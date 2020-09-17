Широков может повторить судьбу Кокорина и Мамаева: что не так с современными российскими футболистами?

Бывшему игроку сборной России может грозить два года лишения свободы

Очередной футболист с именем, бывший игрок сборной России Роман Широков может в обозримом будущем повторить путь скандальных Александра Кокорина и Павла Мамаева и отправиться за решетку. История с жестоким избиением арбитра во время матча любительских команд получила продолжение и грозит обернуться серьезными последствиями для футболиста. На него заведено уголовное дело по факту избиения, вменяется 115 статья УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), но защита потерпевшего намерена переквалифицировать деяние на более тяжкое — покушение на убийство, а это уже совсем другой судебный расклад. О том, почему этот эпизод стал логичным апофеозом футбольной биографии Широкова, с кем еще он конфликтовал и почему россияне все с большей неприязнью относятся к отечественным футболистам, — в материале «Реального времени».

С чего все началось

Избиение арбитра-любителя, а по совместительству игрока московского «Амкала» Никиты Данченкова случилось еще 10 августа на любительском турнире Кубок Селебрити в Москве. Роман Широков в этот день играл за команду сотрудников канала «Матч ТВ», на котором выступал в качестве эксперта во время футбольных матчей и в аналитических передачах. «Сборная» федерального канала встречалась с командой «Ничего необычного».

На 20-й минуте матча Роман вышел один на один с вратарем, упал в штрафной площади соперника и стал требовать пенальти. Никита Данченков продолжил игру, в ответ на это Широков начал нецензурно выражаться в адрес арбитра. Данченков предупредил экс-хавбека «Зенита» и ЦСКА, что удалит его, если тот будет продолжать оскорбления. Но Широков, по словам самого арбитра, перешел на угрозы: «Покажешь красную — въ**у» (ударю).

Данченков немедленно достал красную карточку, после чего наш «герой» ударил его кулаком в лицо, а потом добил, уже лежачего, ногой в голову. Подоспевшие игроки обеих команд с трудом оттащили Широкова, который уже замахивался для нанесения новых ударов.

Матч был остановлен, Данченкову оказали помощь медики, дежурившие на игре, а команда «Матч ТВ» получила техническое поражение — 0:3.



«Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти. Роман пытался нанести мне еще удары ногой в голову, но его оттащили», — прокомментировал ситуацию арбитр.

Что ему грозит?

Адвокат Данченкова Александр Островский уже заявил, что сторона истца квалифицирует действия Широкова как «покушение на убийство из хулиганских побуждений» и будет настаивать на пересмотре статьи УК, по которой завела уголовное дело полиция.

«Главное, чего мы будем добиваться, — возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части. Широков — бывший капитан сборной России. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» — лишение свободы сроком на два года. В случае снисхождения суда Широкову грозят обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.



Если же статья будет переквалифицирована на покушение на убийство, то здесь экс-футболисту светят уже совсем другие кары. Отдельной статьи в данном случае нет, «все санкции прописаны на уровне ст. 105 УК РФ «Убийство» (от лишения свободы на срок 6 лет (ч.1 ст. 105) и до пожизненного заключения/смертной казни (ч. 2 ст. 105)). Но при назначении наказания суд учитывает все обстоятельства (+ в ст. 66 запрещено назначать за покушение «вышку», т.е. смертную казнь и пожизненное)", — говорится об этом на сайте «Уголовный эксперт».

Не исключено, что адвокаты намеренно нажимают на смену статьи и максимальное наказание в расчете на мировое соглашение и хорошее финансовое предложение от футболиста, поигравшего в богатых топ-клубах России.



Максимальное наказание по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» — лишение свободы сроком на два года. Фото Twitter © edim_sport

Широков давно к этому шел

Следует отметить, что спортивная биография Широкова уверенно шла именно к такому финалу. В течение игровой карьеры полузащитник не раз был близок к тому, чтобы либо получить дисквалификацию и долгосрочное отстранение от футбола, либо стать жертвой нападения недовольных болельщиков.

