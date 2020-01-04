Трагедии и антигерои 2010—2020-го: от Брейвика и «Булгарии» до «Зимней вишни» и Нотр-Дама

Скорбь прошедшего десятилетия

Фото: Роман Хасаев (теплоход «Булгария» в затоне им. Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан, июль 2015 года)

«Реальное время» вспоминает главных антигероев и самые резонансные трагедии второго десятилетия XXI века. 2010-е запомнились, в частности, всплеском массовых убийств и террористических актов по религиозным мотивам. Отметим также, что, как мы уже писали, в нашей стране люди гораздо чаще гибнут в ДТП с тяжелыми последствиями (41% всех ЧС в 2017 году), чем в горящих зданиях, авиакатастрофах или во время терактов.

Страшная засуха, гибель «Булгарии» и покушение на духовных лидеров мусульман в РТ

Татарстан:

2010



2010-й в Татарстане больше всего запомнился засухой, связанной с аномальной жарой в России в последней декаде июня — первой половине августа, которая стала причиной массовых пожаров и нанесла стране экономический и экологический ущерб. По данным Росгидромета, такого жаркого лета в РФ не было «со времен Рюрика» (а то и за последние 5 тысяч лет). Татарстан объявил чрезвычайную ситуацию в связи с засухой 29 июня. Уже к началу июля материальный ущерб от гибели сельскохозяйственных культур превысил 2 млрд рублей. Из 2,9 млн гектаров посевов погибло более 870 тысяч.

По словам тогдашнего главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова, аномальные агрометеорологические условия испытывают земледельцев республики на прочность уже второй год, и 2010-й оказался еще более губительным, чем прошлый: «Для динамично развивающегося АПК Татарстана это сильнейший удар». В итоге в 2010 году земледельцы республики, традиционно собиравшие 4,5—5,5 млн тонн зерна, намолотили лишь около 700 тыс. тонн. Ущерб земледелию Татарстана в результате засухи к ноябрю превысил 30 млрд рублей. К счастью, 2011 год оказался для АПК РТ удачным: урожай зерна составил почти 5 млн тонн. В 2015 году засуха повторилась, правда, не в столь катастрофических масштабах: собрали 3,4 млн тонн зерна, потери оценили в 20 млрд рублей.

По словам Владимира Путина, прибывшего в Казань на четвертый день, главными виновниками стали «безответственность, безалаберность, алчность, продажность» чиновников и коммерсантов». Фото Михаила Козловского

2011

2011 год для Татарстана, как и для всей России, стал годом крушения «Булгарии». Днем 10 июля 2011 года на Волге в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ затонул теплоход, совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201, в том числе 28 детей, и капитан Александр Островский — его тело потом обнаружили на капитанском мостике.

Причин катастрофы было несколько: от ветхости корабля и «внезапного шторма» (версия директора турагентства «АргоРечТур» Светланы Инякиной, эксплуататора теплохода) до халатности чиновников, неверных действий экипажа и желания бизнесменов заработать, нарушив все мыслимые нормы. По словам Владимира Путина, прибывшего в Казань на четвертый день, и главы СК Владимира Маркина, главными виновниками стали «безответственность, безалаберность, алчность, продажность» чиновников и коммерсантов.

Трагедия не обошлась и без героизма: выжившие спаслись благодаря проходившему мимо круизному теплоходу «Арабелла», экипаж и капитан которого Роман Лизалин провели спасательную операцию. Главная обвиняемая в катастрофе Светлана Инякина получила 11 лет, но отсидела лишь 7 и вышла на свободу в 2018 году, Якову Ивашову (эксперт Речного регистра, выдавший разрешение на эксплуатацию теплохода «Булгария» в 2011 году) дали в 2015 году 5 лет и 6 месяцев, сократив срок заключения до 4 лет и 7 месяцев. Тем не менее, как писало «Реальное время» в том году, по Волге и Каме продолжают перевозить людей не совсем легально, хотя надзорные органы и стали строже — а износ речного флота продолжает оставаться в районе 70—80 процентов.

Фото Александра Удикова / evening-kazan.ru

2012

В 2012 году выстрелы и взрыв на улицах Казани потрясли Татарстан, славившийся мирной религиозной ситуацией: за день до начала священного для мусульман месяца Рамазан в результате двойного нападения на духовных лидеров республики был расстрелян начальник учебного отдела ДУМ РТ Валиулла Якупов и подорван автомобиль муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Правоохранительные органы РТ и РФ тут же начали «рыть землю», счет арестованных по подозрению в причастности к организации нападения шел на десятки, когда выживший Файзов (в результате взрыва он получил перелом обеих ног) был вынужден призвать органы к объективному расследованию громкого дела, «чтобы не пострадали безвинные мусульмане».

Версий было множество — от расправы бандитов в стиле 1990-х до происков ваххабитов, против которых неоднократно высказывался Якупов. Через несколько месяцев силовики провели спецоперацию «Эдельвейс-Татарстан», как сообщили в ФСБ РФ, тогда был предотвращен еще один теракт в Казани, при задержании двое террористов были уничтожены. Фактически убийство не квалифицировали как теракт, но сам факт того, что в центре Татарстана некие радикальные исламисты — те же ваххабиты — могут убивать исповедующих мирный ислам оказался настолько вопиющим, что президенту РТ Рустаму Минниханову в конце года пришлось успокаивать общественность: «Сейчас больше шансов, что на голову упадет сосулька, чем ваххабит нападет. Никакая война у нас не началась, боевики обезврежены», — заявил он.

Фото evening-kazan.ru

Кровавое эхо «Пусси Райот» в Казани и челнинский маньяк-педофил

2012 год запомнился в России также по судебному процессу над панк-группой Pussy Riot: тогда пять девушек в разноцветных балаклавах совершили «панк-молебен» на амвоне храма Христа Спасителя. Трое были арестованы (Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич), а 17 августа признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

На этом фоне 30 августа в Казани прогремело зверское убийство двух женщин: в квартире одного из домов обнаружили тела матери и дочери (76 и 38 лет соответственно), смерть которых «наступила от множественных ножевых ранений». На стене комнаты, где лежали тела, «предположительно кровью» было написано Free Pussy Riot. Дикое убийство спровоцировало утихшую было к концу августу полемику: сторонники жесткого приговора Толоконниковой и Алехиной заявили, что «кровь убитых в Казани женщин» на совести тех, кто поддерживал Pussy Riot. Глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов призвал предложил сэру Полу Маккартни, Amnesty International и российским деятелям культуры дезавуировать заявления в поддержку панк-группы. Защитники же Pussy Riot посчитали убийство «гнусной, грязной провокацией» или «психиатрией».

Повлияла ли летняя истерия вокруг плясок в храме на мотивы преступника, точно уже не скажет никто, но с «психиатрией», кажется, угадали. Убийцей оказался экс-преподаватель КГАСУ, ТГГПУ, КГЭУ, КХТИ, ТИСБИ, Ветеринарной академии и др. (отовсюду он уходил или его увольняли) 38-летний доцент Игорь Данилевский, который, как показала экспертиза, имел временное психическое расстройство и нуждался в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа, куда его и отправили.

