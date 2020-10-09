Как продуктовый ретейл начал отвоевывать место общепита и сделал микс из технологий и экологичности

Крупнейшая федеральная торговая сеть подводит итоги первого года работы в новом концепте

Фото: Х5 Retail Group

Современные реалии требуют современных решений. Как следствие — происходит трансформация рынка, и ретейл не является исключением. Чтобы быть конкурентоспособным и привлекать клиентов, торговые сети готовы потеснить общепит, внедрить «умные» кассы и уйти в экологичное потребление. Как за год с помощью этого повысить индекс потребительской лояльности в полтора раза — в материале «Реального времени».

Проблемы общепита помогли ретейлу

Рынок общепита пострадал во время пандемии сильнее, чем в другие кризисы. Такие выводы сделало аналитическое агентство InfoLine, посвященное его развитию в период пандемии и после снятия ограничительных мер. Согласно исследованию, за первое полугодие рынок просел на 25%.

Плачевная ситуация с общепитом сыграла на руку ретейлу, представители которого еще до коронакризиса уловили настроение меняющегося потребительского поведения и стали внедрять новые решения в своих магазинах. Так, торговая сеть «Пятерочка», обновив свою концепцию год назад, отмечает, что изменения пошли только на пользу. За это время компания открыла в 277 населенных пунктах страны более 1 600 магазинов, где помимо продуктов продают готовую еду и напитки, заменяя таким образом функционал кафе и ресторанов. В магазине новой концепции можно приобрести не только продукцию на вынос, но и выпить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок и зарядить гаджеты в специально оборудованной зоне. Помимо этого в большинстве новых «Пятерочек» появились собственные пекарни.

Как пояснили «Реальному времени» в сети, изменения стали следствием смены фокуса в развитии — упор сделан на свежую продукции, в результате чего категория «фреш» увеличилась в два раза и сейчас занимает почти половину торгового зала. Овощи, фрукты и часть продуктов с короткими сроками годности теперь можно найти на «фреш-арене».

В магазине новой концепции можно приобрести не только продукцию на вынос, но и выпить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок и зарядить гаджеты в специально оборудованной зоне

Тренд на технологичность

Время диктует свои правила, и теперь для магазинов мало иметь широкий ассортимент продукции и привлекательные цены. Один из новых трендов — это кассы самообслуживания, повышенный интерес к которым также вызван сложившейся эпидемиологической ситуацией. Помимо возможности бесконтактной оплаты, такое решение снижает нагрузку на кассиров и уменьшает очереди.

Вместе с кассами самообслуживания в магазинах новой концепции торговой сети применяются электронные ценники и энергоэффективное холодильное оборудование. Технологические решения оптимизируют затраты федерального игрока и позволяют конкурировать на рынке.

Теперь с приставкой эко

Еще один тренд, которому следует обновленная концепция сети, — это эконаправленность. В ассортименте магазинов появились многоразовые сумки для продуктов и мешочки для фруктов с овощами, а плафоны для ламп и корзины для покупок изготовлены из переработанного пластика. Тема устойчивого развития отражена и в интерьере. В дизайне используют натуральные материалы — например, в оформлении входа и внутренностей магазина использовано дерево.

Профессиональное сообщество изменения уже оценило. Торговая сеть стала единственным российским ретейлером, представленным в топ-30 магазинов, которые нужно посетить в 2020 году по версии IGD RetailAnalysis. А престижная премия в области маркетинга в ретейле POPAI RUSSIA AWARDS 2020 присудила сети второе место в номинации «Shop Design. Пространственные решения и дизайн магазинов».

Тема устойчивого развития отражена и в интерьере. В дизайне используют натуральные материалы — например, в оформлении входа и внутренностей магазина использовано дерево

Новая реальность — новые решения

Исследование сети, проведенное в 1 200 магазинах в августе, показало, что вследствие изменений уровень восприятия чистоты у покупателей вырос на 44%, качеством ассортимента удовлетворены на 32% больше опрошенных, уровнем цен — на 31% больше покупателей, а удобством торговых точек — на 26%.

Технологичность, экологичность и решения с food-to-go в магазинах с новой концепцией повысили индекс потребительской лояльности в полтора раза, а сопоставимые продажи — более чем на 10%. Это значительно больше, чем в магазинах старого концепта. Еще один видимый результат обновлений — это снижение текучести кадров.

«Наши основные ценности — это забота о сообществе, удобство магазинов и комфорт покупателей, максимальная свежесть продуктов, а также низкие цены. С открытием каждого нового магазина в обновленной концепции мы получаем все больше положительных откликов от наших гостей и сотрудников», — отмечает генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

Спустя год после начала обновления сети доля новых магазинов составляет 9%. В планах у компании продолжить наращивать этот показатель и открывать все новые магазины в современной концепции. С какими экономическими результатами завершится 2020 год, пока неизвестно, как и непонятны перспективы в условиях пандемии. Но точно ясно, что опыт федеральной сети показывает эффективность современных решений, которые позволяют магазинам у дома не только развиваться, но и занимать другие ниши — например, заменять точки общепита.