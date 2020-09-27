Хрустальная мечта «Стрелы» разбилась

Остался шанс побороться за «бренный металл»

Домашний проигрыш со счетом 21:26 завершил турнирный путь казанской «Стрелы» по Кубку России-2020 в полуфинале. Команда была невероятно живуча в этом розыгрыше, сумев победить в дополнительное время соперника из Пензы, переломив ход неудачной игры с московской «Славой» и сотворив камбэк в конце матча, но красноярский «Красный Яр» оказался опытнее, сильнее и пока еще мастеровитее дебютантов Премьер-лиги. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Стрела» на равных боролась с десятикратными чемпионами



«Красный Яр» — последний чемпион СССР 1991 года. Согласен, там грузины вышли из СССР — «Элмавали» из Тбилиси и особенно «Айя» из Кутаиси были серьезными командами, но «Красный Яр» выиграл и чемпионат страны 1990 года с грузинами в составе, и в 1989-м уже был с бронзой, называясь тогда ЭТС, или «ЭкскаваторТяжСтрой». Тогда же в высшую лигу поднялась другая команда Красноярска — СТМ («СибТяжМаш»), ныне «Енисей-СТМ».

А с развалом Союза Красноярск стал лидером российского регби — «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» разделили поровну двадцать побед в чемпионатах. Буквально как Паниковский делил десять тысяч рублей с Бендером: «Это — мне, это — ему, это тоже ему, это — Остап Ибрагимычу, это — мне, нет, это — сюда, вот это — мне, это — Остап Ибрагимовичу…». В качестве Шуры Балаганова, которому доставались крохи с барского стола двух красноярских клубов, выступали военные летчики из команды «ВВА-Подмосковье» (Монино), перехватившие восемь побед в истории чемпионатов России.

И Красноярск не растерял победных традиций — достаточно сказать, что в прошлом сезоне «Стрела» выходила в Премьер-лигу, конкурируя с дублями двух команд, базирующихся на двух берегах Енисея.

Само собой, к противостоянию с «Красным Яром» в Казани готовились, понимая, кто будет фаворитом в игре. Варьировали состав перед первым туром чемпионата России по регби-7, фокусируясь на предстоящем полуфинале. Об этом говорил вашему корреспонденту главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил, делясь впечатлениями от турнира по «семерке».

— Это было очень тяжело, поскольку турнир состоялся посреди сезона, когда в нашем распоряжении оказалось три дня, чтобы переключиться с регби-15 на семерку. Поскольку до этого мы полностью отдавались задаче завоевать место в плей-офф. В принципе, все игроки команд, которые боролись за плей-офф в регби-15, на этапе регби-7 выглядели уставшими.



Два шедевра Кушнарева

Уже озвучив итоговый счет, попробуем не столько разобрать игру в репортажном жанре, сколько понять причины поражения, докопаться до его сути. Тем более что записей в блокноте, отражающих ключевые события игры, крайне мало. Открыли счет со штрафного ногами Якоба Мораиса, но потом пропустили попытку и очень красивую реализацию с угла поля, которую исполнил Юрий Кушнарев. Вот этого игрока, наверное, можно назвать главной звездой матча, поскольку вскоре он сделал роскошный пас. При счете — 6:7 в пользу красноярцев (у нас снова был точен со штрафного Мораис) Кушнарев прокинул мяч ногой вперед, что стало пасом на рванувшего вперед Игоря Галиновского. Игрок обороны «Стрелы» просто сел, будучи пойман на противоходе, и счет стал 6:14. Просто и гениально, и вслед за Галиновским бежали еще три красноярца, представляя собой почетный эскорт.

Этот момент, на мой взгляд, можно считать одним из ключевых. Как, возможно, и отказ казанцев от пробития штрафного с удобной позиции, поскольку выбрали они продолжение атаки, дотащили дыню до пяти метров к зачетной зоне и потеряли ее, сделав пас вперед. Уходить на перерыв со счетом 9:14 было бы перспективнее, чем — 6:14.

Впрочем, у главного тренера «Стрелы» свое мнение насчет итоговой неудачи: «Если бы та попытка была засчитана, мы были бы впереди, результат на табло был бы другой. В предыдущих матчах мы просили, чтобы были видеоарбитры, в этом матче он был и сыграл против нас». Нил вспомнил о моменте, когда южноафриканец Франко Нодье сделал попытку, Мораис уже готовился ее реализовать, но судьи, посмотрев видеоповтор, обнаружили, что там был захват игрока без мяча.