Сам Данилевский, пока не отказался от своих показаний, уверял, что надпись оставил, чтобы отвести от себя подозрения, создав видимость ритуального убийства. Вишенкой на этом безобразном торте оказалась его книга «Сессия. Дневник преподавателя-взяточника» про романы со студентками.

Фото vk.com

2013

В феврале 2013 года волонтеры со всей России разыскивали пропавшую в Набережных Челнах девочку, 8-летнюю Василису Галицыну. 3 февраля были обнаружены ранец, обрывки дневника, учебник, разорванные тетради и часть одежды девочки. Скоро нашлись свидетели того, как девочку с синяком под глазом сопровождал некий мужчина, был составлен фоторобот, с дневника ученицы сняты отпечатки пальцев. Уже 5 февраля был задержан выходец из Узбекистана Фаррух Ташбаев: в его автомобиле нашли образцы волос, принадлежавших девочке. Преступник сначала сознался в убийстве и показал место, где спрятал тело, но потом отказался от своих показаний, заявив, что его запугивали, угрожали убийством, «заставили указать на заранее установленное место преступления», отказали в просьбе пройти детектор лжи и даже давали ему психотропные таблетки и делали уколы.

В Следкоме признали, что действительно давали Ташбаеву успокоительные таблетки, но лишь опасаясь, что обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки покончит с собой, и отказали в полиграфе именно потому, что под действием препаратов «психофизические реакции человека замедляются, что затрудняет работу полиграфа». Убийство вызвало возмущение по всей России, но особенно в Челнах, где прошел многотысячный митинг, на котором люди требовали казни для Ташбаева. Убийце дали пожизненное.

Пожары 2013—2015-го — от «Новой Туры» до трагедии в ТЦ «Адмирал»

13 мая 2013 года в Казани вспыхнул технополис «Новая Тура», пожар в двух складских помещениях площадью 20 тыс. кв. м не удалось потушить до самого утра, несмотря на то, что для тушения вызвали вертолет, а гидрант тянули из поселка Новая Тура в паре километров от пожара (шланг перекрыл трассу Казань — Зеленодольск, и движение встало в обе стороны). К счастью, обошлось без человеческих жертв, тем не менее пожар оказался в центре внимания властей и общественности: сгорела собственность почти 90 предпринимателей на сумму примерно 1 млрд рублей (товар большинства оказался не застрахован), на крытом рынке было открыто от 700 до 1 300 торговых точек.

Фото prokazan.ru

Версий случившегося было множество: виновными молва считала заказчика объекта, проектные организации, инспекцию Госстройнадзора, фигурировали и некие злоумышленники, угрозы от которых, якобы, поступали в УК «Технополис «Новая Тура» — они, мол, могли и поджечь здание. Несмотря на то, что было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение чужого имущества по неосторожности», производство было закрыто уже в декабре 2013 года, так как во время предварительного следствия не было установлено виновное лицо. Ряд предпринимателей получили льготный кредит по специальным гарантиям правительства РТ и преимущество при распределении мест во второй очереди технополиса, открывшейся в августе.

Однако год спустя история повторилась, причем сразу в трех точках. 12 октября сгорел торговый павильон рынка «Караваево» в Авиастроительном районе Казани. Уже на следующий день загорелось и выгорело полностью здание легендарного Вьетнамского рынка в Советском районе (формально — рынок «Витарус»). Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м, тушили его более пяти часов. Здесь тоже обошлось без жертв, но без товара остались 150 предпринимателей. И на этот раз сразу же появилась версия о поджоге, которую озвучила владелица рынка мадам Дао Тхи Кой. Сами арендаторы торговых точек были уверены, что пожар устроили «конкуренты с других рынков», в интересах которых привлечение новых арендаторов. Версия поджога оказалась верной, правда, конкуренты оказались вроде бы ни при чем: позднее был задержан подозреваемый в поджоге Максим Николаев, сын одного из предпринимателей, который, как выяснило следствие, «совершил поджог из хулиганских побуждений, будучи пьяным». Николаева приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима. А Вьетнамский рынок заработал уже через полтора месяца.

2015

Злой рок ли тому виной, или все же скрытый передел казанского рынка, но злоключения торговцев продолжались 3 года подряд. 2015 год тоже запомнился пожаром в торговом центре, но уже более страшным и скандальным — здесь, увы, не обошлось без человеческих жертв. 11 марта загорелся ТЦ «Адмирал» в Кировском районе Казани, огонь распространился на 4 тыс. кв. м. Спасатели успели эвакуировать более 650 человек, некоторые предприниматели отчаянно пытались спасти свой товар. В итоге погибли 19 человек, пострадали более 70. Товара сгорело почти на 1,4 млрд рублей.

Фото Романа Хасаева

Владимир Маркин сравнил ЧП с крупнейшим по числу жертв в постсоветской России пожаром в клубе «Хромая лошадь». На этот раз причиной стал не поджог, а множество неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, «на которые владельцы центра и контролирующие органы умышленно закрывали глаза». Так, металлические антресоли, предел огнестойкости которых не превышал 15 минут, завалились и перекрыли людям пути к эвакуации. Следователи заявили, что с 2013 года здание ТЦ, принадлежащее Алексею Семину и переданное в аренду фирме «Заря», незаконно эксплуатировалось без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства с грубыми нарушениями норм противопожарных правил.



Список обвиняемых начал расти на глазах, к ответственности привлекли руководство «Зари», заочно арестовали Семина, под следствием оказались чиновники Госстройнадзора, судебные приставы и даже рабочие. В итоге больше прочих получили гендиректор «Зари» Гусейн Гахраманов (13 лет колонии), его зам Гюльгусейн Наджафов (9 лет и 6 месяцев) и гендиректор УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин (9 лет и 6 месяцев). Остальным дали от 4 до 7 лет.

Гибель многодетной семьи, езда по аэропорту на автомобиле и катастрофа под Заинском

2016

2016 год тоже запомнился пожаром, но на этот раз не на рынках или в ТЦ. В ночь с 8 на 9 января в селе Старый Кувак Лениногорского района полностью выгорел одноэтажный деревянный дом, хотя первые пожарные прибыли к месту ЧП уже через 8 минут после вызова. Открытое горение ликвидировали за полчаса, но за это короткое время погибли мать и пятеро ее детей (младшей девочке было всего 6 месяцев). Выбрался из горящего дома только сильно обгоревший отец семейства, получивший ожоги третьей степени на 75 процентах тела — что характерно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выжил и восьмилетний сын, заночевавший в тот день у бабушки.

«И снова: алкоголь, беспечность, халатность», — отреагировал на трагедию детский омбудсмен Павел Астахов. Газоснабжение дома было отключено за долги, печку топили дровами, использовались и самодельные электронагреватели. Помимо отца семейства, выпивала и мать — но на тот момент она вроде бы была закодирована. Через год из-за проблем с сердцем скончался и выживший в пожаре Сергей Федотов.