В начале десятых Роман вел свой Twitter в таком стиле, что становилось страшно за его здоровье — в своих постах от троллил «хрюшек», конфликтовал с Владимиром Соловьевым, посылал эксперта Александра Бубнова на три буквы и «ловил на лжи» своего тренера Лучано Спалетти в 2012 году. В конце концов градус ненависти и токсичности твитов Широкова стал настолько высок, что ему просто пришлось удалить свой аккаунт.

Ранее он успел повздорить и с Курбаном Бердыевым, у которого так толком и не поиграл в «Рубине». Тренеру не понравились гулянки Широкова, и тот посадил полузащитника в глубокий запас, а затем отправил в аренду (об этом ниже). Непростые отношения сложились у футболиста с еще одним наставником — Владимиром Шевчуком — в бытность Романа игроком «Сатурна».

И практически во всех командах Широков конфликтовал с партнерами и болельщиками. Самый свежий случай — стычка с Глушаковым на Евро-2016, когда вместо него по лицу получил Мамаев, попытавшийся разнять игроков.

В бытность игроком «Зенита» Роман серьезно закусился с болельщиками клуба. Конфликт начался в матче Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа. Во втором тайме фанаты устроили фаер-шоу, поле затянулось дымом и судьи приняли решение остановить матч. Широков и другие игроки «Зенита» отправились к болельщикам, чтобы утихомирить их, и уже по трансляции было понятно, что у Романа не вышло — он общался с фанатами на повышенных тонах.

«Разговора не получилось. Стоит болельщик с фаером, я спрашиваю: «Зачем ты жжешь?». А он отвечает: «Я ничего не жгу». Ну, дебилы. Что тут еще сказать?» — рассказал Широков после игры прессе и тут же получил хейт от фанатов своего клуба. На следующем домашнем матче «Зенита» они задействовали для этого весь свой творческий потенциал — заряд «Сам дебил» был самым приличным.

Вся эта череда неблаговидных поступков удивительным образом диссонирует со статусом и «титулами» Широкова в российском футболе. На сегодняшний момент он является председателем Общероссийского профсоюза футболистов, советником министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Романа Терюшкова, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС.

Роман с Казанью: пил, скандалил с Бердыевым, конфликтовал с фанатами «Зенита»

Остановимся чуть подробнее на казанском этапе карьеры Романа Широкова. В «Рубин» он перебрался перед сезоном 2006 года. Уже в первой половине чемпионата Роман впал в немилость наставника команды Курбана Бердыев и остаток сезона доигрывал в аренде в «Истре». Всего футболист проведет 4 матча в форме «Рубина». По некоторым данным, Бердыеву не нравилось, что он мог позволить себе заявиться на тренировку «с бодуна».

В 2008 году, уже выступая за «Зенит», Широков дал большое интервью «Спорт-Экспрессу», где усомнился в религиозности Бердыева и открытым текстом заявил, что тот «пилит» бюджет клуба, пропуская через клуб неизвестных игроков.

— С Курбаном Бердыевым сначала проблем не было. Он сам пожелал меня приобрести. Я приехал с травмой, и Бердыев засомневался — заключать контракт, нет? Тогда я сказал: давайте не будем ничего подписывать. Готов тренироваться бесплатно, пока не восстановлюсь. «Не волнуйся, мы прямо сейчас оформим все бумаги», — услышал в ответ. Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: «Хвала Аллаху». На самом же деле бог у него — господин Франклин со стодолларовой купюры.

Те, кто давно знаком с Бердыевым, повторяют: «Деньги его испортили». Посмотрите на трансферную политику «Рубина». Каждый сезон покупают по пять-шесть новичков. Год назад Бердыев взял Будылина с Волковым и кричал, что они — будущее Казани. Прошел чемпионат — ни того, ни другого в команде нет. Где все эти Нобоа, Пауновичи, Петровичи, Жаилсоны? Сколько до этого легионеров через «Рубин» прошло? Это называется — «освоить бюджет».

