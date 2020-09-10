Цифровой офис для ИТ-проектов бизнеса: предпринимателям Татарстана помогут с внедрением новых технологий

В Казани заработало подразделение МТС с возможностью реализовать сложные цифровые решения как для конкретной компании, так и для республики в целом

С 1 сентября МТС официально запустил в Казани работу цифрового офиса, который реализует комплексные проекты в сфере новых технологий. С его помощью бизнес может решить задачи, связанные с внедрением ИТ-продуктов. Спектр возможностей широк: от системной интеграции, решений в области программного обеспечения, логистики и хранения до «умной» инфраструктуры предприятий, домов, парков и даже целых городов. О новом цифровом офисе — в материале «Реального времени».

Бизнесу протоптали дорогу к ИТ

С августа прошлого года новое подразделение функционировало в пилотном режиме, как и еще в ряде регионов по всей России. Республика стала одной из первых, где цифровой офис перешел от стадии тестирования проекта к его полноценной работе.

— Создание отдельного офиса, удовлетворяющего потребности местного бизнеса в IT-продуктах, стало логичным продолжением нашей работы. Мы трудимся в высоко конкурентной среде, а внедрение сложных цифровых решений — это реализация главных задач, стоящих перед бизнесом каждый день: оптимизация затрат, четкое регулирование внутренних процессов и контроль за соблюдением всех правил и норм, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

— Татарстан входит в тройку лидеров по цифровизации, поэтому где, как не у нас, открывать такого рода офисы? Всего по России будет не менее 70 подразделений, и мы одни из первых, где они нашли свое применение, — добавила директор департамента по работе с корпоративными клиентами ПАО «МТС» Эльвира Пашенкова.

Эльвира Пашенкова отмечает, что решение открыть офис в регионе, лидирующем по темпам цифровизации, было закономерным

«Появление такого игрока даст хорошее ускорение цифровой трансформации»

В министерстве цифрового развития РТ полагают, что открытие ИТ-офиса — это результат эволюционного развития компании, которая накопила достаточно опыта и компетенций в сфере цифровых технологий.

«МТС сейчас это не просто рядовой оператор связи, представляющий традиционные услуги связи — звонки и интернет. Это еще и ведущий эксперт в сфере системной интеграции, цифровых сервисов, технологий Big Data и многого другого. На наш взгляд, появление такого игрока на цифровом рынке даст хорошее ускорение цифровой трансформации. Так, у бизнеса и государственных органов появится надежный, доверенный и компетентный партнер и поставщик услуг. Министерство цифрового развития Татарстана всецело поддерживает новый проект МТС и ожидает долгого и взаимовыгодного сотрудничества», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что в Татарстане сложилась благоприятная среда для внедрения цифровых технологий и спрос на такие услуги в республике есть.

«Не каждый бизнес, заинтересованный во внедрении новых технологий, имеет возможности и ресурсы, чтобы проводить собственные научно-исследовательские работы. Такое возможно только у крупных компаний, обладающих собственными центрами разработки. Поэтому достаточно важно наладить взаимодействие между компаниями. Создание таких центров компетенций, как у МТС, — один из значимых источников новых технологий для бизнеса».

В министерстве отмечают, что в Татарстане сложилась благоприятная среда для внедрения цифровых технологий и спрос на такие услуги в республике есть

Поставщик технологий в районы

В Татарстане на счету МТС уже есть реализованные масштабные кейсы, пояснили в пресс-службе компании в рамках подготовки партнерского материала. В Арске она интегрировала в городское хозяйство комплекс цифровых продуктов. Он включает в себя «умные» парковки, «умное» управление отходами, мониторинг экологической обстановки, систему распознавания лиц и сбор показаний со счетчиков.

Работа с городской инфраструктурой — это часть большого блока, в котором развивается телекоммуникационная компания, предлагая современные решения в области обучающихся систем. Как отмечают в министерстве цифровизации РТ, это направление также позволяет закрывать вопрос качественного предоставления услуг связи в районах.

«Внедрение новых технологий сопровождается не только внедрением непосредственно цифровых технологий, но и созданием базовой телекоммуникационной инфраструктуры — широкополосного доступа в интернет, мобильной связи. Таким образом, будет одновременно решаться проблема цифрового неравенства. Жители и бизнес муниципальных образований республики наряду с «умными» технологиями получат доступ ко всем современным сервисам, требующим скоростной доступ в интернет», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.