Фото vesti.ru

В декабре 2016 года на всю Россию прославился казанский аэропорт: пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, в его терминал на своем автомобиле заехал экс-полицейский. Находившийся в состоянии наркотического опьянения лихач нанес многомиллионный ущерб зданию и травмы преследовавшим его правоохранителям. Водитель протаранил здание терминала насквозь, распугал пассажиров и персонал, прокатился по аэропорту, вновь протаранил стеклянную стену в другом месте вестибюля и оказался на улице, где, проехав пару сотен метров, врезался в столб с дорожным знаком «кирпич». В МВД РТ заявили, что водитель — бывший следователь Боровецкого отдела УВД Набережных Челнов Руслан Нуртдинов, уволившийся из органов еще в 2000 году после пяти лет службы, а к моменту ЧП владевший охранным бизнесом.

Что любопытно, после этого инцидента вопрос с охраной аэропорта встал ребром: транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на предмет защищенности комплекса аэропорта от постороннего вмешательства. Несмотря на нанесенный ущерб, лихач поначалу отделался всего 27 сутками ареста, однако СКР информацию о прекращении уголовного преследования быстро опроверг. Но через год Нуртдинова освободили от уголовной ответственности, обязали выплатить сумму ущерба и отправили на принудительное лечение как психически нездорового человека, который не отдавал отчета своим действиям.



2017

2017 год запомнился автокатастрофой на трассе под Заинском. В ночь с 1 на 2 июля автобус, следовавший из Самары в Ижевск, зацепил при обгоне КамАЗ, буксировавший на жесткой сцепке фуру, опрокинулся на бок и загорелся. В огне погибли 14 пассажиров, включая двоих детей. Жизни еще 15 человек удалось спасти. Версий причин аварии было несколько. В тот же день были задержаны оба водителя и директор автотранспортного предприятия, которое отправило автобус в рейс. Водитель, 56-летний Александр Ижмуков, получил 4 года и 6 месяцев колонии-поселения, водителя КамАЗа отпустили с миром: экспертиза показала превышение скорости именно автобусом.

Фото Олега Тихонова

Скандалы вокруг дольщиков, арест Ливады и обмеление Волги с гибелью нерестовых участков

В этом же году прошла вторая волна проблемы дольщиков, под стражу был взят легенда строительной отрасли Татарстана, владелец ГК «ФОН» Анатолий Ливада, который не смог достроить ЖК «МЧС» и ЖК «Молодежный». Квартиры в жилых комплексах, речь идет о 13 зданиях, согласно договорам должны были сдать в 2014 году, но застройщик своих обязательств не выполнил. Проштрафилась и компания «Свей»: 5 домов на 1 230 квартир не завершила она, 17 домов на 4 848 квартир — «ФОН». Компании создали такое напряжение в сфере долевого строительства жилья, что решением этой задачи Рустам Минниханов поручил заняться лично мэру Казани.

Всего же к концу года в списке проблемных домов были пять объектов в Набережных Челнах, один в Бавлах, четыре в Пестречинском районе (ЖК «Яшьлек», пос. Куюки) и 28 объектов в Казани. Достраивать проблемные дома взялись «СК «Бриз» и «Дорстройкомплектация». В результате 2 года спустя, осенью 2019 года, Татарстан был назван регионом, где «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков», по данным замполпреда президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого.

2019

2019 год стал годом Волги. Как потому, что сложилась катастрофическая ситуация с ее обмелением, так и в связи с дискуссиями вокруг нацпроекта «Оздоровление Волги». В конце весны и начале лета власти и общественность забили тревогу: уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до 49,9 метра при норме 53. В ряде прибрежных районов и в Свияжском устье зафиксировали сокращение нерестовых участков до 90 процентов. Были отменены заходы теплоходов. В набат забили все регионы Средней и особенно Нижней Волги.

Причины катастрофы ищут до сих пор и стороны сходятся лишь в том, что проблема не только и не столько в сезонном факторе, сколько в антропогенном. Течением Волги управляет крупнейший в Европе Волжско-Камский каскад ГЭС: важнейшая водная артерия России, фактически система искусственных озер, образованных девятью крупнейшими гидроэлектростанциями. Одной из главных причин почти сразу назвали ситуацию с Нижнекамским водохранилищем, с советских времен работающим не на полную нормативную мощность. Согласно нацпроекту в целях улучшения экологической ситуации на Волге в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на эти цели предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Теракт в московском метро, гибель президента Польши под Смоленском и массовое убийство в Кущевке

Россия:

2010

Начало второго десятилетия XXI века запомнилось сразу четырьмя громкими трагедиями. Три из них пришлись на весну. 29 марта в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» подорвали себя две террористки-смертницы, уроженки Дагестана, в результате чего погиб 41 и были ранены 88 человек. Взрывы были произведены в момент, когда вагоны подходили к станции, с тем, чтобы объем поражения был более высоким. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров — через 3 года в результате спецоперации, детали которой ФСБ не раскрывает, он был ликвидирован.

10 апреля под Смоленском упал самолет Ту-154. Погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Катастрофа едва не вылилась в политический скандал, так как погибшие польские политики направлялись в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Фото Serge Serebro, Vitebsk Popular News / wikipedia.org

Причинами катастрофы назвали неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него (экипаж был польским). Польская сторона в числе причин трагедии назвала и недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома Смоленск Северный, указав на недостатки в техническом обеспечении аэродрома. Кроме того, в Польше по результатам трагедии расформировали специальный авиаполк ВВС, передав его функции гражданской компании. Несмотря на официально установленные причины трагедии, в самой Польше распространены теории заговора, согласно которым самолет был сбит россиянами в сговоре с отдельными польскими политиками.

В мае в Кемеровской области произошли два взрыва на шахте Распадская, повлекшие за собой беспрецедентное в мировой практике разрушение всех выработок — свыше 300 километров. Погиб 91 шахтер, 12 человек числится среди пропавших без вести, почти 100 человек пострадали. Виновниками трагедии суд посчитал директора шахты Александра Волкова и заместителя главного инженера Владислава Вальца. Последовали стихийные митинги шахтеров, дошло до столкновений жителей Междуреченска с ОМОН. По результатам трагедии и митингов руководство компании «Распадская» увеличило долю зарплаты шахтеров, не зависящую от выработки.

Осенью того же года Россию потрясло массовое убийство семьи в станице Кущевская Краснодарского края: неизвестными были убиты 12 человек, из них четверо детей. Были арестованы члены ОПГ «Цапковские», восмерых из них осудили на разные сроки. В ходе расследования убийства вскрывалось все больше и больше фактов, замалчиваемых местными судами, властями, полицией преступлений банды, отнимавших земли у фермеров. В отставку были отправлены начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук, местные судьи. Губернатор края Александр Ткачев, которому тоже прочили отставку, покинул свой пост лишь в 2015 году — чтобы стать министром сельского хозяйства РФ.

Фото vesti.ru

Большинство жителей станицы, края, да и всей России, были возмущены тем, что преступления банды начали раскрывать лишь после вопиющего преступления, совершенного ею: занялись бы этим раньше, и убийства бы не было. Выражалось сомнение, что преступники понесут реальное наказание. Тем не менее участники преступления получили сроки, некоторые покончили с собой, лидер ОПГ Сергей Цапок умер в заключении. А Вячеслав Цеповяз в 2018 году попал в центр скандала: выяснилось, что за решеткой он ест красную икру, крабов, жарит шашлыки.

