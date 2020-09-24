Российская «фигурка» сегодня — сплошной шоу-бизнес и черный пиар: Тутберидзе и Плющенко устроили войну века
Разбираемся, кто прав в скандале
В истории с опубликованной штабом Этери Тутберидзе перепиской однозначно плохих или порядочных нет — все хороши. Тем, что устроили балаган в фигурном катании — одном из ведущих и некогда чистых (во всяком случае, «снаружи») и грациозных видов спорта в России. «Реальное время» разбирается в ситуации — кто прав и кто виноват, зачем Загитова передала переписку Тутберидзе, почему в российской фигурке нет правового регулирования и не совместная ли пиар-кампания тренеров этот скандал.
Фигурное катание превратилось в самый скандальный отечественный вид спорта
В последние годы только крепнет ощущение, что из российского фигурного катания решили сделать подобие рестлинга. От спорта в последнем одна видимость, зато американскому зрителю нравится следить за тем, кто из их любимчиков объединился, кто кого переманил в свою команду и кто кому теперь надает по лицу.
Тщательно спланированное шоу с прописанными сценариями вплоть до имитации звука фальшивых ударов и черный, если не сказать чернющий пиар вне ринга — таковы характерные черты этого околоспортивного шоу.
И, похоже, мы с вами становимся очевидцами превращения некогда одного из самых грациозных и, если можно так сказать, скромных видов спорта в шоу с междоусобной войной — спорами, обвинениями, тайными переписками и их «сливом» в Сеть.
Сначала мы два года (если не три) наблюдали за эпической битвой двух лагерей — «За Загитову» и «За Медведеву». А вскоре в игру вступил и Евгений Плющенко, за которым до сих пор числятся не только его олимпийские награды, но и довольно непонятный и некрасивый поступок на сочинской Олимпиаде, когда он, попросту говоря, отжал место в составе у Максима Ковтуна, а перед самым прокатом отказался от выступления по причине травмы. В качестве тренера Евгений тоже оказался не так то прост и вскоре к нему одна за другой стали перебираться уже состоявшиеся воспитанницы другого наставника.
Кто передал Тутберидзе переписку Загитовой и Рудковской?
Очередная вакханалия в отечественном фигурном катании началась со сторис, опубликованного в Instagram-аккаунте штаба Этери Тутберидзе. На этих скринах можно прочесть переписку супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Из нее следует, что Рудковская предлагает фигуристке посетить открывающиеся центры и утверждает, что Евгений ее «очень ждет». В ответ на это Загитова не юлит, а вежливо, но твердо говорит, что останется у Этери Георгиевны.
Публикация переписки дает Team Tutberidze возможность уличить Плющенко в лукавстве — поскольку ранее Евгений заявлял, что не переманивает спортсменок из других групп.
Первый и логичный вопрос — каким образом личная переписка оказалась в распоряжении команды Тутберидзе? Конечно, можно предположить, что Алина собственноручно отправила ее своей бывшей наставнице, но на этот счет есть большие сомнения.
Таким же вопросом задается и сама Рудковская, вероятно, чтобы увести обсуждение от сути переписки и «перейти в наступление»:
«Очень хочется, чтобы упомянутый штаб рассказал, откуда у них переписка Алины. А также очень хочется понять, о чем идет речь в переписке.
Алина сейчас ведущая «Ледникового периода». Разве телевизионный проект имеет какое-то отношение к спорту и соревнованиям? Тренеры должны тренировать, а не интриговать и уж точно не мериться штабами, а готовить спортсменов выступать за Россию, цель-то одна.
<…> А вот такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает, а также когда личные переписки очень талантливой спортсменки и олимпийской чемпионки появляются в инстаграме штаба, — прокомментировала «виновница торжества».