Между тем, в этом повторе видно все что угодно, только не захват игрока без мяча. Красноярский игрок не смог зафиксировать снаряд после паса назад, тот, ударившись о газон и продемонстрировав свой коварный дынеобразный характер, скакнул по замысловатой траектории, и два бегущих навстречу мужчины столкнулись и упали. Правда, казанец приобнял красноярца, что судьи и трактовали как захват.



Коллективная мощь стала решающим фактором победы «Красного Яра»

Стоит отметить, что в это время казанцы играли в меньшинстве, потеряв на время Йохана Тромпа. И вместо 13:14 получили 6:19, поскольку Красноярск вскоре совершил еще одну попытку, продавив «Стрелу» на правом фланге. Мораис реализацией штрафного сократил счет до 9:19, но «Красный Яр» просто-напросто «на плечах» хозяев сделал еще одну попытку — 9:26.

— Соперник немного подустал, у них много мощных нападающих. Нам не хватило немного времени и, может быть, исполнения моментов в конце игры, — комментировал итоговое поражение Мораис.

В целом он прав, но стоит отметить, что при счете 9:26 судьи немного «отпустили» игру. Нашли возможность удалить красноярца Богдана Федотко, и казанцы использовали лишнего, когда Айдар Гафаров в одиночестве, давая себе пас и воспользовавшись им же, взломал оборону гостей на левом фланге. С реализацией Мораиса счет стал 16:26, но играть до конца матча оставалось всего десять минут, а уместить в это время две попытки с таким мастеровитым противником, да еще в столь вязкой игре, не смог бы, наверное, никто.

«Стрела» успела сократить счет до минимума, после попытки Хетага Дзобелова счет стал — 21:26, но это была уже последняя минута игры. К тому же Мораис не реализовал достаточно простую попытку. Забей он, можно было бы рассчитывать на какой-нибудь шальной штрафной, но…

…Но бороться со столь мощным соперником, который практически каждый второй подход к зачетной зоне превращал в попытку, просто продавливая казанцев, можно было, наверное, только взвинтив темп до предела. «Стрела» так и забивала все свои попытки, используя прорывы по флангам, а как только дело доходило до «тяни-толкай», счет на табло менялся в пользу гостей.

3-го (в Казани) и 10 октября (в Красноярске) состоятся матчи «Стрелы» с «Енисеем-СТМ» в рамках четвертьфинала чемпионата России. Хрустальная мечта (поскольку кубки обычно изготавливают из этого материала) осталась неосуществленной, зато у казанцев есть шанс побороться за металл, ведь даже бронза станет достойным итогом дебютного сезона в Премьер-лиге.

Роман Ходин: «НХЛовца Антона Слепышева я запомнил»



По традиции познакомим читателей с очередным новичком «Стрелы» этого сезона Романом Ходиным.

— В регби я пришел благодаря тому, что в моей родной Пензе развит этот вид спорта, и мой первый тренер Кирилл Захаров ходил по школам и приглашал мальчишек в секцию. Я даже не знал, что это за игра, но почему-то решил, что она похожа на американский футбол, который видел в фильмах, и решил пойти. А я уже был в спорте, занимаясь лет с шести хоккеем в нашем «Дизеле», причем эти занятия растянулись надолго, лет до 12. Не могу сказать о тех, кто вышел из нашей школы, разве что нынешнего НХЛовца Антона Слепышева запомнил. Я в итоге полгода разделял время по двум видам спорта, а потом выбрал регби. Может, хоккей поднадоел, даже не могу сказать точно… Мне кажется, нынешний хоккей не сравнить с тем, что было в советские времена, о которых вы рассказываете (ваш корреспондент перечислил фамилии воспитанников знаменитой пензенской школы хоккея — братьев Голиковых и Первухина, Кожевникова и Герасимова, Светлова и Яшина, — прим. авт.).