Теракт в Домодедово и наводнение в Крымске

2011

В 2011 году активность террористов в столице РФ не уменьшилась, на этот раз смертник из исламской террористической организации «Имарат Кавказа» (запрещена в России) 24 января взорвал себя в московском аэропорту Домодедово, в результате чего погибли 38 человек. Взрыв произошел в толпе встречающих. Ответственность и за этот теракт взял на себя Доку Умаров. Были уволены начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО Андрей Алексеев, начальник ЛОВД в аэропорту Домодедово и ряд других лиц. Следователям удалось выйти на подозреваемых, но задержать их не смогли. Ответственность за теракт возложили на участников северокавказского бандподполья. Однако в сентябре того же года неизвестными лицами были убиты трое подозреваемых в теракте — имеют ли к убийству отношение спецслужбы РФ, осталось неизвестным.

2012

В июле 2012 года Краснодарский край пережил еще одну трагедию — в Крымске произошло одно из самых сильных наводнений в современной России, в результате которого пострадали Геленджик и Новороссийск. Погибли от 168 до 171 человека (точное число до сих пор неизвестно), более 30 тысяч лишились домов. Причинами трагедии стали стихия и преступная халатность чиновников. Во-первых, на Кубань обрушился сильный многодневный дождь. Скопившаяся вода, смесь из грязи, камней, деревьев высотой в 6-7 метров добралась до Крымска ночью, когда жители спали. Во-вторых, как установило позже следствие, руководство города и района знало о надвигавшемся наводнении, но никого об этом не предупредило, решив, что обойдется: руководителей района и Крымска после трагедии осудили на 3—6 лет.

Фото Маскитный / wikipedia.org

Теракты докатились до Волгограда, в Подмосковье сгорели пациенты психбольницы, боевики напали на Грозный



2013

Через 2 года после Домодедово в России вновь произошли громкие теракты, на этот раз в Волгограде 29 и 30 декабря. Один смертник взорвал себя в здании железнодорожного вокзала (погибли 18 человек), другой подорвался на следующий день в троллейбусе (погибли еще 16 человек). Нескольких организаторов теракта приговорили к 19 годам заключения, однако кто стоит за ним, неизвестно до сих пор: то ли «Вилайят Дагестан», то ли иракская «Джамаат Ансар аль-Сунна» (запрещены в России). После теракта был принят антитеррористический пакет законов, в который вошли законы, приравнивающие популярные блоги к СМИ и расширяющие полномочия ФСБ в сфере борьбы с терроризмом.

В апреле сгорела деревянная психиатрическая больница в Подмосковье, это унесло жизни 38 человек, которые погибли в собственных кроватях. Находившиеся под транквилизаторами пациенты сгоревшего корпуса не смогли выбраться из него, в том числе из-за решеток на окнах. А пожарные прибыли поздно из-за закрытой вследствие наводнения переправы. За необеспечение пожарной безопасности руководителям больницы Мурату Шаову и Михаилу Хохлову дали 4 года и 6 месяцев заключения и тут же… амнистировали со снятием судимости.

Фото nac.gov.ru

2014

Через 4 года в московском метро вновь произошла трагедия — техногенная катастрофа стала крупнейшей в истории метрополитена столицы, погибли 24 человека. Утром 15 июля в перегоне тоннеля между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три передних вагона электропоезда столкнулись со стеной тоннеля на скорости 70 км/час и сошли с рельсов. 40 минут спасатели не могли добраться до пострадавших, так как слишком долго снималось напряжение с контактного рельса: многие пассажиры самостоятельно разбивали окна вагонов и выбирались из них. Причиной трагедии стала неисправность стрелочного перевода, в итоге троих «стрелочников», работников метрополитена, приговорили к пяти с половиной — шести годам заключения, но никто из них вину не признал.

В декабре того же года случилось событие, напомнившее 1990-е: боевики «Кавказского эмирата» (запрещен в России) напали на Грозный. Результат контртеррористической операции сложно назвать удачным: на 11 убитых боевиков пришлось 14 убитых служащих МВД и еще 36 раненных. Исламисты заявили, что действовали по приказу соратника Доку Умарова Аслана Бютукаева (с 2016 года в Турции).

Рамзан Кадыров, который в день нападения случайно оказался в Грозном, хотя должен был слушать послание Владимира Путина Федеральному собранию, на эмоциях заявил, что семьи нападавших будут выдворены за пределы Чеченской Республики, а их дома будут уничтожены: «Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!». Официальных последствий его заявлений не принесло, однако через несколько дней после нападений неизвестные подожгли четыре дома, где жили близкие родственники исламистов.

Фото tula.ru

Банда «ГТА» с непонятными мотивами, массовая гибель от спайсов и обрушение казарм десантников

2014 год запомнится и орудовавшей на трассе «Дон» бандой «ГТА», убившей до 14 человек. Преступники по ночам останавливали машины при помощи подброшенных устройств для прокалывания шин, а затем под предлогом помощи расстреливали водителя и пассажиров. Интересно, что расстрелы водителей начались еще весной 2012 года, но лишь летом 2014 года волна слухов по-настоящему перепугала жителей Москвы и водителей трассы. Бандитов стали задерживать осенью того же года. Однако задержания, следствия и суды только дезориентировали общественность.

Сначала власти говорили о том, что расстрелы банды «ГТА» (название пошло от факта подражания преступников известной компьютерной игре) были террористической деятельностью «на основании радикальных исламистских взглядов». Однако затем следствие начало уверять, что бандиты-таджики руководствовались лишь корыстными мотивами. Получившие различные сроки участники банды в 2017 году вновь оказались в центре внимания, когда пытались бежать из Мособлсуда, в итоге три фигуранта дела были убиты.

Осенью того же года по России прокатилась волна смертей, 40 человек скончались от употребления наркотических курительных смесей «спайсов» в различных регионах страны, свыше 2 тысяч человек пострадали. Более 1 тысячи были госпитализированы и остались инвалидами. В конце октября Федеральной антинаркотической службе удалось запретить отдельную смесь «спайса-убийцы», и только в феврале 2015 года в РФ законодательно были запрещены все «спайсы».

Фото youtube.com

2015

В апреле 2015 года в Охотском море затонул автономный морозильный траулер «Дальний Восток», приписанный к сахалинскому порту Невельск. Судно ушло на дно за 15 минут , на его борту находились 132 человека, из них 69 погибли. Оставшиеся в живых спаслись по счастливой случайности, учитывая, что находились они в ледяной воде в условиях штормовой погоды. Причины трагедии напомнили «Булгарию»: непригодное состояние траулера, который владельцы переоборудовали для увеличения возможности переработки рыбы, удалив часть элементов судна, обеспечивающих его устойчивость. Виновников приговорили к 6 годам лишения свободы.

12 июля 2015 года обрушились казармы учебного центра Воздушно-десантных войск РФ в Омске, погибли 24 военнослужащих. Виноватых нашли почти сразу — ими стали советские строители казармы в 1973 году. Оказалось, что большая часть конструкций была сделана практически без раствора. А уже в 2013 году ремонтники установили тяжелые плиты перекрытий и фасад без учета несущей способности ветхих стен. Под следствие попали офицеры, которые должны были проверить качество работ, и ремонтники. Суд до сих пор не состоялся.

