Любишь бег и велоспорт? Как российские дуатлеты соревнуются на Kazanring

В эти дни на автодроме «Казань-Ринг Каньон» проходят соревнования по дуатлону, дуатлону — спринт и дуатлону — эстафете (3 человека) чемпионата России, первенства России и открытого первенство Республики Татарстан «Казанский дуатлон». Также в рамках этих соревнований пройдет первенство России по дуатлону среди любителей. Соревнования по дуатлону состоят из бега и велогонки. В рамках чемпионата России мужчины и женщины преодолеют бегом 7 км, затем проедут 30 км на велосипеде и снова пробегут 3,5 км. Эстафета из трех человек пройдет в формате: 1 км бег, 5 км велогонка и еще 1 км бег.