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АНО Спортивно-Технический Клуб Казан Ринг

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Общая информация

КазаньРинг Каньон — автогоночная трасса, построенная на окраине Казани. Работы по строительству автогоночной трассы начались в 2006 году, первые соревнования состоялись в 2011 году. Длина трассы составляет 3476 м.

Руководитель — Муллахметов Адель Салаватович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, ул Белинского, 35 оф 36А
  • Телефон: (927) 446-66-76
  • Email: kznring@mail.ru
  • Сайт: https://kznring.ru/

Дата последнего обновления: 12.10.2020

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