Массовая гибель от «боярышника», авиакатастрофа под Сочи и теракт в питерском метро

2016

В июне группа из 47 детей и нескольких инструкторов отправилась на лодках по озеру Сямозер и попала в шторм. Одна из лодок перевернулась, 14 человек погибли. Число отдыхающих в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро», отправившем детей на маршруты, на 70 человек превышало разрешенное. Только после трагедии обнаружились нарушения экологии (лагерь сливал сточные воды в озеро) и режима питания и проживания детей. Хозяйку парк-отеля Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии. А гибель детей привела к принятию закона, устанавливающего единые требования к организации детского отдыха.

Через 2 года после массового отравления «спайсами» ситуация, увы, повторилась: на этот раз 80 человек скончались от употребления алкогольной жидкости, в которой содержался метил, в просторечии — «боярышник». Трагедии поспособствовала и сильно подорожавшая водка, вынудившая многих перейти на суррогаты и вызвавшая поток паленой водки из Казахстана. По количеству жертв отравление считается самым массовым на постсоветском пространстве.

Фото zn38.ru

Через 2 дня после первых случаев отравления, 19 декабря, в пригороде Иркутска обнаружили подпольный цех по разливу спиртосодержащей жидкости. Двух жителей Иркутска, производивших жидкость, приговорили всего к 2-3 годам заключения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Боярышник» и другая спиртосодержащая продукция должны быть изъяты из розничной продажи. До конца года только в Татарстане изъяли 133 литра лосьонов типа «Боярышник». Впрочем, продается эта настойка и сегодня — в сети ее можно купить по цене всего от 10 рублей.

Конец 2016 года ознаменовался громкой катастрофой — самолет Ту-154 (такой же, что упал под Смоленском), летевший в Сирию, потерпел крушение под Сочи, в результате погибли 92 человека. Среди погибших были артисты дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Пассажиры летели в Сирию на «елки» — развлекать российских солдат.

Причиной трагедии оказался не теракт, как думали поначалу многие, а ошибка пилота. Косвенной причиной послужило охлаждение российско-турецких отношений: прямой курс рейса из Адлера на Латакию через Черное море и Турцию был невозможен из-за запрета Анкары на пролеты российской военной авиации.

2017

К Москве и Волгограду в этой десятилетке добавился и теракт в Санкт-Петербурге: взрыв смертника 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» повлек за собой гибель 16 человек. Всего пострадало 103 человека. Через год Следственный комитет заявил, что выявил всех причастных к теракту, от заказчиков и организаторов до исполнителей — были арестованы 11 человек, «принадлежавших к радикальному исламистскому сообществу». В декабре 2019 года все они были признаны виновными и приговорены к срокам лишения свободы от 19 до 28 лет. Вину свою осужденные не признали, некоторые из них заявили о похищениях и пытках спецслужбами. Теракт в первые дни сопровождался оглашением в СМИ информации о том, что видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга якобы засняли предполагаемого террориста, которым, как выяснило уже на следующий день «Реальное время», оказался Ильяс (Андрей) Никитин — обычный мусульманин из Башкирии с бородой и в тюбетейке.

Фото 42.mchs.gov.ru

Трагедия в «Зимней вишне», расстрел в керченском колледже и авиаспасение на кукурузном поле

2018

2018 год войдет в новейшую российскую историю названием кемеровского ТЦ — весной этого года в «Зимней вишне» погибли в результате пожара 64 человека, в том числе 40 детей. После возникновения очага возгорания оповещение о пожаре не сработало, началась давка, эвакуация проходила из рук вон плохо: например, зрителей одного из кинозалов даже не оповестили, большинство из них погибло. Как и большинство зверей контактного зоопарка. Родственники потерпевших обвиняли пожарных и сотрудников МЧС в медленной реакции на информацию о находящихся в ТЦ людях. В то же время и эта трагедия не обошлась без героев — двух таджиков, помогших вывести десятки людей из здания, фотографа, который вывел 30 детей из игровой зоны.

МЧС объявило о традиционной проверке всех торговых центров, где есть кинозалы и развлекательные зоны, а губернатор Кемеровского края Аман Тулеев после митинга возмущенных горожан 1 апреля подал в отставку (позже был избран спикером заксобрания). Уголовное дело возбудили в отношении десятка лиц, включая руководителей ТЦ, администрации города, представителей пожарных и МЧС. Главными причинами называются нарушения пожарной безопасности, коррупция и халатность. Суд еще не завершен.

В том же году до России докатился «Колумбайн». 17 октября студент керченского колледжа расстрелял учащихся из ружья и привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 студентов и пятеро взрослых. Сам нападавший после атаки покончил с собой. Расстрел признали самым массовым убийством в учебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. «У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам», — объяснил мотивы преступника глава СК Александр Бастрыкин. Власти тут же инициировали несколько законопроектов об ужесточении оружейного законодательства и законодательства о безопасности в учебных заведениях. Тимур Бекмамбетов собирается снять о трагедии фильм.

Фото ГУ МЧС по Московской области

2019

Ушедший год ознаменовался двумя авиапроишествиями. В мае 2019 года через полчаса после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок на борту SSJ 100 («Суперджет»), но во время посадки получил повреждения и загорелся — в результате погиб 41 человек. Предварительными причинами назывались молния, действия пилота, «некорректная реакция самолета» и открытая задняя дверь, что ускорило проникновение огня в салон. Обвинение пока предъявлено лишь командиру ВС Денису Евдокимову.

А в августе обошлось: пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 пассажиров, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел на кукурузном поле без шасси и с полными топливными баками. Но благодаря мастерству двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из находившихся на борту не погиб.

Помимо трагедии Крымска, еще одно крупное наводнение десятилетия случилось в этом году в Иркутской области. В результате двух волн наводнения с разницей в месяц погибли 25 человек. Кроме того, было прервано движение по федеральной трассе «Байкал» в составе коридора Москва — Владивосток (единственная автодорога, связывающая центр России с Сибирью и Дальним Востоком), было подтоплено более 10 тысяч жилых домов, ущерб оценен почти в 30 млрд рублей. В результате в декабре прошлого года раскритикованный Владимиром Путиным иркутский губернатор Сергей Левченко ушел в отставку.

Ядерный инцидент под Северодвинском и кровавый итог дедовщины в Забайкалье

В конце лета 2019 года произошел странный инцидент у Нёноксы (Архангельская область), приведший к повышению радиационного фона в Северодвинске. По информации Минобороны, причиной стал взрыв на испытаниях, в результате которого погибли два человека, «Росатом» сообщил о гибели еще пяти. Власти заявили, что взрыв произошел на морской платформе во время проверки новой ракеты с радиоизотопным источником питания. В СМИ заговорили о повреждении ядерного реактора. Президент США Дональд Трамп заявил в «Твиттере», что происшествие связано с крылатой ракетой «Буревестник», американцы полагают, что ЧП под Северодвинском произошло в ходе поднятия со дна ракеты «Буревестник», пролежавшей там около года.

Местные жители на фоне слухов и паники начали массово скупать препараты йода. В конце ноября Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники «Росатома» и представители Минобороны, «не имеющей мировых аналогов», и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

Фото sobesednik.ru

Заканчивался 2019 год еще одной трагедией, связанной с Минобороны РФ: рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял в Забайкалье восьмерых военнослужащих из-за «дедовщины». Поначалу СМИ назвали Шамсутдинова выходцем из Нурлата, впоследствии выяснилось, что срочник проживал в Тюменской области. У властей появилось несколько версий произошедшего. СК проверяет версию, что сослуживцы могли преследовать Шамсутдинова из-за его национальности.