Справедливости ради, позже Широков отзывался о Бердыеве куда более корректно и уважительно. Фото kazved.ru

Рассказывали, что есть у этого тренера слабость — подозревать всякого в сдаче игр. Мне он тоже выдал: «Такие вещи с ходу пресекаю. Поэтому у меня нет балканских легионеров, которые этим отличаются». Но в последнее время, как ни странно, игроков из бывшей Югославии в «Рубине» становится все больше. Говорят, кстати, и Тарханов в «Сатурне», когда его вызвали на ковер после поражений, о том же толковал: «Игроки сдают матчи», — цитировал игрока «Спорт-Экспресс».

Кристиан Нобоа, кстати, в том же 2008 году станет с «Рубином» чемпионом России и выйдет в Лигу чемпионов, а «Зенит» займет лишь пятое место.

Справедливости ради, позже Широков отзывался о Бердыеве куда более корректно и уважительно. Например, в июне этого года он «одобрил» кандидатуру тренера в качестве сменщика Виктора Гончаренко в ЦСКА, когда тот срывался после поражений и уезжал в Белоруссию.

Что касается конфликта с болельщиками, то именно в Казани продолжилась история с «виражом» и именно в аэропорту столицы Татарстана Широков выдал свой самый знаменитый перл «Можешь дома сидеть».

А началось все после чемпионской игры с «Динамо». На поле выбежали фанаты «Зенита», и один из них попросил футболку у Романа, на что получил отказ в нецензурной форме. В следующем туре в Казани «Ландскрона» вывесила несколько баннеров с ответным «посылом». И уже в казанском аэропорту случился памятный диалог:

Фанат: — Ты играешь для нас.

Широков: — За тебя, что ли? Ты кто такой? Я для тебя вообще не играю!

Фанат: — Я человек, который ездит за тобой по всей России.

Широков: — Да мне по*** (все равно)! Можешь дома сидеть, еп…

Российский футболист — давно не пример для подражания

Как так выходит, что отечественные футболисты все чаще попадают в различные скандальные ситуации, а их образ не вызывает никаких положительных эмоций? Можно вспомнить массу неблаговидных историй, начиная с обвинения в краже денег из раздевалки нынешней звездой российского футбола Артемом Дзюбой, выдвинутого в свое время его одноклубниками. Можно вспомнить и то, как те же Кокорин и Мамаев поехали «отмечать» в Монако проваленный чемпионат Европы 2016 года, разливая там шампанское за 250 тысяч под гимн России.

Вспомним и Дениса Глушакова, который, будучи капитаном «Спартака», плел интриги и настраивал одноклубников против наставника Массимо Карреры, а потом погорел на супружеской измене в сауне.

Ну и вишенкой на этом безобразном торте стал, конечно же, скандал осени 2018 года, когда на криминале в Москве попалась все та же «героическая» парочка Кокорин-Мамаев. А за несколько месяцев до того опять же Александр отметился стрельбой из машины на свадьбе друга.

Все это укладывается в одну простую канву — российские футболисты получают баснословные суммы слишком рано и слишком много. Получив признание, номера больших людей в телефонной книжке и много нулей в контрактах за игры в тепличных условиях, многие из них начинают тратить деньги без разбору и одеваться в самые дорогие бренды (умудряясь выглядеть при этом так, будто затарились на известном китайском сайте). И главное — не собираются расставаться со своими «быдляческими» замашками.

Получив признание, номера больших людей в телефонной книжке и много нулей в контрактах за игры в тепличных условиях, многие из них начинают тратить деньги без разбору и одеваться в самые дорогие бренды

И по этой причине просто перестают замечать границы дозволенного, считая, что ни закон, ни интересы окружающих для них не писаны. Фанаты для них — вовсе не те люди, для кого они играют. Футболисты играют для мужчин из VIP-лож с надписью на боксе «Спонсоры», а болельщики для них — докучливая и порой вредная помеха.

Российские футболисты сегодня все меньше подходят на роль образцов для подражания, но, тем не менее, именно на них сегодня смотрят все мальчишки, копируя их поведение. И пока в РПЛ не примут потолок зарплат, как это было сделано в КХЛ, постепенно понижая его, ничего не изменится. И мы узнаем еще не об одной выходке новых Широковых и Кокориных.