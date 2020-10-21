Медиафасад на проспекте Победы в Казани оценили в 30 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», крупный игрок рынка цифровой наружки — агентство рекламы «Медиа-Сити» — продает часть своих активов в Казани и Самаре за 54 млн рублей. О возможных причинах продажи активов рекламного бизнеса, масштабах падения рынка наружки в коронакризис и его дальнейших перспективах — в материале «Реального времени».

Медиапанели в Казани и Самаре за полсотни миллионов

Как стало известно «Реальному времени», на продажу выставлено агентство наружной рекламы «Медиа-Сити». Владельцы оценивают его в 54 млн рублей. Продавец-посредник — компания «БНК Инвест» — сообщил, что основное направление агентства — размещение наружной рекламы на собственных digital-носителях в региональных центрах России с численностью населения от 1 млн человек. Годовой оборот «Медиа-Сити» — 23,7 млн рублей, прибыль — 5,58 млн рублей (среднемесячная — 465,4 тыс. рублей).



Впрочем, согласно публичным данным компании, ведущей деятельность с 2014 года, выручка, превышающая 20 млн рублей, у «Медиа-Сити» была лишь в 2018 году (22,1 млн). В прошлом году она снизилась до 17,8 млн, а чистая прибыль (8 млн рублей в 2018 году) превратилась в убыток на начало 2020 года, в 5,7 млн рублей — по данным базы «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, у компании были небольшие заемные средства в размере почти 5 млн рублей на конец 2019 года.

Руководит компанией — бывший совладелец Ильдар Сиразиев, основавший в прежние годы еще несколько компанией (подробнее ниже). Сейчас ООО «Медиа-Сити» в равных долях записана на Лилию Гильманову и Шагиду Сафину.

Два медиафасада установлены в Самаре на улицах Дачная и Авроры. Фото: hdlt.ru

В клиентах «Дисней», «Аэрофлот» и «Ауди»

Продавцы обещают передать активную базу из 160 уникальных клиентов и 275 уникальных брендов. Всего у компании три медиафасада. Один из них в Казани, установленный в 2016 году по адресу проспект Победы, 230 — площадью 234 кв. м. Два медиафасада — в Самаре (установлены в 2018 году на улицах Дачная и Авроры).



Как отмечают в самой компании, расположение медиафасадов удачное, узнаваемость на рынке рекламы высокая, к фасадам проявляют интерес «федеральные, локальные рекламные агентства и клиенты». При этом, на выбор предлагается продажа отдельных медиафасадов — так один казанский и один самарский обойдется покупателю в 45 млн рублей (один самарский можно выкупить за 9 млн, второй — за 13 млн рублей — получается, что казанский самый дорогой — примерно 31 млн рублей).

Среди основных клиентов фирмы указаны «генеральные застройщики, туроператоры, рестораны, спортивные и культурные центры, спортклубы, розничный ритейл и автосалоны». Из крупных упомянуты канал «Дисней», Porsche, «Аэрофлот», Audi и «Альпари.

В «Медиа-Сити», куда обратился корреспондент «Реального времени» подтвердили факт продажи агентства, но отказались говорить о причинах: «Все же я вынужден вам ответить, что это коммерческая тайна. Извиняюсь, но так», — сообщил представил компании.

В «Медиа-Сити» подтвердили факт продажи агентства, но отказались говорить о причинах. Фото: avito.ru

Владельцы продают лишь часть бизнеса?



— Потенциал нового формата наружной рекламы и соответственно все возрастающий интерес к нему со стороны рекламодателей обуславливают закономерную тенденцию к увеличению доли Digital OUTDOOR в ближайшие годы, — уверен продавец-посредник. — В планах компании способствовать развитию данного сегмента, интегрируя новые digital-носители в медийное пространство.



На официальном сайте агентства сообщается, что в поисках оптимизации маркетинговых коммуникационных решений рекламных кампаний рекламодателю свойственно выбирать «медианосители с максимальным потенциалом в своем медийном сегменте». А симбиоз наружной рекламы и видео в цифровом качестве позволяет «значительно расширить возможности и без того одного из самых востребованных и популярных каналов распространения рекламы».



Свой первый медиафасад компания «Media City» установила в своем родном городе, в Казани в мае 2016 года. Еще два медиафасада были запущены в Самаре в 2018-ом году. Компания уверяет, что под проекты выбирает исключительно «аффинитивные места в городе» (то есть, места, максимально соответствующие рекламируемому или продвигаемому товару/бренду/услуге, — прим. ред.), «по своим размерам медиафасады доминируют над другими форматами», утверждает компания. Во все три конструкции инсталлированы LED-экраны высокого разрешения, «позволяющие воспринимать изображение даже при ярких лучах солнца».