Комиссия Минобороны не подтвердила версию о неуставных взаимоотношениях, там считают, что причиной стрельбы стал конфликт солдата с одним из офицеров. Официально заявлено, что солдат убил сослуживцев «из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с несением службы». «Офицеры России» связали убийство с компьютерными играми, глава Комитета солдатских матерей России — с интернетом. Но министр обороны Сергей Шойгу все равно устроил разнос командирам воинской части — заговорили о том, что она может быть расформирована.

Землетрясение на Гаити, «нефтяной Чернобыль» и исландский вулкан

Мир:

2010

2010 год запомнился одним из самых страшных природных катаклизмов в истории человечества — в результате землетрясения на острове Гаити погибло более 222 тыс. человек — это восьмое скорбное место в истории землетрясений по числу жертв. 12 января была фактически уничтожена столица Республики Гаити Порт-о-Пренс. После стихии одну из беднейших стран мира охватил хаос, сотни тысяч людей остались без крыши над головой, появились слухи о мародерстве, в местах временного проживания вспыхнула холера.

К концу года стало известно, что выжившие гаитяне линчевали 45 колдунов вуду (культ практикует большинство жителей страны), считая их виновниками трагедии. В США прошел благотворительный телемарафон в пользу пострадавших с участием Джорджа Клуни, Брэда Питта, Леонардо ди Каприо, Мадонны, Дженнифер Энистон и др. 50 стран пообещали выделить Гаити почти 10 млрд долларов.

Фото Marco Dormino/ The United Nations / wikipedia.org

В апреле того же года в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа Deepwater Horizon, арендованная нефтяной компанией BP. Вследствие аварии — «нефтяного Чернобыля» — погибли 17 человек, но главным результатам стала техногенная катастрофа: разлив нефти оказался крупнейшим в истории США. За 5 месяцев в залив вылилось порядка 5 млн баррелей, нефтяное пятно достигло площади 75 тыс. кв. м (5% всего залива). Погибли сотни и тысячи морских черепах, дельфинов, птиц, китов. Треть акватории была закрыта для рыболовства. BP по суду обязалась выплатить компенсаций на сумму почти 8 млрд долларов. К 2016 году расходы компании на устранение последствий аварий превысили 56 млрд долларов.

Многие политические лидеры не смогли поучаствовать в церемонии прощания с погибшими польскими политиками в катастрофе под Смоленском (см. выше) из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль — тогда в Европе было отменено более 100 тыс. рейсов из-за выброса вулканического пепла в воздух (попавший в двигатели пепел мог привести к их остановке). Правда, потом ряд лиц раскритиковали европейские государства за неадекватную оценку риска и применение сомнительной компьютерной программы, моделировавшей распространение пепла. Сам вулкан с труднопроизносимым названием стал поводом для мемов и анекдотов, а исландские власти даже на эмоциях решили забетонировать его — что вызвалась сделать российская компания «Евроцемент» за почти 1 млрд долларов. Слова так и остались всего лишь словами.



Фото Snapperjack / wikipedia.org

Скандал с арестом Ассанжа, «журавлики» для «Фукусимы», Брейвик как «последний рыцарь Европы»

2010 год стал годом, когда правительства активно взялись за борьбу с различными активистами, публикующими секретную информацию. Первым «пал» Джулиан Ассанж, чей сайт «Викиликс» к тому времени работал уже четвертый год, опубликовав на радость СМИ до 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане и Ираке. В августе 2010 года Ассанж в рамках визита в Швецию подписал соглашение с местной Пиратской партией о размещении части серверов WikiLeaks, тогда же шведы обвинили его в изнасиловании и домогательствах, и Джулиан спешно бежал в Лондон. Дело об изнасиловании то прекращалось, то возобновлялось, сам Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, откуда его «выкурили» только 9 лет спустя — в 2019 году Швеция прекратила дело об изнасиловании за его ненужностью, так как обвинение предъявили уже американские власти за слив секретной информации. Сейчас Ассанж сидит в британской тюрьме.

2011

Главной мировой трагедией 2011 года вновь стало землетрясение (магнитудой 9, а не 7 баллов, как на Гаити), на этот раз в Японии — оно привело к цунами, а затем и к аварии на АЭС «Фукусима». Три густонаселенных префектуры Страны восходящего солнца пострадали от многометровых океанских волн и толчков, почти 16 тыс. человек погибли, сумма ущерба составила почти 300 млрд долларов. По оценкам тогдашних экспертов, стихийное бедствие 11 марта, якобы, отбросило Японию в развитии на 30 лет назад. Чего, как мы знаем сегодня, конечно же, не произошло. Что касается «Фукусимы», то, по счастью, трагедии уровня Чернобыля тогда тоже не случилось, хотя возможно было все: удар цунами и землетрясение привели к расплавлению активной зоны реакторов и взрывам водорода на энергоблоках. Выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил до 20% «чернобыльского», пришлось эвакуировать более 150 тыс. человек.

Впоследствии выяснилось, что АЭС не была в полной мере устойчива к стихийным бедствиям, в 2013 году ее законсервировали. В России «Фукусима» еще запомнилась странной акцией по изготовлению бумажных журавликов в память о японской девочке Сасаки Садако, пережившей Хиросиму: тысячи этих журавликов изготовлялись и направлялись… на поддержку японских граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. Что с журавликами сделали потом японцы, история умалчивает, но бумажный журавлик как довольно бессмысленный акт поддержки стал в рунете мемом.

Мемориал памяти погибших на острове Утойя. Фото Paalso / wikipedia.org

Норвежец Андерс Брейвик в этом же году фактически открыл «сезон охоты» для националистов и террористов: написал «манифест белого крестоносца» («Декларация независимости Европы»), совершил взрыв в правительственном квартале Осло, на острове Утойя, где проходил молодежный летний лагерь правящей Рабочей партии, расстрелял 69 человек, в том числе сводного брата кронпринцессы Норвегии. Жертв могло быть больше, более 200 подростков, спасаясь бегством от часовой стрельбы, прыгали в воду, но были спасены местными жителями. Противник ислама и мультикультурализма, «этнический норвежец» получил 21 год одиночной камеры с возможностью продления срока неограниченное количество раз. Теперь он регулярно жалуется на плохие условия тюрьмы и лишь пару лет назад, говорят, заявил в письме, что сожалеет о случившемся.

Странный арест главы МВФ, массовые расстрелы в США и второй «Титаник»

Если 2010 год прославился странным делом Ассанжа, то 2011-й — не менее странным делом директора МВФ Доминика Стросс-Кана, которого тогда обвинили в домогательствах к служащей отеля в Нью-Йорке и арестовали. Через 4 дня после ареста он вынужден был подать в отставку, но к концу года выяснилось, что горничная лгала, появились подозрения, что она «все подстроила». Дело было прекращено, «но осадочек остался». Крушение карьеры влиятельного Стросс-Кана послужило распространению массы конспирологических версий: более половины французов считают, что так устранили потенциального кандидата в президенты, другие полагают, что за заговором стоят американские власти, желавшие сохранения доллара в качестве мировой валюты, противником чего был Стросс-Кан.

