Кто пришел на отбор в детскую программу Максима Галкина в Казани

Репортаж из-за кулис кастинга

Фото: Максим Платонов

В эти выходные в Казани проходит выездной кастинг программы Максима Галкина «Лучше всех». Редакторы в городах России ищут таланты для шоу среди детей от 3 до 12 лет включительно. В столице Татарстана они уже не первый раз. «Реальное время» заглянуло на «кухню» шоу.

Чем больше талантов, тем лучше

Информацию о кастинге на известную передачу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале распространили через Минкульт Татарстана по школам и центрам детского творчества. За месяц по этому объявлению обратились около 130 человек, рассказала «Реальному времени» организатор просмотра в Казани Альбина Хайрутдинова. Она запрашивала видеоматериалы ребенка и описание его умений и способностей.

— Отсеялось лишь 10 достаточно банальных номеров. Все дети талантливые, я просматривала записи и умилялась. Мы пригласили сюда на кастинг почти всех приславших заявки, дали шанс максимальному числу детей попробовать свои силы, — рассказывает Альбина Хайрутдинова.

И в дни кастинга родители еще продолжают звонить организатору. Работы у шести московских редакторов программы много. Каждый уикенд они колесят по городам России. Во время самоизоляции они заочно знакомились с детьми и просматривали их видеоматериалы. В эти два выходных в КЦ «Сайдаш» с утра до вечера они общаются с казанскими ребятами.

Работы у московских редакторов программы много. Каждый уикенд они колесят по городам России. Во время самоизоляции заочно знакомились с детьми и просматривали их видеоматериалы. В эти два выходных в КЦ «Сайдаш» с утра до вечера они общаются с казанскими ребятами

— У нас нет полуфиналов и финалов. Уже если ребенок попал на съемку, он лучше всех в своей дисциплине, своем возрасте. Значит, никто из его сверстников не делает то, что он умеет. Чем больше наберем детей сейчас, тем лучше, — сообщила нашему изданию редактор передачи «Лучше всех» Кристина Трукшан.

Увлечений — до 12 ночи: надо найти главное

Не так страшен кастинг, как его ожидание. По словам экспертов в детских талантах, меньше всего волнуются самые младшие участники 3—4 лет, они самые раскрепощенные. Ребят встречают две милые девушки — они редакторы программы. Их задача — сначала разговорить детей, снять напряжение, которое мешает ребятам раскрыться.

— Иногда ребенок демонстрирует одни способности, а в ходе общения узнаем, что он любит делать что-то еще интересное. И из этого потом рождается совсем другой номер. Поэтому нам нужно внимательно отнестись к каждому кандидату, хорошо познакомиться, выяснить все, чем он увлекается, — пояснила сотрудница программы.

Возрастные рамки есть — до 12 лет включительно. Но если пришел большой уникум в 13 лет, то его, конечно, возьмут. За участие в отборе платить не нужно, но если ребенка пригласят на съемки в Москву, семья сама оплачивает проезд и проживание в столице.

Действительно, в талантах детей можно запутаться. Уверенные, общительные Амина и Даша с 5 лет вместе колесят по Казани и за ее пределами. Они увлекаются бальными танцами и хип-хопом, вышивают, плетут из бисера, отлично учатся в школе, долгое время занимались в вокальной студии и выступали в квартете. Подружки записывают клипы, ведут праздники и концерты, поют на русском и английском. Сегодня девочки дуэтом исполнили песню «Все могут короли», и не только спели, а по-актерски ее представили.

Альмира на самоизоляции увлеклась составлением сладких букетов и подарочных наборов

Восьмилетняя «карамельная фея» Альмира Файзуллина тоже отлично учится в школе, до пяти вечера занимается гимнастикой, а уроки учит до 12 ночи. «Ничего такого в этом нет: жизнь — это жизнь», — философски и с оптимизмом заключает разговорчивая Альмира, театрально разводя руками.

Но пришла она рассказать не об этом. Прическу участницы кастинга украшал ободок из леденцов, а на шее было карамельное ожерелье. Артистизм и непосредственность девочки помогли ей преподнести свои таланты в лучшем виде. По словам Альмиры, у нее дома целый бассейн конфет! На самоизоляции она увлеклась составлением сладких букетов и подарочных наборов. С помощью шпажек, двустороннего скотча Альмира скрепляет конфеты, украшает их с помощью подручных средств и заготовок. А потом эту красоту дарит друзьям и родственникам. Девочка сказала, что смотреть видеоуроки в интернете ей некогда, идеи рождаются сами, но в терминологии она хорошо разбирается. Невероятно красивый цветочно-шоколадный букет она со знанием дела назвала «каскадным». Помогает ей и мама, например, при работе с горячим термоклеем. Часть сладких композиций Альмира принесла, а ту часть, которую она уже раздарила — съели одаренные, поэтому девочка показала их на фотографиях.

Эксперты одного за другим провожают участников и встречают новых. Кого-то приводят за ручку. Кому-то помогают внести реквизит или красивую и сладкую ношу. Очаровательная первоклассница Асия Галеева любит печь пончики, которыми она угостила московских гостей. Девочка делает десерты, изготавливает вместе с бабушкой удивительных кукол, для которых потом шьет и вяжет одежду, а еще занимается вокалом.

Пока редакторы были заняты очередным участником, за кулисами повторяли движения вальса, самбы и ча-ча-ча обаятельные двойняшки Мирослава и Ефим

Эксперты в морской фауне и черных дырах

Толпы детей и взрослых в культурном центре «Сайдаш» не было. Все приходили по графику в назначенное время. Пока редакторы были заняты очередным участником, за кулисами повторяли движения вальса, самбы и ча-ча-ча обаятельные двойняшки Мирослава и Ефим.

А сосредоточенный Эдгар Нагаев приготовил дипломы и медали. Он с 4 лет участвует в олимпиадах по математике, русскому языку и окружающему миру, разгадывает ребусы и головоломки, экстерном пошел сразу во второй класс. Его мама Александра показала международную энциклопедию «Лучшие в образовании», куда попал ее сын.

На кастинг записались воздушные гимнасты, экстремалы, у которых заготовлен номер с велосипедами. Другие ребята демонстрируют свои энциклопедические познания о китах, акулах, о космосе и черных дырах. Кто-то играет на стеклянных бокалах. Семилетний Эмиль Сагдиев удивил организаторов своими ментальными способностями: он может складывать цифры в уме до бесконечности, причем на разных языках. А у Рубина Ханиева абсолютный слух: он определяет высоту звука, ноту, называет безошибочно, какой природный звук услышал.

Сосредоточенный Эдгар Нагаев приготовил дипломы и медали. Он с 4 лет участвует в олимпиадах по математике, русскому языку и окружающему миру, разгадывает ребусы и головоломки, экстерном пошел сразу во второй класс

Взволнованные родители ждут детей у дверей, подглядывая в щелочку жалюзи. Некоторые малыши выходили веселыми, а кто-то — опустив носы. «Ничего не произошло», — печально резюмировала Ириша, когда покинула комнату редакторов. Мама ее обняла и приободрила. Она сказала нашему изданию, что поучаствовать ее дочери в отборе предложили в школе, и семье было просто интересно посмотреть, что представляет из себя кастинг на эту передачу, тем более что никаких дополнительных затрат он не требует.

После кастинга ребятам придется ждать вердикта от двух недель до года. Весь видеоматериал, снятый во время просмотра, редакторы передадут продюсерам, они-то и примут решение. Об отрицательном результате не сообщают — не огорчают ребят. А если талант заметили, то после приглашения на программу креативный продюсер готовит с ребенком номер для шоу.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов