Российская «фигурка» сегодня — сплошной шоу-бизнес и черный пиар: Тутберидзе и Плющенко устроили войну века

Разбираемся, кто прав в скандале

В истории с опубликованной штабом Этери Тутберидзе перепиской однозначно плохих или порядочных нет — все хороши. Тем, что устроили балаган в фигурном катании — одном из ведущих и некогда чистых (во всяком случае, «снаружи») и грациозных видов спорта в России. «Реальное время» разбирается в ситуации — кто прав и кто виноват, зачем Загитова передала переписку Тутберидзе, почему в российской фигурке нет правового регулирования и не совместная ли пиар-кампания тренеров этот скандал.

Фигурное катание превратилось в самый скандальный отечественный вид спорта

В последние годы только крепнет ощущение, что из российского фигурного катания решили сделать подобие рестлинга. От спорта в последнем одна видимость, зато американскому зрителю нравится следить за тем, кто из их любимчиков объединился, кто кого переманил в свою команду и кто кому теперь надает по лицу.

Тщательно спланированное шоу с прописанными сценариями вплоть до имитации звука фальшивых ударов и черный, если не сказать чернющий пиар вне ринга — таковы характерные черты этого околоспортивного шоу.

И, похоже, мы с вами становимся очевидцами превращения некогда одного из самых грациозных и, если можно так сказать, скромных видов спорта в шоу с междоусобной войной — спорами, обвинениями, тайными переписками и их «сливом» в Сеть.

Сначала мы два года (если не три) наблюдали за эпической битвой двух лагерей — «За Загитову» и «За Медведеву». А вскоре в игру вступил и Евгений Плющенко, за которым до сих пор числятся не только его олимпийские награды, но и довольно непонятный и некрасивый поступок на сочинской Олимпиаде, когда он, попросту говоря, отжал место в составе у Максима Ковтуна, а перед самым прокатом отказался от выступления по причине травмы. В качестве тренера Евгений тоже оказался не так то прост и вскоре к нему одна за другой стали перебираться уже состоявшиеся воспитанницы другого наставника.

Кто передал Тутберидзе переписку Загитовой и Рудковской?

Очередная вакханалия в отечественном фигурном катании началась со сторис, опубликованного в Instagram-аккаунте штаба Этери Тутберидзе. На этих скринах можно прочесть переписку супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Из нее следует, что Рудковская предлагает фигуристке посетить открывающиеся центры и утверждает, что Евгений ее «очень ждет». В ответ на это Загитова не юлит, а вежливо, но твердо говорит, что останется у Этери Георгиевны.

Публикация переписки дает Team Tutberidze возможность уличить Плющенко в лукавстве — поскольку ранее Евгений заявлял, что не переманивает спортсменок из других групп.

Первый и логичный вопрос — каким образом личная переписка оказалась в распоряжении команды Тутберидзе? Конечно, можно предположить, что Алина собственноручно отправила ее своей бывшей наставнице, но на этот счет есть большие сомнения.



Таким же вопросом задается и сама Рудковская, вероятно, чтобы увести обсуждение от сути переписки и «перейти в наступление»:

«Очень хочется, чтобы упомянутый штаб рассказал, откуда у них переписка Алины. А также очень хочется понять, о чем идет речь в переписке.

Алина сейчас ведущая «Ледникового периода». Разве телевизионный проект имеет какое-то отношение к спорту и соревнованиям? Тренеры должны тренировать, а не интриговать и уж точно не мериться штабами, а готовить спортсменов выступать за Россию, цель-то одна.

<…> А вот такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает, а также когда личные переписки очень талантливой спортсменки и олимпийской чемпионки появляются в инстаграме штаба, — прокомментировала «виновница торжества».

Ситуация нестандартная, и те, кто знает маркетинговые стратегии изнутри, могут предположить, что и этот конфликт — лишь часть большой пиар-кампании по поддержанию интереса к фигурному катанию в стране. Сезон «фигурки» сильно скукожился, а без соревнований интерес зрителей может сильно просесть. Так почему бы не подогреть его «войнушкой» за самый звездный и в то же время не активный на данный момент «актив» — Алину Загитову, которая вроде бы ни у кого из двух сторон выступать не собирается. Но это домыслы, ответы на которые мы в ближайшее время вряд ли получим.

Действительно ли у четы Плющенко есть компромат на Тутберидзе?

