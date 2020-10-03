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Любишь бег и велоспорт? Как российские дуатлеты соревнуются на Kazanring

22:01, 03.10.2020
Любишь бег и велоспорт? Как российские дуатлеты соревнуются на Kazanring
Фото: Максим Платонов

В эти дни на автодроме «Казань-Ринг Каньон» проходят соревнования по дуатлону, дуатлону — спринт и дуатлону — эстафете (3 человека) чемпионата России, первенства России и открытого первенство Республики Татарстан «Казанский дуатлон». Также в рамках этих соревнований пройдет первенство России по дуатлону среди любителей. Соревнования по дуатлону состоят из бега и велогонки. В рамках чемпионата России мужчины и женщины преодолеют бегом 7 км, затем проедут 30 км на велосипеде и снова пробегут 3,5 км. Эстафета из трех человек пройдет в формате: 1 км бег, 5 км велогонка и еще 1 км бег.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан

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