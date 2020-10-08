Для коллективного иммунитета к COVID-19 достаточно привить менее половины населения

Ученые обновили пороговые значения для необходимой антиковидной вакцинации

Для формирования эффективного коллективного иммунитета к коронавирусу вовсе необязательно прививать не менее 60% населения. К такому выводу пришли ряд ученых в ходе исследований. По их словам, достаточно будет иммунизировать 46,3% жителей региона. Свои аргументы в пользу этого заявления в статье для международного издания The Conversation приводит старший преподаватель математики Стокгольмского университета Питер Трапман. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Порог стадного иммунитета будет значительно ниже: 46,3% вместо 60%"



Основные модели распространения COVID-19 предполагают, что коллективный иммунитет появляется тогда, когда иммунитет к вирусу имеют 60% людей. Это происходит потому, что среди населения, где все восприимчивы к коронавирусу, инфицированный человек, по оценкам, заражает в среднем еще 2,5 человека. Тем не менее, если 60% из этих теоретических 2,5 человек имеют иммунитет, то инфицирование произойдет лишь единожды, и вспышки не будет.

Однако это основано на очень простой модели. Она предполагает, что все население контактирует между собой в равной степени и случайным образом. Это довольно далеко это реальности. В нашем исследовании мы попытались отразить некоторые особенности поведения, обнаруженные у человека, чтобы показать, как это может повлиять на установление коллективного иммунитета.

Мы рассмотрели два фактора, влияющих на степень взаимодействия людей друг с другом. Первое — это общительность.

С течением времени полученный естественным путем иммунитет, как правило, приобретается теми, кто имеет больше социальных связей. Фото Ильи Репина

Те, кто более социально активен, имеют больше шансов заразиться на ранних стадиях эпидемии. Это означает, что с течением времени полученный естественным путем иммунитет, как правило, приобретается теми, кто имеет больше социальных связей, в то время как восприимчивость к болезни и способность распространять ее переоценены среди людей, которые имеют меньше социальных контактов.

Как мы показали, это может повлиять на достижение порога установления коллективного иммунитета. Мы создали иллюстративную модель, в которой 25% людей общаются в два раза меньше, чем в среднем, 50% средне, а остальные 25% в два раза больше, чем в среднем. Когда эти разные группы смешиваются с разной скоростью, модель предсказывает, что порог стадного иммунитета будет значительно ниже: 46,3% вместо 60%.

Если рассматривать другие различия между людьми, то точка, в которой коллективный иммунитет достигается за счет естественного распространения инфекции, еще больше снижается. Имея это в виду, мы рассмотрели влияние возраста на социальное контактирование.

Люди одной возрастной группы социально не соприкасаются с людьми других возрастных групп одинаково. Фото Рината Назметдинова

Люди одной возрастной группы социально не соприкасаются с людьми других возрастных групп одинаково, процесс социализации следует определенным тенденциям. Чтобы примерно смоделировать это, мы разделили население на шесть возрастных групп, а затем оценили количество контактов между ними, используя данные предыдущего исследования социальных контактов.

Мы обнаружили, что учет возрастных тенденций смешения, а также различных уровней общительности несколько снизил порог стадного иммунитета до 43%.

Что это значит?

Первое, что важно сказать, это то, что наши оценки следует интерпретировать только как демонстрацию того, как различия в поведении могут влиять на коллективный иммунитет. Эти цифры не являются точными значениями. Уровни активности и частоты контактов между возрастными группами, которые мы использовали в модели, были просто иллюстративными.

Во-вторых, следует отметить, что мы учитывали только два типа вариаций населения. Более реалистичные модели были бы более сложными, включали бы многие другие факторы. Например, большие размеры домашних хозяйств, школьная и рабочая среда, а также жизнь в мегаполисе все это создает более высокие показатели контактов между людьми. В таких местах большая часть людей будет заражена, и инфекция и иммунитет будут более сконцентрированы среди высокоактивных и связанных между собой людей.

Наконец, для нашей модели мы предположили, что иммунитет не уменьшается с течением времени и что он обеспечивает 100% защиту. Ни то, ни другое не обязательно верно.

В странах или районах, которые уже сильно пострадали от вируса, коллективный иммунитет может быть уже близок к установлению. Фото Ильи Репина

Но наша работа, по-видимому, предполагает, что большинство форм вариаций у населения уменьшают точку, в которой коллективный иммунитет достигается путем естественного инфицирования. Это означает, что она может быть достигнута меньшими человеческими потерями, чем ожидалось ранее. В странах или районах, которые уже сильно пострадали от вируса, коллективный иммунитет может быть уже близок к установлению. Поэтому в таких местах для прекращения распространения болезни может потребоваться лишь заставить людей придерживаться относительно мягких ограничений в социальном поведении.

Однако некоторые предупреждения всё же необходимы. Даже если порог достижения коллективного иммунитета через естественное инфицирование ниже, все равно людей должно заразиться очень много. Хотя и меньше, чем первоначально предполагалось, всё же эти цифры будут очень высоки. Город Манаус в Бразилии, возможно, первым в мире достиг коллективного иммунитета, но каждый 350-ый человек, зараженный этим вирусом, умер, что в общей сложности показывает смерть около 2500 людей.

Наконец, в то время как вариации населения в целом снижают общий уровень необходимого иммунитета, среди наиболее активных людей доля, которая должна быть инфицирована до достижения коллективного иммунитета, будет составлять более 60%.