Новый УНИКС: станет ли Канаан заменой Макколлуму?

В распоряжении Прифтиса сразу девять новичков

Прошедшей весной баскетбол стал одним из первых командных видов спорта, в котором из-за пандемии коронавируса прервались почти все турниры. Единая лига ВТБ и вовсе стала первой спортивной организацией в России, в которой заявили сначала о приостановке, а затем и о полной отмене сезона. Уже потом ее примеру последовали КХЛ, РПЛ и другие. В новом сезоне УНИКСу волей календаря выпало стартовать позже всех казанских команд — свой первый официальный матч команда Димитриса Прифтиса проведет сегодня в Италии в рамках Кубка Европы. В межсезонье клуб претерпел большие изменения. Помочь разобраться с новыми игроками мы попросили советника президента БК «УНИКС» Богдана Богачева. Подробное представление всех девяти новичков казанской команды — в материале «Реального времени».

Состав казанского клуба довольно серьезно изменился за эту долгую паузу. Впрочем, на то были причины: несмотря на четвертое место перед приостановкой сезона, УНИКС заметно уступал лидерам, тогда как за год до этого был в шаге от победы в регулярном чемпионате. Команду покинули сразу восемь баскетболистов: Рэймар Морган, Андрей Кощеев, Хаукур Палссон, Алекс Тайюс, Элджин Кук, Валерий Лиходей, Джордан Теодор и Эрик Макколлум. Остались Артем Клименко, Павел Сергеев, Дмитрий Узинский, Евгений Колесников, Джамар Смит и Костас Каймакоглу.

Особенно жаль расставаться с Макколлумом, который за два сезона стал настоящим лидером команды Прифтиса, однако в межсезонье он пополнил состав подмосковных «Химок». Ростер казанцев, в свою очередь, пополнился сразу девятью баскетболистами. Знакомимся с ними.

Джон Браун (США)

Легкий форвард. 28 лет, 203 см, 98 кг.

Карьера: 2012 — 2016 — «Хай Пойнт Пантерс» (Северная Каролина, США), 2016 — 2017 — «Виртус Рома» (Италия), 2017 — 2018 — «Тревизо Баскет» (Италия), 2018 — 2020 — «Бриндизи» (Италия).

Прошлый сезон: в итальянском чемпионате форвард набирал в среднем 11,8 очков, 6,1 подборов, 2,7 перехвата. В Лиге чемпионов: 11,5 очков, 5 подборов, 1,2 результативные передачи, 1,4 перехвата.

В прошлом сезоне теперь уже бывший разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор в интервью «Реальному времени» называл самыми веселыми игроками казанского клуба себя и Эррика Макколлума. Летом оба покинули команду, но вакансия весельчака вряд ли будет пустовать. Пожалуй, главным претендентом на нее станет именно Джон Браун. Достаточно только посмотреть на его классные очки на фото с официального сайта казанцев. Кстати, большую часть матчей он проводит именно в них и тем самым напоминает знаменитого футболиста Эдгара Давидса.

Как видим, с 2016 года баскетболист играл только в итальянских командах, в прошлом сезоне выступал с «Бриндизи» в Лиге чемпионов. Браун не был выбран на драфте НБА, однако в том же 2016-м пытался попасть в лучшую лигу мира через летний сезон, выступая за «Шарлотт Хорнетс». Но уже в августе того года он подписал контракт с «Виртус Рома» и на четыре сезона осел в Италии.

Богдан Богачев: «Один из самых лучших защищающихся игроков Европы при сменах на пик-н-ролах. Он очень подвижный, всегда играет и тренируется на 200%. Может быть, не так талантлив при нападении, но стараться будет вне зависимости от обстоятельств. У Джона неплохой средний бросок. К тому же он много подбирает на чужом щите».

Павел Антипов (Россия)



Тяжелый форвард. 29 лет, 203 см, 104 кг.

Карьера: 2008 — 2009 — ЦСК ВВС (Самара), 2009 — 2012 — «Спартак» (Санкт-Петербург), 2010 — 2011 — «Нижний Новгород», 2012 — 2015 — УНИКС (Казань), 2015 — 2016 — «Зенит» (Санкт-Петербург), 2016 — 2017 — УНИКС (Казань), 2017 — 2018 — «Локомотив — Кубань» (Краснодар), 2018 — 2020 — «Нижний Новгород».

