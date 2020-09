История смайла: как за 38 лет графическая улыбка ботанов из Питтсбурга прочно вошла в речевой арсенал

19 сентября 1982 года американский программист в полузакрытой сети ARPANET впервые использовал смайл для обозначения иронии в текстовом сообщении

Сегодня во всем мире отмечается день рождения символа улыбки в интернет-переписках — смайлика. Ровно 38 лет назад, когда не существовало даже всемирной сети интернет, молодой ученый впервые использовал графическую «улыбочку» в прообразе современного чата. Смайлы и эмодзи прочно вошли в речевой арсенал даже самых консервативных носителей языка и влияют на него самым прямым образом, утверждают лингвисты. Эксперты же в сфере коммуникации добавляют: незаметно смайлы стали атрибутом даже деловых переписок с коллегами и деловыми партнерами в мессенджерах и, скорее всего, очень скоро прокрадутся в самые строгие сферы языка. Как милым улыбочкам за неполных 40 лет удалось выбраться из ботанских форумов и покорить весь мир, разбиралось «Реальное время».

Легенда о ботанике Фалмане — изобретателе смайла и хлесткое интервью Набокова

Скотт Фалман — американский ученый-программист, в научном сообществе наиболее известный как автор новаторских работ в сфере развития раннего искусственного интеллекта 80-х. Но весь мир знает Фалмана совсем не из-за его достижений в науке. Он известен как изобретатель электронного символа улыбки — смайлика, позже ставшего сетевым феноменом, переросшим в эмодзи, а затем, судя по всему, и в элементарные мемы.

Ровно 38 лет назад, 19 сентября 1982 года в 11:44, тогда еще совсем молодой профессор Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил в «первобытный чат» коллегам из других университетов причудливый набор текстовых символов — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, «пометив» таким образом свое сообщение как ироничную шутку и предложив в дальнейшем использовать «смайл» для передачи эмоций отправителя.

Легенда, много раз пересказываемая впоследствии самим Фалманом, гласит, что создать «смайл» его побудила серьезнейшая проблема: отсутствие чувства юмора у многих его собеседников по переписке. Не будем забывать, что дело происходило в начале 80-х, фактически за 10 лет до появления первого прообраза современной сети интернет. Тогда группа американских ученых из разных университетов была подключена к экспериментальной сети под названием Arpanet, созданной по заказу Минобороны США. Скромный интерфейс позволял создавать подобие современных чатов — доски объявлений различной тематики — и обмениваться небольшими по объему сообщениями на английском языке.

Очень быстро с сугубо научных дискуссий фокус в беседах интеллектуалов смещался в сторону не слишком серьезных тем. Как рассказывал сам Фалман в интервью BBC, «споры ботаников часто доходили до абсурда», доски объявлений, как бы сказали сейчас, были забиты флудом и ироничными спорами. Многие участники «чата» обладали едким чувством юмора и пытались состязаться в красноречии/ Но без использования мимики и голоса ирония часто принималась за злобу и агрессию. Предложение молодого профессора понравилось коллегам — очень быстро :-) и :-( вошли в обиход на доске объявлений.

Дальше — больше. «Жителей» Arpanet с каждым месяцем становилось все больше, к сети подключались все новые и новые университеты из разных стран. Новых участников электронных переписок приветствовали теми самыми смайлами Фалмана. Пользователи стали изобретать все больше и больше новых вариаций, а после открытия всемирной паутины в 1991 году смайлы вслед за пользователями перекочевали и туда.

Но, как это часто бывает, Скотт Фалман, скорее всего, стал лишь «продюсером» смайлов, а вовсе не их первооткрывателем. Идея графического выражения эмоционального состояния человека в 1980-х вовсе не была нова. Так, еще в 1969 году русский писатель Владимир Набоков в переписке дал небольшое интервью корреспонденту The New York Times Олдену Уитмену.

Разговор был довольно напряженным: журналист спрашивал литератора о будущем эротической литературы и просил придумать собственный некролог. В одном из последних вопросов Уитмен спросил, причисляет ли себя Набоков к современным писателям или все-таки к литераторам недавнего прошлого (не будем забывать, что дело происходило за 8 лет до смерти Набокова, ему на тот момент было уже 70).

