«Так судьба стучится в дверь»: оркестр Александра Сладковского открыл концертный сезон

Первый концерт Государственного симфонического оркестра состоял из произведений Людвига ван Бетховена

Фото: предоставлено пресс-службой ГСО РТ

19 сентября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского открыл 55-й концертный сезон. Композитором открытия стал Людвиг ван Бетховен, чье 250-летие отмечается в этом году. Концерт начался революционной увертюрой «Эгмонт», а завершился пятой симфонией с ее знаменитой «темой судьбы».

«Эгмонтом» по Наполеоновским планам

Дыхание еще не потерявшего силу коронавируса чувствовалось и в зале. Открытие было камерным — зал не был заполнен и наполовину, но пришли, конечно, самые преданные почитатели оркестра, самого маэстро и, конечно же, великого композитора. Между тем первый концерт сезона ознаменовал не только юбилейный сезон. В 2020 году оркестр отмечает еще две даты — 55-летие руководителя и 10 лет с того момента, как Александр Сладковский возглавил ГСО.

Первым произведением вечера стала увертюра «Эгмонт», так точно и полно отображающая характер самого Бетховена. Мятущийся и непокорный, стремительный и торжественно-победоносный — таким представляется и герой увертюры, и сам ее создатель. Увертюра была написана композитором в 1809 году, когда Австрию штурмовали войска Наполеона, поэтому и призыв к борьбе с узурпатором, и жажда свободы здесь звучат особенно яростно. Увертюра написана к одноименной трагедии Гёте, с которым Бетховен был лично знаком. Когда дирекция Придворного театра Вены сделала заказ на музыку, Бетховен, из уважения к Гёте, отказался от гонорара.

Открытие было камерным — зал не был заполнен и наполовину, но пришли, конечно, самые преданные почитатели оркестра

Действие трагедии происходит в XVI веке, и речь в ней идет о борьбе за свободу народа Нидерландов с испанцами, символом которой стал граф Эгмонт, принц Гаврский, погибший при наместнике герцоге Альба в 46 лет. Начинается увертюра строгой и торжественно-печальной сарабандой — этот испанский танец считался долгое время траурным. Здесь он символизирует печали угнетенного народа — параллель с временами Бетховена, когда оккупация надвигалась на его родную Австрию. Но потом звуки струнных начинают нарастать, рассказывая о том, что свобода близка, и даже смерть главного героя не дает угаснуть ее торжественным звукам.

«Когда о нотах уже не думаешь»

Вслед за знаменитой увертюрой вниманию слушателей был предложен Концерт для скрипки с оркестром, который гармонично сочетается с увертюрой даже по настроению, несмотря на то, что произведения написаны с разрывом в два года. Солистом выступил скрипач-виртуоз, лауреат конкурсов международного уровня Павел Милюков. Музыкант признался, что чрезвычайно счастлив приезжать в Казань и играть вместе с симфоническим оркестром и маэстро Сладковским. За кулисами он рассказал, что после исполнения Пятой симфонии «думал уже не о нотах, а о чем-то гораздо более высоком».

Павел Милюков признался, что чрезвычайно счастлив приезжать в Казань и играть вместе с симфоническим оркестром и маэстро Сладковским

Действительно, второе отделение состояло из Симфонии №5. «Тему судьбы» из четырех первых нот может напеть практически любой — настолько популярно произведение Бетховена, законченное им в 1808 году. К этому времени композитор подходил к своему 70-летию, а глухота его начинала прогрессировать. Один из биографов композитора говорил: «Так судьба стучится в дверь», — симфония стала самой яркой и популярной в наследии гения, а возможно, и переломной в его жизни.

Интересно, что его ученики — например, Карл Черни — считали, что основная тема навеяна Бетховену напевами птички овсянки, которую он часто слышал во время прогулок по парку Пратер в Вене. Конечно, в исполнении ГСО пения птички уже не услышать, но и здесь мощь и красота таланта композитора раскрывается в полной мере.

Долгожданные гости и будущие премьеры

На первом концерте сезона Александр Сладковский признался в любви своему слушателю:

— Мы так ждали этого дня, мы вам очень признательны за вашу любовь, за вашу верность. Спасибо вам за то, что дождались, мы сегодня по-настоящему счастливы!

Ожидается, что предстоящий сезон еще не раз порадует казанцев громкими именами и яркими событиями

Ожидается, что предстоящий сезон еще не раз порадует казанцев громкими именами и яркими событиями. Так, запланированы фестивали Concordia, «Белая сирень», «Рахлинские сезоны», «Мирас», «Достояние Республики». По-прежнему будем с нетерпением ждать в гости Дениса Мацуева. Уже анонсированы премьерные исполнения оркестром в Казани таких произведений, как увертюра «Ковбои» Джорджа Уильямса, «Танцы из Галанты» венгерского композитора Золтана Кодай, классических произведений и сочинений татарских композиторов, которые прозвучат на VI фестивале татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас».