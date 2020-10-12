Тренировал половину клубов РПЛ и стал экспертом на телевидении: почему «Уфа» выбрала Рахимова

Рассказываем о тренерской карьере Рашида Маматкуловича

Накануне ФК «Уфа» объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера, который, как оказалось, уже успел приступить к своим прямым обязанностям, то есть к тренировочному процессу. Председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов утверждает, что кандидатура таджикского специалиста «была с самого первого дня», и обещает усиление как в тренерский штаб, так и в команду — деньги на футбол в Башкирии нашлись. О том, каким тренером был Рахимов до своей телевизионной карьеры, в чем он выигрывает у Вадима Евсеева и почему в российском футболе одни и те же люди кочуют из клуба в клуб, — в материале «Реального времени».

Знакомые все лица

В российском футболе уже сформировался целый кластер специалистов, которые успели потренировать едва ли не треть клубов Премьер-лиги. Лидером среди них является, конечно же, Миодраг Божович, успевший побыть у руля аж семи команд РПЛ (в «Амкаре» даже дважды). Здесь же Александр Тарханов, то и дело возвращающийся в Екатеринбург и Грозный, а в перерывах тренирующий кого-нибудь еще — как правило, без особого успеха.

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов входит в этот ряд с не менее внушительным послужным списком — в РПЛ за его плечами теперь четыре российские команды (формально даже пять, если считать «Терек» и «Ахмат» разными клубами), при этом также два пришествия в «Амкар».

Эта карусель из одних и тех же лиц уже давно стала символом «болота» российского футбола — тренеры приходят решать задачи, которые никого не волнуют, они не совершают каких-то прорывов в этих командах, не приводят их к медалям, а просто держатся на среднем стабильном уровне, когда достаточно просто не упасть ниже определенной турнирной планки.

Приход Рахимова в «Уфу» именно так и воспринимается теми любителями футбола, кто наблюдает за ситуацией со стороны — приехал тренер, попробовавший себя везде, где только можно, но выдающимися заслугами не отметившийся. Выстрелил он разве что на заре карьеры в «Амкаре» (возглавив скромный пермский клуб в середине 2006 года, с 19-го по 30-й тур показал 4-й результат в лиге по набранным очкам) и в сезоне 2016/2017 (5-е место «Терека» в чемпионате РФПЛ).

Рахимов в РПЛ: выводил Грозный на пятое место, провалился с единственным топ-клубом в карьере

Первый грозненский период — с ноября 2013 по май 2017 года — остается самым продолжительным отрезком работы нынешнего тренера «Уфы». Здесь у него дела шли поступательно в гору — 12-е место в первый год работы, 9-е на следующий сезон, 7-е в сезоне 2015/2016 и то самое 5-е (наивысшее в истории «Терека»/«Ахмата») в сезоне 2016/2017. После него Рахимов ушел в отставку, устав от работы на одном месте.

Однако при Олеге Кононове и с новым названием «Ахмат» грозненская команда пошла на спад. Пришлось в срочном порядке возвращать Рахимова, и тот вновь занял привычное для Грозного «срединное» девятое месте.

Самым успешным периодом тренерской карьеры Рашида Маматкуловича считается самое начало ее российского отрезка — в Перми в сезонах 2006, 2007 и частично 2008 года. Здесь он сначала не дал вылететь пермякам назад в первый дивизион, а на следующий год подвел вчерашних аутсайдеров к решающим стадиям Кубка России. Уже по ходу сезона пермяков подхватил Миодраг Божович, и именно черногорец выиграл полуфинал у «Урала» и вывел команду в финал, где она уступила ЦСКА в серии пенальти.

В это время Рахимов уже вовсю руководил московским «Локомотивом» — повышение он получил благодаря тренерству в Перми. Как показало время, управлять большим клубом и работать под грузом серьезных задач — это не совсем его. По окончании сезона 2008 года железнодорожники заняли лишь седьмое место в Премьер-лиге. На старте следующего красно-зеленые отвратительно стартовали в чемпионате и не смогли выполнить задачу попадания в еврокубки через Кубок России. Так что 28 апреля 2009 года Рахимова из «Локомотива» «ушли». Больше топ-клубов в его карьере не было.

