Для коллективного иммунитета к COVID-19 достаточно привить менее половины населения
Ученые обновили пороговые значения для необходимой антиковидной вакцинации
Для формирования эффективного коллективного иммунитета к коронавирусу вовсе необязательно прививать не менее 60% населения. К такому выводу пришли ряд ученых в ходе исследований. По их словам, достаточно будет иммунизировать 46,3% жителей региона. Свои аргументы в пользу этого заявления в статье для международного издания The Conversation приводит старший преподаватель математики Стокгольмского университета Питер Трапман. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
«Порог стадного иммунитета будет значительно ниже: 46,3% вместо 60%"
Основные модели распространения COVID-19 предполагают, что коллективный иммунитет появляется тогда, когда иммунитет к вирусу имеют 60% людей. Это происходит потому, что среди населения, где все восприимчивы к коронавирусу, инфицированный человек, по оценкам, заражает в среднем еще 2,5 человека. Тем не менее, если 60% из этих теоретических 2,5 человек имеют иммунитет, то инфицирование произойдет лишь единожды, и вспышки не будет.
Однако это основано на очень простой модели. Она предполагает, что все население контактирует между собой в равной степени и случайным образом. Это довольно далеко это реальности. В нашем исследовании мы попытались отразить некоторые особенности поведения, обнаруженные у человека, чтобы показать, как это может повлиять на установление коллективного иммунитета.
Мы рассмотрели два фактора, влияющих на степень взаимодействия людей друг с другом. Первое — это общительность.
Те, кто более социально активен, имеют больше шансов заразиться на ранних стадиях эпидемии. Это означает, что с течением времени полученный естественным путем иммунитет, как правило, приобретается теми, кто имеет больше социальных связей, в то время как восприимчивость к болезни и способность распространять ее переоценены среди людей, которые имеют меньше социальных контактов.
Как мы показали, это может повлиять на достижение порога установления коллективного иммунитета. Мы создали иллюстративную модель, в которой 25% людей общаются в два раза меньше, чем в среднем, 50% средне, а остальные 25% в два раза больше, чем в среднем. Когда эти разные группы смешиваются с разной скоростью, модель предсказывает, что порог стадного иммунитета будет значительно ниже: 46,3% вместо 60%.
Если рассматривать другие различия между людьми, то точка, в которой коллективный иммунитет достигается за счет естественного распространения инфекции, еще больше снижается. Имея это в виду, мы рассмотрели влияние возраста на социальное контактирование.
Люди одной возрастной группы социально не соприкасаются с людьми других возрастных групп одинаково, процесс социализации следует определенным тенденциям. Чтобы примерно смоделировать это, мы разделили население на шесть возрастных групп, а затем оценили количество контактов между ними, используя данные предыдущего исследования социальных контактов.
Мы обнаружили, что учет возрастных тенденций смешения, а также различных уровней общительности несколько снизил порог стадного иммунитета до 43%.
Что это значит?
Первое, что важно сказать, это то, что наши оценки следует интерпретировать только как демонстрацию того, как различия в поведении могут влиять на коллективный иммунитет. Эти цифры не являются точными значениями. Уровни активности и частоты контактов между возрастными группами, которые мы использовали в модели, были просто иллюстративными.
Во-вторых, следует отметить, что мы учитывали только два типа вариаций населения. Более реалистичные модели были бы более сложными, включали бы многие другие факторы. Например, большие размеры домашних хозяйств, школьная и рабочая среда, а также жизнь в мегаполисе все это создает более высокие показатели контактов между людьми. В таких местах большая часть людей будет заражена, и инфекция и иммунитет будут более сконцентрированы среди высокоактивных и связанных между собой людей.
Наконец, для нашей модели мы предположили, что иммунитет не уменьшается с течением времени и что он обеспечивает 100% защиту. Ни то, ни другое не обязательно верно.
Но наша работа, по-видимому, предполагает, что большинство форм вариаций у населения уменьшают точку, в которой коллективный иммунитет достигается путем естественного инфицирования. Это означает, что она может быть достигнута меньшими человеческими потерями, чем ожидалось ранее. В странах или районах, которые уже сильно пострадали от вируса, коллективный иммунитет может быть уже близок к установлению. Поэтому в таких местах для прекращения распространения болезни может потребоваться лишь заставить людей придерживаться относительно мягких ограничений в социальном поведении.
Однако некоторые предупреждения всё же необходимы. Даже если порог достижения коллективного иммунитета через естественное инфицирование ниже, все равно людей должно заразиться очень много. Хотя и меньше, чем первоначально предполагалось, всё же эти цифры будут очень высоки. Город Манаус в Бразилии, возможно, первым в мире достиг коллективного иммунитета, но каждый 350-ый человек, зараженный этим вирусом, умер, что в общей сложности показывает смерть около 2500 людей.
Наконец, в то время как вариации населения в целом снижают общий уровень необходимого иммунитета, среди наиболее активных людей доля, которая должна быть инфицирована до достижения коллективного иммунитета, будет составлять более 60%.
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