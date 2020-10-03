Опрос предпринимателей: откажется ли бизнес от корпоративов из-за COVID-19?

У нас на этой неделе корпоратив — день рождения компании. Мы не планируем его переносить. Я думаю, нет разницы — что мы сидим вместе в офисе, что вместе находимся на корпоративе. Понятно, что не надо приглашать посторонних гостей. Но не думаю, что от поездки на корпоратив кто-то пострадает.

Новогодний корпоратив обычно проводим на улице: катаемся на сноуборде, на горных лыжах. В таком случае сотрудники находятся на улице далеко друг от друга, и не думаю, что смогут заразиться.

Командный дух не только от корпоративов зависит, а от общей атмосферы в офисе. У нас корпоративов не было 4 месяца, пока сидели дома. Но несмотря на это, мы организовывали утренние совещания со сладостями, угощали коллег кофе. Это поддерживает командный дух и создает настроение.