян и Илья Скигин, далее Алексей Бурков, Сергей Наумов, Олег Жолобов учились на факультете журналистики, но даже такая армия ватерполистов-профессиональных журналистов не может раскрутить ваш вид спорта. Не обидно?

— Обидно, но раскрутить водное поло в СМИ — это работа не одного дня и старания не одного человека. Мне сетовать тяжело, я сам не занимаюсь журналистикой, но, думаю, необходимо создание некой группы людей, которые имели бы определенное влияние и видение того, как сделать популярным наш вид спорта в болельщицкой среде. А пока мы находимся, по сути, в информационной яме.

Фото: Максим Платонов

Думаю, необходимо создание некой группы людей, которые имели бы определенное влияние и видение того, как сделать популярным наш вид спорта в болельщицкой среде. А пока мы находимся, по сути, в информационной яме.

«После победы в ЛЕН Трофи не было сил на радость»

— Вернемся к спорту и вашей карьере.

— Что касается спортивной карьеры, то после спортшколы я попал в состав молодежной сборной Москвы, откуда перешел в дубль «Динамо». Когда приехал в Казань в 2005 году, мне был всего 21 год, я успел немного поиграть за основу «Динамо». К тому времени привлекался в студенческую сборную страны, правда, играть на Универсиадах начал только с 2007-го по 2011-й годы, и на последних соревнованиях наша сборная завоевала серебро, уступив в финале Сербии.

Приглашал еще Владимир Николаевич Захаров, и я был здесь первым из динамовцев. Уже потом появились Рома Докучаев, Паша Катков, Костя Степанюк, Александр Аксенов, Артем Одинцов, который сейчас главный старожил в команде. Тогда здесь формировался состав с очень высоким уровнем игроков, практически на всех позициях собирались люди, которые считались одними из сильнейших в стране.

— Казань готовилась к 1000-летию, будучи вся в строительных лесах и огромных плакатах, которыми завешивали полуразрушенные дома. Не было ощущения «Боже, куда я попал»?

— Все вокруг ощущалось новым, не было впечатления, что я попал в город, переживший бомбежку. Скажем так, я приехал в город, который переживал эпоху большого строительства. Новые здания, инфраструктура, спортивные объекты, все это производило впечатление. Причем не только у меня, но у и друзей, знакомых. Кстати, когда знакомишься с материалами, в частности, с фотографиями, которые сейчас подготовили к 1000-летию Казани, то это производит серьезное впечатление.

— Как приняли в команде?

— Поначалу сидел на скамейке, когда игроки основного состава выигрывали первый в истории клуба Кубок России, затем вышли в финал ЛЕН Трофи, далее выиграли его в 2007-м, одержав еще и победу в чемпионате страны. На моей позиции основным был Марат Закиров, двукратный призер Олимпиад, игрок сборной страны, мне оставалось учиться, глядя на него. Что я, кстати, продолжаю делать и сейчас, работая в тренерском штабе с Маратом Сагитовичем.

По финалу ЛЕН Трофи 2007 года запомнилось, что казанская игра получилась очень тяжелой, настолько, что от усталости наши игроки не выглядят на фотографиях очень радостными. Титул был достигнут при вымученной победе.

Это уже потом они поднакопили эмоции и продемонстрировали их на фото, которое было сделано для истории. А уже для того, чтобы победить в чемпионате страны того же года, мы поднакопили энергию, регулярно заезжая в профилакторий предприятия «Казаньоргсинтез» для проведения восстановительных процедур, реабилитации.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году так получилось, что у меня появилось желание поработать в тренерской профессии и оно совпало с предложением из клуба попробовать себя на этой роли

«Ребята в команде опытные, оттого и отношения взаимоуважительные»

— Последним вашим титулом в составе «Синтеза» стал Кубок России-2010.

— Да, тогда Кубок впервые проводился в Пензе, где собрались все участники турнира, и мы играли на вылет. Там нет профессионального водного поло, но зато есть хорошее плавание и бассейн с одной трибуной, только, в отличие от нашего «Синтеза», там нет подтрибунного помещения, и мы на воду выходили с торца. Зрители сидели совсем близко, кстати, хочу отметить, что ходили на матчи весьма активно. На турнир поехали уже без легионеров, но добрались до финала, где обыграли чеховский «Штурм-2002».

Уже после этой победы я вернулся в Москву, где играл за «Измайлово». Там была любопытная история создания команды, когда местная школа неплохо выступила на Спартакиаде молодежи России, и ее лучшие игроки остались в «Измайлово» на вторых ролях, а результат должны были давать игроки стартового состава. Туда вошли Егор Расторгуев, Лев Магомаев, Кирилл Новоксенов, Сергей Бойко, отец которого, Александр Бойко, был в одном из первых составов «Синтеза». Для меня это был определенный вызов, поскольку в Казани я долгое время находился в резерве, выходя на площадку, чтобы заменить игроков из основы, а тут вошел в стартовую шестерку и стал одним из тех, кто отвечает за результат.

После «Измайлово» я поиграл за «Динамо», в целом проведя в Москве семь лет. В Казань, получается, приезжал только периодически, в рамках туров чемпионата России, наблюдая со стороны, как она меняется и хорошеет к Универсиаде-2013, водному чемпионату мира 2015 года. А перед сезоном 2017 года меня снова позвали в Казань, мне было 33 года, и я вернулся сюда.

— Вернулись в «Синтез» в 33 года, отыграли два сезона, и как состоялся плавный переход на тренерскую работу?

— Ну, любовь к игре осталась, и она бы еще долго удерживала в бассейне, но сейчас для этого есть любительские турниры, чемпионаты, где выступает много бывших профессионалов. Но в прошлом году так получилось, что у меня появилось желание поработать в тренерской профессии и оно совпало с предложением из клуба попробовать себя на этой роли.

Фото: Максим Платонов

В команде опытные игроки, которые уже не первый год в спорте и привыкли к необходимой дисциплине и самодисциплине, и у нас отношения взаимоуважительные

— Закончив со спортом, бывшие спортсмены привыкают, что их называют по отчеству, поскольку они начинают работать либо с детьми, либо с молодежными командами. Но у вас произошел резкий переход из воды на бортик, вы работаете с людьми, с которыми еще вчера были в одном составе, или с теми, кто моложе на год-два. Как соблюдать субординацию в этом случае?

— Переход не очень простой, поскольку, совершенно верно, еще вчера мы все были в плавках в одном составе, а сегодня должность заставляет указывать вчерашним партнерам на какие-то недочеты в игре. Плюс работа с Маратом Сагитовичем приводит к тому, что периодически я остаюсь с командой один, когда Закиров уезжает в тренерский штаб сборной.

Но лично мне этот переход не дался тяжело, со стороны ребят не было панибратства, в том числе потому, что в команде опытные игроки, которые уже не первый год в спорте и привыкли к необходимой дисциплине и самодисциплине, и у нас отношения взаимоуважительные. Возможно, если бы в команде было много молодежи, происходил процесс борьбы за лидерство, когда каждый пытается утвердиться, тогда было бы сложнее.