Ситуация нестандартная, и те, кто знает маркетинговые стратегии изнутри, могут предположить, что и этот конфликт — лишь часть большой пиар-кампании по поддержанию интереса к фигурному катанию в стране. Сезон «фигурки» сильно скукожился, а без соревнований интерес зрителей может сильно просесть. Так почему бы не подогреть его «войнушкой» за самый звездный и в то же время не активный на данный момент «актив» — Алину Загитову, которая вроде бы ни у кого из двух сторон выступать не собирается. Но это домыслы, ответы на которые мы в ближайшее время вряд ли получим.
Действительно ли у четы Плющенко есть компромат на Тутберидзе?
Рудковская и Плющенко довольно недвусмысленно намекнули, что и у них в рукаве хватает тузов, которые они пока не достают. В обращениях четы Плющенко читается угроза в адрес Тутберидзе: если не прекратишь себя плохо вести, будем вынуждены обнародовать свои «компроматы».
Сам же Евгений Плющенко предпочел отвечать не напрямую штабу Этери, а войти в конфронтацию с первым тренером Загитовой из «Самбо-77» Ренатом Лайшевым, назвавшим Евгения «бездельником». Вероятно, с тем же намерением замылить обсуждение сути. При этом экс-фигурист разыграл эту карту настолько наивно и по-детски, что, кажется, достиг дна этой некрасивой истории. Он записал очередное видео в формате TikTok с наложенным голосом актера из фильма «Жмурки». Герой картины произносит фразу «Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!». При этом Плющенко подписал: «Директору штаба от «бездельника».
А если вспомнить, что это делает действующий тренер сборной России по фигурному катанию, рука сама медленно тянется к лицу. Впрочем, посмотрите сами на ответ Евгения:
Пока в российском фигурном катании нет правового регулирования, будут и «перебежчики», и «крепостное право»
Вся эта история обнажила еще одну давно зреющую проблему российского фигурного катания — здесь практически нет правового поля. Переходы спортсменов никак не регулируются, у них нет действующих контрактов, которые можно было бы выкупить или же не тратить деньги на переход, а ждать окончания договора. Как это уже делается в командных видах спорта. Отсюда и возникло это новомодное понятие среди сторонников ухода воспитанниц Этери Тутберидзе — «крепостное право». Они, мол, вам не крепостные, чтобы держать их под своим крылом всю жизнь.
Возможно, федерации фигурного катания нужно подумать над проработкой системы переходов — так и первые детские тренеры олимпийских чемпионов будут получать свою долю за вклад в их развитие. Такая система, как известно, давно работает в футболе, где воспитавший звезду клуб получает свои проценты от перехода игрока в новую команду.
Вот и хореограф и продюсер «Лендикового периода» Илья Авербух указал на неразбериху в российской «фигурке» из-за отсутствия правовых норм при переходах спортсменов и спортсменок:
И тогда не надо было бы Яне Рудковской писать в «директ» Алине, а они бы отправили официальное письмо Ренату Лайшеву или Эдуарду Аксенову. И спокойно договорились бы. Заплатили бы «Ангелы Плющенко», условно, миллион — и Алина бы принимала участие в развитии, продвижении своего нового клуба. А «Хрустальный» бы потратил его на воспитание еще десяти девушек, потенциальных чемпионок.
Тогда это равная история. А сейчас в ней присутствует неравенство. Сейчас мы снова услышали клич штаба Тутберидзе. Не раз тренеры штаба говорили, что учеников переманивают, и никто ничего не делал, наш тренерский состав прячется. Увидите, очень скоро мы узнаем об еще паре клубов, которые возьмут под свою крышу всех остальных. И тренерам придется либо перейти туда, либо работать, смирившись, что твой ученик стремится перейти в топ-клуб, как в футболе, — прокомментировал Авербух.
Что ж, похоже, руководство российского фигурного катания все устраивает в сложившихся обстоятельствах. Разве получит «фигурка» подобный пиар, если все будет урегулировано, а правила для всех расписаны в соответствующем регламенте?
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