Рудковская и Плющенко довольно недвусмысленно намекнули, что и у них в рукаве хватает тузов, которые они пока не достают. В обращениях четы Плющенко читается угроза в адрес Тутберидзе: если не прекратишь себя плохо вести, будем вынуждены обнародовать свои «компроматы».

— Ни одна школа мира себе такого не позволяла до сих пор, чтобы личные переписки становились общественным достоянием, — продолжает супруга Плющенко. — Штабу это баллов не добавляет, а спортсмену тем более. Зачем так подставлять девочку? И зачем все эти скриншоты размещать, что за детский сад... Если у штаба есть вопросы, наберите. А то при встрече на прокатах глаза все отводят. Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается! Сливы переписок, вбросы, прям триллер какой-то, по-другому и не скажешь. Чем дальше, тем все интереснее. Думаю, еще пару таких скриншотов от штаба, и терпение Евгения лопнет. Он, конечно, человек не злопамятный, но память у него хорошая, и даже олимпийское терпение иногда лопается. Не хочется, чтобы начали потом сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов. Мир фигурного катания очень узок, штабу это ли не знать! Так что там не только на десяток сторис, там на годы обсуждений хватит, — обещает Рудковская.

Сам же Евгений Плющенко предпочел отвечать не напрямую штабу Этери, а войти в конфронтацию с первым тренером Загитовой из «Самбо-77» Ренатом Лайшевым, назвавшим Евгения «бездельником». Вероятно, с тем же намерением замылить обсуждение сути. При этом экс-фигурист разыграл эту карту настолько наивно и по-детски, что, кажется, достиг дна этой некрасивой истории. Он записал очередное видео в формате TikTok с наложенным голосом актера из фильма «Жмурки». Герой картины произносит фразу «Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!». При этом Плющенко подписал: «Директору штаба от «бездельника».

А если вспомнить, что это делает действующий тренер сборной России по фигурному катанию, рука сама медленно тянется к лицу. Впрочем, посмотрите сами на ответ Евгения:

Пока в российском фигурном катании нет правового регулирования, будут и «перебежчики», и «крепостное право»

Вся эта история обнажила еще одну давно зреющую проблему российского фигурного катания — здесь практически нет правового поля. Переходы спортсменов никак не регулируются, у них нет действующих контрактов, которые можно было бы выкупить или же не тратить деньги на переход, а ждать окончания договора. Как это уже делается в командных видах спорта. Отсюда и возникло это новомодное понятие среди сторонников ухода воспитанниц Этери Тутберидзе — «крепостное право». Они, мол, вам не крепостные, чтобы держать их под своим крылом всю жизнь.

Возможно, федерации фигурного катания нужно подумать над проработкой системы переходов — так и первые детские тренеры олимпийских чемпионов будут получать свою долю за вклад в их развитие. Такая система, как известно, давно работает в футболе, где воспитавший звезду клуб получает свои проценты от перехода игрока в новую команду.

Вот и хореограф и продюсер «Лендикового периода» Илья Авербух указал на неразбериху в российской «фигурке» из-за отсутствия правовых норм при переходах спортсменов и спортсменок:

«Только Алина сама знает, чего хочет. Но я не вижу крепостного права. Просто нет порядка. Вырастить олимпийскую чемпионку стоит колоссального труда, моральных сил и в том числе больших денег. Все это должно компенсироваться. Был бы у нее контракт — она бы просто перешла по его окончании. Захотела бы перейти раньше истечения — договаривались бы о неустойке.

И тогда не надо было бы Яне Рудковской писать в «директ» Алине, а они бы отправили официальное письмо Ренату Лайшеву или Эдуарду Аксенову. И спокойно договорились бы. Заплатили бы «Ангелы Плющенко», условно, миллион — и Алина бы принимала участие в развитии, продвижении своего нового клуба. А «Хрустальный» бы потратил его на воспитание еще десяти девушек, потенциальных чемпионок.

Тогда это равная история. А сейчас в ней присутствует неравенство. Сейчас мы снова услышали клич штаба Тутберидзе. Не раз тренеры штаба говорили, что учеников переманивают, и никто ничего не делал, наш тренерский состав прячется. Увидите, очень скоро мы узнаем об еще паре клубов, которые возьмут под свою крышу всех остальных. И тренерам придется либо перейти туда, либо работать, смирившись, что твой ученик стремится перейти в топ-клуб, как в футболе, — прокомментировал Авербух.

Что ж, похоже, руководство российского фигурного катания все устраивает в сложившихся обстоятельствах. Разве получит «фигурка» подобный пиар, если все будет урегулировано, а правила для всех расписаны в соответствующем регламенте?