Мне кажется, сейчас нет пензенской школы хоккея, как и многих других, поскольку пацанов начинают забирать из родных городов еще в подростковом возрасте, и к профессиональному спорту они, если доходят, считаются уже воспитанниками тех академий, откуда выпустились. Вот в отношении регби еще можно говорить о своих воспитанниках — академий не существует, все ребята живут в своих городах до окончания школы. В частности, я еще до окончания средней школы попал в нашу команду «Империя», которую создали при содействии двух легенд пензенского регби Владислава а Сергея Кощеевых. Они тогда как раз объединили местные команды из регби-лиг, проще говоря, регби-13 и команду из классического регби-15.

Но «Империя» не была серьезно обеспечена финансово, клуб скатился из Суперлиги в высший дивизион, и тогда я переехал в Краснодар, где мощно выглядела местная «Кубань». Это расцвет спорта в Краснодарском крае, появился футбольный клуб Сергея Галицкого, переехала из Ростова баскетбольная команда. Образовали мужскую и женскую волейбольные, а ведь в городе был традиционно сильный гандбол, как мужская, так и женская команды. Я же перешел в местную регбийную команду, которая, может, не пользовалась большой популярностью в таком насыщенном спортом городе, но зато находилась в стадии роста, а это было важно для меня, потому что я сам хотел роста мастерства в любимой игре. Тем более что там уделяется внимание развитию регби, создана и расширяется местная школа, команда была на неплохом уровне. Достаточно сказать, что только в этом сезоне оттуда в «Стрелу» перешли восемь человек.

«Посмотрел инфраструктуру Казани, клуб и понял, что буду прогрессировать здесь»



Причем я был не первым, кто решился на переезд, скорее, в конце этого трансферного списка. Тут еще и тренер по физподготовке, с которым мы работали в Краснодаре. Что касается меня, то я приехал сюда, посмотрел инфраструктуру, клуб, пообщался с руководством команды, тренерами и понял, что буду прогрессировать здесь.

Но у меня любопытная история, связанная с Краснодаром, поскольку приглашали в команду по регби-15, а в момент моего перехода клуб развалился и быстро перепрофилировался в олимпийскую дисциплину регби-7. Понятно, что была сумасшедшая конкуренция, поскольку команда регби-15 куда больше по составу, порядка трех десятков человек, столько для «семерки» просто-напросто не требуется. Я пробился в состав, что было сложно, там были регбисты очень хорошего уровня, которые и составляли костяк сборной страны по «семерке». Правда, первый год пришлось потерпеть, только тренироваться, не играть, не выезжать на турниры, закладывать базу, проявлять себя. Через год меня начали выпускать на поле как игрока замены, и только в 22 года стал чувствовать себя полноценным игроком команды. А к этому времени снова возродилось регби-15, и какое-то время наша команда совмещала два вида спорта. Ну как совмещала — играли полным ходом в регби-15, а потом за неделю до стартов турниров по регби-7 вспоминали премудрости этой игры, отрабатывали их и выезжали на международные старты. Это произошло как раз после Олимпиады в Рио, когда начала комплектоваться новая сборная с целью попадания в Токио-2020.

Кстати, подобная ситуация совмещения ребги-7 и регби-15 существует, пожалуй, только у нас. В остальных странах даже отдельные федерации по этим видам спорта, соответственно, разные игроки в сборных и своя табель о рангах. Допустим, Уэльс в «пятнашке» в фаворитах, а в «семерке» это темная лошадка, Ирландия только недавно начали играть в «семерку» и быстро поднялась в число топ-сборных, при том, что в классике это один из фаворитов. Австралия, Англия, Новая Зеландия, ЮАР сильны и там, и там. Франция доминирует в «пятнашке», чего не скажешь о «семерке», а Фиджи наоборот — олимпийский чемпион в «семерке», короли этого вида спорта, а в «пятнашке» выглядят посредственно.

Что касается меня, то, дебютировав в сборной страны по «семерке», в 2019 году осуществил мечту — сыграть на Кубке мира уже в сборной регби-15, куда мы впервые за долгое время отобрались. Запоминающимся был сам стартовый матч с хозяевами-японцами, вся атмосфера сильнейшего регби планеты — это космос, конечно. К счастью, я не успел пережить всех впечатлений от этого Кубка мира, в частности, связанных с тайфуном, из-за которого был отменен целый ряд матчей в других группах. Мы же находились в Токио, той части Японии, которой это стихийное бедствие не коснулось.