Прошлый сезон: в Единой лиге ВТБ в среднем набирал 8,5 очков (41,3% — трехочковые), 2,6 подбора и 1,1 результативные передачи. В Лиге чемпионов: 6,6 очков, 3,4 подбора, 0,8 результативные передачи.

Фото: sports.ru

Уроженец столицы Татарстана и воспитанник казанского баскетбола снова вернулся в УНИКС. Уже в третий раз. В феврале этого года был включен в расширенный список игроков сборной России для подготовки к Евробаскету-2021. На Универсиаде 2013 года в Казани становился чемпионом со студенческой российской национальной командой. Свое возвращение в родной клуб Антипов прокомментировал так:

— Сейчас очень специфическая ситуация во всем спорте. С ней никогда еще прежде не сталкивался мир. В этот самый период мне от УНИКСа поступило предложение. Контракт с «Нижним Новгородом» подходил к концу. Тем не менее я рассматривал все варианты. Как УНИКС, так и как «Нижний». Подписывая контракт, я всегда ориентируюсь на стратегию тренера. Я знаю, что главный тренер «Нижнего» Зоран Лукич, как и наставник УНИКСа Дмитрий Прифтис, топовый специалист, вдумчивый тренер. Я лично общался с Прифтисом. Он четко видит меня в системе, как меня использовать в игре. Я решил не упускать такое предложение. Потому что неизвестно, будет ли оно еще или нет. Но одним из ключевых факторов при принятии решения стало то, что я буду играть в родном городе. Сейчас все-таки пандемия коронавируса — играть дома нам будет спокойнее.

Богдан Богачев: «Мы думаем, что он подойдет под все комбинации Прифтиса. Нам нужен был шутер на четвертой позиции. Его мы давно хотели и, наконец, договорились».

Айзейа Канаан (США)

Защитник. 29 лет, 183 см, 91 кг.

Карьера: 2013 — 2015 — «Хьюстон Рокетс» (НБА), 2013 — 2015 — «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» (США), 2015 — 2016 — «Филадельфия 76» (НБА), 2016 — 2017 — «Чикаго Буллз» (НБА), 2017 — 2018 — «Финикс Санс» (НБА), 2019 — «Миннесота Тимбервулз» (НБА), 2019 — «Милуоки Бакс» (НБА), 2019 — «Шангдонг Голден Старс» (Китай), 2019 — 2020 — «Стоктон Кингз» (США).

Прошлый сезон: в G-лиге НБА в среднем за 31,3 минуты набирал 21,4 очков, 3,8 подборов, 6,1 результативные передачи (41,5% — трехочковые).

Приходит в УНИКС на место Макколлума и может быть главным скорером в команде Прифтиса. Станет ли Айзейа таким же ярким и полезным, как Эррик, покажет только сезон, однако именно Канаана можно назвать главным приобретением казанцев в это межсезонье. Не так часто в Казань приезжают баскетболисты с таким послужным списком в НБА — Канаан играл в разное время сразу в шести клубах лучшей лиги мира.



В 2013 году он под 34-м номером был выбран на драфте НБА командой «Хьюстон Рокетс» — той самой, в которой нынче россыпь звездных игроков во главе с главным бородачом лиги Джеймсом Харденом. Но по-настоящему закрепиться ни в этом клубе, ни в каком-то другом в НБА у Айзейи так и не получилось. В сильнейшей лиге мира его лучшим сезоном можно назвать 2015/16 в «Финикс Санз»: 11,0 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи в 77 матчах. В 2015 году недолго поиграл с главной российской звездой Единой лиги ВТБ Алексеем Шведом в «Филадельфии».

В УНИКСе недостатки Канаана при игре в обороне будут компенсировать система Димитриса Прифтиса и товарищи по команде, а вот огневые таланты в атаке должны найти максимальную реализацию. Айзейа — убийственный шутер, который сам создает себе моменты и очень много бросает. Контракт с форвардом заключен на сезон с опцией продления еще на один.