Но, похоже продается лишь часть рекламного бизнеса «Медиа-Сити», так как по данным официального сайта компании, у агентства есть еще два цифровых дисплея — на ул. Братьев Петряевых, 5 и ул. Декабристов, 85в. Оба устройства обычно работают до 16 часов в сутки, с 7:00 до 23:00 — «за это время рекламный блок длительностью в 5 минут циклично показывается 192 раза».

Различная стоимость медиафасадов вызвана разным автомобильным и общественным трафиком. Так, самым перспективным можно назвать конструкцию на проспекте Победы с автотрафиком в 85,9 тыс. единиц в сутки и пешеходным в 6 тыс. человек в сутки. Фасад на ул. Братьев Петряевых охватывает 51,5 тыс. единиц автотрафика в сутки и 7 тыс. пешеходов, на Декабристов — 31,1 тыс. единиц автотрафика и 7 тыс. пешеходного. У самарских медиафасадов трафик поменьше: автомобильный 20-27 тыс. единиц в сутки, пешеходный — 5-8 тыс. единиц в сутки.

У агентства есть еще два цифровых дисплея — на ул. Братьев Петряевых, 5 и ул. Декабристов, 85в. Фото: ra-bars-tv.ru

Компания уже искала соинвестора и нашла теннисистов

Уже через год после основания фирмы (2014 г.) Ильдар Сиразиев искал инвестора в свой рекламный бизнес, предлагая «инвестировать в перспективный вид рекламы на медиафасаде». Утверждая, что на смену рекламным конструкциям, которые вызывали «острые споры между рекламщиками и архитекторами, сегодня приходят медиафасады, не только являющиеся великолепным источником рекламы, но подчеркивающие и оживляющие внешний вид строения».



Медиафасад — удачная интеграция архитектуры и технологий, заявлял бизнесмен. Ильдар Сиразиев был готов продать проект целиком — на тот момент у него был лишь один казанский медиафасад — либо принять в нем долевое участие, самостоятельно распоряжаясь рекламным временем.



В стоимость проекта входило разрешение на установку медиафасада до декабря 2024 года, металлоконструкция для крепления медиафасада к стене дома, сам медиафасад размером 13,2*21,6 м, изготовленный компанией Unilumin, с шагом пикселя 16 мм, с доставкой и растаможиванием в Казани.



Весной 2015 года «Медиа Сити» готовилось к подписанию «серьезных договоров о сотрудничестве с крупными игроками». В сентябре того года 50% бизнеса было выкуплено, судя по всему, Ленаром Гильмановым — известным казанским теннисистом, в начале 2000-х участвовавшим в первом «Кубке Татнефти», в 2006 завоевавшим вместе с братом Маратом серебро на чемпионате Татарстана по теннису.



Ленар и Марат Гильмановы также защищали честь Татарстана на «Кубке Казанского Кремля» в 2003 году. Марат Гильманов также входил в состав собственников «Медиа-Сити» в 2018 году. Впоследствии Ленар Гильманов занялся бизнесом, основав в 2003 году в Казани «Теннисную школу Гильманова» — была закрыта в 2012 году. Ныне он собственник в компании ООО «Таймас», занимающейся доставкой питьевой воды.

Медиафасад — удачная интеграция архитектуры и технологий, заявлял Ильдар Сиразиев. Фото: mediafasad.org

Как Сиразиев был партнером племянника президента и сына экс-главы ГЖФ

Как уже сообщалось, сейчас компания «Медиа-Сити» принадлежит Лилии Гильмановой (по-видимому, родственнице теннистов) и Шагиде Сафиной. Хотя еще до августа прошлого года половиной фирмы владел ее директор Ильдар Сиразиев.



Сиразиев также является совладельцем компании ООО «Медиа-Сити-Юг», основанной в 2017 году — прошлый год она закрыла с выручкой в 450 тыс. рублей и убытком в 23 тыс. руб. Ранее он был гендиректором и совладельцем строительной фирмы ООО «Сервис-Гарант», до 2019 года с нулевыми показателями: выручка — 72,5 млн рублей, но чистая прибыль всего в 298 тыс. руб.

