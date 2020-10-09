«В СНГ-киберспорте есть традиция: каждый новый менеджер уверен, что до него были дураки»

Станислав gL1de Стаскевич о том, как попасть в киберспорт

Киберспортивный менеджер, комментатор Станислав gL1de Стаскевич рассказал YouTube-каналу «Basset» о том, как устроен киберспорт в СНГ, сложно ли стать прогеймером, а также о «мамкиных переворачивателях сцены» и непрофессионализме инвесторов. Публикуем стенограмму интервью с сокращениями.

«Киберспортивная организация — это рекламная площадка»



— Как устроен киберспорт, зачем там команды и откуда деньги?

— Абсолютно такая же история, как в большом спорте. Расскажу на примере. Вот есть российская футбольная Премьер-лига, там 16 команд. В чем фишка этих команд — вернее, как она должна выглядеть? Фишка в том, что есть команда какого-то города, она существует на какой-то свой бюджет, и у этой команды появляются спонсоры, которые хотят показать свой бренд на этом локальном рынке. За это они платят деньги, формируют бюджет команды, команда на эти деньги существует и всем такое сотрудничество выгодно.

В киберспорте то же самое. Ты открываешь какую-то организацию («команду» говорить не хочется), неважно чем она будет заниматься — Counter-Strike, Dota 2, StarCraft. Твоя задача выстроить менеджмент таким образом, чтобы организация была привлекательна как большой рекламный баннер для какого-то бренда, который захотел бы, чтобы его имя ассоциировалось с ней, чтобы оно было видно фанатам, которые болеют за твою организацию. За это он готов заплатить деньги, сформировать твой бюджет, на который ты будешь существовать, из которого ты будешь платить зарплату себе, игрокам, стаффу и так далее.

Конечно, таких брендов может быть не один. Но в целом ты такая рекламная площадка, которая выступает на соревнованиях и показывает себя.

«Человек переходит на 5000 MMR и думает: ну все, где мои 50 баксов в месяц?»

— Что делать, если я не про-игрок? Как вообще попасть в эту тусовку, в киберспорт? Кем можно работать, чем заниматься? С кем разговаривать прежде всего на эти темы?

— Если ты вдруг понял, что в 30 лет хочешь стать про-игроком, то это очень печально... Хотя нет, я-то как раз один из тех, кто считает, что киберспортом можно заниматься и после 30 — просто это тяжело. Проблема будет во времени и возрасте.

— Ну вот, допустим, условному человеку 30 лет, но он очень сильно любит киберспорт, очень хочет быть связан с этой деятельностью. Что ему делать?

— Давай начнем с того, что решить стать киберспортсменом, если мы берем StarCraft, можно на любом MMR (рейтинг игрока, — прим. ред.). Не надо мне рассказывать, что вот, у меня, там, 3000 MMR, и чего я с этим добьюсь? Нет-нет, если ты решил, то это уже первый шаг. Далее тебе нужно прогрессировать. В абсолютно любом виде киберспорта тебе нужна помощь. Даже на своем низком уровне игры ты можешь найти контакты разных команд — есть академии разных уровней, которые принимают людей по-разному — и, соответственно, стать частью киберспорта, попасть в команду. Поскольку твоего личного бренда еще нет, ты можешь попасть в любую команду, которая набирает полных новичков. Это как в футбольную школу попасть в 6-летнем возрасте.

Если команда заинтересована в том, чтобы внутри нее росли киберспортивные кадры, то, конечно, она будет ими заниматься. Она будет сама регистрировать ребят на любительские турниры, давать им информацию, как это сделать. Потому что даже на низком уровне надо получать турнирный опыт.

Вы зададитесь вопросом: но я же могу делать это сам? Так вот, в случае попадания в серьезную команду, которая занимается своей академией, вы будете тратить время на то, чтобы хотя бы ладдеры играть, а не искать себе турниры и регистрироваться на них. Все это будет делать сама команда и менеджер, который следит за академией.

Потом, если ты прогрессируешь, ты переходишь в этой же команде на более высокий уровень. Либо ты переходишь в другую команду, если она может больше предложить тебе в плане развития. Но вот это тоже проблема — когда человек переходит на 5000 MMR в StarCraft, он уже думает: ну все, где мои 50 баксов в месяц?