Богдан Богачев: «Провел в НБА 238 игр. Очень опытный игрок. Надеемся, что будет одним из ведущих скореров команды. У него шикарный трехочковый бросок, что spot-up (поймал-бросил), что с ведения. Неплохо прорывается под кольцо. Но ему понадобится время на адаптацию к европейскому баскетболу, новым правилам, площадкам. Мы возлагаем на него большие надежды».



Георгий Жбанов (Россия)

Защитник. 10 октября исполнится 23 года, 197 см, 95 кг.

Карьера: 2016 — 2020 — «Нижний Новгород».

Прошлый сезон: в Единой лиге ВТБ набирал в среднем 3,1 очков, 1,4 подборов. В Лиге чемпионов: 2,1 очка, 0,5 подбора, 0,5 результативных передач.

Фото: vtb-league.com

Уроженец Екатеринбурга не так хорошо известен широкой баскетбольной публике. Пришел в УНИКС из «Нижнего Новгорода» вместе с Павлом Антиповым. В детстве занимался бальными танцами, пока отец в 4 классе не отвел его в баскетбольную секцию. С 2013 по 2015 год Жбанов выступал в составе «Динамо-УОР-2» в Единой молодежной лиге ВТБ. В 2015-м из-за финансовых трудностей баскетбольный клуб «Динамо» был расформирован, и перед Георгием встал выбор продолжения карьеры: «Нижний Новгород», УНИКС или «Химки». Жбанов выбрал молодежную команду Нижнего, попав в итоге в основную. Свой трансфер в УНИКС прокомментировал так:

— Неожиданный переход был, так как контракт у меня был еще на четыре года. Но обстоятельства так сложились, что с тренером мы решились разойтись и вот поехал в Казань. УНИКС звал еще год назад, а я доверился Нижнему. А теперь думаю, что еще тогда нужно было переезжать. Прифтис сказал, что видит меня на трех позициях. Посмотрим, что получится. Я согласился, лишь бы играть. На какой позиции — неважно.

Богдан Богачев: «Мы рассчитываем, что Георгий постепенно раскроет весь свой потенциал, он очень физически одарен, в игре выкладывается на максимуме своих возможностей. Сейчас усиленно работает над броском и может закрыть сразу три позиции из-за роста, в том числе разыгрывающего».

Нейт Уолтерс (США)

Разыгрывающий защитник. 29 лет, 193 см, 86 кг.

Карьера: 2013 — 2015 — «Милуоки Бакс» (НБА), 2015 — «Нью-Орлеан Пеликанс» (НБА), 2015 — «Гранд Рапидс Драйв» (США), 2015 — 2016 — «Бешикташ (Турция), 2016 — 2017 — «Црвена Звезда» (Сербия), 2017 — «Юта Джаз» (НБА), 2018 — «Илан Шалон» (Франция), 2018 — 2019 — «Жальгирис Каунас» (Литва), 2019 — 2020 — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль).

Прошлый сезон: в национальном чемпионате Израиля набирал в среднем 7,7 очков, 1,5 подборов, 3 результативные передачи. В Евролиге: 7,5 очков, 1,8 подборов, 2,7 результативных передач.

Еще один баскетболист с драфта НБА 2013 года. Был выбран во втором раунде под 38-м пиком командой «Вашингтон Уизардс». Отыграл 84 матча в лучшей лиге мира, однако последние годы карьеры провел в Европе и провел весьма недурно: становился чемпионом и обладателем кубка Сербии с «Црвеной Звездой», с этой же командой выигрывал и Адриатическую лигу. В 2019-м с «Жальгирисом» был чемпионом Литвы.

В отличие от Канаана, который родился в солнечной Калифорнии, вырос в холодной Миннесоте. Является опытным разыгрывающим уровня Евролиги — в позапрошлом сезоне помог «Жальгирису» выйти там в плей-офф. В УНИКСе традиционно выступают сильные «первые» номера. Напомним, что при Прифтисе на этой позиции блистали Хоаким Колом и Пиеррия Хенри. Сочетающий в своей игре баланс между организацией и набором очков Уолтерс готов поддержать славные традиции. Сайт Единой лиги ВТБ одним из главных игровых качеств Нейта называет его фирменный спин-мув во время прохода — прием, против которого практически невозможно защищаться:

Богдан Богачев: «Опытный разыгрывающий из «Маккаби», он много лет играл в Евролиге. Нейт — системообразующий игрок, который играет на команду и раздает передачи. У него хороший флоутер, в то же время он хорошо прорывается под кольцо. А еще у него хороший процент попадания со средней дистанции. Его габариты (193 см) позволяют эффективно играть в защите и прессинговать оппонента».

