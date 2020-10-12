АНО Спортивно-Технический Клуб Казан Ринг
Общая информация
КазаньРинг Каньон — автогоночная трасса, построенная на окраине Казани. Работы по строительству автогоночной трассы начались в 2006 году, первые соревнования состоялись в 2011 году. Длина трассы составляет 3476 м.
Руководитель — Муллахметов Адель Салаватович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, ул Белинского, 35 оф 36А
- Телефон: (927) 446-66-76
- Email: kznring@mail.ru
- Сайт: https://kznring.ru/
Дата последнего обновления: 12.10.2020