— И все-таки, кем обычно работают начинающие после 30-ти? Менеджеры, кастеры, ньюсмейкеры — те герои, чьи имена мы не знаем? Допустим, мне 30, я уже понимаю, что игроком мне не стать. Играю уже 5 лет, у меня 3000 MMR и я могу играть только два часа в день. Этот вопрос мне часто задают.

— Есть такая профессия, как киберспортивный агент. Она популярна в командных видах спорта, где есть большие деньги. Ты прекрасно знаешь, что переходы из команды в команду в Counter-Strike оформляются официально и стоят больших денег. Допустим, переход игрока обошелся организации в 70 тысяч долларов (это реальные, обычные цифры) — и 10 процентов получает агент. Понятно, сколько может быть переходов, к тому же у агента может быть не один клиент. У некоторых их от десятка.

Если брать StarCraft, то вам нужно найти какую-то организацию, причем далеко не обязательно СНГ-шную. Вы формируете резюме — то, что вы умеете, какой у вас был предыдущий рабочий опыт, откуда знаете StarCraft, насколько глубоко вы его знаете. И пишете какому-нибудь ответственному за HR лицу в команде, описываете ситуацию, и дальше уже разговариваете. И получаете какое-то место, в первое время, возможно, без зарплаты на испытательном сроке. И дальше эволюционируете.

«Каждый новый менеджер говорит: эти дураки все делали неправильно, сейчас я все устрою»

— У команд в СНГ есть конфликты менеджеров между командами. Почему в СНГ- StarCraft не получается сформировать единое сообщество менеджеров и иметь такой же приятный уровень отношений, как у западных команд?

— У нас в СНГ почему-то сформировалась такая политика, что каждый менеджер или владелец организации считает, что он умнее других. Большинство менеджеров в СНГ — это такие ребята, которые говорят: до меня эти дураки делали все неправильно, сейчас я все устрою как надо. Через 4 месяца все это, конечно, молча забывается, а организация находится в полной попе. Почему-то вместе того, чтобы выстраивать свою политику с оглядкой на ошибки, которые совершали другие, каждый менеджер просто творит ту же самую дичь, допуская те же самые ошибки. Но, как говорится, «это другое».

— Как ты вообще относишься к появлению новых команд в СНГ в StarCraft? С подозрением, или с таким сочувствующим взглядом, зная, как тяжело молодой команде привлечь инвесторов? Или, наоборот, тебя радует, что конкуренция немного увеличивается?

— Когда появляется новая команда, я отношусь к ней с сожалением. Когда появляется новый коллектив, у них желания обычно — хоть отбавляй. Вот то же самое, что я вижу с 2014 года: каждый раз появляется новый коллектив, новые мамкины переворачиватели сцены, у которых планов просто — ну все, завтра их логотип на сайте teamliquid.net вместо «Ликвида»! У них очень ярко начинает работать мамкин SMM в твиттере, который чувствует себя игроком-тяжеловесом на этой сцене и троллит другие команды.

— Допустим, есть человек с капиталом, который хочет создать свою команду. Он не хочет инвестировать в уже существующую, хотя это, может быть, проще, он решил делать все с нуля. В чем может быть его проблема? Отсутствие игроков, отсутствие медийности у этих игроков, другие причины?

— Как это происходит в СНГ-StarCraft? Эти менеджеры или владельцы с капиталом, думая, опять-таки, что они-то знают лучше всех, что это все очень просто, вместо того, чтобы вложить капитал в какую-то организацию, как это делается в бизнесе, и получить через какое-то время что-то взамен, например какую-то денежку сверху, — подписывают себе игроков, назначают зарплату, и все. Вот это уже и есть профессиональная команда, по их мнению.

По итогу они тратят весь свой капитал на эти зарплаты, никак не работая с «медийкой» игроков, не повышая «медийку» своего бренда, чтобы привлечь уже другие инвестиции, рекламные договоры. Они просто тратят деньги на зарплаты. Ну и, деньги закончились, и — «пошел он, ваш киберспорт, отстой какой-то». Непрофессионализм — вот главная проблема.