Окаро Уайт (США)

Тяжелый форвард, 28 лет, 203 см, 93 кг.

Карьера: 2014 — 2015 — «Виртус Болонья» (Италия), 2015 — 2016 — «Арис Салоники» (Греция), 2016 — 2017 — «Су-Фолс Скайфорс» (США), 2017 — 2018 — «Майами Хит» (НБА), 2018 — «Вашингтон Уизардс» (НБА), 2018 — «Капитал Сити Гоу-Гоу» (США), 2019 — «Лонг Айланд Нетс» (США).

Прошлый сезон: пропускал. В сезоне 2018-2019 в составе «Капитал сити Гоу-Гоу» набирал в среднем 13,3 очков, 8 подборов и 1,7 результативных передач.

Родом из Нью-Йорка, очень вовремя попал в систему «Майами Хит», нынешнего финалиста НБА. Там раскрыли лучшие качества малоизвестного на тот момент баскетболиста: самоотдача, старание и желание бороться в защите. Однако в лучшей лиге мира Окаро не задержался (во многом этому поспособствовала травма), хотя последние четыре сезона игрок непременно проводил в США. И вот, впервые с 2016 года, он возвращается из-за океана. В Европе Уайт и начинал свою профессиональную карьеру в 2014 году — в Италии. Настало время попробовать силы в России. Отметим, что в 2016 году он был признан самым зрелищным игроком чемпионата Греции, а вот прошлый сезон пропускал полностью.

Богдан Богачев: «Его мы взяли на четвертую позицию. За Окаро мы охотились давно, но он все это время предпочитал оставаться в Америке, пытался пробиться в НБА и отказывал многим клубам Евролиги. В этом году у нас получилось с ним договориться, сейчас Уайт проходит медобследование. Окаро вместе с Димитрисом Прифтисом в составе «Ариса», если помните, дважды обыгрывал УНИКС (74:73, 76:70) в 2015 году. В первую очередь, его невероятный атлетизм и габариты помогают отлично защищаться, много подбирать под обоими кольцами и эффективно ставить блок-шоты. Кстати, с детства он занимался легкой атлетикой, а его мама была членом сборной Ямайки по этому виду спорта. Конечно, мы идем на определенный риск, он все-таки пропустил больше года из-за травмы. Посмотрим, как восстановится. В принципе, он должен быстро влиться в состав, так как уже знаком с философией Прифтиса. И в прошлый раз, когда играл в его команде, стал лучшим игроком чемпионата Греции».

Джордан Морган (США)

Центровой. 29 лет, 203 см, 112 кг.

Карьера: 2010 — 2014 — Мичиган (США), 2014 — 2015 — «Виртус Рома» (Италия), 2015 — 2016 — «Хермине де Нантес Антик» (Франция), 2016 — «Пари Левалуа» (Франция), 2016 — «Кантон Чардж» (США), 2016 — 2017 — «Кумис» (Греция), 2017 — 2018 — «Олимпия» (Словения), 2018 — 2019 — «Банвит» (Турция), 2019 — 2020 — «Пынар Каршияка» (Турция).

Прошлый сезон: в турецком чемпионате в среднем набирал 12,5 очков, 7,4 подборов, 1,5 результативные передачи, 1 перехват. В Кубке Европы ФИБА: 15,5 очков, 7 подборов, 0,9 результативных передач.

Уроженец Иллинойса является натурализованным игроком сборной Словении, за которую провел два матча. По отзывам специалистов, именно сейчас находится на пике карьеры и будет одним из самых интересных и полезных игроков УНИКСа в новом сезоне. Способен играть как эффектно, так и эффективно. Очередной баскетболист с именем Джордан в казанском клубе.

