«Иностранные клубы КХЛ безнаказанно покинули чемпионат и, по сути, сломали календарь»

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко — о последних событиях в Континентальной лиге, связанных с отменой матчей «регулярки»

Олимпийский чемпион, глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал Russia-Hockey.ru о своем отношении к «двойным стандартам», которыми руководствуется КХЛ, налагая санкции на отечественные и зарубежные клубы лиги.

Есть смысл играть в КХЛ микст-составом, но не командой из МХЛ



— В КХЛ разразился скандал — «Локомотив» из-за эпидемии в команде не прибыл в Мытищи на матч с «Куньлунем» и получил техническое поражение.

— Ярославль и Ярославская область — это территория хоккея, для меня большая честь представлять ее в Госдуме. И нам всем надо внимательно разобраться, почему так произошло.

Еще в начале сезона говорил о том, что в этом году появляется идеальная возможность создать сквозную систему заявки по всей вертикали: команда МХЛ — команда ВХЛ — команда КХЛ. При ее правильном формировании болезнь ряда хоккеистов основного состава никак не отражалась бы на выступлениях клуба КХЛ, поскольку привлекались бы игроки системы из МХЛ-ВХЛ и на лед выходил бы смешанный состав. Это отличный шанс для молодежи проявлять себя, доказывать.

Тем не менее в данной истории, на мой взгляд, несправедливо делать крайним «Локомотив», у него заявка как раз сквозная, но в данной ситуации даже она не спасала.

Фото vk.com/hclokomotiv_official

В Ярославле заболела вся команда, а это фактически три десятка игроков. Ни о каком смешанном составе речи уже не было

— Почему?

— По моей информации, в Ярославле заболела вся команда, а это фактически три десятка игроков. Ни о каком смешанном составе речи уже не было, а выходить на матч КХЛ командой из МХЛ — сомнительно как с точки зрения уважения к лиге, так и результата.

Но самое главное, что перед глазами «Локомотива» был пример «Йокерита» и «Барыса». Эти клубы создали прецедент, когда из-за отнюдь не повальной эпидемии в команде не стали формировать даже микст-составы, а предпочли на несколько матчей безнаказанно покинуть чемпионат КХЛ и, по сути, сломать календарь лиги. Да и рижскому «Динамо», говорят, могут перенести игры.

Получается, на карантине иностранные клубы КХЛ получили больше прав, чем российские. Двойные стандарты.

На территории КХЛ действует только один закон — регламент

— Финны ссылались на законодательство своей страны.

— Отговорки. На территории КХЛ есть только одно спортивное законодательство — регламент лиги. И он обеспечивает всем клубам равные права. По крайней мере, в теории.

Вообще, это очень тревожный момент, который может подкосить всю лигу. В профессиональном спорте с легионеров всегда спрашивают больше, чем с местных спортсменов, уровень мастерства легионеров должен быть выше, чем у аборигенов. В свое время все мы это проходили в мировом клубном спорте, в том числе на личном примере, когда легионер — всегда под увеличительном стеклом.

Фото vk.com/hclokomotiv_official

Та же картина теперь с календарем, когда иностранные клубы попросту не обратили на него внимание и отделались легким испугом. А наш клуб, наоборот, получил по полной

К сожалению, у нас во многих случаях ситуация прямо противоположная. Очень часто в клубах КХЛ иностранцам позволяется больше, чем местным игрокам. Например, легионеры приезжают позже на сборы, их отпускают из команд на паузы на Евротур, а также сразу по завершении сезона и так далее. Похоже, та же картина теперь с календарем, когда иностранные клубы попросту не обратили на него внимание и отделались легким испугом. А наш клуб, наоборот, получил по полной. И честно говоря, многие болельщики в Ярославле взволнованы — вижу это по нашему общению на улицах города.

— Что делать?

— Нам нужна единая политика по отношению ко всем клубам. В противном случае кто-то и дальше будет безнаказанно ломать календарь, а значит, по сути, и наших болельщиков. Из ситуации с «Локомотивом» должны сделать выводы все стороны.