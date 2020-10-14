Как Россия зарабатывает сотни миллиардов на курильщиках

Поступление акцизов от табака в федеральный бюджет в 2020 году выросло почти на 15%

Фото: Зураб Джавахадзе / iz.ru

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», в бюджет России в этом году поступило без малого 400 млрд рублей в виде акцизов на табачную продукцию. Налог вносят производители сигарет, переложив, конечно, расходы на плечи покупателей. Очевидно, Минфин решил, что именно курильщики должны помочь залатать бюджетные дыры в условиях пандемии COVID-19, так как запланировал рост акцизов еще на 20%. Насколько вредная привычка россиян обогащает казну, и из каких регионов в основном поступают «табачные» деньги — в материале «Реального времени».

Курильщики платят больше

В условиях пандемии COVID-19 российский бюджет понес большие расходы. Компенсировать их, судя по всему, в правительстве решили при помощи дополнительного налогообложения ряда товаров. В сентябре Минфин РФ сообщил о повышении с 2021 года акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты сразу на 20%.



Нынешняя ставка акциза на сигареты составляет 1996 рублей за 1 тысячу штук или 50 пачек. То есть, с каждой пачки сигарет платится чуть меньше 40 рублей акциза. В 2021 году ставка составит 2359 рублей за тысячу сигарет — или около 47 рублей за пачку.



Аналитики «Реального времени», подсчитали, сколько денег в бюджет приносят акцизы на сигареты и из каких регионов их приходит больше всего.

Как и любой акциз, табачный является федеральным налогом, так что полученные средства поступают в федеральный, а не в региональный бюджет. Тем не менее, по данным статистики можно узнать, из какого региона поступают сборы. В большинстве случаев это характеризует место производства (например, в случае с российскими сигаретами) или место ввоза (в случае с импортными табачными изделиями).

Как и любой акциз, табачный является федеральным налогом, так что полученные средства поступают в федеральный, а не в региональный бюджет. Фото: kerch.one

Доходы от табака снижаются

По данным на 1 сентября 2020 года за 8 месяцев в федеральный бюджет от табачной продукции поступило около 372 млрд рублей. Это самый высокий показатель за последние годы. Например, на аналогичную дату 2018 года поступления от табачных акцизов составили 362 млрд рублей, а в 2019 году показатель снизился до 325 млрд рублей.

Снижение собранных акцизов от табачных изделий — уникальное для России явление. Но говорит ли это о том, что люди в нашей стране стали меньше курить — достоверно неизвестно. Наиболее вероятный вариант, по мнению экспертов, — увеличение доли «серого» рынка.

Интересно, что в случае с показателями сборов акцизов не за 8 месяцев, а за год показатель снижался не только в прошлом году, но и в позапрошлом. Например, за 2019 год табачная продукция принесла в бюджет государства в виде акцизов около 557,6 млрд рублей (или около 3,9 тысяч рублей в год в среднем с каждого жителя России), в 2018 году показатель равнялся 564,3 млрд рублей, а в 2017 году — 573,3 млрд рублей.

Есть еще и средства от акцизов на табачную продукцию, ввозимую на территорию России, но это капля в море. За январь-август 2020 года таких акцизов собрано всего на 619 тыс. рублей, все они пришлись на Ленинградскую область. Годом ранее тот же показатель был еще в два раза меньше — 302 тыс., в 2018 году — 265 тыс. (но из них 16 тыс. пришлись не на Ленобласть, а на Башкортостан).

Снижение собранных акцизов от табачных изделий — уникальное для России явление. Фото: ryazan.life

Петербург как табачный центр России

Всего, по данным на 1 сентября 2020 года, в бюджет России поступили средства от табачных акцизов из 31 региона. Абсолютный лидер — Санкт-Петербург, отсюда «пришло» 54% всех табачных денег страны. Вместе с соседней Ленинградской областью показатель вообще доходит до 71%. В Петербурге собрали 202,2 млрд рублей, а в Ленинградской области — 63,5 млрд рублей.