2012

В 2012 году эхо Колумбайна вернулось в США, где десятилетие оказалось фактически «эпохой массовых расстрелов»: тогда за один год произошло сразу два массовых убийства. Первое летом в городе Орора, штат Колорадо, на премьере заключительной части трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» о супергерое Бэтмене (стрелок Джеймс Холмс, убивший 12 зрителей, приговорен к пожизненному), что тут же вызвало споры об ужесточении законодательства о ношении огнестрельного оружия. Однако сами же продажи оружия по штату после стрельбы выросли на 41 процент, а после стрельбы произошло еще пять похожих инцидентов в кинотеатрах. Второе — в начальной школе «Сэнди-Хук», где в декабре 20-летний Адам Лэнза, убив свою мать, расстрелял 20 детей и шестерых взрослых и застрелился. Вновь последовали дискуссии об ужесточении оружейного законодательства, и вновь они ни к чему не привели.

Фото Sonny Day / wikipedia.org

В Азии главным событием стал тайфун Бофа, унесший более 1 000 жизней на Филиппинах. В Африке — взрыв на военном складе в Браззавиле (Конго) — 320 жертв. Через год после «Булгарии» чуть не случилась похожая трагедия в Средиземном море, где потерпел крушение один из крупнейших европейских лайнеров Costa Concordia. Роскошный лайнер с кинотеатрами и фитнес-центрами, на борту которого находились более 1,5 тыс. пассажиров (в т. ч. 108 граждан России) столкнулся с рифом. Сев на мель севернее островного порта, он еще несколько часов почему-то не подавал сигналов бедствия. К счастью, второго «Титаника» не случилось, но 32 человека погибли. За вопиющие нарушения капитан «Коста Конкордии» Скеттино, к тому же покинувший капитанский мостик до того, как все пассажиры были спасены, был приговорен в 2015 году к 16 годам тюрьмы.

Бостонский марафон, утонувшая лодка с беженцами и бегство Сноудена через Гонконг в Россию

2013

2013 год стал сигналом Европе о проблеме беженцев, которая была в полной мере осознана западными странами лишь несколько лет спустя (из-за терактов). 3 октября у берегов итальянского острова Лампедуза затонула лодка с 500 беженцами на борту (275 человек погибли). Рейс был, разумеется, нелегальным, как и большинство трафиков мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Сначала у судна отказал двигатель, но прошедшие мимо рыбацкие судна проигнорировали сигналы бедствия, после чего мигранты подожгли одеяла, привлекая внимание береговой охраны — что, увы, привело к быстро возникшему пожару, панике, переворачиванию судна и его затоплению.

В этом же году массовые теракты вернулись в США. Здесь два уроженца Чечни братья Царнаевы устроили на финише международного марафона в Бостоне двойной теракт с помощью бомб, сделанных из паровых скороварок. Один из братьев погиб в перестрелке, второй осужден на смертную казнь (приговор пока не приведен в исполнение). И хотя в результате теракта погибли 3 человека, «удачный» расчет террористов привел к тому, что более 260 человек были ранены, многим бегунам оторвало конечности.

Фото Aaron «tango» Tang / wikipedia.org

В Южной Азии год запомнился обрушением здания в Бангладеше, ставшим крупнейшим по числу жертв в современной истории после обрушения ВТЦ в США 11 сентября 2001 года. Более 1 тыс. человек погибли из-за незаконных пристроек и алчности бизнесменов — в восьмиэтажном здании располагалось несколько предприятий по пошиву одежды, всего там работали до 5 тысяч человек. Трагедия стала известна и тем, что через 17 дней после катастрофы под завалами обнаружили живую женщину.

Россия запомнит год еще и благодаря сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, передавшему секретную информацию о тотальной слежке за гражданами как США, так и других стран. Американские власти обвинили бывшего агента в шпионаже, но Сноуден уже бежал в Гонконг, а оттуда переправился в Россию, получив здесь временное убежище. В отличии от Ассанжа, Сноуден фактически предал интересы своей страны и нарушил клятву, поэтому мнения о нем как в Америке, так и в других странах довольно полярные.

«Же сюи Шарли Эбдо» и двойная трагедия в Мекке во время Хаджа

2014

16 апреля старенький паром «Севоль», который годами использовался для перевозки грузов, с добавленными палубами и расширенным практически в девять раз грузовым и пассажирским пространством, из-за ошибочных действий команды накренился и затонул у юго-западного побережья Корейского полуострова. Погибли более 300 человек, из них 250 детей. Капитан парома тоже покинул мостик и судно одним из первых, впоследствии он был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство.

Фото Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons / cc-by-sa-3.0

2015

В январе 2015 года вооруженные исламисты напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, оскорбившись карикатурами на ислам, пророка Мухаммеда и лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Аль-Багдади. Погибли 12 журналистов. В поддержку журнала в Париже прошел «Марш республики», в котором поучаствовали более 2 млн человек. В том же году террористами был атакован уже сам город Париж, в столице Франции и пригородах в результате нескольких терактов, включая бойню в концертном зале «Батаклан», погибли 130 человек.

В сентябре в Мекке на мечеть Аль-Харам во время хаджа упал строительный кран, унеся жизни более 107 человек. В ходе расследования выяснилось, что кран принадлежал строительной компании семьи бен Ладена, у которой было немало крупных контрактов в Саудовской Аравии. Общественность не преминула обратить внимание на дату трагедии — 11 сентября. А в результате массовой давки в Мекке через пару недель во время того же хаджа погибли еще более 2 тысяч паломников. Похожие инциденты случались и раньше (так, в 1990 году в давке погибли почти полторы тысячи паломников), нынешний произошел, когда тысячи людей, согласно ритуалу, направлялись побивать камнями шайтана к мосту Джамарат. Это самая опасная часть хаджа из-за большого скопления людей на небольшом пространстве: группы паломников пересеклись на улице, двигаясь в разных направлениях.

Начало активной фазы террора в Европе, расстрел в Лас-Вегасе и убийство брата главы КНДР

2016

Год ознаменовался террором в Европе. Произошли взрывы в брюссельском аэропорту и метрополитене (32 погибших). В Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии террорист на большегрузном автомобиле протаранил толпу (84 жертвы). В Берлине грузовик, за рулем которого находился исламский экстремист, врезался в толпу на Рождественской ярмарке (12 погибших). Для сравнения, до 2016 года, начиная с 2010-го, в европейских странах произошло 17 терактов, а за один только 2016-й — 13, еще 11 — в 2017 году. Причинами стала террористическая война, объявленная ИГИЛ (запрещена в России), и массовый наплыв беженцев, в том числе из-за войны в Сирии. Европа оказалась не готова к такой атаке.

В том же году крупный теракт произошел в США — погибли 50 человек. 12 июня Омар Мартин открыл огонь в ночном гей-клубе Pulse, затем захватил заложников и позже застрелился. Ответственность за акцию в Орландо тоже взяло на себя «Исламское государство». До стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году убийство в Орландо было самым массовым в истории Америки c 11 сентября 2001 года.