Набоков тогда увернулся от ответа: «I often think there should exist a special typographical sign for a smile-- some sort of concave mark, a supine round bracket, which I would now like to trace in reply to your question («Я часто думаю о том, что должен существовать какой-то специальный типографский знак для обозначения улыбки — какой-то вогнутый символ, круглая скобка, упавшая навзничь, которую я хотел бы использовать в ответ на ваш вопрос»).

Сама письменность развивалась из рисунков, передающих смысл, затем — иероглифов, которые де-юре можно назвать графическим выражением смыслов. Фото tvzvezda.ru

Конечно, различные символы-начертания различных смыслов использовались людьми фактически еще до нашей эры. Сама письменность развивалась из рисунков, передающих смысл, затем — иероглифов, которые де-юре можно назвать графическим выражением смыслов. Языки и письменность в той форме, которую мы используем сейчас, появились значительно позже. Так что, в каком-то смысле, нынешние смайлы и эмодзи можно назвать откатом назад и упрощением языка.

«Инородным телом в лингвистике смайлы уже, безусловно, назвать нельзя»

Для молодого поколения смайлы уже стали неотъемлемой частью интернет-языка, а предложение, оконченное точкой и традиционными знаками препинания, в личной переписке могут и вовсе восприниматься как жест агрессии. Можно ли говорить о смайлах как о полноценной языковой единице? Остались ли еще сферы, в которых употребление смайлов неуместно? Вопросы об этом корреспонденты «Реального времени» адресовали кандидату филологических наук, лингвисту, писателю-романисту Татьяне Шахматовой.

— Когда я работала над циклом статей «Слова года» (международная акция по выявлению самых актуальных, значимых и популярных лексем, зафиксированных в языке за последний год, — прим. ред.), я хорошо запомнила, что в 2010 году слово «смайл» уже активно функционировало. Но у него был серьезный конкурент, — вспоминает специалист.

Как раз в 10-е годы в обществе начинала разворачиваться бурная дискуссия о том, имеют ли право на жизнь в русском языке англицизмы, активно «пересекающие границу» с развитием новых технологий. Тогда эксперты и носители языка были уверены, что и этот англицизм уйдет из обращения. Сейчас это вызывает смех, но на тот момент как альтернатива смайлу всерьез обсуждалось слово «лыбик». Сам факт возникновения таких споров может быть подтверждением того, что смайлик к тому моменту уже прочно вошел в «речевой обиход» россиян.



— Если говорить об истории смайла как графического символа, то она начинается с «доинтернетной» (в привычном нам смысле) эпохи 80-х, времен FidoNet, — напомнила Татьяна Шахматова. — А сейчас инородным телом в лингвистике смайлы уже, безусловно, назвать нельзя, поскольку они — часть выразительных средств той речи, которая представлена в интернете. Не секрет, что по форме — это речь письменная, но по факту, устная, как отмечают филологи. И этой «устно-письменной» речи нужны свои средства выражения эмоциональности. Смайл как раз выполняет здесь важную роль, которую сложно недооценить, потому что это функционально значимая часть нашей речи, нашего языка.

У интернет-речи есть свои отличительные признаки. Такие как тенденция обращать на себя внимание, установка на игру, которую смайлы и эмодзи активно поддерживают в любом языке. Фото 20232017.jimdofree.com

В смайле проявилось очень много интересных черт этой самой «устно-письменной» речи интернета. Эти особенности отражаются в нем, как в зеркале. Очевидно, что генетически интернет-речь все-таки тяготеет к молодежному стилю речевого поведения, только под словом «молодежный» в данном случае все реже подразумевается конкретный возраст, потому что речь не только о нем. Это особенный тип речевого поведения, который перенимают люди разных возрастов, подчеркивает лингвист. Иногда ее называют речью кидалт (от англ. kid — ребенок и англ. adult — взрослый, — прим. ред.) — условно, речью «взрослых детей», изначально этот термин возник в западной социологии для описания людей в возрасте около 30 лет, которые увлекаются мультфильмами, фэнтези и коллекционированием гаджетов, не желая принимать определенных аспектов взрослой жизни.