Также ранее Сиразиев был совладельцем IT-компании ООО «Сумус», в 2019 году переехавшей из Татарстана в Самару. В сентябре прошлого года «Сумус» была выкуплена племянником президента Татарстана и сыном Рифката Минниханова — Расулем, впоследствии треть доли перешла Василию Шестюку. Шестюк вместе с Расулем Миннихановым с прошлого года занимается «цифровизацией процессов агропромышленного комплекса» Татарстана, в частности, платформа «Сумус» участвует в создании «системы поддержки фермеров и развитии сельской кооперации». Осенью прошлого года в Минсельхозе РТ он рассказывал о возможностях «Личного кабинета сельхозпроизводителя», и предлагал желающим принять активное участие в практическом применении платформы. Саму платформу SUMUS, разработанную на основе технологии распределенного реестра «блокчейн» (непрерывная цепочка блоков, в которой содержатся все записи о сделках) презентовали в конце августа в агропарке. Пока у «Сумуса» — нулевые финансовые показатели.



Похоже Ильдар Сиразиев давно поддерживает связи с родней Миннихановых, а именно с Расулем, с которым у него был еще один бизнес, ликвидированный в 2011 году — компания ООО «Намус-3» (занималась обучением водителей автотранспортных средств). Кроме того, в свое время глава «Медиа-Сити» выступал партнером сына другого влиятельного политика, экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина. Ильдар Сиразиев учреждал компанию ООО «Агро-Строй», ликвидированную в 2018 году — Булат Абдуллин был ее директором. Она занималась строительством автодорог и инженерных сооружений.

Ольга Глухова руководитель рекламного агентства VIVAT: Так как мы занимаемся размещением рекламы, то могу сказать, что проседал рынок наружной рекламы совсем недолго — лишь на время карантина весной. А с июня у них уже начался рост, остававшийся постоянный. Я вижу это и по нашим клиентам. Когда ты планируешь наружную рекламу, то есть выбор между классической наружкой, смарт-щитами и медиафасадами. И мы медиафасады всегда с удовольствием рассматриваем в адресной программе, потому что это всегда больший размер, формат, более наглядная реклама. Другой вопрос, что, возможно, в Казани таких медиафасадов стало много. Хотя, отвечая себе на этот вопрос, я думаю, что условно в Москве или Шанхае, Гонконге — число казанских медиафасадов капля в море! И сейчас я вижу, что наружная реклама, если сравнить с ее востребованностью лет пять назад, то сегодня она более востребована. Если говорить о зависимости рекламных агентств с их наружной рекламой от бизнеса клиентов, то, конечно, можно сказать, что туроператоры пострадали от сегодняшнего кризиса. Но если говорить о застройщиках, то грамотно размещающие рекламу застройщики (чтобы бренд звучал), и понимающие, что у сегмента их потребителей должно быть высокое чувство доверие к бренду — они не снимали свою рекламу, и практически не уходили из нее даже в самые сложные времена. И люди, наоборот, не переставали покупать квартиры — вкладывались в них, потому что это один из наиболее надежных инвестиционных инструментов. И даже сейчас лучше вложить в квартиру, нежели потерять на курсе доллара. И пострадавшие рынки сейчас наверстывают упущенное, те же туроператоры получили возможность заработать, отправляя людей на отдых пусть и в ограниченный список стран.

Илья Фомин владелец рекламной группы ITL: Рынок наружной рекламы, в целом, пострадал не только в Казани, но и по всей России. Удар был достаточно серьезным: в мае падение достигало 90% к аналогичному периоду 2019 года. После чего все лето рынок восстанавливался, но очень медленно — потому что и у локального бизнеса были проблемы, и у федерального бизнеса, который размещался. Потому что наружная реклама — на улицах же, а если на улицах людей нет или их мало, то, собственно говоря, и размещаться им смысла не было. И свои рекламные бюджеты они перенесли на более поздний период. Сейчас ситуация, конечно, стала чуть получше, но все равно даже в настоящее время падение к прошлому году по деньгам составляет больше 30%. Что для нашего бизнеса критически — так как в структуре расходов до 50% это платежи городу, кредиты и так далее. По сути, весь рекламный бизнес сейчас работает в убыток. Понятно, что и для медиафасадов сейчас достаточно сложное время, потому что это все-таки нестандартный формат — а кризис затронул вообще весь рынок наружной рекламы. Но, насколько я знаю, «Медиа-Сити» достаточно давно занимается продажей части бизнеса, и, возможно, это вызвано решением владельцев переложить инвестиции в другой актив.