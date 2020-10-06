Рустам Хабилов: «6 лет провел в UFC, бью по шесть бойцов, а мне говорят — ты не можешь драться с топами»

Интервью с российским первопроходцем в UFC, которому так и не дали шанса в лиге

Рустам Хабилов — боец с противоречивой и даже обидной историей выступлений в Ultimate Fighting Championship. Полусредневес одним из первых среди россиян подписал контракт с главной бойцовской лигой мира, но за 7 лет, проведенных в UFC, так и не получил там шанса на титульный бой. Хабилов уже сообщил о заключении контракта с другим ведущим американским промоушеном Bellator, а в своем интервью Роману Нагучеву рассказал о том, почему принял такое решение, как руководители лиги не сдержали слово и какие у него планы на будущее в новой организации.

«Дэйна Уайт говорит о мужском кодексе в UFC, но к Шону Шелби это не относится — он пообещал мне контракт и год молчал»

— Как ты дошел до такого, что оказался в Bellator?

— Было много проблем — с визой, со всеми этими делами. Был такой момент, когда я провел свой последний бой — это был мой четвертый бой по контракту — мы сели в автобус, ехали в гостиницу, ко мне подсел Шон Шелби (матчмейкер UFC, — прим. ред.) и говорит: «Что ты будешь делать дальше?». Я отвечаю: «Дальше будем драться, впереди ведь бои».

Он спросил: «Ты еще хочешь дальше драться»? Я ответил: «Конечно! Дашь мне контракт?». Он тоже в ответ сказал: «Конечно!» и пожал мне руку.

Так вот, Дэйна Уайт ( президент UFC, — прим. ред.) говорит про какие-то мужские кодексы, которые существуют в лиге. Но, видимо, в UFC есть люди, к которым эти кодексы не относятся. Которые пожимают руку, а потом тупо год просто молчат или говорят: «Да-да, будет контракт». И непонятые вещи еще говорят. Мы устали ждать!

— А это может быть связано с визой, как считаешь?

— Конечно, это может быть связано именно с вопросом визы. Они говорили: «Нужна виза» — но они же с самого начала знали, что такая проблема! Я в UFC выигрывал шесть боев подряд, при этом ни с одним из топовых бойцов не подрался. Я говорю: «Дайте мне топового соперника», а в ответ слышу: «Тебе нужна виза, а если ты побьешь претендента, то мы с тобой ничего не можем делать».

Конечно, после такого пропадает желание и выступать, и тренироваться. Ты ничем не мотивирован и просто думаешь: «Ты сидишь и деньги зарабатываешь, но перспективы у тебя никакой нет».

Мы поговорили с менеджером и решили перейти в другую организацию, потому что там и условия лучше. Меня все устраивает, мои менеджеры сделали очень хороший контракт.

— Ты ведь совсем молодой спортсмен (33 года, — прим. ред.), тебе нужно драться, сам понимаешь.

— Мне нужно просто бить тех людей, которые будут теперь в Bellator.

«В Bellator у меня есть одно незаконченное дело»

— Как думаешь, с Bellator тебе будет проще сделать американскую визу? У них, конечно, большинство турниров в Европе и России, но в Америке тоже есть турниры.

— Посмотрим, может быть, в этой организации попробуют более серьезно подойти к моей визе. Мне кажется, этот вопрос может решиться. Ну и, естественно, в Европе тоже проходят бои, в том числе титульные.

— В каком весе ты будешь там драться?

— В 77. Есть там одно незаконченное дело.

— Да, в Bellator тоже есть с кем подраться, если поглядеть.

— Конечно. Там очень хорошая топ-десятка в весе 77 килограммов. И в весе 70 килограммов тоже много хороших. В 70 кг я бы вернулся уже только ради боя с Бенсоном Хендерсоном.

— Что тебе написали ребята, друзья, семья когда узнали о переходе в Bellator?

— Ислам [Мамедов] написал. Много людей написали, в принципе. В основном близкие, друзья, одноклубники. Ребята поддержали сразу, одобрили мой выбор. Я не сомневался, что меня все поддержат.

Потому что, находясь в UFC уже пятый-шестой год, я дерусь с бойцами, которые не входят в топы, и меня просто «глушат» тем, что говорят: «Вот, у тебя визы нет и ты не можешь драться с топами». Разве такое говорят в бойцовских организациях?

Ведь получается, что это наша общая проблема, я являюсь вашим бойцом, и ее надо было вместе решать. А они себя так ведут. Ты бьешь по пять-шесть бойцов подряд, и тебе говорят: «Ты не можешь драться с топами». С теми, кого надо уволить, кому надо тест провести — вот с ними да, можешь. Я думаю, это немного несправедливо.

Фото instagram.com/rustam_khabilov

Ни разу не провалил допинг-тесты — всегда был чист

«Доволен своей карьерой в UFC»

— Ты первый в истории из российских бойцов в UFC, но до титульного шанса так и не добрался. Разочарован своей карьерой в UFC?

— Я не самый первый, подписался уже после Хабиба. По поводу разочарования… Это в начале карьеры было такое, что вот надо титул завоевать и это самое главное в жизни. Но со временем или с возрастом ты понимаешь, что это не самое главное в жизни. Такое тоже бывает — если тебе это не суждено, ты никак этого не добьешься, какое бы желание ни было. Так бывает не из-за того, что ты какой-то плохой боец, или еще из-за чего-то.

Когда я тренировался в Америке, у меня была виза, я мог выступать, и у меня все было хорошо. После первого или второго боя я дрался с бойцом, который был номером два в рейтинге. Если бы я тот бой выиграл, мог бы в следующем и за пояс драться.

Я провел хорошую бойцовскую карьеру в этой организации, очень хорошо себя показал. Три поражения у меня там было и 10 боев выиграл — я считаю, что отлично провел свою карьеру, набрал много опыта. Ни разу не провалил допинг-тесты — всегда был чист. Я доволен своей карьерой.

Я просто уже зациклился 5-6 лет драться с нерейтинговыми бойцами. Считаю, что должен драться с топами.

— Ты, конечно, молодой парень, в самом расцвете сил, но ты не думал, что раз визы нет, не дают топовых бойцов, то, может, закончить? Не было такой мысли?

— Да, такая мысль тоже приходила в голову, но все равно желание берет верх. Я хочу драться и считаю, что еще могу выступать и проявлять себя хорошо. Я буду выступать, пока не почувствую, что, реально, хватит, и уже не тяну. Я нормально дерусь, на тренировках никому не уступаю — мне хватит багажа опыта, чтобы выступать дальше. Постараюсь уже в будущем драться для фанатов.

Фото instagram.com/rustam_khabilov

Я хочу драться и считаю, что еще могу выступать и проявлять себя хорошо. Я буду выступать, пока не почувствую, что, реально, хватит

«Возможно, выступлю уже в ноябре, но надо профессионально подойти к делу»

— Думаю, мы уже можем озвучить, что ты можешь подраться уже в ноябре или в начале следующего года. В Bellator уже кого-то предложили или ты попросил?

— Сейчас это обговаривают менеджеры. Я слышал, что турнир в самом начале ноября. Если будет в ноябре, то нужно время подготовиться, чтобы выступить.

У меня уже бывало такое, что я принимал поспешные решения, когда можно было оттянуть, взять чуть больше времени, я соглашался драться даже с травмой, поэтому сейчас надо подойти к делу более профессионально. Если это будет в начале ноября, то я, наверное, еще не выступлю. А если в конце ноября — то выступлю. Ну а если в этом году не получится, то буду готов драться в начале следующего года.