— У интернет-речи есть свои отличительные признаки. Такие как тенденция обращать на себя внимание, установка на игру, которую смайлы и эмодзи активно поддерживают в любом языке. Более того, являясь пиктограммой, смайл дает возможность общаться с представителями других культур, не зная их языка. Среди тенденций речи-кидалт можно выделить такие, как зацикливание на положительных эмоциях, эстетизация жизни (хотя последнее, конечно, более всего проявляется в другом явлении — селфи), запрос на сюжет, динамику, сторителлинг и так далее. Смайл в эти процессы активно включается, помогает эстетизации. Например, в Instagram можно очень часто наблюдать, как предложения разграничиваются не знаками препинания, а именно смайлами, создающими определенную картинку, — объясняет лингвист.

Как и во всех проявлениях условной «молодежи», в интернет-речи тоже есть тенденция «говорить иначе», ярко, образно, эмоционально. И эта особенность е-языка также усиливается смайлами и различными эмодзи, которые играют здесь далеко не последнюю роль. Например, сейчас мы часто наблюдаем размытость значения определенных слов, например, «жесть», «круто», «шоколадно», «эпично». Эти слова могут носить и положительный, и отрицательный оттенок в зависимости от ситуации, контекста и от эмодзи, сопровождающего это слово, иллюстрирует специалист. Создается такой интересный конгломерат пиктограммы и слов естественного языка. Смайл встраивается в языковые процессы.

В интернет-речи есть тенденция «говорить иначе», ярко, образно, эмоционально. И эта особенность е-языка усиливается смайлами и различными эмодзи, которые играют здесь далеко не последнюю роль. Фото rozetked.me

— Если рассматривать смайл как научную проблему, то можно говорить о целом лингвистическом, научном тренде, требующем особого осмысления. Ведь даже в нашем с вами коротком разговоре мы наметили несколько подходов к рассмотрению этого интересного элемента речи, — улыбаясь, рассуждает Татьяна Шахматова.

«В деловых переписках уже есть место не только смайлам и эмодзи, но и гифкам»

Проникновение смайлов и эмодзи за пределы е-языка даже в пограничные части деловой переписки — уже не новость, полагают лингвисты. Обычные «графические улыбочки» уже прочно закрепились даже в речевом арсенале людей старшего поколения, ранее не признававших языковые эксперименты молодежи, соглашаются с нами эксперты в сфере коммуникации и связей с общественностью.

— Конечно, я не претендую на научную истину, но, полагаясь на свой опыт, могу сказать, что в деловых переписках WhatsApp и особенно Telegram, где происходит большая часть общения в IT-сфере, уже есть место не только смайлам и эмодзи, но и гифкам, различным стикерам и наклейкам. Это вполне себе способ коммуникации с современным заказчиком, — поделилась с «Реальным временем» pr-консультант Евгения Сонц. — Я бы даже сказала, что они могут помочь привнести некую степень легкости и непринужденности в общение, поймать условно «дружескую» волну. В то же время использование пиктограмм, по мнению специалиста, пока еще совершенно неприменимо на изначально более сдержанных платформах, например, в e-mail-переписке, где зачастую происходит финальное согласование смет, пересылка макетов и утверждение договоров.

— Пока еще там нет места смайликам и эмодзи. И когда я пишу финальное «согласовано», скобочку в конце уже не добавляю. Хотя чисто психологически это уже довольно трудно — пальцы сами набирают смайл. Все-таки сейчас точка в конце предложения воспринимается как пассивная агрессия, знак плохого настроения, например: «Я тебе позвоню». Это сообщение уже несет коннотации недоброжелательности и даже может быть воспринято грубо.

Говоря о сфере массовых коммуникаций, специалисты подчеркивают, что их графические символы завоевали первыми, поскольку сами смайлы и эмодзи родом с сетевых просторов. Первым бастионом пала сфера SMM. На профильных курсах посвящают целую главу изучению грамотного и уместного использования «улыбочек» и многочисленных других смайлов. Графика, разумеется, входит и в стандарты создания постов. А в рекламных кампаниях товаров для молодежи «текстовая графика» сама по себе уже становится новым языком, кодом общения. Так что дальнейшее расширение области применения смайлов, скорее, вопрос времени :-).