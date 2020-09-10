Перевозчику спорткаров на гонки Porsche Sport Challenge помешал экскаватор

Автомобили, участвовавшие в ралли на автодроме «Казань Ринг Каньон», попали в ДТП под Зеленодольском

ДТП под Зеленодольском с автовозом, полным автомобилей Porsche, едва не стало аварией года по сумме ущерба. Как выяснило «Реальное время», вез, да не довез с автодрома «Казань Ринг Каньон» к месту очередных соревнований восемь гоночных Porsche водитель московского автовоза. Подробнее о причинах происшествия, а также о том, что произошло с водителями транспортных средств, попавших в аварию, и с дорогими иномарками — в нашем материале.

«Я тебя не вижу»



О нашумевшем ДТП с автовозом, который должен был доставить автомобили участников соревнований по кольцевым автогонкам Porsche Sport Challenge из Казани в Санкт-Петербург, стало известно лишь накануне. Однако, как выяснило «Реальное время», произошло оно еще 30 августа. По данным республиканской ГИБДД, авария произошла в День республики в 22:35 на 793-м километре автодороги Москва — Уфа.



Тягач «Рено-премиум» с полуприцепом, на котором находилось восемь Porsche, двигался со стороны Уфы в направлении Москвы. 53-летний водитель автовоза, предположительно, не соблюдал безопасную дистанцию и в результате «догнал» двигавшийся впереди экскаватор-погрузчик с татарстанскими номерами. В результате столкновения пострадал 28-летний водитель экскаватора — мужчина получил травмы и был госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

Тягач «Рено-премиум» с полуприцепом, на котором находилось восемь Porsche, двигался со стороны Уфы в направлении Москвы

Примечательно, что на снимках, сделанных проезжавшими впоследствии мимо места ДТП водителями отчетливо видна нецензурная «татуировка» на кабине тягача автовоза: «Мне … (все равно, — прим. ред.), что ты там стоишь. Я тебя не вижу». Такие виниловые наклейки-стикеры в интернет-магазинах можно приобрести за 200—400 рублей.

Есть и цензурный вариант: «Если ты это читаешь, значит, я не вижу тебя». Водители грузовиков клеят их на нижнюю часть двери кабины, а смысл этого послания, адресованного водителям легковушек, не имеет ничего общего с оскорблением: «Ты у меня в «мертвой» зоне — не отражаешься в зеркалах и не виден сверху, так что будь осторожен, чтобы я тебя случайно не задел».

Смысл этого послания, адресованного водителям легковушек, не имеет ничего общего с оскорблением

Авария без последствий для гонщиков

На фото с места аварии отчетливо читаются наклейки на автомобилях с именами гонщиков — москвичей Константина Захаревского и Евгения Куликова, принимавших участие в личном зачете. Еще на двух автомобилях есть надписи «A.Dragunov» и «R.Ibragimov», но пилотов с такими фамилиями в числе участников заездов в Казани на официальном сайте гоночной серии Porsche Sport Challenge обнаружить не удалось. В гонке, и в частности, в Казани Захаревский и Куликов показали не лучшие результаты. В личном зачете они за всю серию набрали 45 и 19 очков соответственно, тогда как лучший результат показал их земляк Денис Ременяко, набравший 176 очков.

— Мы не можем разглашать данные участников гоночной серии Porsche Sport Challenge, которая здесь проходила 29 августа, — ответили в администрации автодрома «Казань Ринг Каньон» на вопрос «Реального времени» о контактах владельцев автомобилей, перевозившихся злополучным рейсом. — Казанских участников здесь не было — все иногородние. Насколько нам известно, в этой аварии ни автомобили гонщиков, ни сами гонщики не пострадали.

На фото с места аварии отчетливо читаются наклейки на автомобилях с именами гонщиков

Ничего не знал об аварии и руководитель АНО «Спортивно-технический клуб «Казань РИНГ», а до июня 2020 года — гендиректор управляющего автодромом «Казань Ринг Каньон» ООО «К-ринг менеджмент» Адель Муллахметов. Однако он заметил: если бы спорткары упали с автовоза, они получили бы серьезные повреждения, которые ставят под вопрос возможность участия в соревнованиях.

«Решает техническая комиссия»

— Если спортивный автомобиль попадает в аварию — означает ли это, что больше в гонках он участвовать не сможет? — поинтересовалось «Реальное время» у Аделя Муллахметова.

— Конструктив гоночного автомобиля — особый, в нем присутствует каркас безопасности — каркас жесткости кузова. И если он имеет какую-то деформацию, автомобиль становится небезопасным. Такой автомобиль к участию в соревнованиях однозначно не допускается. Еще один важный момент — геометрия кузова. Если она нарушена, автомобиль не будет поворачивать налево или направо (по нужной траектории, — прим. ред.), прямо ехать не будет. Участвовать в гонках на таком автомобиле бессмысленно. Ну, а если страдает жестянка, фары, бамперы — тут ничего страшного нет, это расходники. Решает вопрос участия или неучастия техническая комиссия, которая просто не пропустит автомобиль с нарушенной жесткостью или геометрией кузова.



Очень многое нужно переделать, чтобы автомобиль соответствовал техническим требованиям

Дорогое удовольствие

— Превратить обычное авто в гоночное — втрое дороже, чем приобрести сам автомобиль, — говорит Адель Муллахметов. — И это касается хоть Porsche, хоть «Калины». Потому что на требованиях безопасности и каркасе жесткости требования к такому автомобилю не заканчиваются. Там же необходимо еще установить систему пожаротушения, [специальные] сидения, ремни, коробку передач, амортизаторы… Очень многое нужно переделать, чтобы автомобиль соответствовал техническим требованиям.



— И переделка требуется даже автомобилям уровня Porsche? — поинтересовалось «Реальное время».

— Разницы нет — требуется всем. Но переделка зависит от класса автомобиля. «Калина», например, относится к классу «национальный» — тут действуют российские требования к безопасности. Различие только в том, предназначен ли автомобиль для массового старта или для гонки на лучшее время круга, где нет таких жестких требований. Все зависит от класса и уровня соревнований.