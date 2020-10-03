Опрос предпринимателей: откажется ли бизнес от корпоративов из-за COVID-19?
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям забыть про праздники из-за роста заболеваемости COVID-19. В Госдуме уже отказались от новогоднего. Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», оказались не против перенести корпоративы на следующий год. Однако есть и те, для кого праздники важная часть корпоративной культуры, такие компании командный дух будут поднимать, собираясь на встречи небольшими отделами.
Роспотребнадзор рекомендует работодателям не проводить корпоративы, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Планируют ли предприниматели Татарстана отменить корпоративы? Как поступят с бюджетом на корпоративные праздники? Как в такое время можно поддержать командный дух коллектива?
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Сергей Крюков исполнительный директор «Планеты Фитнес»
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Не стоит накалять ситуацию: корпоративов у нас пока не будет. Бюджет компании, как и семейный, всегда найдется куда потратить. Для поддержки командного духа будем собираться в онлайне, если встреча многочисленная, или в офлайн-формате небольшими коллективами. Лучше так, чем никак. Командный дух можно развить, лазая на веревках, или посидеть, пообсуждать насущные, житейские, не корпоративные проблемы. Мы и сейчас так поступаем. Когда ограничения снимут, все станет так, как раньше. Эмоциональное общение сложно чем-то заменить.
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Игорь Гильмутдинов генеральный директор «ФЭБ»
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Мы не менеджеры по продажам, чтобы заниматься психологической накачкой, что мы одна команда и рвемся к повышению показателей. Мы оказываем бухгалтерские, юридическое услуги, занимаемся аудитом. Сотрудники с большим пониманием относятся к тому, что мы заботимся об их здоровье и уходим на удаленку. Они понимают, что сейчас не время для корпоративов. Если будет вторая волна, главное, чтобы не умерло все. Нам главное сейчас выжить, а потом погуляем. В этом году день рождения компании не отмечали. В следующем году отпразднуем, если эпидемиологическая обстановка позволит.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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У нас на этой неделе корпоратив — день рождения компании. Мы не планируем его переносить. Я думаю, нет разницы — что мы сидим вместе в офисе, что вместе находимся на корпоративе. Понятно, что не надо приглашать посторонних гостей. Но не думаю, что от поездки на корпоратив кто-то пострадает.
Новогодний корпоратив обычно проводим на улице: катаемся на сноуборде, на горных лыжах. В таком случае сотрудники находятся на улице далеко друг от друга, и не думаю, что смогут заразиться.
Командный дух не только от корпоративов зависит, а от общей атмосферы в офисе. У нас корпоративов не было 4 месяца, пока сидели дома. Но несмотря на это, мы организовывали утренние совещания со сладостями, угощали коллег кофе. Это поддерживает командный дух и создает настроение.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Я поддерживаю решение Роспотребнадзора. Надо ограничить необязательные скопления людей. Если на Новый год правила будут действовать, то мы откажемся от мероприятия, хотя каждый год проводили для сотрудников праздник. Бюджет направлен на премии и другие материальные мотивации персонала.
Командный дух надо поддерживать всегда. Взаимоотношения важны не только во время ограничений, хотя сейчас они еще важнее. Командный дух можно поддержать премиями, внутрикорпоративными соревнованиями, постановкой целей. Когда предприятие работает хорошо, и сотрудники получают достойную зарплату, корпоративный дух сам собой складывается, если это единая команда.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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Наша работа носит разъездной характер, и сотрудники редко видятся друг с другом. Корпоратив — одна из редких возможностей всех собрать. С другой стороны опасения Роспотребнадзора обоснованы, риски на корпоративе есть. У нас они всегда совпадали с предновогодними днями. И мы совмещали Новый год и день рождения компании. Что будет в декабре, не знаю, поэтому сказать не могу.
Стабильная работа — важный фактор сейчас для сплочения коллектива. И его нельзя сбрасывать со счетов. Тем более не все компании могут этим сейчас похвастаться. Самое главное, чтобы было рабочее место, возможность оплачивать расходы и выполнять обязательства.
Если сэкономим на корпоративе, то бюджет направим на покупку специальных программ, которые необходимы на дистанционной работе, создание удаленных рабочих мест, обучение сотрудников, обновление оргтехники.
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Гузель Хисматуллина руководитель компании «Тимсофт»
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Для «Тимсофта» это не проблема. Мы создаем онлайн-программы, онлайн-квизы. Если сотрудников немного, то можно выбрать уличный формат корпоратива. Поддерживать коллектив надо. Самоизоляция бьет по эффективности и по командному духу, как бы ее ни хвалили. Мы предлагаем проводить часть мероприятий в онлайне, часть — на улице. Если компания небольшая, то можно устраивать встречи между отделами. Людям необходимо общение, оно влияет на эффективность работы. Конечно, мы выполняем официальные рекомендации Роспотребнадзора, но как только появляются послабления, то выбираем корпоратив на улице.
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Андрей Симаков генеральный директор ГК «Дар» (ИАРТ)
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Конечно, если есть угроза заражения сотрудников коронавирусом, то корпоративы лучше отменить. Надо понимать реальную ситуацию. Я считаю, что рано или поздно все переболеют коронавирусом. Не переболеют, если найдутся средства для прививок. Ответ на вопрос, как мотивировать команду, зависит от того, какие ценности присутствуют в компании. Праздники могут сделать сотрудников лояльнее к компании. Но когда предприятие взрослеет и находится на рынке, например, 20 лет, то работников больше мотивируют цели и миссия компании. Коллективу интересно реализовать себя, они понимают, для чего компания существует и какую пользу приносит миру. Их это больше мотивирует и сплачивает, чем корпоративы.
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Елена Галиева директор сети языковых школ Ispeak
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Мы стоим на распутье: отмечать или нет. Если корпоратив отменим, то не приняли решение, как поднимать дух коллектива. Этот вопрос актуален, потому что сейчас надо бронировать место для празднования Нового года. Наверно, согласимся на корпоратив, коллектив молодой и просит отметить праздник. К тому же для нас, как для школы, это важно. По рекомендациям Роспотребнадзора, только 30% сотрудников могут быть на удаленке в обязательном порядке. Поэтому мы можем встречаться не только со студентами, но и друг с другом.
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