Для понимания такого уровня сборов из Петербурга и Ленобласти нужно отметить, что тут расположены крупнейшие российские заводы иностранных компаний — таких, как Japan Tobacco International (среди брендов — Camel и Winston), British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Dunhill, Vogue, «Ява») и Philip Morris International (Parliament, Marlboro, Bond, Chesterfield, L&M, а также популярные в России табачные стики HEETS, на которые, правда, действует другой акциз — для табака, потребляемого с помощью нагрева).

Остальные регионы из топ-5 по табачным акцизам расположены на юге страны, а показатели их значительно меньше, чем у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У находящейся на третьем месте Волгоградской области сумма собранных акцизов равна 31,3 млрд рублей. В регионе расположена, например, фабрика компании Imperial Tobacco — ей принадлежат права на бренды West, Davidoff, Jade, P&S.

Абсолютный лидер — Санкт-Петербург, отсюда «пришло» 54% всех табачных денег страны. Фото: JTI

Четвертое место — у Ростовской области с 30,1 млрд рублей. Здесь расположено АО «Донской табак», сейчас также принадлежащее Japan Tobacco International (к международному набору брендов компании можно добавить «Донской табак», «Петр I» и «Тройка»). Однако есть еще и «Ростовская табачная фабрика», выпускающая малоизвестные бренды сигарет по низким ценам (40-47 рублей за пачку, при «стандартной» цене международных производителей в 110-170 рублей) — «Друг», «Столичные», «Прима», RT, Western.

Пятое место — у Краснодарского края в 19,7 млрд рублей. Тут также располагается фабрика международной компании Philip Morris, о других крупных производителях данных нет.

Следующие пять мест занимают регионы, акцизов из которых было перечислено на суммы от 1,6 до 8,4 млрд рублей. Эти регионы в основном расположены в центре страны — например, Саратовская, Калининградская, Калужская и Ярославская области, также в этом списке Крым.

У находящейся на третьем месте Волгоградской области сумма собранных акцизов равна 31,3 млрд рублей. Фото: argumenti.ru

Татарстан: скромный показатель, но рекордный скачок

Что касается Татарстана, то показатели его в сборе табачных акцизов невелики. Это и неудивительно, учитывая, что крупных табачных компаний после закрытия Казанской табачной фабрики в регионе нет (она, напомним, перестала работать еще в 2004 году).



Тем не менее, республика входит в пятерку регионов России по другому показателю — росту выплат акцизов за год. За первые восемь месяцев 2020 года выплаты акцизов на табачную продукцию, произведенную в России, составили около 24 млн рублей. Годом ранее этот же показатель был в 29 раз меньше — всего 812 тысяч рублей. Отметим, что за последние пять лет этот показатель рекордный — в январе-августе 2018 года, например, он составлял всего 4,4 млн рублей, годом ранее — 921 тысячу, а в 2016 году — и вовсе 14 тысяч рублей.



В общем списке регионов Татарстан занимает 18-ое место — между Москвой и Свердловской областью, в которых крупных табачных компаний также нет.

Что за предприятие обеспечило Татарстану этот рост — выяснить не удалось. Вообще в регионе есть лишь девять компаний, в виды деятельности которых входит «Производство табачных изделий» или схожие коды ОКВЭД. При этом многие из этих компаний по итогам прошлого года показали нулевую выручку, а выручка больше 1 миллиона рублей — лишь у двух: казанских ООО «Смокишафт» со 110 млн рублей и ООО «Пульс» с 4,7 млн рублей. Связан ли рост с одной из них, или в 2020 году на рынке появился какой-то новый игрок, станет понятно уже в следующем году: вероятно, такой существенный рост выплат акцизов должен проявиться в отчетности одной из татарстанских компаний. Впрочем, цифры по акцизам в регионе все равно не велики, чтобы сейчас можно было делать выводы о появлении здесь какого-то крупного табачного бизнеса.

Крупных табачных компаний после закрытия Казанской табачной фабрики в Татарстане нет. Фото: rt.rbc.ru

Ярославская область «выстрелила» благодаря арабским инвесторам

По показателю годового прироста Татарстан обогнала Самарская область с 12,2 млн рублей акцизов (годом ранее была всего 1 тысяча). Также впереди Ярославская область, чьи прошлогодние 10,7 млн в этом году увеличились аж в 147 раз, до 1,58 млрд; Свердловская область, показавшая рост в 52 раза, с 410 тысяч до 21,5 млн рублей. Кроме того, с нуля выросли показатели Томской области (пусть и до скромных 1,18 млн) и Владимирской области (до 520 тысяч).