Большим преимуществом Рашида Маматкуловича перед его предшественником должно стать умение и желание разговаривать о футболе. Фото vk.com/ufafc

Рахимов более открыт и коммуникабелен

Рахимов — второй тренер в истории «Уфы» с «железнодорожным» прошлым. Первым был Вадим Евсеев, которого, собственно, Рахимов и сменил. Штаб «Уфы» тоже изменится. По словам Мурзагулова, два из трех его специалистов будут из топ-5 чемпионатов.

Похожими тренерами Рахимова и Евсеева назвать нельзя. Большим преимуществом Рашида Маматкуловича перед его предшественником должно стать умение и желание разговаривать о футболе. Даже проиграв в Казани у руля «Ахмата», Рахимов находил в себе силы шутить на пресс-конференции.

А вот как он экспертствовал в студии на пару с бывшим наставником «Рубина» Романом Шароновым:

Пожалуй, в этом компоненте таджикский специалист в некотором роде антипод Евсеева. Вот уж на кого на пресс-конференциях смотреть было тяжело — враждебный взгляд исподлобья, тяжелое сопение в микрофон и односложные ответы в случае поражения. Вадим Валентинович словно застрял в родных Мытищах 90-х, как будто не желая признавать новой реальности открытого футбола и необходимости нормального общения с футбольным сообществом не только посредством личного Instagram.

В хоккейной Уфе, где перед футболом стоит очень сложная задача завоевать внимание болельщика, это играло далеко не на пользу ФК. Такими манерами новых болельщиков не приобретают.

К слову, уже сегодня Вадим Евсеев дебютирует в роли эксперта в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Любопытно будет посмотреть, как уже теперь, в расслабленном состоянии, он сможет порассуждать о футболе. Возможно, сегодня мы увидим совершенно другого Евсеева.

Рахимову обещано усиление в штаб и в поле. Почему же под новые условия не оставили Евсеева?

Под Рахимова в команду готовы взять новых специалистов, в том числе по физической подготовке.

— Мы поняли, что наша команда просела, в том числе потому, что уделяли недостаточное внимание физической подготовке. У нас появится серьезный специалист по этому направлению, — рассказал Ростислав Мурзагулов сайту ТНВ. — Недостатки в этом направлении проявились в тяжелой концовке прошлого сезона и начале этого сезона. К таким серьезным нагрузкам никто не был готов и не знал, как реагировать. В том числе поэтому мы сейчас находимся на таком месте в таблице .

Кроме того, в руководстве «Уфы» заявили, что будут приобретения и «в поле», и это вызывает некоторые вопросы.



— Также мы уже активно прорабатываем вопрос приобретения новых игроков и делаем это уже с новым тренерским штабом, — продолжает председатель совета директоров клуба. — Нам нужно восстанавливать баланс опытных и молодых игроков. Сейчас у нас восстановилось финансирование. И мы возьмем таких футболистов, которые вернут в раздевалку состояние ответственности за результат. <…> Мы будем покупать готовых игроков. У нас в республике восстановились экономические показатели. Значительные средства были потрачены на меры поддержания экономики Башкортостана в период пандемии. <…> Честно говоря, «Уфа» жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ. Сейчас мы этот период перетерпели. Я благодарен всем, кто помог возобновить финансирование. С деньгами, которые были до сентября, продержаться в Премьер-лиге было невозможно.

Интересно, почему, учитывая возобновление финансирования, в руководстве «Уфы» не дали поработать Евсееву — уже в новых условиях.

Совершенно естественно, что, потеряв шестерых ключевых футболистов, команда не могла выглядеть так же, как в прошлом успешном сезоне. Теперь же, когда появилась возможность взять игроков, «которые вернут в раздевалку состояние ответственности за результат», можно было бы дать их действующему тренеру, который и «перетерпел этот период».

Да, если верить открытой информации, решение было принято совместно, да и сам Евсеев в интервью СЭ это специально подчеркивал. Но какой же тренер будет уходить по собственной воле, зная, что команду ждет усиление?

Задача вытащить «горожан» из подвала таблицы решаема, но начинать надо уже с ближайшего тура. Фото vk.com/ufafc

Что ж, впереди у Рашида Рахимова игра против своего (одного из многих) бывшего клуба — московского «Локомотива», а тренировочным процессом «Уфы» специалист, как оказалось, руководил уже дистанционно. Задача вытащить «горожан» из подвала таблицы решаема, но начинать надо уже с ближайшего тура.