Видео недели: робот на голосовании в Казани, трейлер новой «Дюны» и красное небо Калифорнии

В Казани робот попытался принять участие в голосовании, вышел трейлер новой экранизации романа «Дюна» и небо на западе США стало красным

Голосующий робот

В Казани в первый день голосования на избирательный участок явилась робот Ева, заявившая о своем желании принять участие в этой процедуре. Однако она не прошла возрастной ценз — роботу только три года. К тому же Ева не имеет российского паспорта.

Новая «Дюна»

На этой неделе опубликован первый трейлер новой экранизации культового романа Фрэнка Герберта «Дюна». Режиссером выступил Дэни Вильнев. Фанаты стали искать недочеты и отступления как от предыдущего фильма, так и от картины. А в соцсетях стали множиться мемы с гигантским червем, который, похоже, уже стал центральным персонажем картины.

Красное небо Калифорнии

На западном побережье США из-за крупных лесных пожаров дым закрыл небо, и солнце, пробиваясь сквозь него, окрасило все в красно-оранжевые оттенки. Видео из Калифорнии и Орегона стали публиковать все кому не лень. Кто-то накладывал на них тревожную музыку, чтобы создать ощущение апокалипсиса, кто-то, наоборот, веселился. Одно ясно, 2020 год еще не отступил.

Песчаная буря в Турции

Не отстает от событий и Турция. Там поднялась песчаная буря и также накрыла города плотной завесой. Пейзаж менялся прямо на глазах местных жителей, что успели заснять на камеры происходящее.

«Русский Халк» в Казани

На роботе, пытающемся проголосовать, фантастика в Казани не кончилась. В Татарстан прилетел знаменитый мастер силового экстрима Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Он установил новый рекорд, протянув за собой 16-тонный самолет более 33 метров.

Тихановская

В начале недели экс-кандидат в президенты Белоруссии и один из символов минских протестов Светлана Тихановская обратилась к жителям России. Она призвала не верить Александру Лукашенко, утверждающему, что протесты направлены против Москвы.

Она заявила, что в корне протестов никогда не лежали антироссийские настроения и любой новый лидер страны будет так же трепетно относиться к отношениям с братской страной.

Лукашенко о вертолете

Примерно в то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Он рассказал о памятном видео с вертолетом и автоматом, пообещал, что вслед за Минском рухнет Москва, и высказал еще много привычных сентенций.

Казанское кольцо

Мэр Казани Ильсур Метшин в начале недели дал интервью федеральному журналисту — телеведущему Максиму Шарафутдинову. В нем глава города успел похвастаться всеми основными достижениями столичной администрации. В частности, Метшин рассказал о Большом Казанском кольце и даже покатал ведущего на трамвае по новому участку дороги.

Нурмагомедов на турнире в честь Абдулманапа

Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире, организованном в память о его отце. Чемпион UFC рассказал о приоритетах, привитых ему Абдулманапом. На первое место в своем зале Нурмагомедов-старший ставил воспитание. За ним следовало образование и лишь на третьем месте стоял спорт.

«Сборная Татнефти» в Крыму

Официальный канал КВН опубликовал фрагменты четвертьфинальных игр, прошедших еще в начале августа. В том числе в свободном доступе оказалось и выступление альметьевской команды «Сборная Татнефти».