Богдан Богачев: «Он очень атлетичен, эффективно играет в посту, продавливает соперника из-за своей физической мощи. Морган добавит нам вариативности в атаке, потому что сможет завершать комбинации. Еще у него приличный бросок со средней дистанции, а также он эффективно борется за подбор что на своем, что на чужом щите. Болельщикам очень понравится, как он мощно забивает сверху. Джордан был одним из лидеров «Каршияка», который до остановки чемпионата Турции из-за пандемии шел сразу после «Эфеса» на втором месте».

Александр Разумов (Россия)

Тяжелый форвард, 28 лет, 204 см, 108 кг.

Карьера: 2011 — 2015 — «Зенит» (Санкт-Петербург), 2015 — 2016 — «Рязань», 2016 — 2017 — «Зенит» (Санкт-Петербург), 2017 — 2019 — «Спартак — Приморье» (Владивосток), 2019 — 2020 — БК «Новосибирск» (Суперлига-1).

Прошлый сезон: в регулярном чемпионате Суперлиги-1 в среднем набирал 10,8 очков, 7,3 подборов и 1,5 результативные передачи.

Фото: basket.fc-zenit.ru





Не каждый сезон в УНИКС приходят игроки, которые предыдущий сезон проводили в Суперлиге. Уроженец Санкт-Петербурга здорово проявил себя в прошлом чемпионате в играх за БК «Новосибирск» и заслужил возвращение в Единую лигу ВТБ. В баскетбол его привела бабушка.

Богдан Богачев: «Понравился нашему тренерскому штабу прежде всего своей целеустремленностью. Мы рассчитываем на него на четвертой — пятой позициях. Для пятого номера он еще и очень мобилен. Умен, хорошо понимает баскетбол и дисциплинирован».

Джон Холланд (США)

Защитник, 6 ноября исполнится 32 года, 196 см, 93 кг.

Карьера: 2011 — 2012 — «Роанн Баскет» (Франция), 2012 — 2013 — «Севилья» (Испания), 2013 — 2014 — «Гравелин Дункерс» (Франция), 2014 — 2015 — «Бешикташ» (Турция), 2015 — 2016 — «Кантон Чардж» (США), 2016 — «Бостон Селтикс» (НБА), 2016 — 2017 — «Кантон Чардж» (США), 2017 — 2018 — «Кливленд Кавальерс» (НБА), 2018 — 2019 — «Остин Сперс» (США), 2019 — «Сантенос де Агуада» (Пуэрто-Рико), 2019 — «Сан Мигуэль Бирмен» (Филиппины), 2019 — 2020 — «Хапоэль Иерусалим» (Израиль).

Прошлый сезон: в израильском чемпионате в среднем набирал 10,4 очков (процент трехочковых — 40%), 4 подбора, 1 результативную передачу, 1,8 перехватов. В Лиге чемпионов: 13 очков (55,6% — реализация трехочковых), 2,7 подборов, 1,9 результативные передачи, 1,1 перехватов.

Еще один уроженец Нью-Йорка и еще один баскетболист, который в прошлом году играл в Израиле. В его карьерной статистике в первую очередь можно отметить высокий процент попадания трехочковых. Холланд относится к типичным игрокам, которые много и старательно защищаются — именно таких и любит Прифтис. В 2016 году полностью прошел предсезонный тренировочный лагерь «Кливленд Кавальерс», однако не попал в итоговую заявку тогдашней команды Леброна Джеймса.

После подписания контракта Джон записал свое приветствие для болельщиков УНИКСа.

Богдан Богачев: «Был, наверное, лучшим защищающимся игроком в составе израильского «Хапоэля». У него тоже есть небольшой опыт игры в НБА. Мы планируем, что он будет помогать нам в первую очередь в защите. Также в его арсенале отличный трехочковый бросок».

Богдан Богачев советник президента БК УНИКС: В этом году мы хотели создать конкурентоспособную атлетичную команду, которая будет биться в каждом матче и хорошо играть в защите. Большинство наших новичков могут играть сразу на нескольких позициях. Над составом на этот сезон мы как обычно работали под руководством президента клуба Евгения Богачева вместе с главным тренером Димитрисом Прифтисом и спортивным директором Клаудио Колдебеллой. Сезон еще только начинается, и наша задача сейчас как можно быстрее наладить командную химию, чтобы игровые комбинации доходили до автоматизма. В целом, мы настроены оптимистично и ждем всех на домашнем матче против «Астаны» 3 октября в «Баскет-холле».