Самые заметные успехи — принадлежащие Ярославской области, похоже, можно связать с введением в октябре прошлого года завода ООО «Гулбахар Рус» в Ростове Великом. Первая очередь завода, как сообщали СМИ год назад, состоит из трех линий и рассчитана на выпуск 300, 350 и 400 пачек сигарет в час. «Гулбахар Рус» производит сигареты под брендами Milano и Cavallo. «Оригинальная» компания Gulbahar — родом из ОАЭ, помимо перечисленных брендов, выпускает сигареты Mond и Momento.

Это — не первый опыт крупного производства сигарет в области: до 2017 года в Ярославле существовала старейшая в России табачная фабрика «Балканская звезда», основанная еще в 1850 году, которая выпускала одноименные сигареты, а также изделия под названиями «Прима» и «Искра». В 2004 году фабрика была продана испанской Altadis, которая спустя три года перешла к Imperial Tobacco. В 2017 году фабрику закрыли из-за падения рынка сигарет и роста акцизов.

Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, на 1.09.2020 г.

Территория На 1.09.2020, тыс. руб. На 1.09.2019, ТЫС. РУБ. На 1.09.2018, ТЫС. РУБ. На 1.09.2017, ТЫС. РУБ. На 1.09.2016, ТЫС. РУБ. Изменение за 12 последних месяцев, раз РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 371.961.508 325.504.286 362.043.139 360.861.532 307.880.613 1,14 Санкт-Петербург 202.155.728 171.068.806 167.636.511 166.620.060 127.087.961 1,18 Ленинградская область 63.543.439 58.687.693 66.076.355 72.933.419 61.077.108 1,08 Волгоградская область 31.353.544 24.542.570 27.968.011 18.795.512 13.289.848 1,28 Ростовская область 30.101.320 21.610.078 33.649.679 27.162.818 25.081.643 1,39 Краснодарский край 19.660.380 16.293.755 20.576.170 20.247.725 22.240.766 1,21 Саратовская область 8.405.132 17.779.965 31.285.338 33.819.867 26.171.019 0,47 Калининградская область 5.496.523 6.777.034 6.563.639 6.700.653 5.192.373 0,81 Калужская область 5.147.657 3.528.001 5.895.853 4.579.295 1.960.388 1,46 Республика Крым 2.491.955 1.870.803 972.912 569.696 614.478 1,33 Ярославская область 1.579.987 10.741 377.908 8.346.441 9.429.427 147 Брянская область 867.084 1.286.344 279.312 393.350 990.680 0,67 Московская область 460.885 56.120 4.174 9.685 806 8,21 Липецкая область 299.519 1.299.815 390.697 425.723 240.973 0,23 Нижегородская область 169.525 611.164 326.513 108.510 42.048 0,28 Республика Северная Осетия-Алания 74.719 7.673 1.682 3.606 2.789 9,74 Омская область 40.719 19.006 6.480 9.046 21.661 2,14 Москва 32.330 7.716 8.517 104.739 14.364.908 4,19 Республика Татарстан 23.976 812 4.428 921 14 30 Свердловская область 21.514 410 0 0 0 52 Тамбовская область 15.769 3.647 1.941 9.270 32.694 4,32 Самарская область 12.189 1 0 0 0 12189 Новосибирская область 1.640 2.395 136 0 0 0,68 Республика Адыгея 1.357 8.137 13.228 7.925 5.410 0,17 Томская область 1.180 0 0 0 0 Республика Башкортостан 1.067 303 17 0 0 3,52 Тверская область 705 32 405 454 36 22,03 Ставропольский край 627 31.247 193 5.232 15.367 0,02 Владимирская область 520 0 0 0 0 Республика Марий-Эл 460 97 81 0 0 4,74 Республика Дагестан 57 627 0 0 0 0,09 Ханты-Мансийский АО - Югра 1 0 0 0 0 Белгородская область 0 1 20 6.438 14.523 Мурманская область 0 0 0 28 0 Кабардино-Балкарская Республика 0 -707 1.511 0 0 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 1.428 1.118 3.694