Фото Shizuo Kambayashi/AP

2017

Через год ситуация в США практически повторилась, массовые расстрелы стали чуть ли не будничным явлением в стране с одним из самых либеральных законов о ношении огнестрельного оружия. На этот раз исламский радикализм был ни при чем, и — редкий случай — массовым убийцей стал пожилой человек. 64-летний Стивен Пэддок из номера отеля Мандалей-Бей в Лас-Вегасе всего за 10 минут расстрелял почти 60 посетителей концерта фестиваля кантри-музыки на площади перед отелем.

В феврале 2017 года произошло убийство в духе шпионских фильмов и романов. Старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Нам, давно впавший в немилость в своей стране, был убит в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпур (Малайзия): нападение осуществили две женщины — одна отвлекла его внимание, другая набросила ему на лицо платок, пропитанный боевым отравляющим веществом VX. Под судом оказались 18-летняя вьетнамка Доан Тхи Хуонг и 25-летняя индонезийка Айша Сити, заявившие, что их обманула команда северокорейских агентов: сами они были уверены, что участвуют в розыгрыше, который снимают на скрытую камеру. Кто стоял за убийством, неизвестно до сих пор. В теории заговоров мелькают как северо-, так и южнокорейские власти или Китай.

«Вайнштейн-гейт» в Голливуде, спасение детей из тайской пещеры и убийство Хашогги

Пожары и разрушения зданий в Африке, Азии или Латинской Америке случаются регулярно, но в силу «смещения фокуса» как медиа, так и общественного, любопытство западного и российского зрителя зачастую бывает приковано к ЧП с меньшими жертвами, но в более благополучных странах. «Надо же, и там такое случается!» — думает обыватель. Действительно, случается. Но и на этот раз трагедия произошла в не самом благополучном районе Великобритании. 14 июня случился пожар в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона с преимущественным проживанием выходцев из стран Африки и Ближнего Востока (почти 600 человек), унесший жизни 72 человек. Причина нелепа — неисправность одного из холодильников. При этом за пару лет до трагедии в доме провели ремонт на 10 млн фунтов стерлингов. Виновные в пожаре до сих пор точно не установлены, но он уже который год оказывается в центре политических скандалов, так как британское общество раскритиковало и пожарных, и строителей, и лондонские власти за небрежение в безопасности.

Осенью произошло ЧП в Голливуде, там после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании потерял репутацию и собственную компанию влиятельный кинобосс Харви Вайнштейн. За ним «полетели головы» Кевина Спейси, Джеймса Тобака, комика Луи Си Кея, Бретта Ратнера и многих других — и не в результате гражданского или уголовного расследования, а по итогам публичных массовых или не очень обвинений, преимущественно со стороны женщин (и, в случае Спейси, мужчин). Скандал привел к образованию движения #MeToo, призывающего жертв сексуальных домогательств делиться своим «опытом». Недавно стало известно, что Вайнштейн заключит досудебное соглашение и выплатит женщинам, обвиняющим его в домогательствах и изнасиловании, 25 млн долларов.

Фото wikipedia.org

2018

Позапрошлый год запомнился всему миру спасением юных футболистов из тайской пещеры Тхам Луанг. Команда из 12 ребят с 25-летним тренером отправилась в пещеру и не смогла выбраться из-за наводнения. Операция по их спасению длилась 17 дней, в ней участвовали как спецназ дайверов ВМС Тайланда, так и спелеологи и аквалангисты-добровольцы со всего мира — почти 10 тысяч человек.

Через 10 дней дети с тренером, исчерпавшие к тому моменту запасы еды, пили только воду, конденсировавшуюся на стенах пещеры — спасателям удалось передать еду и медикаменты, в пещеру начали закачивать кислород и откачивать воду. Операция запомнилась и попыткой Илона Маска принять в ней участие разработкой мини-субмарины с использованием элементов ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была помочь детям, неподготовленным к погружению. Спасатели план раскритиковали, назвав его рекламным трюком.

В октябре произошло громкое убийство журналиста «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как выяснилось впоследствии, журналиста, известного критика саудитов, пытали, убили и расчленили, вывезя останки тела в автомобиле консульства. Убийство вызвало международный скандал. Президент Турции заявил, что Хашогги был убит по политическим мотивам, и в нем виноваты саудиты. Саудовские власти арестовали 18 своих подданных и уволили ряд своих разведчиков, однако мировое сообщество прямо обвинило в заказе убийства принца Мухаммед ибн Салмана.

Фото Олега Тихонова

Кокаин «от МИДа» и пожар в соборе Парижской богоматери

В России год запомнился двумя событиями. Во-первых, «кокаиновым делом» — в результате спецоперации власти Аргентины пресекли поставку 389 кг наркотика. Кокаин обнаружили в подсобке школы при российском посольстве. Главного виновника, технического сотрудника посольства РФ в Берлине Андрея Ковальчука, экстрадировали в Россию. Аргентинские СМИ рассказали о том, что некоторые сотрудники посольства знали о трафике, скандал был вызван и утверждениями, что кокаин перевозился по дипломатическим каналам МИД РФ, и к организации трафика мог быть причастен сотрудник службы безопасности посольства. В МИДе от этих обвинений, разумеется, открестились.

Во-вторых, в 2018 году произошло резонансное убийство российских журналистов, включая Орхана Джемаля, в Центрально-Африканской Республике, где они снимали фильм под эгидой Центра управления расследованиями о российских военных наемниках из «Группы Вагнер». Российские власти обвинили ЦУР в халатности при организации поездки в небезопасную страну, где с 2012 года идет гражданская война между мусульманской и христианской общинами. Оппозиция была уверена, что с журналистами расправились не местные повстанцы, а российские наемники (либо из «Вагнера», либо из ЧВК «Патриот»). Виновные официально не найдены до сих пор.

2019

Этот год запомнится миру двумя массовыми убийствами на религиозной почве и пожаром в Нотр-Дам де Пари, чуть не уничтожившим знаменитый памятник архитектуры. Вероятной причиной пожара стали ремонтные работы, проводившиеся из-за значительного износа конструкций объекта. К событию было приковано внимание всего мира, на глазах которого разрушился деревянный шпиль собора, покрытый свинцом, было уничтожено две трети крыши XII века, погибло две трети произведений искусства. Срок реставрации может занять до 20 лет, сумма — 1 млрд евро. После пожара роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», написанный в том числе ради привлечения внимания общественности к бедствующему положению памятника в те года, стал бестселлером в интернете.

Фото Marind / wikipedia.org

Завершалось десятилетие террора взаимной атакой радикальных христиан и мусульман. В марте белый расист и ультраправый Брентон Таррант, вдохновленный Брейвиком, устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия), транслируя массовое убийство на свою страницу в «Фейсбуке» — в ходе атаки погиб 51 мусульманин. В отличие от американских властей, новозеландские тут же анонсировали введение запрета на все полуавтоматическое оружие боевого типа и штурмовые винтовки. Через месяц состоялись фактически «ответные» теракты, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство». Девять террористов нарочно выбрали пасхальное воскресенье, смертники атаковали сразу три католические церкви и четыре отеля Шри-Ланки, в результате чего погибли 253 человека и 500 получили ранения.